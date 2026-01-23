2026 被稱「新 2016」 不是穿錯，是流行回來了！盤點8大單品讓人一秒夢回潮流巔峰

(左)BLACKPINK Jisoo、Rosé (中)權志龍 (右)TWICE TZUYU圖片來源：pinterest

2026 年，「2026 is the new 2016」不只是一句懷舊標語，而是實際出現在街拍、名人穿搭與精品線上清單的潮流走向。這波回潮不是簡單複製 10 年前的樣子，而是在 2026 年的審美與生活需求下，重新詮釋當年最具代表性的關鍵單品。從緊身牛仔褲到 It-Bag，再到鞋款與外套輪廓，這些 2016 年的經典元素正以全新姿態回歸衣櫃。

2026 是新 2016：這 8 大回潮單品，衣櫃裡可能早就出現過

1. 緊身牛仔褲（Skinny Jeans）

BLACKPINK全員穿搭以高腰緊身牛仔褲為主角，搭配短版上衣拉長腿部比例，線條俐落有型。整體風格修身穿搭、簡單卻很有存在感。

曾在 2016 年稱霸街頭的緊身牛仔褲，於 2026 年重新被時尚圈點名回歸。BLACKPINK全員以高腰剪裁搭配短版上衣，證明貼身版型依然能穿得俐落有型。Levi’s、Topshop 經典款再度受到關注，而新版更著重彈性與舒適度，讓修身不再等於束縛。

2. 經典手袋（It-Bag）

Jennie 穿搭經典 It-Bag，一邊是精緻肩背包搭配優雅造型，另一邊以簡約黑色穿搭襯托大包存在感、低調卻很有氣勢。

2016 年的 It-Bag 強調存在感，2026 年則回歸質感本身。BLACKPINK 成員私服中常見結構型肩背包，以簡單穿搭襯托包款線條。Gucci Marmont、Calvin Klein、Chanel 經典設計再度被翻出，重點不在 Logo，而在比例與搭配。

3. 芭蕾平底鞋（Ballet Flats）

(左)Rosé 、(右)Bella Hadid 柔軟線條的芭蕾平底鞋搭配合身上衣與短褲或休閒套裝，整體風格介於優雅與日常之間。低調卻耐看，是那種一眼不張揚、卻會被記住的復古單品回歸。

芭蕾平底鞋在 2026 年走向更成熟的詮釋。以簡約運動風格搭配平底鞋，拉開甜美與優雅的界線。Repetto、Chanel、Miu Miu 新款加入金屬與厚底細節，讓這雙鞋不只好走，也更有存在感。

4. 踝靴（Ankle Boots）

踝靴與牛仔褲或長外套的組合，讓整體線條更俐落、比例更明確。這類造型不追求浮誇，而是用鞋款默默撐起整體氣場。

踝靴再度成為城市穿搭要角，但風格更偏中性俐落。修身褲搭配踝靴的組合，頻繁出現在韓國高街造型中。Dr. Martens、Timberland 的微厚底設計，讓整體線條更有力量感。

5. 飛行外套(Bomber Jacket)

(左) Gigi Hadid 、(右)Justin Bieber 飛行外套搭配貼身下身或連身造型，營造出剛柔並存的視覺對比。軍裝元素不再厚重，而是轉化為輕盈、有輪廓的都會層次。

飛行外套在 2026 年回歸得更輕盈有型，Bomber Jacket 不再厚重，而是成為日常穿搭中的率性亮點。當極簡風流行到一個極限，帶點個性的單品自然回來。Bomber Jacket 再次被喜愛，正是因為它能在柔與剛之間，製造剛剛好的衝突感。

6. 細版圍巾(Skinny Scarves)

Jennie 以細版圍巾為造型關鍵點綴，小小一條卻能瞬間改變氣場。搭配無袖洋裝或簡約上衣，讓整體多了一點冷冽、帶點搖滾的時尚態度。

細版圍巾以低調姿態回到造型焦點。韓國女星常以細圍巾點綴簡約穿搭，瞬間多了冷冽、搖滾的氣場。Saint Laurent、celine等品牌反覆致敬這項元素，讓它成為懂穿搭者的識別符號。

7. 蕾絲服飾(Slip Dress)

(左)Rihanna 絲緞與蕾絲材質貼合身形，勾勒出柔軟卻自信的輪廓。搭配外套或層次單品後,性感不再張揚，而是轉為成熟、內斂的時尚語言。

蕾絲與 slip dress 不再只是性感象徵，而是轉為成熟與自信的表現。Rihanna 的經典穿搭仍是靈感來源，讓這類單品更耐看。絲緞與蕾絲材質貼合身形，勾勒出柔軟卻自信的輪廓。搭配外套或層次單品後，性感不再張揚，而是轉為成熟、內斂的時尚語言。

8. 後空樂福鞋(Backless Loafers)

(左)Kendall Jenner 穿搭經典樂福鞋少了正式感，多了隨性與輕鬆氣場。自然帶出「毫不費力卻很時髦」的都會氛圍。

後空樂福鞋並不是新面孔，它早在 2016 年就因精品品牌的重新詮釋而成為時尚圈的關鍵單品。2026 年的回歸，則讓這雙鞋再次成為「不用多想就很對」的選擇，能自在遊走於丹寧褲與洋裝之間。踝靴與牛仔褲或長外套的組合，讓整體線條更俐落、比例更明確。這類造型不追求浮誇，而是用鞋款默默撐起整體氣場，韓系修身穿搭完全是氣質天花板

圖片來源：pinterest

2026 年時尚回潮不是把 10 年前直接搬回來，而是 把當年最有代表性的單品經過現代化再造——更講究版型、舒適度與搭配靈活性，也更強調與當代生活方式的結合。從牛仔褲到手袋、從鞋款到外套輪廓，它們不只是「回憶殺」符號，而是能立刻融入今天的日常風格。