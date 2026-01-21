2026 美力全開！台南「杰美學診所」宣佈人氣啦啦隊「梓梓」擔任年度代言人

圖：杰美學全新開幕二館，期盼成為台南愛美者的第一選擇。

迎接 2026 年，台南醫學美容品牌「杰美學診所」宣布與人氣啦啦隊成員梓梓（董梓甯）展開年度品牌合作。診所表示，此次合作以生活美學與理性看待醫學美容為出發點，希望透過正向形象，讓更多民眾理解醫學美容應建立在專業評估與充分溝通之上，而非追求單一外在標準。

長期活躍於球場與螢光幕前的梓梓，工作行程密集、作息不規律。她分享，隨著影像解析度提高，對外在狀態的管理也更有感，但比起快速改變，更在意是否能保有自然感與個人特色。她認為，任何與醫療相關的選擇，都應該先了解資訊、清楚溝通，再依自身需求審慎評估，而不是盲目跟風。

圖：梓梓擔任杰美學2026年度代言人

杰美學診所指出，近年來民眾對醫學美容的關注度提升，診所也持續調整服務量能，包含擴充醫師團隊與優化就診空間，讓諮詢與診療流程更完善。院方強調，所有醫療行為皆須經醫師實際評估後進行，並依個別狀況說明適合與限制，無任何療程適用於所有人。

除了臨床服務，診所也投入醫學美容相關衛教內容製作，透過短影音與線上平台，將較為複雜的醫療名詞與概念轉化為易懂資訊，協助民眾在諮詢前建立基本認知，降低資訊落差帶來的不安感。

圖：杰美學診座落在台南市東區林森一路346號。

診所表示，希望透過這次合作，讓醫學美容回歸生活中的理性選擇，而非壓力來源。每個人對美的定義不同，唯有在安全、專業與尊重個人差異的前提下，才能找到最適合自己的節奏。