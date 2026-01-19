機能風持續發燒！TRANZEND冬季新品從雪場延伸到日常穿搭

當機能風（Gorpcore）持續影響時尚趨勢，服裝早已不再只是為了戶外活動而存在，而是回應生活中對溫度調節、舒適性與造型感的多重需求。台灣機能服飾品牌「TRANZEND」觀察到這股轉變，推出冬季全新「全境溫控雙層系列（Ultra DuoLayer System）」，結合硬殼外層與可加熱中層的模組化設計，讓服裝能依環境自由切換，從雪地、旅行到日常外出都能穿著。

本系列以「兩件三穿」為核心概念，外層 Ultra Shell 採用20K／20K防水與透氣規格的三層科技布料，能有效抵禦暴雪與大雨，同時維持衣內乾爽；中層 Ultra Puffer Air 則可連接行動電源，一鍵啟動加熱功能，為怕冷族群提供即時且貼身的保暖體驗。整體剪裁保留俐落線條，即使在高機能設定下，仍兼顧日常穿搭的修身感受。

在細節設計上，Ultra Shell 特別加入 POV 攝影口袋，位於胸前中央的透明口袋可放置手機，讓使用者以第一人稱視角記錄滑雪或戶外活動的過程，解放雙手也不錯過精彩瞬間。背帶式系統設計則讓外套在進入室內或溫暖空間時，不需脫下即可轉為背負模式，輕鬆應對溫差變化。

全球時尚圈正迎來一場前所未有的機能風，TRANZEND 推出「全境溫控雙層系列」新品；圖為知名網紅Perry＋Gina示範穿搭。業者提供

延續滑雪文化中的 Après-ski 生活風格，TRANZEND 同步推出「雪山派對系列（Après-ski Collection）」，將雪場與社交場景之間的轉換融入設計。系列包含滑雪短外套與滑雪連身衣等單品，在俐落剪裁中加入磁吸式領扣、金屬雙向拉鍊等細節，減輕傳統雪服的厚重感，讓穿搭能從雪地自然延伸至聚會與夜晚社交場合。

TRANZEND「雪山派對系列」，讓使用者可以輕鬆在雪場和社交場合間無縫切換，始終保持優雅與時髦品味。業者提供

為完整呈現「全境溫控雙層系列」的實際性能，品牌遠赴奧地利取景，深入阿爾卑斯山進行形象拍攝，在低溫、暴雪與高海拔環境中測試服裝表現。拍攝過程中，團隊登上海拔數千公尺的冰川谷地，於極端氣候下記錄產品在防護、保暖與活動靈活度上的實際狀態。

Perry和Gina穿著TRANZEND「全境溫控雙層系列」硬殼外套，登上阿爾卑斯山拍攝形象影片。業者提供

本次拍攝邀集多位滑雪教練與內容創作者共同參與，包括滑雪教練 Perry 文彥博、Gina 吉拿棒，以及特技演員 YouTuber 品子 Pinzi、定居台灣的波蘭創作者 Jacob 等人。多位參與者皆提到，加熱中層的設計在長時間戶外活動中特別實用，而磁吸鈕釦、背帶模式與POV攝影口袋等細節，也提升了整體穿著的便利性與實用度。

透過實地拍攝與實穿體驗，TRANZEND 將科技機能融入日常穿搭場景，讓服裝不只是應付極端氣候的裝備，而是能陪伴使用者穿梭於戶外活動與生活日常之間。隨著2025冬季新品正式推出，品牌也持續嘗試在機能與美學之間取得平衡，為冬季穿搭提供更多元的選擇。