2026-01-19 造咖
虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg
因《雙軌》、《永夜星河》熱度高漲的95後小花虞書欣，早年屬於肉肉型身材，後來立志減肥就在一個月內瘦了8公斤，她的「虞書欣減肥法」也因此在網路爆紅。
虞書欣減肥法：沒人能胖著從郭敬明劇組走出來
虞書欣分享自己曾演出郭敬明的戲，開拍前郭敬明導演就給她發了非常多的微信，當時她飾演刺客一角，郭敬明跟她說：「你見過胖的刺客嗎？」虞書欣說：「因為我喜歡拍右臉，導演說如果你瘦到45公斤，就能拍左臉、仰拍所有的角度，然後他還給了我很多的獎勵。」
虞書欣減肥法：一日一餐、喝咖啡
網紅「深夜徐老師」曾採訪過虞書欣，透露她的瘦身秘訣其實就是「一天只吃一餐」，其他時間吃柑橘類水果，虞書欣也曾在微博分享自己會靠喝咖啡來抑制食慾，一頓餐內容物大約就是「兩杯咖啡、幾片葉子(蔬菜)、幾片肉」，她也推薦沖泡式的「紅豆薏米粉」可以幫助消水腫，而且飽腹感強，喝了半天都不餓。
虞書欣減肥法：基本原則
除了一日一餐，虞書欣減肥大致上都會遵守飲食清淡、多喝水、多補充蛋白質、只吃原型食物、保持低碳飲食，等基本原則，想吃的東西會放在中午12點以前吃，下午和晚餐不餓就盡量不吃，若想吃東西就吃沙拉、黃瓜、蘋果、柚子、堅果等墊胃，盡量不上自己餓到，晚上6點後就不吃東西也不太喝水，靠這套減肥法，虞書欣曾一個月成功瘦了8公斤。
虞書欣減肥法：心態鼓勵
虞書欣分享減肥不要給自己太大的壓力，不要設定目標體重、也不要天天去站體重機，這樣不僅容易焦慮，達到目標以候反而容易暴食一頓！只要每天維持好習慣，有進步就去給自己買一些好看的衣服包包，給自己一些獎勵，也能替代食物帶來滿足感。
【本文為造咖授權提供】
