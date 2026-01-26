2026-01-26 12:35 女子漾／編輯王廷羽
《愛情怎麼翻譯？》高允貞精品混搭太會穿！清冷系女神劇中同款品牌＋千元入手單品一次看
隨著熱門韓劇《愛情怎麼翻譯？》熱播，女主角高允貞不只以細膩演技圈粉，劇中一套又一套看似簡單、卻越看越時髦的穿搭，也成了時尚圈與社群熱議焦點。高允貞的造型不走浮誇路線，卻總能在剪裁、材質與配件細節中堆疊質感，輕鬆穿出讓人印象深刻的清冷系高級感。這次女子漾整理《愛情怎麼翻譯？》中高允貞的話題同款，一起跟著女神學清冷系穿搭。
《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款1. L’H.A.S 麂皮外套
高允貞一開始在登場時，正是以這件 L’H.A.S 麂皮外套搭配簡約單品亮相，柔軟麂皮材質讓整體造型多了溫度，也成功中和清冷氣質。無論內搭洋裝或短版上衣加牛仔褲，都能穿出隨性卻不失質感的都會風格，是日常通勤很好搭配的單品。
《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款2. LEMAIRE 牛角包
造型一出場就被眼尖網友注意到的，還有高允貞手上的 LEMAIRE 牛角包，在社群上悄悄掀起討論。圓潤包型搭配極簡線條，低調卻很有辨識度，也剛好呼應角色沉穩內斂的氣質。這款包不搶戲，卻能默默替整體穿搭加分，也因此成為近年不少人關注、搜尋度持續上升的日常精品包款。
《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款3. MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典貝雷帽
在第六集中，高允貞配戴的 MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典 LOGO 羊毛貝雷帽一出現，就被眼尖劇迷立刻認出。簡約的帽型搭配金屬圓標 LOGO，低調卻很有記憶點，剛剛好展現品牌標誌性的法式休閒氛圍。
這頂貝雷帽不只替整體造型加分，也讓角色的溫柔氣質更立體，在日常感與時髦度之間取得漂亮平衡，成為畫面中最耐看的存在之一。身為品牌代言人，高允貞私下也常在社群分享 MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 的日常穿搭，從棒球帽、針織上衣到學院風大學 T，透過柔和色系與細節搭配，輕鬆堆疊出不費力卻很耐看的法式日常風格。
《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款4. Roger Vivier 花鑽系列
在劇中，高允貞這套又帥又優雅的穿搭相信不少觀眾都不陌生！皮外套的率性造型，搭配 Roger Vivier 經典 Flower Strass 花鑽系列包款與鞋履作為亮點，讓整體多了精緻層次。由水晶花鑽組成的標誌性飾扣，以十朵花形錯落排列，在簡潔俐落的輪廓中閃耀細膩光澤，低調卻很有存在感。這樣的設計不會過於張揚，卻能在細節處拉出質感，透過包款與尖頭鞋的呼應搭配，也成功替原本偏日常的穿搭注入優雅的晚宴氣息，展現高允貞一貫不搶戲、卻很有份量的時尚選擇。
《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款5. Barrie外套
高允貞在劇中穿著的 Barrie 針織排扣夾克，以藍色棉質羊絨混紡面料呈現，質感柔軟卻不顯鬆垮，帶著低調而細膩的高級感。針織結構搭配明線細節，讓簡約設計多了層次，長尖領與正面鈕扣設計則勾勒出俐落輪廓，在正式與休閒之間取得剛好的平衡，日常穿上就能自然散發不刻意的高級氛圍。
《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款6. Isabel Marant 刺繡上衣
帶有波希米亞氣息的 Isabel Marant 刺繡上衣，在劇中搭配西裝外套與牛仔褲登場，整體甜而不膩，讓人一眼就留下印象。細緻的刺繡圖案自帶浪漫氛圍，但高允貞並沒有刻意放大這份柔美，而是透過俐落剪裁的西裝外套與率性的牛仔褲加以中和，讓整體造型在柔美與幹練之間取得平衡。這樣的搭配不僅讓刺繡單品變得更耐看，也成功示範她最擅長的都會混搭技巧，無論是上班穿搭或週末外出，都能輕鬆套用，穿出不費力卻很有層次的時髦感。
