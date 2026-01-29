誰說過期護髮乳只能進垃圾桶？5種神級妙用讓妳相見恨晚

編輯/李明真撰文

妳有沒有過這種經驗？趁著百貨週年慶或是雙11瘋狂囤貨，結果在浴室角落翻出一罐過期兩年的護髮乳，丟掉覺得浪費，想說拿來擦頭髮又怕對頭皮不好。在這個追求永續環保與省錢的時代，延續過期護髮乳的生命也是很好的解方。過期護髮乳也可以很好的用在居家清潔與物件保養，小編整理了5個過期護髮乳的「重生之道」，看完保證妳會想去翻櫃子，看還有沒有過期的存貨。

過期護髮乳也可以很好的用在居家清潔與物件保養。圖/123RF圖庫

1.解決拉鍊卡卡的尷尬瞬間

正要出門約會，結果洋裝後面的拉鍊卡在半路，或是心愛包包的拉鍊怎麼拉都不順？這時候別用力硬扯，去浴室拿一點護髮乳抹在拉鍊齒上，上下來回拉動幾次，護髮乳的潤滑效果會讓拉鍊瞬間變得很聽話。這種方式比用蠟燭更乾淨，也不會留下白色的碎屑，是女孩們必學的小妙招。

2.用來擦鏡子

浴室的鏡子常因洗澡的水蒸氣變得霧濛濛，這時過期的潤髮乳就能大顯身手。潤髮乳能在鏡面形成一層薄薄的保護膜，可以防止水氣凝結成霧。只要將少量潤髮乳塗抹在乾淨的抹布上，均勻擦拭鏡面，再用乾布擦拭乾淨拋光，鏡子會變得透亮晶瑩，還能有防霧效果。

美妝刷具的刷毛很多是動物毛，使用過期的潤髮乳來保養再適合不過。在用中性洗劑洗去刷具的餘粉後，取少量潤髮乳稀釋於水中，將刷頭輕輕浸泡旋轉，這能平滑刷毛鱗片，恢復原本的柔軟觸感。洗後晾乾的刷具不僅觸感如新、不刺臉，還會散發淡淡的清香，讓妝容服貼度提升，也延長了刷具的使用壽命。

4.讓毛衣像剛買時一樣蓬鬆柔軟

護髮乳的基本功能就是柔順髮絲，這道理換到羊毛或蠶絲等天然纖維上一樣通。妳那些洗完之後變得乾硬、甚至有點縮水的羊毛衫，別急著拿去當抹布。在溫水裡加入約十元硬幣大小的護髮乳拌勻，把毛衣浸泡十五分鐘後輕輕壓乾，護髮乳裡的柔軟成分會包裹纖維，讓衣物重現軟綿綿的手感，聞起來還有一股淡淡的香味。

護髮乳的基本功能是柔順髮絲，這道理換到羊毛毛衣或是蠶絲都一樣通。圖/123RF圖庫

5.清潔廚房污垢

廚房的不鏽鋼檯面或抽油煙機常積聚難纏的油垢與指紋，這時潤髮乳能發揮獨特的清潔作用。將潤髮乳塗抹在污垢處輕輕擦拭，能輕鬆帶走油膩感，並在金屬表面留下保護層，讓下一次的清理變得更輕鬆省力，是廚房大掃除的隱藏神器。

結語

看完這5招，妳是不是覺得那罐過期的護髮乳簡直是個被埋沒的神器？其實生活中的時尚感與質感，並不一定要靠昂貴的新品堆砌出來，懂得利用現有的資源、發揮一點創意，這種「惜物」的態度反而讓妳散發出一種內斂的智慧美。下次翻到過期品別急著生氣，轉個彎妳就能變身生活小天才。把這些妙招學起來，讓妳的生活省錢又高質感。

