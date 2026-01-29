翻開奶奶的舊衣箱！8大復古配件逆襲 在2026穿出優雅高級感

編輯/鄭欣宜撰文

這幾年時尚圈轉了一大圈，最後大家竟然集體愛上了「奶奶的審美觀」？有一些看起來過時、老氣、壓箱底的陳年舊物，到了2026年卻又時髦了起來，或許，時尚有流行的分野，但是復古潮流總是襲來，如果妳的身上沒有一件看起來「很有故事」的配件，那妳可能真的跟時髦擦身而過。

這股風潮我們叫它「Grandma-core」的進階版。這不是要妳真的穿得像要去公園打太極，而是要在快時尚氾濫的年代，找回那種「一件飾品戴一輩子」的精緻感。像是妳胸前的一枚古董胸針，或是指尖那一抹老派疊香，才是最有力的品味宣言。以下盤點8個復古配件的當代駕馭術，讓妳復古得很優雅很時髦。

1.胸針是穿搭靈魂

以前覺得胸針是套裝專屬，現在請妳把它別在任何妳想得到的地方。想像一下，一件極簡的白色寬大西裝，在領口別上一枚巨大的珍珠噴砂胸針；或是別在針織帽邊緣、甚至絲巾扣上。胸針的魅力在於它的「隨機性」，它能把一件平凡的成衣瞬間變成私人訂製款。

2.蕾絲甜美又叛逆

2026年流行的蕾絲不再是那種蓬蓬裙式的公主夢，而是帶有「侵略性」的細節。試著在剪裁俐落的皮革外套袖口露出一段復古手工蕾絲，這種衝突感能把「舊時代的溫柔」轉化成「當代女性的韌性」。記住，蕾絲穿得好是層次，穿不好是桌巾，關鍵在於面積要小、材質要精。

3.疊香是隱形的時髦外衣

以前奶奶梳妝台上的那瓶濃縮香精，現在可是寶。2026年流行「疊香（Scent Layering）」，用老派的木質調香氛作為基底，再疊加現代感十足的草本或柑橘香水。這種混血香氣會讓妳聞起來既神秘又高級，彷彿是一個剛從巴黎跳蚤市場滿載而歸的女子，充滿了讓人想一探究竟的故事感。

4.復古絲巾不要只綁在脖子上

奶奶最愛的真絲大方巾，現在是妳包包上的裝飾，也是妳髮間的亮點。最時髦的綁法是隨意地纏繞在低馬尾上，或是將它當作寬腰帶來點綴高腰牛仔褲。那種絲綢閃爍的微光，能瞬間提升整個人穿搭的明亮度，讓妳看起來像是那種「很懂得生活、連倒垃圾都很有型」的女人。

奶奶最愛的大條絲巾，可以纏繞在髮間，再搭配復古墨鏡，讓人看起來很有型。圖/123RF圖庫

5.珍珠不要成套戴

珍珠回歸了，但請不要成套珍珠項鍊配耳環。珍珠首飾要混搭！用粗獷的銀色鍊條去碰撞圓潤的珍珠，或是選擇那種形狀不規則的巴洛克珍珠。這種「不完美的完美」才符合現在的審美觀。珍珠不再是乖乖牌的標配，而是可以用來對抗平庸的時髦利器。

小顆珍珠製成的項鍊看起來秀氣優雅，也不會顯老。圖/123RF圖庫

6.瑪麗珍鞋加上一點個性襪子

這雙奶奶鞋在2026年依然很流行，絲絨感、漆皮面，再加上一雙帶有復古花紋的長襪，能讓妳的下半身視覺瞬間變得很有層次。這種穿法既保留了少女的純真，又有種大人的優雅。

7.夾式耳環是短髮女孩救星

如果妳正好留著俐落的短髮，那些大尺寸的夾式耳環絕對是妳的好朋友。以前的飾品工藝講究結構的建築感，那種幾何形狀的設計感放到現在看依然前衛。即便妳只穿最簡單的白T恤，只要戴上一對質感的復古大耳環，臉型的立體感馬上就出來。

尖頭瑪莉珍鞋是現代版的復古變形，保留了少女的純真，又有種大人的優雅。圖/123RF圖庫

8.刺繡包包是絕佳的隨身藝術品

在滿街都是Logo包的年代，一個帶有細緻手工刺繡的復古晚宴包，簡直是清流。這種包包不需要大，只要精，它裝得下妳的口紅和卡片，也裝得下妳對慢生活的嚮往。這種「非工業化」的美感，才是2026年最貴的奢侈品。

結語

這些復古款式的配件之所以迷人，是因為它們承載了時間。在2026年，最酷的事情不是買到最新款，而是透過創意重新賦予舊事物生命。這種對物品的珍惜與傳承，才是時尚圈永不退流行的真諦。

在2026年的當下，我們透過這些胸針、蕾絲與香氣，與過去的優雅接軌，同時也定義了屬於自己的當代美學。時髦不一定要追著未來跑，有時候回頭看看，那些被時間留下來的驚喜，反而能讓妳在人群中閃閃發光。

