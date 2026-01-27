高允貞《愛情怎麼翻譯？》美到發光！妝容極簡卻超高級，「素顏感光澤妝」5 大關鍵解析。 圖片來源：IG@goyounjung

隨著 Netflix 跨國浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》熱播，女主角高允貞再度以「整容模板」級別的精緻臉龐引爆話題。劇中的她飾演一位女演員，與金宣虎展開一場語言與心靈的浪漫拉鋸，除了劇情讓粉絲們戀愛感滿滿外，最令觀眾移不開眼的還有她那天生麗質、充滿透明感的「素顏感光澤妝」。

為什麼高允貞的極簡妝容反而更顯高級感？這種「看似沒畫，實則精緻」的妝效要如何達成？往下看一起來掌握「素顏感光澤妝」的 5 大關鍵！

高允貞同款「素顏感光澤妝」必學 5 大關鍵技巧

① 妝前保養比底妝更重要

素顏感光澤妝的靈魂在肌膚本身。上妝前務必做好保濕與鎖水，選擇質地清爽但含水量高的精華或凝霜，讓底妝更服貼、不浮粉。

② 輕薄底妝，局部修飾

捨棄厚重粉底，改用水光型粉底液或潤色防曬，薄薄上一層即可。瑕疵部位再用遮瑕局部點拍，維持整體自然度。

③ 光澤集中在「高點區域」

高允貞的光澤感並非全臉發亮，而是集中在眼頭、顴骨、鼻樑。選擇細緻、不含大亮片的打亮產品，輕拍即可，讓光照下來的時候自然散發亮度。

④ 眼妝幾乎不存在，又很乾淨

眼影以裸膚色、淡米色或淺粉棕為主，加上眼線拉長眼尾，不刻意勾勒，僅修飾輪廓，睫毛則是自然刷長、不濃密厚重，重點是讓眼睛顯得「有精神」。

⑤ 玫瑰系唇色＋透明感

唇妝以水潤玫瑰色、裸粉色或淡豆沙色為主，質地偏唇釉或潤唇膏，讓整體妝感更輕透自然。