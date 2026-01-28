2026-01-28 09:45 女子漾／編輯桑泥
30 歲的 Jennie 更美了！生日派對穿搭解析：又甜又辣又性感的造型關鍵一次看
BLACKPINK 成員 Jennie 近日慶祝她的 30 歲生日，不僅派對熱鬧、充滿好友祝福，她的派對穿搭造型也成為大家期待的焦點。她這次選擇了一套極具標誌性卻又展現全新成熟氣場的造型：黑色皮革迷你裙搭配收腰長版毛絨大衣，完美展現了從容、性感且強勢的高級態度。
Jennie 生日造型解析
這次 Jennie 的生日造型核心是一件來自 Bella Hadid × Chrome Hearts 的復古黑色皮革洋裝，這款洋裝原屬於超模 Bella Hadid 在 2017 年與美國品牌 Chrome Hearts 聯名系列中的設計作品。這款洋裝將皮革與精緻細節結合的造型既前衛又帶有個人態度，與 Jennie 的舞台形象完美契合。
她在這件皮革洋裝外選擇搭配一件長版毛絨大衣，還在最外層額外加上了一條皮革金屬扣腰帶，不僅修飾身型、腰線也更鮮明，完美營造出極致性感與氣勢十足的女王風格，讓整套 Look 更具層次感與時尚張力。
生日派對亮點
在生日派對中，Jennie 與多位好友開心合照，更可以看到許多大耳狗單品出現，她不僅戴上大耳狗頭飾，還收到了許多朋友送的大耳狗周邊商品。照片裡她在蠟燭前微笑許願的畫面，也讓不少粉絲稱讚她的魅力依舊呆萌又自然。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower