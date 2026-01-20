把婆穿在身上！hololive EN 跨海聯名香氛「MEMORIES」全球瘋搶，錯過這次真的會哭！

圖片來源：IP mixer 艾品共創國際股份有限公司

準備好迎接這場感官的極致盛宴了嗎？艾品共創國際股份有限公司旗下品牌「SPcollect」投下震撼彈，宣布與日本知名VTuber事務所COVER旗下「hololive English -Myth-」所屬超人氣VTuber展開合作，推出聯名香氛噴霧系列「MEMORIES」，自2026年1月20日（二）起，為期一個月於「SPcollect」官方網站獨家開賣，同時開放台灣、日本、香港、美國跨境預購 。這不只是香水，更是跨越虛實藩籬，她們與妳共度時光的「記憶之香」 。

Ina特別套組。圖片來源：IP mixer 艾品共創國際股份有限公司

親自監修的私密氣息：今晚，想把誰「穿」在身上？

這款香氛的靈感，源自於 Mori Calliope（森美聲）與 Ninomae Ina'nis（一伊那爾栖）與粉絲們共度的每一個珍貴瞬間 。為了讓這份羈絆全天候如影隨形，產品特別採用無酒精配方，無論是輕灑在肌膚、衣物，甚至是每晚入睡的枕頭上，都能讓這股專屬香氣溫柔地陪妳入夢，彷彿她就在耳邊輕聲細語 。

Mori Calliope 的致命誘惑【花香木質調】想感受死神大人的反差魅力嗎？前調以微辛的小荳蔻與清爽葡萄柚，勾勒出她帥氣的初印象；中調瞬間轉為保加利亞玫瑰與琥珀的柔情交織，彷彿她卸下武裝後的溫柔；最後以沉穩的麝香與廣藿香收尾，如同她那讓人安心的背影，給妳最深沉的擁抱 。

Ninomae Ina'nis 的療癒軟語【花果香調】想要沉浸在Wah的溫柔鄉裡嗎？無花果與檸檬的清甜，像極了她那療癒的笑聲；中調揉合了棉花與蘋果花的純淨，宛如午後陽光下的舒適午後；尾韻的雪松與白麝香，則帶來最純粹的平靜，讓妳在每一次呼吸中，都能感受祭司大人的溫暖守護 。

Calli特別套組。圖片來源：IP mixer 艾品共創國際股份有限公司

為了這場香氛邂逅，官方特邀神級繪師 ne-on 繪製全新視覺，將兩位女神的魅力定格在最美的一瞬 。想要完整收藏這份悸動？絕不能錯過「特別套組」！內含絕美壓克力立牌與印有成員親筆訊息及簽名的 PVC 透卡 。更犯規的是底座設計——您可以將香氛瓶與立牌完美結合，讓這裡成為您桌面上最神聖的祭壇，每一次噴灑都是一場儀式 。

貪心的妳，當然要選擇「雙人豪華套組」，不僅一次擁有Calli與Ina，更加碼贈送獨家「限定造型壓克力吊飾」，讓這份愛隨身攜帶，隨時隨地陷入熱戀 。

Calli單品。圖片來源：IP mixer 艾品共創國際股份有限公司

Ina單品。圖片來源：IP mixer 艾品共創國際股份有限公司

限時一個月！錯過再無機會的全球熱戀

這場跨越全球的預購活動，僅限時一個月。別等到7月出貨看見別人曬單才後悔莫及 。Calli與Ina也將在2月8日晚間19:00親自直播介紹這款「愛的結晶」。現在就設好鬧鐘，準備將屬於妳們的「MEMORIES」永久封存！

雙人特別套組。圖片來源：IP mixer 艾品共創國際股份有限公司

【商品販售資訊】

預購期間：2026年1月20日(二) 11:00 〜 2026年2月20日(五) 22:59

販售通路：SPcollect 官方網站獨家預購

出貨時間：預計2026年7月起陸續出貨

商品售價：

調香香氛噴霧單品 (100ml)：TWD 1,650

特別套組 (含立牌+簽名透卡)：TWD 2,100

雙人豪華套組 (含全特典+獨家吊飾)：TWD 3,950