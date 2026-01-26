不只 PUSH PUSH！2026 越南潮人必逛 10 間店舖，胡志明市逛街懶人包。圖片來源：IG @mkt.worldwide、ruemiche

近期如果有在關注潮流與穿搭資訊，應該不難發現，「越南」的存在感正在快速升高。從咖啡文化、生活風格到服飾設計，整體質感明顯不同於過往，尤其是越來越多本土品牌在剪裁、用料與設計完成度上，都拉到相當成熟的水準。更關鍵的是，相較台灣、韓國、日本等亞洲市場，價格依然友善，也因此吸引不少喜歡流行與購物的玩家，開始直接飛往越南逛店掃貨，甚至透過代購入手。

圖片來源：IG @push___push

提到越南潮流，許多人第一時間想到的仍是 PUSH PUSH。但實際走進胡志明市後會發現，這座城市早已不只一個答案。從街頭品牌、實驗性設計、地下單位，到訂製服與飾品店，各種風格同時並行，一個完整的文化輪廓正逐漸成形。更關鍵的是，越南正在經歷的，不只是服裝製作能力的成熟，而是從過去的代工角色，開始轉向建立屬於自己的品牌語言、審美與態度。也因此，本篇特別整理出「2026 越南潮人必逛 10 間店舖」，帶你實際看看越南潮流目前走到哪一步。而且先說好，這只是第一彈喔！

越南必逛潮流店鋪 1. RUE MICHE

Rue Miche 是胡志明市極具代表性的高人氣潮流服飾店，結合設計師選品與咖啡空間，以強烈的設計感、講究的材質與剪裁聞名。店內擁有兩層樓，風格橫跨休閒、正式到帶點實驗性的造型路線，選擇多元卻不雜亂，價格相較國際設計師品牌也相對親民，讓人能放心嘗試更有態度的穿搭。走進 Rue Miche，會立刻感受到來自世界各地潮流玩家聚集的能量，既有街頭感，也帶點西貢獨有的輕鬆氛圍，是體驗胡志明市時尚文化、順便來杯咖啡放慢腳步的指標性據點。

地址：9B Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000 Vietnam

越南必逛潮流店鋪 2. BLACKORP®

BLACKORP® 走的是偏暗黑、髒污，也有點偏未來感的街頭氛圍，輪廓銳利、材質選擇偏硬，帶有軍事與夜生活氣息。這類風格在越南其實並不常見，也讓 Blackorp 成為造型玩家與派對族群的愛牌。

地址：36 trần huy liệu Phường 11 Quận Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam

圖片來源：IG @blackorp_official

越南必逛潮流店鋪 3. PUSH PUSH

PUSH PUSH 算是讓國際開始注意到越南潮流的關鍵名字之一。即使現在選擇越來越多，PUSH PUSH 依然是無法繞過的一站。PUSH PUSH 從胡志明市起步，一開始就把「布料」當成品牌的核心課題。他們在市場裡反覆尋找、測試剪裁，只為做出質感真正出眾的褲子。因為市面上沒有任何足夠特別的超寬版型，團隊決定自行開發，與打樣師一起多次推翻版型、調整輪廓、解決褪色與挺度等技術問題 ，最終實現如今廣受肯定的標誌性褲型。品牌背後的哲學也簡單了當，讓顧客在打開包裝的瞬間，真切地感受到產品非常值得。

地址：20 Nguyễn Văn Nguyễn, Tân Định Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

越南必逛潮流店鋪 4. STRESSMAMA

STRESSMAMA 是來自胡志明市的本地 街頭潮流服飾品牌與選物店，自 2020 年成立以來透過設計、圖像與文化敘事，形成一種兼具 街頭能量與生活感的越南風格語言。它不只是賣衣服的地方，更是一個風格社群的聚集點，吸引懂潮流、愛實穿個性單品的本地玩家與外來旅人。店內主打的單品包括印花上衣、衛衣、短褲、褲款與配件等，以 鮮明的色彩、實驗性圖案與 unisex 剪裁 為特色，整體風格帶有街舞、嘻哈與藝術感。走進 STRESSMAMA，能感受到一種自由、活力與自我表達力十足的場景，是想抓住胡志明市街頭潮流脈動不可錯過的一站。

地址：214 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 32000 Vietnam

越南必逛潮流店鋪 5. COMPOUND GARMENT

COMPOUND GARMENT 是一間位於胡志明市第一郡巷弄裡的潮流服飾店，因為集合了多款越南街頭與設計師品牌而成為潮人圈的熱門據點。店內選品橫跨街頭休閒、oversized 剪裁到更前衛的實驗款式，款式多樣，價格相較於國際設計師服飾也更親民，是想用合理價格挖到獨特單品的人必逛的地方。

地址：158/5 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

越南必逛潮流店鋪 6. MOZAIC SPACE

MOZAIC SPACE 是胡志明市極具代表性的時尚複合選物空間，主打越南本土設計師與新世代品牌，風格橫跨街頭、實驗剪裁與極簡輪廓。這裡不只是買衣服的地方，更像是一個正在運作中的創意場景，能一次感受到越南當代設計能量的集中輸出。空間氛圍輕鬆、選品完整，價格帶也相對友善，是想快速掌握胡志明市潮流現況、挖掘新品牌的必逛據點。

地址：31/23 Đ. Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

越南必逛潮流店鋪 7. FRAGILE CLUB

Fragile club 是一間坐落在 Thảo Điền生活聚落中的潮流選物店，氛圍帶著一種介於街頭與日常生活之間的微感性風格。店內蒐羅服飾、配件與生活品，但不像一般潮流店那麼硬派，它更善於融合柔性剪裁、質感布料與設計細節，讓整體呈現一種既有街頭能量、又不失日常耐穿感的穿搭語言。來這裡逛，很像走進一個有故事、有態度的生活風格空間，特別適合想從「實穿 × 有風格」切入越南潮流的人。

地址：18 Đường số 42, Thảo Điền, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

越南必逛潮流店鋪 8. objoff

objoff 是位於 Thảo Điền的潮流概念店，重點不在大量款式，而是在每一件商品背後的設計語言。它不像傳統選物店那樣追求熱門單品，而是蒐羅 帶實驗性、故事性且具個人化風格的服飾與物件。空間設計與商品陳列都能感受到一種極簡與概念感的融合，對於想找尋越南品牌深度、透過穿搭表達更精準個人態度的人來說，objoff 是一個值得慢慢逛、細細品味的據點。

地址：73 Đ. Số 4 Làng Báo Chí, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

越南必逛潮流店鋪 9. 11 Garmentory

11 Garmentory 是胡志明市近年受注目的本地品牌集合店之一，聚焦越南新世代設計師與獨立潮流品牌。這裡能一次看到超過 50 個本地創意品牌的服飾、配件與設計單品，是理解越南潮流現在可能長什麼樣的最佳據點。比起一般多品牌選物店，11 Garmentory 更像一個「新世代品牌生態的展示場」，包含前衛輪廓、實驗剪裁與街頭精神共存的各種嘗試。對於想挖掘越南新勢力、尋找值得追蹤的本地品牌的人來說，這裡絕對是必逛一站。

地址：117B Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

越南必逛潮流店鋪 10. MKT grillz

MKT 將 grillz 視為一種個人語言，而不只是炫耀或追逐潮流的飾品。品牌核心理念「Wear grillz not only to flex」，強調 grillz 是用來確認身份、表達個性與人生歷程的載體。每一件作品皆從配戴者本身出發，深入理解其風格、故事與精神狀態，全程不量產、不複製，讓每一副 grillz 都成為獨一無二的個人標誌。透過精緻工藝與藝術視角，MKT 讓 grillz 不只是閃耀，更真正成為時尚、文化與自我認同的一部分。

地址：Rue Miche L'édition: LL3, Union Square, 171 Đồng Khởi, HCMC, Vietnam

這 10 間店舖 / 品牌，相信已經能帶給去越南玩的各位，好好逛街的動力，也相信能讓大家逛到腳軟了。同時，除了購物以外，我們也能從這些店舖來看看目前越南的流行文化是什麼模樣。從地下街頭、設計師品牌，到文化空間與新世代實驗場景，越南潮流的輪廓，已經開始越來越有意思了。如果你也感興趣越南的品牌與店舖介紹，務必留意女子漾的報導，還會有第二彈的介紹喔！

【本文為JUSKY街星授權提供】

延伸閱讀：越南新興時裝品牌 Push Push 條紋寬褲，絕對是潮人衣櫃的必收單品之一！