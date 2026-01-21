歐洲原裝進口保養推薦｜敏弱肌秋冬舒緩修護，歐珂蔓雪花霜與手足尿素霜的日常組合｜1838 eurocare 評價

進入換季之後，我會特別調整自己的保養方式。天氣轉涼後，洗完澡的乾燥感變得明顯。臉部偶爾會覺得緊繃，手腳也容易出現粗糙不適的狀態。這段時間，我會把保養重點放在保濕與舒適感，希望每天使用的產品都能讓自己感覺放鬆，也能自然融入日常生活。

我本身屬於偏敏弱的膚況，在挑選保養品時，會特別留意質地是否溫和，以及使用時的觸感是否舒服。今年透過歐洲選品通路品牌 1838 eurocare ，入手歐珂蔓橄欖加護敏弱呵護雪花霜，德你雅尿素5%修護龜裂護足霜以及樂美思尿素5%極致修護護手霜，作為陪伴我度過換季時節的日常保濕組合。

1838 eurocare 專業歐洲選品通路品牌｜從歐洲天然草本到日常安心保養的生活提案

1838 eurocare 是一個專業的歐洲保養品通路品牌。從歐洲各地挑選保養品牌時，1838 eurocare大家長 KK.Yang 不僅親自走訪，了解原料來源與製造背景外，同時也期待將歐洲藥妝文化中，對自然與生活平衡的理解帶回台灣。他們在選品時特別重視天然草本的運用，將植物本身的特性融入日常保養之中，讓保養成為生活裡溫柔而安心的一部分。

我很喜歡這樣的選品方向，不只是關注產品本身的使用感受，也在意是否適合長時間陪伴日常保養，更加貼近生活的節奏。從天然草本的選擇，到配方的製作背景與篩選過程，都能感受到對細節的用心，也讓我在挑選產品時多了一份安心感，能夠放心把它們放進自己的日常保養清單裡。

從臉部保濕到手足呵護｜敏弱肌換季日常保養組合筆記

在挑選我的秋冬保養組合時，我希望每一樣產品都能在生活中找到合適的位置。臉部需要穩定的保濕照顧，雙手經常接觸水與清潔用品，雙足則是長時間被包覆在鞋子裡，特別需要細心呵護。

這次會挑選歐珂蔓橄欖加護敏弱呵護雪花霜，德你雅尿素5%修護龜裂護足霜，以及樂美思尿素5%極致修護護手霜，就是希望從臉到手腳，都能有一套簡單又實用的日常保養搭配。

歐珂蔓橄欖加護敏弱呵護雪花霜

這三款產品的質地都很適合每天使用，使用時的觸感舒服，也很容易融入原本的保養流程。早晚使用雪花霜作為臉部與身體的保濕基礎，外出時隨身攜帶護手霜補擦，洗完澡後再為雙足做一點保養，讓每天的保養節奏變得輕鬆自然，也多了一份生活裡的小小儀式感。

alkmene 歐珂蔓橄欖加護敏弱呵護雪花霜｜沐浴在橄欖的日常保濕與放鬆時光

1838 eurocare 是 alkmene 歐珂蔓在台灣的授權總代理，在 1838 eurocare 的官網上，可以一次找到歐珂蔓旗下多個草本系列的完整選品。從茶樹精油控油系列、金盞花修護系列，到橄欖油保濕系列，都能在同一個平台輕鬆選購，讓日常保養的挑選變得簡單。

歐珂蔓長期以天然草本為核心，將植物的特性融入日常保養之中，讓保養成為生活裡自然存在的一部分。這款橄欖加護敏弱呵護雪花霜屬於橄欖油保濕系列，主要為容易感到乾燥不適的膚況設計，配方中結合了橄欖油、乳木果油、可可油、尿囊素與葵花籽油等多種植物來源滋潤成分，使用時可以感受到肌膚被溫柔包覆的感覺。

雪花霜的質地細緻柔軟，推開時延展性很好，塗抹時相當滑順，不會有厚重或黏膩的感受。我平常會在洗完澡後使用，除了臉部之外，我還會使用在手肘、膝蓋或小腿這些容易乾燥的部位，整體保濕表現穩定，摸起來柔軟細緻。

淡淡的植萃花香聞起來清新自然，讓保養過程多了一份放鬆感，也讓每天的保養時光變成生活裡溫柔的小片刻。

TITANIA 德你雅尿素5%護足霜｜為雙足準備的睡前保養時刻

換季之後，我會特別留意雙足的保養。長時間穿著鞋襪，加上天氣轉涼，腳跟與腳掌容易出現乾燥粗糙的觸感，讓我開始把足部保養納入每天晚上的放鬆儀式。

我選用的是來自德國品牌德你雅的尿素5%護足霜，質地細緻柔軟，推開時延展性很好，塗抹在足部時相當滑順，不會有厚重或黏膩的不適感。

這款護足霜的配方中結合了尿素5%、維生素B5與E、天然甘油、乳酸與乳酸納，以及七葉樹萃取、紅沒藥醇、薄荷醇、樟腦與天然蜂蠟等多種植物與滋潤來源成分，使用時可以感受到被溫柔呵護的感覺，整體保濕感受穩定，摸起來柔軟細緻。

我習慣在睡前取適量護足霜，塗抹在腳掌與腳跟，再搭配簡單的按摩，讓保養變成一段安靜的放鬆時光。淡淡的清新氣味聞起來舒服自然，也讓整個保養過程多了一份清爽感受。對我來說，這不只是一瓶護足霜，更像是每天為自己準備的小小照顧時刻。

樂美思尿素5%極致修護護手霜｜隨身攜帶的滋潤雙手每一刻

在日常生活中，我很習慣隨時補擦護手霜。洗手的次數多了之後，雙手容易感到乾燥緊繃，指尖與手背也會出現粗糙的觸感，這時候就特別需要一款能隨身攜帶的手部保養品，陪伴我在忙碌的生活節奏中，為雙手多一點溫柔的照顧。

樂美思尿素5%極致修護護手霜

這次選擇的是樂美思尿素5%極致修護護手霜，質地細緻柔滑，推開時延展性很好，塗抹在雙手上相當滑順，吸收後不會留下黏膩感，讓雙手保持清爽舒適。使用後摸起來柔軟細緻，整體保濕感受穩定，很適合在外出時隨身攜帶，隨時補擦。

這款護手霜的配方中結合了尿素5%、尿囊素、玻尿酸鈉、乳酸與乳酸納，以及燕麥萃取、洋甘菊精油與維生素C與E等多種滋潤來源成分，讓雙手在日常保養中感受到被細心呵護的安心感。淡淡的香氣聞起來溫柔舒服，也讓每一次補擦都像是在忙碌之中，替自己留下一段小小的放鬆片刻。

樂美思尿素5%極致修護護手霜不只是一條護手霜，更像是每天陪伴在包包裡的小幫手，讓雙手在生活的每個細節裡，都能維持柔軟細緻的觸感，也讓保養自然融入日常節奏之中。

歐洲原裝進口保養推薦｜1838 eurocare 歐洲草本選品，讓保養回到生活本身

我很喜歡這組從臉部到手足的日常保養搭配，從洗完澡後的雪花霜保濕，到睡前為雙足準備的護足時刻，再到外出時隨身補擦的護手霜，每一個保養步驟都成為一天裡溫柔的小片刻。

如果你和我一樣，屬於偏敏弱膚況，或是在換季時特別容易感到乾燥不適，也希望保養可以簡單融入生活節奏，那麼透過 1838 eurocare 挑選歐洲草本選品，讓保養回到生活本身，在忙碌的日子裡，也能替自己留下一點溫柔照顧的時間。

品牌資訊

