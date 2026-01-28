許多人自認是「敏感肌」，卻長期處於反覆泛紅、乾癢、刺痛的狀態，甚至因錯誤保養讓膚況愈來愈不穩定。究竟敏感肌該怎麼保養？保養品又該如何挑選，才能避免越保養越刺激？

四季皮膚科主治醫師施百潤指出，敏感肌的日常照護並不複雜，只要掌握「修復支持、重視保濕、成分單純」三大原則，就能有助於提升肌膚穩定度。

敏感肌保養步驟其實不難：清潔、保濕、修復、防曬

從皮膚科角度來看，敏感肌的保養順序與一般肌膚相似，重點在於「做對，而不是做多」。基本流程可分為：

溫和清潔 加強保濕 修復肌膚屏障 確實防曬

不同之處在於，敏感肌的角質屏障較脆弱，若產品或手法不當，可能增加肌膚不適與反覆刺激的風險，使膚況較難穩定。

步驟一｜敏感肌清潔：洗得乾淨，不等於洗得刺激

不少敏感肌族群在出油或乾癢時，會誤以為是「沒洗乾淨」，轉而使用清潔力過強的洗面產品，反而破壞皮脂膜。

皮膚科醫師建議，敏感肌應選擇：

低皂鹼

胺基酸型界面活性劑

洗後不乾澀、不緊繃的潔顏產品

洗臉時水溫接近室溫即可，避免過熱，並以輕柔方式清潔，減少摩擦對肌膚的刺激

步驟二｜敏感肌保養品怎麼選？保濕與修復是核心

敏感肌的第二步重點在於「補水＋修復屏障」。常見適合敏感肌的成分包括：

神經醯胺

玻尿酸

尿囊素

積雪草苷

維他命 B5

同時，保養品質地也需依膚質調整：

油性敏感肌：偏水狀、清爽型精華

乾性敏感肌：乳液或乳霜質地，加強鎖水能力

避免一次疊擦過多產品，是減少刺激的重要關鍵。

步驟三｜敏感肌防曬怎麼挑？物理性、防護力穩定為優先

紫外線是造成敏感肌反覆泛紅與發炎的重要因素之一，因此防曬是日常肌膚照護中不可忽略的重要步驟之一。

皮膚科建議敏感肌優先選擇：

物理性防曬（氧化鋅、二氧化鈦）

成分單純、質地清爽

若有潤色效果，可減少底妝使用，降低刺激風險

同時，也可搭配帽子、陽傘等物理遮蔽方式，減少日曬負擔。

敏感肌只靠保養就夠了嗎？長期忽視恐加重問題

需要特別注意的是，若長期出現乾癢、脫屑、泛紅等症狀，可能與酒糟性皮膚炎或其他皮膚問題相似，建議由醫師評估鑑別。

皮膚科臨床經驗顯示，敏感肌成因多元，包含皮膚屏障受損、慢性發炎、微生態失衡等因素，若僅靠自行保養未見改善，仍建議由專業醫師評估，找出真正誘因，再搭配適當治療與日常照護，才能穩定膚況。

結語

敏感肌的改善並非一蹴可幾，而是「正確保養＋必要時醫療介入」的長期過程。從清潔、保濕到防曬，回歸簡單、溫和的原則，才能讓肌膚逐步恢復健康平衡。

免責聲明：本文僅供健康資訊參考，非作為醫療診斷或治療依據。療程效果依個人膚況、年齡及生活習慣而異，建議諮詢專業醫師評估。

延伸閱讀：

・四季皮膚科

・更多文章

參考資料：

原文出處：【敏感肌保養】5 分鐘搞懂正確保養步驟！皮膚科醫師解析 3 大關鍵原則