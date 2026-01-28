私密處清潔推薦｜Arenes 蔓越莓私密沐浴露 天然植萃、不含藥零負擔 解決生理期異味搔癢 給妳溫和潔淨的清爽呵護！

2026-01-28 貝ㄦ貪食怪

女孩們是不是也有過這種感覺？每個月「那幾天」報到的時候，不只肚子悶痛、腰痠，最讓人崩潰的是私密處那種悶熱、黏膩，甚至還會飄出一股揮之不去的異味😭尤其是我自己，生理期時真的會特別不舒服，以前不懂事，想說用清水洗不乾淨，就拿一般洗身體的沐浴乳狂搓，結果反而破壞了酸鹼值，導致變得更乾澀、更癢，甚至還得跑婦產科報到。後來我才驚覺，私密肌比我們想像中更嬌貴，它需要的是更懂妳的溫柔呵護。今天就要分享我的「生理期救星」——Arenes 蔓越莓私密照護沐浴露，讓妳即便在最敏感的那幾天，也能擁有漫步雲端般的乾爽自在！

說到私密保養，貝ㄦ一直都是 Arenes 愛霓思 的鐵粉。他們家一直以來都崇尚自然，嚴選植萃理念，產品不含人工色素、化學香料、礦物油或是 Paraben 防腐劑。品牌主打「天然植萃 × 弱酸配方 × 溫和潔淨」，對於像我這樣在生理期會極度敏感的人來說，這種零負擔的承諾真的太重要了！

Arenes 愛霓思特別研發出最貼近女性私密環境的 PH4.1 弱酸配方，不僅讓敏弱肌、孕媽咪能天天安心使用，更是照顧全家人的好選擇。他們家的產品資訊總是很透明，讓人感覺就像是一位貼心的閨蜜，總是在細節處給予妳最專業的溫暖。

蔓越莓私密照護沐浴露

這瓶 蔓越莓私密照護沐浴露 (350ml) 簡直是為了對抗「異味、感染、搔癢、悶臭」而生的！ 它裡面添加了滿滿的護航成分：

  1. 蔓越莓精油：對女生泌尿道保養很有名，能維持肌膚健康，散發迷人的淡雅果香。
  2. PH4.1 弱酸配方：完美貼近私密環境，不像一般肥皂（PH8-9）會洗掉好菌，讓妹妹能維持健康的保護力。
  3. 多重植萃精華：包含有機橄欖葉、白茶、苦薄荷及維他命 E，潔淨的同時還能保濕、延緩老化，讓肌膚乾爽柔嫩。

重點是它不含藥性、不含皂鹼，洗後完全不乾澀。無論是日常清潔、生理期、孕期、或是私密除毛後，都能給妳最單純的呵護。

每次打開這瓶沐浴露，那股淡淡的莓果香氣真的會讓心情瞬間變好，完全告別生理期的那種腥味不適感。它的質地是帶點蔓越莓色的晶瑩感，延展性非常好，輕輕搓揉就能產生細緻又綿密的泡泡。

在生理期流量大的那幾天，我會特別加強清洗。接觸到肌膚的感覺非常溫和、不刺痛。而且因為它一瓶多用，我通常會先洗全身，最後再溫柔地帶過私密部位。洗的過程感覺非常清爽，就像是在幫妹妹做一場輕柔的 SPA，讓整天悶在衛生棉裡的皮膚終於能好好呼吸了

自從用了 Arenes 蔓越莓私密照護沐浴露後，我最驚艷的就是「異味消失了」！ 以前生理期最怕坐公車或去別人家，怕人家聞到味道，現在真的完全沒這個困擾。那種搔癢感和悶熱感也大幅減少，感覺整個人都變得很乾淨、很輕盈。

尤其是長期坐著寫部落格的我，私密處很容易因為久坐悶著不舒服。用了這瓶後，洗完後那種「天降甘霖」的舒適感真的會讓人上癮！私密處真的就跟第二張臉一樣重要，保養絕對不能忽略，不然癢起來真的會要人命呀！

親愛的姊妹們，別再用一般的沐浴乳虐待妳的妹妹了。對自己好一點，給她專屬的溫柔照顧吧！Arenes 蔓越莓私密照護沐浴露 幫妳徹底維持私密舒適，讓妳不再因為「那幾天」而坐立難安。

現在還有超棒的新會員優惠跟囤貨價，趕快點擊下方連結把它帶回家，讓我們一起當個從裡到外都香噴噴、清爽爽的精緻女孩吧！💕

我是貝ㄦ貪食怪，我喜歡分享美食與生活，主要經營痞客邦、ig和臉書，同時也是PopDaily 創作者和食尚玩家駐站部落客，希望你喜歡我的分享❤️

#肌膚 #私密處 #彩妝保養

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」

2026-01-12 女子漾／編輯張念慈
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」。圖片來源：張念慈/攝影、Canva
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」。圖片來源：張念慈/攝影、Canva

明明天天洗頭，頭皮卻還是悶、油、塌，下午一到瀏海直接貼額頭，甚至開始懷疑是不是自己髮質有問題。月影髮集資深髮型師夏宇解惑，關鍵真的不是洗髮精，而是多數人「從第一個動作就洗錯了」，後面再怎麼補救都很難真正乾淨。

到底要怎麼洗頭才乾淨？夏宇用沙龍實際操作邏輯，拆解一套「在家就能照做」的正確洗髮與吹整步驟。

洗頭髮示意圖。圖片來源：Canva
洗頭髮示意圖。圖片來源：Canva

洗髮步驟1：先把頭皮「徹底沖濕」，不是表面有水就好

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

夏宇強調，洗頭前最重要的一步，其實是沖水。很多人一摸頭髮覺得濕了就開始擠洗髮精，但對髮量多、頭髮厚的人來說，內層頭皮往往還是偏乾。當濕度不夠，洗髮精不只難起泡，清潔力也會大幅下降。

正確做法是沖水時用手稍微撥開頭髮，確認頭皮、內層與外層都完全濕透，這一步做對，後面才有洗乾淨的基礎。

洗髮步驟2：洗髮精先在手心起泡，用量其實有公式

洗髮精先在手心起泡。圖片來源：Canva
洗髮精先在手心起泡。圖片來源：Canva

洗髮精不是越多越好。夏宇分享，短髮約壓洗髮精1下到1下半，中長髮約2下，長髮才需要3下左右。擠出來後，務必要先在手心搓出均勻泡沫，再接觸頭髮。

若在尚未起泡的高濃度狀態下直接抹頭皮，容易刺激毛囊，長期下來反而影響頭皮健康。

洗髮步驟3：先洗髮尾，再慢慢帶到頭皮

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

多數人最容易犯的錯，就是洗髮精一擠就直接往頭皮抹。夏宇提醒，正確順序應該是先把泡沫抹在髮尾與中段，再慢慢帶到頭皮，利用泡沫本身的滑度完成清潔。

這樣不僅能降低拉扯，也能避免在起泡過程中傷到髮根，對細軟髮與容易掉髮的人尤其重要。

洗髮步驟4：洗頭方向比力道重要，從側邊往上洗

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

實際清洗時，建議從耳朵兩側開始，以逆向、往上的方式輕柔搓洗，再帶到後腦勺，最後才是前額與頭頂。與其用力抓，不如穩定地順著方向清潔，泡沫自然會分布得更均勻。

洗髮步驟5：第一遍一定要「沖到很乾淨」

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

有些人誤會第一遍不用沖太乾淨，其實正好相反。夏宇指出，第一遍洗掉的是一整天的油脂、灰塵與造型品殘留，泡沫本身偏髒，這一遍反而更要徹底沖淨，避免髒污殘留在頭皮上，造成越洗越油的惡性循環。

月影髮集資深髮型師夏宇。圖片由夏宇提供
月影髮集資深髮型師夏宇。圖片由夏宇提供

從沖濕、起泡到清洗順序，這些看似不起眼的細節，其實正是沙龍洗髮與在家洗頭最大的差別。與其不斷更換洗髮精，不如先檢視每天洗頭的第一步，是否真的做對了。

#洗頭 #清潔 #造型 #分享 #潮流美髮

虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

2026-01-19 造咖
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

因《雙軌》、《永夜星河》熱度高漲的95後小花虞書欣，早年屬於肉肉型身材，後來立志減肥就在一個月內瘦了8公斤，她的「虞書欣減肥法」也因此在網路爆紅。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣減肥法：沒人能胖著從郭敬明劇組走出來

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享自己曾演出郭敬明的戲，開拍前郭敬明導演就給她發了非常多的微信，當時她飾演刺客一角，郭敬明跟她說：「你見過胖的刺客嗎？」虞書欣說：「因為我喜歡拍右臉，導演說如果你瘦到45公斤，就能拍左臉、仰拍所有的角度，然後他還給了我很多的獎勵。」

虞書欣減肥法：一日一餐、喝咖啡

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

網紅「深夜徐老師」曾採訪過虞書欣，透露她的瘦身秘訣其實就是「一天只吃一餐」，其他時間吃柑橘類水果，虞書欣也曾在微博分享自己會靠喝咖啡來抑制食慾，一頓餐內容物大約就是「兩杯咖啡、幾片葉子(蔬菜)、幾片肉」，她也推薦沖泡式的「紅豆薏米粉」可以幫助消水腫，而且飽腹感強，喝了半天都不餓。

虞書欣減肥法：基本原則

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

除了一日一餐，虞書欣減肥大致上都會遵守飲食清淡、多喝水、多補充蛋白質、只吃原型食物、保持低碳飲食，等基本原則，想吃的東西會放在中午12點以前吃，下午和晚餐不餓就盡量不吃，若想吃東西就吃沙拉、黃瓜、蘋果、柚子、堅果等墊胃，盡量不上自己餓到，晚上6點後就不吃東西也不太喝水，靠這套減肥法，虞書欣曾一個月成功瘦了8公斤。

虞書欣減肥法：心態鼓勵

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享減肥不要給自己太大的壓力，不要設定目標體重、也不要天天去站體重機，這樣不僅容易焦慮，達到目標以候反而容易暴食一頓！只要每天維持好習慣，有進步就去給自己買一些好看的衣服包包，給自己一些獎勵，也能替代食物帶來滿足感。

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#雙軌 #食物 #咖啡 #分享 #體重 #虞書欣 #低碳飲食 #減重瘦身

別只會穿黑白灰！2025 秋冬必入的「可可棕」穿搭靈感，誰穿誰好看！

別只會穿黑白灰！2025 秋冬必入的「可可棕」穿搭靈感，誰穿誰好看！

2026-01-08 女子漾／編輯Sydney

每到這個季節，空氣中好像都飄著咖啡與肉桂的香氣，而「棕色」就是這個季節最迷人的開場白！比起神祕卻偶爾顯得沉重的黑色，棕色多了一份溫度，輕易讓妳在人群中散發出那種不經意卻極具質感的魅力，秋冬一定要試試看這種穿搭方法！

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 1

第一套要推薦給喜歡「隨性帥氣風」的女孩！這件棕色麂皮長風衣真的非常有型，磨砂的質感讓棕色看起來更深邃、更有層次。為了避免深色顯得厚重，內搭可以選擇一件清爽的米灰色羊毛衫，使得氣色瞬間提亮，搭配水洗淺藍的寬版牛仔褲，走在街頭整個人都顯得活力十足。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 2

如果你想穿得溫柔又優雅，那一定要參考這套針織疊穿！深咖啡色的鈕扣開襟衫搭配奶油白的長裙，能夠凸顯整個人的氣質，這種「上深下淺」的配色小撇步，不僅能讓視覺重心上移、顯得身材比例更好，還能打破冬日的沉悶感，頸間隨意繞上一條灰色圍巾，再戴上帥氣的皮手套和黑靴，這種柔中帶剛的風格，無論是去咖啡廳約會還是上班通勤，都能讓妳成為最有氣場的那一個。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 3

外套帶點古銅色的斑駁光澤，穿上去就有種從經典電影裡走出來的復古氛圍，內搭選擇同色系的高領毛衣，利用不同深淺的棕色玩轉「層次堆疊」，這種視覺上的和諧感最能顯現高級感，下半身搭配一條灰色的毛呢西裝褲，這種冷靜的灰色與溫暖的棕色相遇，散發出一種低調又聰明的知性美。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 4

想要來點叛逆又可愛的感覺嗎？試試看把丹寧襯衫和棕色麂皮短褲放在一起吧！這套穿搭充滿了活潑的都市氣息，丹寧的率性配上麂皮的細膩，有一種野性又精緻的對比美。最可愛的小巧思是在腰間繫上一件卡其色的麻花毛衣，這不僅能當作臨時的保暖層，還能視覺上縮小腰圍，讓身材曲線更漂亮，腳下踩著一雙充滿細節的豹紋平底鞋，讓整個人在低調的棕色系中跳脫出來，這種隨興卻精確的搭配，真的會讓人忍不住多看兩眼。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 5

深咖啡色的毛呢西裝外套，挺括的肩線能瞬間撐起妳的自信，內搭一件簡單的藍色牛仔襯衫，將領口隨意敞開，就是那種巴黎街頭博主最愛的味道，搭配深藍色的微喇叭牛仔褲，不僅修飾腿型，還能讓腿看起來長到天際！這種棕與藍的經典配色，既有職場的專業感，又有生活的休閒感，再戴上一副墨鏡，妳就是那個最會穿衣的都會女性，舉手投足都充滿了迷人的魅力。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

#內搭 #穿搭 #丹寧 #魅力 #咖啡廳 #流行穿搭

短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

2026-01-06 女子漾／編輯桑泥
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122

說到亞洲女神級短髮代表，宋慧喬絕對榜上有名。不同於過去長髮的溫柔形象，她近期多次以短髮亮相，從清新、甜美到俐落、帥氣，每一次都掀起一波模仿潮。也正因如此，宋慧喬的短髮成為許多女生剪髮前必存的靈感範本，證明短髮不只不減女人味，反而更顯氣質與態度。

以下就來盤點宋慧喬最具代表性的 5 款經典短髮造型，不論你想走甜美風、極簡或率性路線，都能找到適合自己的短髮範本！

1｜經典短鮑伯：最不退流行的氣質首選

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬最新亮相的短髮就是這款長度落在下巴到耳下之間的經典短鮑伯，這款短髮線條乾淨，但保留了柔和弧度，非常適合想第一次嘗試短髮的人。

而它最大的優點在於「耐看」，無論搭配西裝、針織或洋裝，都能呈現溫柔又成熟的氛圍。


2｜微捲短髮：溫柔甜感瞬間拉滿

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

這款短髮造型加入了自然微捲或空氣感燙度，整個氣質立刻變得更加親和。這個造型特別適合想保留甜美感、但又不想留長髮的女生。

搭配低飽和棕色或霧感黑髮色，微捲短髮能讓整體看起來毫不刻意，卻非常有女人味。


3｜極簡直短髮：高級感歐膩代表

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬近年的時尚大片與公開活動中，也多次以俐落直短髮亮相。這款短髮線條簡潔，幾乎沒有過多層次，靠的是剪裁與髮質取勝，非常適合走極簡、知性路線，也特別受到圓臉及 30+ 女性喜愛。


4｜層次短髮：帥氣與女人味並存

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

如果覺得鮑伯太乖，宋慧喬這款層次短髮絕對值得參考。透過較明顯的層次剪裁，讓整體造型更輕盈，也多了一點率性感，稍微凌亂反而更時髦。


5｜短髮＋瀏海：減齡顯嫩的秘密

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬的短髮造型也會搭配空氣瀏海或薄瀏海，讓造型多一點少女感。關鍵在於瀏海一定要薄、輕、有空氣感，避免厚重齊瀏海造成視覺壓力。

#氣質 #髮型 #瀏海 #秋冬 #時尚 #歐膩 #造型 #宋慧喬 #短髮造型

《愛情怎麼翻譯？》高允貞 5 套穿搭範本！從上班到約會都低調卻自帶仙氣

《愛情怎麼翻譯？》高允貞 5 套穿搭範本！從上班到約會都低調卻自帶仙氣

2026-01-19 女子漾／編輯王廷羽
《愛情怎麼翻譯？》高允貞 5 套穿搭範本！從上班到約會都低調卻自帶仙氣。圖片來源：IG @goyounjung
《愛情怎麼翻譯？》高允貞 5 套穿搭範本！從上班到約會都低調卻自帶仙氣。圖片來源：IG @goyounjung

Netflix 浪漫影集《愛情怎麼翻譯？》一開播就在社群掀起熱烈討論，除了金宣虎的溫柔魅力，女主角高允貞也憑高級臉與清冷系穿搭成為話題焦點。她在劇中飾演頂流女演員車茂熙，造型低調卻極有存在感，社群上甚至掀起一波詢問同款的熱潮。這篇編輯帶大家一次解析高允貞戲裡戲外的穿搭亮點，並加碼 2 款同款配件，跟著女神學會從上班到約會都能駕馭的仙女系穿搭！

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭1. 清冷系都會溫柔風

高允貞在第一集登場時，以 L'H.A.S 麂皮外套 搭配 LEMAIRE 牛角包 亮相，立刻在社群掀起討論熱潮。誰說麂皮外套只能走休閒或中性路線，她巧妙運用柔軟質地平衡整體氣場，內搭洋裝時多了幾分溫柔氣息。麂皮外套裡也能換成短版上衣加牛仔褲，又能穿出隨性卻不失優雅的都會氛圍。這套造型正是清冷系穿搭的最佳示範，看似簡單，卻藏著細節巧思，無論日常通勤或假日出門都相當實穿。

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭1. 麂皮外套。圖片來源：Netflix提供
《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭1. 麂皮外套。圖片來源：Netflix提供

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭1. 麂皮外套。圖片來源：Netflix提供
《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭1. 麂皮外套。圖片來源：Netflix提供

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭2. 低調名媛感晚宴風

洋裝搭配皮外套與絲襪，替整體造型注入剛柔並濟的層次感，柔軟裙身中和皮外套的率性線條，也讓清冷氣質多了幾分女人味。高允貞這身造型搭配 Roger Vivier 經典晚宴 Flower Strass 花鑽系列 包款與鞋履，標誌性的花鑽飾扣由十朵水晶花錯落排列，在低調輪廓中綻放細膩光澤；尖頭緞面高跟鞋結合俐落鞋跟線條，勾勒出洗鍊而優雅的晚宴氣質。透過手拿包與尖頭鞋的點綴，讓這套日常搭配多了亮點，也瞬間提升整體高級感。

圖片來源：FB @Netflix
圖片來源：FB @Netflix

圖片來源：Roger Vivier提供
圖片來源：Roger Vivier提供

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭3. 高級復古學院風

襯衫搭配針織套裝，替整體造型增添層次與知性感。大領口撞色滾邊的針織設計，內搭俏皮的波點襯衫，讓復古學院風看起來更細膩，也多了幾分輕快氛圍，顛覆了大家對針織單品總是厚重、偏秋冬感的既定印象。

圖片來源：IG @goyounjung
圖片來源：IG @goyounjung

色系選用清冷的海軍藍，在低調中保有亮點，不顯老氣卻相當耐看。搭配俐落的高馬尾髮型，不只拉長頸部線條，也讓整體造型更顯青春與精神感，想複製高允貞的知性穿搭，這套非常適合日常通勤或約會參考。

圖片來源：IG @goyounjung
圖片來源：IG @goyounjung

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭4. 法式清冷全黑穿搭

高允貞這套全黑色系穿搭超仙氣！針織毛衣搭配短裙與絲襪，透過不同材質的對比，讓黑色不再單調，反而更顯深度與質感。柔軟針織中和短裙的俐落線條，絲襪則替整體造型增添一點女人味與成熟氣息，再加上一頂貝雷帽點綴，低調中多了法式氛圍。這套穿搭沒有多餘色彩，卻靠剪裁與配件堆疊出細節，是非常耐看的清冷系黑色穿搭範本。

圖片來源：IG @goyounjung
圖片來源：IG @goyounjung

圖片來源：IG @goyounjung
圖片來源：IG @goyounjung

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭5. 率性西裝混搭波希米亞風

高允貞在《愛情怎麼翻譯？》中以 Isabel Marant 刺繡上衣 搭配牛仔褲與西裝外套，完美示範帶點波希米亞感的都會混搭。刺繡上衣自帶浪漫與民族風情，透過俐落剪裁的西裝外套中和甜度，再以牛仔褲拉回日常感，讓整體造型在率性與柔美之間取得平衡。這套穿搭不刻意張揚，卻層次分明，很適合上班穿著，是既耐看又時髦的都會混搭範本。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

#高允貞 #愛情怎麼翻譯

18+