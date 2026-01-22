土城做臉推薦|下班後還能洗頭放鬆！日月光廣場附近 H2•half 兩點半護膚＆頭皮SPA Karen體驗分享

如果你很常在找做臉推薦SPA，那你一定懂一件事👉很多時候不是不想保養，而是做完臉之後，頭髮會亂到不想再出門。

尤其是下班後想安排保養行程，臉是照顧到了，但整個人狀態卻沒跟上，那種「好像少了什麼」的感覺，其實很不爽⋯

所以當我發現

土城日月光廣場附近，居然有一間可以

「做臉＋洗頭＋頭部放鬆」一次完成的SPA

而且營業到晚上十點，我是真的覺得很酷！

為什麼我會注意到這間土城SPA？

這間H2.half 兩點半 護膚&頭皮SPA（土城）的位置就在土城日月光廣場周邊，交通算方便。

但真正吸引我的，不只是地點，而是它的服務設計：

•不走侵入式課程

•不強調任何療效

•主打「臉部輕保養＋頭皮放鬆＋洗頭整理」

這是一種很下班友善的安排。

我的實際體驗項目：

水漾肌 45 MIN｜臉部輕保養

這堂水漾肌課程給我的感覺，是那種很單純地讓臉「慢慢補水、慢慢休息」。

整個過程節奏偏溫和，沒有被趕流程的壓力，反而很容易進入放空狀態。

做完之後的感受是：

• 臉部清爽

• 但不會緊繃

• 整體狀態看起來比較乾淨、有精神

對我來說，是很適合安排心血來潮時的那種保養。

腦輕鬆 50MIN｜頭部放鬆真的會影響整個人狀態

接下來這一段，是我自己私心覺得很加分的部分。

腦輕鬆課程以傳統物理方式的撥筋搭配熱石進行，主要集中在頭部與眼周。

如果你平常跟我一樣：

•長時間盯螢幕

•下班後腦袋還停不下來

• 覺得自己一直處在「很忙的狀態」

那這真的會讓人慢慢靜下來，不是刺激型的放鬆，而是那種溫溫地，把累積一整天的緊繃慢慢鬆掉的感覺。

為什麼會特別推薦這間「做臉+洗頭」的土城・half 兩點半 SPA？

這一點我一定要單獨說。

以往我做完臉，頭髮不是扁掉、就是亂翹，常常還得再找地方洗頭整理。

但在 H2・half 兩點半，你可以在同一個空間完成：

🫧臉部輕保養🫧頭皮洗髮/放鬆

第一次來的時候還可以免費的做肌膚及頭皮的檢測！



所以我離開時是：臉整理好了，頭髮也洗乾淨了～

就2個字「舒爽」

整個人是「可以直接回家或再去吃飯」的狀態。

這對下班後想放鬆的人來說，真的差很多。

下班後也能去的 土城 SPA

這點很重要，再說一個很現實但很關鍵的點：營業時間到22:00。

不用特地請假、不用把週末塞滿，下班後過來待一段時間，把臉跟頭都交給專業處理，洗去一整天的疲勞感。

這件事本身，就很療癒。

Karen 的真心話

對我來說，一間好的SPA，不只是課程本身，而是讓你離開時覺得：今天有好好照顧自己。

如果你正在找：

1. 推薦的土城做臉

2. 下班後可以放鬆的 SPA

3. 做完臉不用再擔心頭髮亂的地方

那H2.half 兩點半 護膚&頭皮SPA，真的很値得你親自來體驗。

💦水漾肌 45MIN

［補水瀑布］［清潤細膩］

以水醒膚，水因子瀑布般湧入“咕嚕咕嚕〞填滿肌底，鮮活水潤，浸潤肌膚，清潤更細膩，締造令人期待的水光素肌；細、嫩、潤。

🧠腦輕鬆 50MIN

傳統的物理療法-撥筋熱石

帶動頭部與眼周循環、提神醒腦，緩解眼部疲勞、工作腦疲勞。

📌 𝑯2·𝒉𝒂𝒍𝒇 兩點半 護膚&頭皮SPA 土城(美容推薦/護膚推薦/清粉刺推薦/頭皮護理/皮膚管理/洗頭/頭部按摩)

地址：236新北市土城區學士路427號

營業時間：11:00-22:00

IG🫧@h2half_tc