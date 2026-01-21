【台北調香推薦】小資族也能擁有訂製精品！比心理測驗還準 BY YAN PERFUME AI 調香課程 客製專屬靈魂香！

2026-01-21 11:07 貝ㄦ貪食怪

妳是否也曾經在百貨公司聞遍了所有大牌香水，卻總覺得少了那麼一點「寫著自己名字」的味道？或者好不容易買了大瓶香水，用到最後卻覺得香味走調了？ 很多時候，我們努力工作是為了更好的生活，但最好的生活，其實就在於妳是否能在匆忙的日常中，找到那份專屬於自己的安定力量。

今天貝ㄦ要帶大家去一個超級酷的地方，這是我最近跟男友一起發現的秘密基地——位於大直美麗華的 BY YAN PERFUME！ 男友平常就是個香水控，對各種香調如數家珍，而我雖然有固定使用的品牌，但內心一直渴望能親手調製出一瓶「命定香」。 沒想到，這次的《訂製精品香水｜法式 AI 調香體驗》完全顛覆了我對 DIY 的想像，原來當感性靈魂遇見理性 AI，竟然能產生這麼浪漫的火花！

BY YAN PERFUME

BY YAN PERFUME 是由創辦人暨調香師 Emma Yan 親自操刀的品牌，它最迷人的地方在於將法國格拉斯（Grasse）——那個被列為人類非物質文化遺產的香水之都——的傳統工藝，與現代 AI 分析技術完美整合。 這裡使用的每一滴香精，都堅持嚴選自格拉斯及瑞士的精品級原料，並符合 IFRA 國際標準。

對於像貝ㄦ這種家裡有養毛小孩的人來說，挑選香水最擔心的就是成分是否安全。 但在 BY YAN，妳可以完全放心！他們的原料皆持有 SDS／COA 文件，強調對寵物、孕婦與兒童都非常友善。 品牌背後的靈魂，是希望將香氛設計轉化為個人記憶的延伸，讓香氣不只是氣味，更是妳生活風格的表現方式。

走進位於美麗華 1 樓的門市，妳會立刻被那種簡約、現代且充滿高級感的「銀白系」氛圍所吸引。 這裡的空間設計非常輕鬆自在，完全沒有一般精品香水專櫃那種讓人卻步的壓迫感。 架上整齊排列著標有不同編號的質感金屬瓶，每一瓶都承載著來自法國的純淨香氣。

現場的燈光柔和，搭配上舒適的座位區，讓人一坐下來就不自覺地放慢腳步，進入一場療癒、紓壓的自我探索旅程。 我特別喜歡那種透明通透的陳列感，讓人在挑選香材的過程中，視覺也能得到極大的享受。 這裡不只是一個製作香水的地方，更像是一個藏在百貨公司裡的感官實驗室，等待著妳去挖掘深藏在潛意識裡的嗅覺喜好。

✨ 為什麼我們選這個課程？

其實這次會去體驗，背後有兩個超可愛的原因：

  • 滿足男友的香水魂：因為男友本身就是個超級香水控，對香氛有著濃厚的興趣，一直很想嘗試親自調配出屬於自己的味道。
  • 尋找個人命定香：我雖然平常就有習慣使用的香水品牌，但內心深處其實更想擁有一瓶「世界上絕對找不到第二瓶」、專屬於我個人風格的訂製精品香水。

加上我們在美麗華逛街時發現這家店，被它簡約現代的銀白系質感深深吸引，所以就決定要在這裡開啟我們的尋香之旅！

《訂製精品香水｜法式 AI 調香體驗》

這個課程最酷的地方就在於它結合了「法國格拉斯百年工藝」與「現代 AI 分析技術」：

  • AI 嗅覺性格分析：一坐下來會先用平板填寫專屬問券，透過 AI 演算法分析妳的生活風格與情緒偏好，直接抓出妳潛意識裡的「香氣數據圖譜」，幫妳省去盲目試香的時間。
  • 頂級法國香材：所有香精都來自法國香水之都格拉斯及瑞士，原料符合 IFRA 國際標準，重點是對寵物、孕婦與兒童都非常友善（這對有養毛小孩的貝ㄦ來說超加分！）。
  • 職人調香儀式：在調香師引導下，妳會親手拿起滴管，按照 AI 的黃金比例或是自己的微調喜好，一滴滴封存專屬記憶，最後還能親自為香水命名並貼上客製化標籤。

💰 課程費用與方案

雖然是精品等級的體驗，但價格卻意外地平易近人，完全是小資族也能輕鬆負擔的快樂：

  • 單瓶隨身訂製（10ml）：原價 $1,280。
  • 精選方案（10ml × 3）：原價 $2,180。
  • 全套收藏（10ml × 5）：原價 $3,180。

之所以堅持以 10ml 為單位，是為了確保每一滴香氣都能維持在最新鮮的狀態，且方便隨身攜帶，隨時給妳安定的能量。

體驗的第一步真的超科學！我們拿起了平板電腦，進行一場「AI 嗅覺性格分析」。

透過互動式的問卷，AI 會根據妳對生活風格、情緒偏好甚至抽象圖像的選擇，幫妳建立出一份專屬的香氣輪廓數據。 看著螢幕上跳出的專屬香譜比例，真的有一種被「看透心事」的驚訝感，AI 精準地抓到了我對輕盈、草本感的那份偏好！\

透過平板的大螢幕，AI 分析出我的嗅覺輪廓偏向溫柔且具備森林感的組合：

  • 花香 (Floral)：3ML（這是我的主調，展現優雅且迷人的氣息）
  • 西普 (Chypre)：2ML（帶點神祕的橡木苔與柑橘調，讓香氣更具深度）
  • 木質 (Woody)：1ML（沉穩的收尾，讓整體香氛溫潤不刺鼻）

AI 甚至還幫我算好了，如果是製作 3 瓶 10ML 的組合，花香比例會進階到 5ML，讓那抹花瓣般的香氣更加持久！

男友則是用手機完成了分析，測出來的味道完全符合他那種大男孩的陽光性格：

  • 柑橘 (Citrus)：3ML（充滿活力的開場，一聞就有好心情）
  • 水生調 (Aquatic)：2ML（像是剛洗完澡的純淨感，非常清爽）
  • 綠色 (Green)：1ML（帶點草本青草香，展現自然的森林氣息）

同樣地，如果是 3 瓶 10ML 的組合，柑橘調會加強到 5ML，水生調則會增加到 3ML，打造出最適合他的清爽命定香！

除了 AI 給出的精準建議，我一定要特別誇獎一下現場的店員，簡直是行走的「香氛百科全書」！ 雖然我們有 AI 的地圖，但實際操作時，店員會在一旁給予非常專業且暖心的諮詢。最厲害的是，妳可以直接告訴她妳平常心目中摯愛的香水品牌或特定的味道，她就會像變魔術一樣，分析出那款香水的結構，並手把手教妳如何利用現場的頂級原料，調製出與大牌同款、甚至更適合妳膚溫的味道！

無論妳是想要某個經典品牌的基調，還是想要在既有的味道中加入一點點自己的個性，任何關於調香的疑難雜症都可以大膽問她。店員非常有耐心，會引導妳慢慢品香、微調比例，讓妳在科學數據與職人經驗的雙重守護下，調製出那瓶命中注定的靈魂香水。這種有人帶著玩的感覺真的超安心，完全不用擔心會調出奇怪的味道，反而處處都是驚喜！

貝ㄦ的小提醒： 去體驗的時候，可以先把自己家裡那瓶「真愛香水」的名字記下來，現場問問看店員怎麼延伸出專屬版本喔！這絕對會讓妳的 10ml 小瓶香水充滿妳的個人標籤。

AI 分析結束後，接著就是有趣的手動環節了。在專業調香師的引導下，我們開始品聞 AI 推薦的香材。

拿著試香紙記下自己喜歡的味道，然後試著把它們疊在一起聞聞看，看是不是自己心中理想的那抹香氣。

確定味道後，我小心翼翼地拿著玻璃滴管，按照 AI 給出的黃金比例（當然也可以根據自己的喜好微調），看著透明的香精一滴滴在量筒裡交融。

那種專注感真的非常療癒，彷彿整個世界的喧囂都在這一刻靜止，只剩下我與香氣的對話。

完成調製後，還有一個很有儀式感的環節——「命名」。 我在精緻的標籤上寫下了這瓶香水的名字，貼在銀色瓶身上，這才算完成了這件作品。 

這種小包裝不僅方便放進口袋或小包包，更有一種隱形的陪伴感。 當我在工作遇到壓力、需要一點力量時，隨手噴一下這瓶自己親手調製的味道，那種熟悉的氣息就像是一個擁抱，能瞬間讓心亮起來。

調製完專屬香水後，它會被盛裝在極具現代感的銀色霧面金屬鐵盒中。這款鐵盒設計靈感來自南法的光影線條，簡約又優雅，而且金屬材質具備超強遮光效果，能確保香水不因光照而變質。

瓶身則貼上黑色質感的客製化標籤，印有妳親自取的香水名字、製作日期及專屬編號，充滿儀式感。最後交到妳手上的，是裝在充滿前衛美學、銀色亮面防護氣泡袋裡的精緻成品~

這次在 BY YAN PERFUME 的法式 AI 調香體驗，真的讓我重新定義了什麼叫「精緻生活」。 不是花大錢去買別人定義的好看，而是願意花時間去尋找最適合自己的頻率。 全程現調、現封瓶的專業感，加上平易近人的價格，讓這場尋香之旅顯得既高貴又不失親切。

妳也想擁有一瓶獨一無二、不容易撞香的命定香水嗎？或者正在煩惱送什麼禮物給心愛的人最能代表妳的心意？ 快來美麗華找尋那抹寫著妳名字的味道吧！相信我，當妳噴上它的那一刻，妳會發現，原來最好的自己，其實一直就在這些美好的氣息裡。

貝ㄦ推薦指數：⭐⭐⭐⭐⭐

#台北調香推薦 #調香體驗 #DIY香水 #自主調香 #訂製精品香水 #專屬香氛訂製

妳最喜歡什麼風格的香氣呢？快在下面留言跟我分享，或者預約一場屬於妳的 AI 尋香冒險吧！Would you like me to help you design a personalized scent description for your first 10ml creation?

  • 📍 店名：BY YAN PERFUME 台北美麗華門市
  • 🏠 地址：台北市中山區敬業三路 20 號 1F（捷運劍南路站步行可達）
  • ⏰ 營業時間：11:00 - 22:00
  • 🌐 官網：https://www.byyanperfume.com/
  • 💰 定價：10ml 隨身訂製精品香水 $1,280 起

貝ㄦ貪食怪

貝ㄦ貪食怪

我是貝ㄦ貪食怪，我喜歡分享美食與生活，主要經營痞客邦、ig和臉書，同時也是PopDaily 創作者和食尚玩家駐站部落客，希望你喜歡我的分享❤️

#AI #香氣 #精品 #香水推薦

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」

2026-01-12 16:30 女子漾／編輯張念慈
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」。圖片來源：張念慈/攝影、Canva
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」。圖片來源：張念慈/攝影、Canva

明明天天洗頭，頭皮卻還是悶、油、塌，下午一到瀏海直接貼額頭，甚至開始懷疑是不是自己髮質有問題。月影髮集資深髮型師夏宇解惑，關鍵真的不是洗髮精，而是多數人「從第一個動作就洗錯了」，後面再怎麼補救都很難真正乾淨。

到底要怎麼洗頭才乾淨？夏宇用沙龍實際操作邏輯，拆解一套「在家就能照做」的正確洗髮與吹整步驟。

洗頭髮示意圖。圖片來源：Canva
洗頭髮示意圖。圖片來源：Canva

洗髮步驟1：先把頭皮「徹底沖濕」，不是表面有水就好

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

夏宇強調，洗頭前最重要的一步，其實是沖水。很多人一摸頭髮覺得濕了就開始擠洗髮精，但對髮量多、頭髮厚的人來說，內層頭皮往往還是偏乾。當濕度不夠，洗髮精不只難起泡，清潔力也會大幅下降。

正確做法是沖水時用手稍微撥開頭髮，確認頭皮、內層與外層都完全濕透，這一步做對，後面才有洗乾淨的基礎。

洗髮步驟2：洗髮精先在手心起泡，用量其實有公式

洗髮精先在手心起泡。圖片來源：Canva
洗髮精先在手心起泡。圖片來源：Canva

洗髮精不是越多越好。夏宇分享，短髮約壓洗髮精1下到1下半，中長髮約2下，長髮才需要3下左右。擠出來後，務必要先在手心搓出均勻泡沫，再接觸頭髮。

若在尚未起泡的高濃度狀態下直接抹頭皮，容易刺激毛囊，長期下來反而影響頭皮健康。

洗髮步驟3：先洗髮尾，再慢慢帶到頭皮

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

多數人最容易犯的錯，就是洗髮精一擠就直接往頭皮抹。夏宇提醒，正確順序應該是先把泡沫抹在髮尾與中段，再慢慢帶到頭皮，利用泡沫本身的滑度完成清潔。

這樣不僅能降低拉扯，也能避免在起泡過程中傷到髮根，對細軟髮與容易掉髮的人尤其重要。

洗髮步驟4：洗頭方向比力道重要，從側邊往上洗

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

實際清洗時，建議從耳朵兩側開始，以逆向、往上的方式輕柔搓洗，再帶到後腦勺，最後才是前額與頭頂。與其用力抓，不如穩定地順著方向清潔，泡沫自然會分布得更均勻。

洗髮步驟5：第一遍一定要「沖到很乾淨」

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

有些人誤會第一遍不用沖太乾淨，其實正好相反。夏宇指出，第一遍洗掉的是一整天的油脂、灰塵與造型品殘留，泡沫本身偏髒，這一遍反而更要徹底沖淨，避免髒污殘留在頭皮上，造成越洗越油的惡性循環。

月影髮集資深髮型師夏宇。圖片由夏宇提供
月影髮集資深髮型師夏宇。圖片由夏宇提供

從沖濕、起泡到清洗順序，這些看似不起眼的細節，其實正是沙龍洗髮與在家洗頭最大的差別。與其不斷更換洗髮精，不如先檢視每天洗頭的第一步，是否真的做對了。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#洗頭 #清潔 #造型 #分享 #潮流美髮

別只會穿黑白灰！2025 秋冬必入的「可可棕」穿搭靈感，誰穿誰好看！

別只會穿黑白灰！2025 秋冬必入的「可可棕」穿搭靈感，誰穿誰好看！

2026-01-08 14:17 女子漾／編輯Sydney

每到這個季節，空氣中好像都飄著咖啡與肉桂的香氣，而「棕色」就是這個季節最迷人的開場白！比起神祕卻偶爾顯得沉重的黑色，棕色多了一份溫度，輕易讓妳在人群中散發出那種不經意卻極具質感的魅力，秋冬一定要試試看這種穿搭方法！

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 1

第一套要推薦給喜歡「隨性帥氣風」的女孩！這件棕色麂皮長風衣真的非常有型，磨砂的質感讓棕色看起來更深邃、更有層次。為了避免深色顯得厚重，內搭可以選擇一件清爽的米灰色羊毛衫，使得氣色瞬間提亮，搭配水洗淺藍的寬版牛仔褲，走在街頭整個人都顯得活力十足。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 2

如果你想穿得溫柔又優雅，那一定要參考這套針織疊穿！深咖啡色的鈕扣開襟衫搭配奶油白的長裙，能夠凸顯整個人的氣質，這種「上深下淺」的配色小撇步，不僅能讓視覺重心上移、顯得身材比例更好，還能打破冬日的沉悶感，頸間隨意繞上一條灰色圍巾，再戴上帥氣的皮手套和黑靴，這種柔中帶剛的風格，無論是去咖啡廳約會還是上班通勤，都能讓妳成為最有氣場的那一個。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 3

外套帶點古銅色的斑駁光澤，穿上去就有種從經典電影裡走出來的復古氛圍，內搭選擇同色系的高領毛衣，利用不同深淺的棕色玩轉「層次堆疊」，這種視覺上的和諧感最能顯現高級感，下半身搭配一條灰色的毛呢西裝褲，這種冷靜的灰色與溫暖的棕色相遇，散發出一種低調又聰明的知性美。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 4

想要來點叛逆又可愛的感覺嗎？試試看把丹寧襯衫和棕色麂皮短褲放在一起吧！這套穿搭充滿了活潑的都市氣息，丹寧的率性配上麂皮的細膩，有一種野性又精緻的對比美。最可愛的小巧思是在腰間繫上一件卡其色的麻花毛衣，這不僅能當作臨時的保暖層，還能視覺上縮小腰圍，讓身材曲線更漂亮，腳下踩著一雙充滿細節的豹紋平底鞋，讓整個人在低調的棕色系中跳脫出來，這種隨興卻精確的搭配，真的會讓人忍不住多看兩眼。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 5

深咖啡色的毛呢西裝外套，挺括的肩線能瞬間撐起妳的自信，內搭一件簡單的藍色牛仔襯衫，將領口隨意敞開，就是那種巴黎街頭博主最愛的味道，搭配深藍色的微喇叭牛仔褲，不僅修飾腿型，還能讓腿看起來長到天際！這種棕與藍的經典配色，既有職場的專業感，又有生活的休閒感，再戴上一副墨鏡，妳就是那個最會穿衣的都會女性，舉手投足都充滿了迷人的魅力。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#內搭 #穿搭 #丹寧 #魅力 #咖啡廳 #流行穿搭

短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

2026-01-06 01:21 女子漾／編輯桑泥
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122

說到亞洲女神級短髮代表，宋慧喬絕對榜上有名。不同於過去長髮的溫柔形象，她近期多次以短髮亮相，從清新、甜美到俐落、帥氣，每一次都掀起一波模仿潮。也正因如此，宋慧喬的短髮成為許多女生剪髮前必存的靈感範本，證明短髮不只不減女人味，反而更顯氣質與態度。

以下就來盤點宋慧喬最具代表性的 5 款經典短髮造型，不論你想走甜美風、極簡或率性路線，都能找到適合自己的短髮範本！

編輯推薦

1｜經典短鮑伯：最不退流行的氣質首選

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬最新亮相的短髮就是這款長度落在下巴到耳下之間的經典短鮑伯，這款短髮線條乾淨，但保留了柔和弧度，非常適合想第一次嘗試短髮的人。

而它最大的優點在於「耐看」，無論搭配西裝、針織或洋裝，都能呈現溫柔又成熟的氛圍。


2｜微捲短髮：溫柔甜感瞬間拉滿

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

這款短髮造型加入了自然微捲或空氣感燙度，整個氣質立刻變得更加親和。這個造型特別適合想保留甜美感、但又不想留長髮的女生。

搭配低飽和棕色或霧感黑髮色，微捲短髮能讓整體看起來毫不刻意，卻非常有女人味。


3｜極簡直短髮：高級感歐膩代表

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬近年的時尚大片與公開活動中，也多次以俐落直短髮亮相。這款短髮線條簡潔，幾乎沒有過多層次，靠的是剪裁與髮質取勝，非常適合走極簡、知性路線，也特別受到圓臉及 30+ 女性喜愛。


4｜層次短髮：帥氣與女人味並存

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

如果覺得鮑伯太乖，宋慧喬這款層次短髮絕對值得參考。透過較明顯的層次剪裁，讓整體造型更輕盈，也多了一點率性感，稍微凌亂反而更時髦。


5｜短髮＋瀏海：減齡顯嫩的秘密

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬的短髮造型也會搭配空氣瀏海或薄瀏海，讓造型多一點少女感。關鍵在於瀏海一定要薄、輕、有空氣感，避免厚重齊瀏海造成視覺壓力。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#氣質 #髮型 #瀏海 #秋冬 #時尚 #歐膩 #造型 #宋慧喬 #短髮造型

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

2025-12-24 04:10 女子漾／編輯桑泥
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09

每到年末聚會，如何畫出既有節慶氛圍、又能讓肌膚在昏暗燈光下依然「自帶濾鏡」的妝容？小編建議可以從最近火到不行的大陸人氣女星趙露思身上找節慶妝容靈感！她的妝容精髓在於巧妙運用亮片、金屬眼影與打亮等技巧讓五官瞬間立體，並散發出自然通透的仙氣感。往下看小編整理 3 個趙露思派對妝容關鍵技巧，跟著畫，讓妳在年末派對中閃耀動人！

編輯推薦

技巧一：用「金屬感」眼影打造深邃又清透的「財閥千金」眼神

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

選色重點：

趙露思常選用大地棕色打底，再疊加香檳金或古銅金的金屬色。這些色系最適合亞洲偏黃膚色，能有效達到「一抹顯白」的效果。

畫法建議：

1. 使用霧面色消腫後，將金屬色眼影點綴在眼皮中央最高點。

2. 關鍵在於眼頭也帶入一點金屬光澤，這能讓眼神看起來更深邃，卻不顯髒。


技巧二：「碎鑽感」亮片點綴

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

亮片位置：

想要在派對中閃閃發光，大顆粒的亮片單品是不可或缺的，但關鍵是「局部點綴」，不要全眼鋪滿，只需將亮片放在臥蠶中央或眼頭，在燈光閃爍時會產生如同「碎鑽」般的視覺衝擊，營造出浪漫的節慶氛圍。


技巧三：用高級打亮術畫出「立體小臉」的原生光澤

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

高光質地：

派對燈光通常由上而下或較為混亂，這時「高光」就是決定五官立體度的關鍵。建議選擇粉質細膩、不顯毛孔的珠光，或是今年最流行的液態高光。

刷色位置：

鼻尖與鼻樑起點： 製造精緻的小翹鼻感。

側臉頰 C 字部位（顴骨到眉骨）： 趙露思的臉蛋看起來飽滿的技巧之一就在這裡，這角度能製造出蘋果肌上提的年輕感。


圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

跟著趙露思畫年末派對妝，你會發現真正顯白的不是濃妝，而是懂得運用高光、亮片與金屬眼影的位置與比例。一抹光澤、一點亮片，就能讓你在派對燈光與合照中自然發光閃耀！

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#光澤 #秋冬 #氛圍 #美妝 #肌膚 #眼影 #趙露思 #節慶妝容 #彩妝保養

Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

2025-12-28 20:57 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

最近討論度極高的Netflix戲劇《他為什麼依然單身》，劇中圍繞的不只是愛情選擇，更是一種關於「成熟後如何看待關係與自我狀態」的提問。也正因如此，「姊姊感」這個關鍵字，再次成為許多人關注的焦點——不是急著被愛，而是站得夠穩、夠清楚，自然有人靠近。而提到現實世界中最具代表性的姊姊感範本，女主角朱珠絕對榜上有名。她的穿搭從不張揚，卻總能在第一時間抓住視線。小編盤點了朱珠的姊姊感6套造型穿搭，一起拆解什麼叫做真正的大人系穿搭！

1.白襯衫 × 格紋馬甲 × 過膝長靴

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

以白襯衫作為基底，外疊格紋馬甲與粗呢背心，層次分明卻不顯厚重，線條乾淨俐落。腰間皮帶自然收出比例，搭配奶白色長褲與過膝黑靴，把整體身形拉得修長而有力量。這套造型在中性與女人味之間取得平衡，理性中帶著柔韌，是一種不需要張揚的氣場展現。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

2.香檳金修身套裝 × 細鍊飾品

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

香檳金色套裝在燈光下散發細緻光澤，低調卻不黯淡。收腰剪裁勾勒出身形曲線，微喇叭袖讓線條更顯流動。配件刻意簡化，只留下項鍊與耳環點亮視線，把焦點完全交給整體氣場。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

3.淺灰毛呢外套 × 粉色針織 × 高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔霧感的淺灰毛呢外套，內搭淡粉色針織，色調溫柔卻不甜膩，第一眼親近，卻保留距離。俐落剪裁搭配尖頭高跟鞋，自然拉長比例，也讓整體多了都會女子的自信感。這套穿搭靠的是材質與色彩堆疊出的層次，溫柔但不軟弱，是很耐看的姊姊感範本。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

4.白色西裝套裝 × 紅色尖頭高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

全白套裝最考驗的從來不是搭配技巧，而是氣場本身。結構感西裝外套搭配同色長褲，線條乾淨、比例俐落，沒有多餘修飾。紅色尖頭高跟鞋成為整體唯一亮點，在極簡之中注入自信與女人味。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

5.黑色西裝外套 × 長裙剪裁 × 亮色手提包

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

黑色向來是成熟女人的安全色，但這套造型卻一點也不保守。合身西裝外套搭配帶有裙擺線條的下身設計，讓俐落與柔美同時存在。珍珠項鍊低調點亮鎖骨，而亮色手提包在全黑之中拉出視覺焦點，讓造型更有記憶點。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

6.米色針織上衣 × 高腰開衩長裙 × 夜景氛圍

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔軟的米色針織上衣，搭配深色高腰開衩長裙，一柔一挺的材質對比，讓層次自然浮現。針織的親和感中和夜晚的銳利，而開衩裙擺在行走間若隱若現，性感卻不刻意。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #造型 #長裙 #紅色 #他為什麼依然單身

