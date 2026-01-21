【台北調香推薦】小資族也能擁有訂製精品！比心理測驗還準 BY YAN PERFUME AI 調香課程 客製專屬靈魂香！

妳是否也曾經在百貨公司聞遍了所有大牌香水，卻總覺得少了那麼一點「寫著自己名字」的味道？或者好不容易買了大瓶香水，用到最後卻覺得香味走調了？ 很多時候，我們努力工作是為了更好的生活，但最好的生活，其實就在於妳是否能在匆忙的日常中，找到那份專屬於自己的安定力量。

今天貝ㄦ要帶大家去一個超級酷的地方，這是我最近跟男友一起發現的秘密基地——位於大直美麗華的 BY YAN PERFUME！ 男友平常就是個香水控，對各種香調如數家珍，而我雖然有固定使用的品牌，但內心一直渴望能親手調製出一瓶「命定香」。 沒想到，這次的《訂製精品香水｜法式 AI 調香體驗》完全顛覆了我對 DIY 的想像，原來當感性靈魂遇見理性 AI，竟然能產生這麼浪漫的火花！

BY YAN PERFUME

BY YAN PERFUME 是由創辦人暨調香師 Emma Yan 親自操刀的品牌，它最迷人的地方在於將法國格拉斯（Grasse）——那個被列為人類非物質文化遺產的香水之都——的傳統工藝，與現代 AI 分析技術完美整合。 這裡使用的每一滴香精，都堅持嚴選自格拉斯及瑞士的精品級原料，並符合 IFRA 國際標準。

對於像貝ㄦ這種家裡有養毛小孩的人來說，挑選香水最擔心的就是成分是否安全。 但在 BY YAN，妳可以完全放心！他們的原料皆持有 SDS／COA 文件，強調對寵物、孕婦與兒童都非常友善。 品牌背後的靈魂，是希望將香氛設計轉化為個人記憶的延伸，讓香氣不只是氣味，更是妳生活風格的表現方式。

走進位於美麗華 1 樓的門市，妳會立刻被那種簡約、現代且充滿高級感的「銀白系」氛圍所吸引。 這裡的空間設計非常輕鬆自在，完全沒有一般精品香水專櫃那種讓人卻步的壓迫感。 架上整齊排列著標有不同編號的質感金屬瓶，每一瓶都承載著來自法國的純淨香氣。

現場的燈光柔和，搭配上舒適的座位區，讓人一坐下來就不自覺地放慢腳步，進入一場療癒、紓壓的自我探索旅程。 我特別喜歡那種透明通透的陳列感，讓人在挑選香材的過程中，視覺也能得到極大的享受。 這裡不只是一個製作香水的地方，更像是一個藏在百貨公司裡的感官實驗室，等待著妳去挖掘深藏在潛意識裡的嗅覺喜好。

✨ 為什麼我們選這個課程？

其實這次會去體驗，背後有兩個超可愛的原因：

滿足男友的香水魂：因為男友本身就是個超級香水控，對香氛有著濃厚的興趣，一直很想嘗試親自調配出屬於自己的味道。

尋找個人命定香：我雖然平常就有習慣使用的香水品牌，但內心深處其實更想擁有一瓶「世界上絕對找不到第二瓶」、專屬於我個人風格的訂製精品香水。

加上我們在美麗華逛街時發現這家店，被它簡約現代的銀白系質感深深吸引，所以就決定要在這裡開啟我們的尋香之旅！

《訂製精品香水｜法式 AI 調香體驗》

這個課程最酷的地方就在於它結合了「法國格拉斯百年工藝」與「現代 AI 分析技術」：

AI 嗅覺性格分析：一坐下來會先用平板填寫專屬問券，透過 AI 演算法分析妳的生活風格與情緒偏好，直接抓出妳潛意識裡的「香氣數據圖譜」，幫妳省去盲目試香的時間。

頂級法國香材：所有香精都來自法國香水之都格拉斯及瑞士，原料符合 IFRA 國際標準，重點是對寵物、孕婦與兒童都非常友善（這對有養毛小孩的貝ㄦ來說超加分！）。

職人調香儀式：在調香師引導下，妳會親手拿起滴管，按照 AI 的黃金比例或是自己的微調喜好，一滴滴封存專屬記憶，最後還能親自為香水命名並貼上客製化標籤。

💰 課程費用與方案

雖然是精品等級的體驗，但價格卻意外地平易近人，完全是小資族也能輕鬆負擔的快樂：

單瓶隨身訂製（10ml）：原價 $1,280。

精選方案（10ml × 3）：原價 $2,180。

全套收藏（10ml × 5）：原價 $3,180。

之所以堅持以 10ml 為單位，是為了確保每一滴香氣都能維持在最新鮮的狀態，且方便隨身攜帶，隨時給妳安定的能量。

體驗的第一步真的超科學！我們拿起了平板電腦，進行一場「AI 嗅覺性格分析」。

透過互動式的問卷，AI 會根據妳對生活風格、情緒偏好甚至抽象圖像的選擇，幫妳建立出一份專屬的香氣輪廓數據。 看著螢幕上跳出的專屬香譜比例，真的有一種被「看透心事」的驚訝感，AI 精準地抓到了我對輕盈、草本感的那份偏好！\

透過平板的大螢幕，AI 分析出我的嗅覺輪廓偏向溫柔且具備森林感的組合：

花香 (Floral)：3ML（這是我的主調，展現優雅且迷人的氣息）

西普 (Chypre)：2ML（帶點神祕的橡木苔與柑橘調，讓香氣更具深度）

木質 (Woody)：1ML（沉穩的收尾，讓整體香氛溫潤不刺鼻）

AI 甚至還幫我算好了，如果是製作 3 瓶 10ML 的組合，花香比例會進階到 5ML，讓那抹花瓣般的香氣更加持久！

男友則是用手機完成了分析，測出來的味道完全符合他那種大男孩的陽光性格：

柑橘 (Citrus)：3ML（充滿活力的開場，一聞就有好心情）

水生調 (Aquatic)：2ML（像是剛洗完澡的純淨感，非常清爽）

綠色 (Green)：1ML（帶點草本青草香，展現自然的森林氣息）

同樣地，如果是 3 瓶 10ML 的組合，柑橘調會加強到 5ML，水生調則會增加到 3ML，打造出最適合他的清爽命定香！

除了 AI 給出的精準建議，我一定要特別誇獎一下現場的店員，簡直是行走的「香氛百科全書」！ 雖然我們有 AI 的地圖，但實際操作時，店員會在一旁給予非常專業且暖心的諮詢。最厲害的是，妳可以直接告訴她妳平常心目中摯愛的香水品牌或特定的味道，她就會像變魔術一樣，分析出那款香水的結構，並手把手教妳如何利用現場的頂級原料，調製出與大牌同款、甚至更適合妳膚溫的味道！

無論妳是想要某個經典品牌的基調，還是想要在既有的味道中加入一點點自己的個性，任何關於調香的疑難雜症都可以大膽問她。店員非常有耐心，會引導妳慢慢品香、微調比例，讓妳在科學數據與職人經驗的雙重守護下，調製出那瓶命中注定的靈魂香水。這種有人帶著玩的感覺真的超安心，完全不用擔心會調出奇怪的味道，反而處處都是驚喜！

貝ㄦ的小提醒： 去體驗的時候，可以先把自己家裡那瓶「真愛香水」的名字記下來，現場問問看店員怎麼延伸出專屬版本喔！這絕對會讓妳的 10ml 小瓶香水充滿妳的個人標籤。

AI 分析結束後，接著就是有趣的手動環節了。在專業調香師的引導下，我們開始品聞 AI 推薦的香材。

拿著試香紙記下自己喜歡的味道，然後試著把它們疊在一起聞聞看，看是不是自己心中理想的那抹香氣。

確定味道後，我小心翼翼地拿著玻璃滴管，按照 AI 給出的黃金比例（當然也可以根據自己的喜好微調），看著透明的香精一滴滴在量筒裡交融。

那種專注感真的非常療癒，彷彿整個世界的喧囂都在這一刻靜止，只剩下我與香氣的對話。

完成調製後，還有一個很有儀式感的環節——「命名」。 我在精緻的標籤上寫下了這瓶香水的名字，貼在銀色瓶身上，這才算完成了這件作品。

這種小包裝不僅方便放進口袋或小包包，更有一種隱形的陪伴感。 當我在工作遇到壓力、需要一點力量時，隨手噴一下這瓶自己親手調製的味道，那種熟悉的氣息就像是一個擁抱，能瞬間讓心亮起來。

調製完專屬香水後，它會被盛裝在極具現代感的銀色霧面金屬鐵盒中。這款鐵盒設計靈感來自南法的光影線條，簡約又優雅，而且金屬材質具備超強遮光效果，能確保香水不因光照而變質。

瓶身則貼上黑色質感的客製化標籤，印有妳親自取的香水名字、製作日期及專屬編號，充滿儀式感。最後交到妳手上的，是裝在充滿前衛美學、銀色亮面防護氣泡袋裡的精緻成品~

這次在 BY YAN PERFUME 的法式 AI 調香體驗，真的讓我重新定義了什麼叫「精緻生活」。 不是花大錢去買別人定義的好看，而是願意花時間去尋找最適合自己的頻率。 全程現調、現封瓶的專業感，加上平易近人的價格，讓這場尋香之旅顯得既高貴又不失親切。

妳也想擁有一瓶獨一無二、不容易撞香的命定香水嗎？或者正在煩惱送什麼禮物給心愛的人最能代表妳的心意？ 快來美麗華找尋那抹寫著妳名字的味道吧！相信我，當妳噴上它的那一刻，妳會發現，原來最好的自己，其實一直就在這些美好的氣息裡。

貝ㄦ推薦指數：⭐⭐⭐⭐⭐

妳最喜歡什麼風格的香氣呢？快在下面留言跟我分享，或者預約一場屬於妳的 AI 尋香冒險吧！Would you like me to help you design a personalized scent description for your first 10ml creation?