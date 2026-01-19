2026-01-19 15:53 草野嘉
藍旅（Travel Blue Taiwan）｜不只在旅途中，連日常生活也驗證實用的旅行配件
這次旅行，我刻意只帶「真正會用到的東西」，
也更清楚地感受到，讓旅程變輕鬆的關鍵，其實在於選對配件。
這次體驗的是Travel Blue（藍旅）的兩樣重點單品，
而且老實說，我一開始是被「包」吸引的。
Travel Blue親膚烤漆斜背包
防潑水、耐刮材質，通勤與旅行都能輕鬆使用的隨身包
第一眼是外型，實際用下來是細節。
烤漆材質的手感比想像中細緻，
摸起來像皮革，卻更輕、更不怕刮，
防潑水的設計，讓我在通勤、旅行時都不用一直小心翼翼。
容量配置很剛好，
開口不是全開式，兩側有防止物品滑落的側邊結構，
拿取護照、手機或小物時，就不會一打開就全掉出來，
用起來反而更安心。
這種包最危險的地方在於——
用過之後，就會默默變成每天出門都會帶的那個包。
—------------
Travel Blue寧靜頸枕
記憶棉支撐設計，長途移動與日常休息都能使用的頸枕
長途移動時，我最怕的是「明明很累，卻睡不好」。
這顆寧靜頸枕的記憶棉支撐很穩，
不會把頭往前推，也不會讓脖子懸空，
不管是在飛機上補眠、辦公室小睡，
甚至在家放鬆靠著，都能好好撐住頸部。
對我來說，它不是只屬於旅行的裝備，
而是那種「需要休息時，就會想拿出來用」的存在。
—------------
Travel Blue旅途有型禮盒
將移動、休息與舒適細節一次準備好的旅行配件組合
整組裡還包含 Travel Blue眼罩 與耳塞，
不誇張，但很實用，
把旅途中那些容易被忽略的小干擾，一次處理好。
像是平時看書、需要專注時戴上耳塞，
或只是想短暫休息、把光線隔開，眼罩其實也隨時派得上用場。
如果你跟我一樣，
在意移動時的舒適感、
也在意日常使用的質感，
這組真的可以列入旅行配件清單。
🔗 導購連結：https://reurl.cc/2lyq1n
🔗 詳結介紹使用心得：https://yoko94168.com/travel-blue
—------------
📌 合作標註
Facebook｜Travel Blue Taiwan
Instagram｜@travelbluetw
#合作貼文 #TravelBlue #藍旅 #草野嘉推薦
#親膚烤漆斜背包 #TravelBlue頸枕 #旅途有型禮盒
#旅行配件 #旅行頸枕推薦
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數