2026-02-02 11:01 潮健康
蜂巢皮秒是什麼？與皮秒雷射有何不同？
（一）皮秒雷射是什麼？皮秒雷射的原理與特色
皮秒雷射中的「皮秒（Picosecond）」指的是一兆分之一秒（10⁻¹² 秒）。皮秒雷射能在極短時間內釋放高能量雷射，透過光震波效應將黑色素震碎成極細小的顆粒，而非以高溫燒除組織，因此在臨床應用中，相較傳統雷射，有助於降低熱累積所帶來的副作用風險。
由於作用時間短、熱累積相對較低，臨床上多被視為副作用風險較低、修復期相對可預期的療程選項之一，臨床上常被應用於下列膚況的治療評估中：
- 斑點問題：雀斑、曬斑、肝斑
- 痘疤與色素沉澱
- 膚色暗沉、膚色不均
- 毛孔粗大、膚質不細緻
整體而言，皮秒雷射是目前臨床常見、應用範圍廣泛的雷射療程之一，特別適合以淡斑、美白、提亮膚色為主要需求的人。
（二）蜂巢皮秒是什麼？蜂巢皮秒的原理與特色
蜂巢皮秒可視為皮秒雷射的進階應用技術，透過加裝MLA聚焦透鏡（俗稱蜂巢透鏡），讓雷射能量發揮更深層、更全面的效果。
蜂巢透鏡內含約130個蜂巢狀的微小鏡片，能將原本均勻的雷射光束重新分配，轉化為細小且規則的點狀輸出。在不破壞表皮完整性的前提下，能量可作用於表皮下方結構，在真皮層形成空泡效應（LIOB，Laser-Induced Optical Breakdown）。
這項機制不僅能震碎黑色素，還能刺激肌膚啟動修復相關反應，可能有助於支持肌膚結構調整與膚質改善的過程；因此，蜂巢皮秒不僅改善表層色素問題，在評估適當的情況下，可作為針對膚質結構調整的進階雷射應用之一。
（三）皮秒雷射 vs. 蜂巢皮秒差異比較
在了解兩者原理後，許多人最關心的問題是：「皮秒雷射和蜂巢皮秒到底差在哪裡？」雖然兩者同屬皮秒雷射技術，但在探頭設計、能量作用方式與治療深度上，仍有明顯不同。
原理
皮秒雷射：光震波效應擊碎黑色素，降低熱傷害
蜂巢皮秒：MLA聚焦透鏡及光學折射，集中並分散能量
主要功效
皮秒雷射：淡化斑點、均勻膚色、提亮膚質
蜂巢皮秒：改善色素，同時修復凹疤、細紋與膚質
作用深度
皮秒雷射：表皮至淺層真皮
蜂巢皮秒：深入真皮層
熱傷害
皮秒雷射：相對較低
蜂巢皮秒：更低
修復力
皮秒雷射：中等
蜂巢皮秒：高
疼痛感
皮秒雷射：較低
蜂巢皮秒：略高（可搭配舒適度管理）
副作用
皮秒雷射：偶有泛紅、乾燥或短暫色素沉著
蜂巢皮秒：泛紅與反黑機率更低，恢復速度快
適合對象
皮秒雷射：以淡斑、亮膚為主要需求者
蜂巢皮秒：同時想改善色素與深層膚質問題者
小結
皮秒雷射：著重快速淡斑、均勻膚色，熱傷害低，適合追求美白提亮者
蜂巢皮秒：在改善色素的同時，進行深層修復，應依個人膚況與需求，選擇合適的雷射模式與治療方式
免責聲明：本文為醫學美容相關知識之一般性資訊說明，非作為個別醫療診斷、治療或療效保證之依據。
原文出處：蜂巢皮秒是什麼？與皮秒雷射有何不同？