出國旅遊最實用！3款無線離子夾推薦：SALONIA超神設計還能當行動電源

日本極簡美妝家電品牌 SALONIA 再度掀起話題，2025年 10 月在日本唐吉訶德先行開賣的 「無線離子夾」 一上市便衝上熱搜，後續於官方商城、各大電商與日本家電量販店全面販售，迅速成為台灣旅客赴日必帶回的熱門戰利品。

圖片來源：SALONIA 提供

根據日本I-ne集團內部調查，直髮夾市場規模正以倍數成長，其中「無線離子夾」年增率高達 111%，顯示越來越多人希望外出也能維持造型完整度，尤其是瀏海救急需求更為明顯。SALONIA 也在自家社群同步調查，僅一句「想要無線離子夾嗎？」便收到 超過 14 萬筆肯定回覆，可見市場期待之高。

呼應需求，品牌推出升級款 「行動電源版無線離子夾」，一次滿足「造型」與「手機續命」的雙重需求。以下四大亮點，也成為網友口耳相傳的理由：

亮點 1：支援行動電源功能，瀏海救星也是手機救星

最大亮點莫過於可替手機緊急充電。在滿電狀態下，大約能提供手機 58% 電量，非常適合外出行程長、隨身沒帶行動電源的使用者。官方也貼心附上專用充電線，確保使用穩定性。

圖片來源：SALONIA 提供

亮點 2：12mm 纖細緩衝面板，瀏海整理超精準

採用上下左右可微幅調整的「緩衝面板」設計，能貼合髮絲、不夾卡。前端僅 12mm 的細長面板，專為瀏海微調、髮尾線條修整設計，連剛睡醒的亂翹都能快速收乾淨。體積小、攜帶方便，也是女孩們喜歡的原因之一。

亮點 3：60 秒快速升溫＋兩段溫度選擇

開機約 60 秒即可達到 100°C，戶外補妝補髮都不需要等太久。依造型需求與髮質可切換 140°C 或 180°C，對新手來說操作門檻低、使用更安心。

圖片來源：SALONIA 提供

亮點 4：可拆卸電池可登機，附保護蓋與耐熱收納袋

因採用 可拆卸電池，符合航空規範，可直接放入隨身行李帶上飛機，非常適合旅行使用。包裝也附上保護蓋，實體店版本更額外贈送耐熱收納袋（耐熱約 150°C），收納整理一次到位。

圖片來源：SALONIA 提供

旅行、補妝、救急全靠它，日本再添一款旅遊必買

SALONIA 髮夾系列自 2012 年推出以來累積銷量突破 1,900 萬支，已是日本女生心中的長銷專家。如今再加入能把「離子夾 × 行動電源」合而為一的設計，不只讓瀏海維持完美弧度，也能在低電量焦慮時出手相救。

圖片來源：SALONIA 提供

SALONIA 無線離子夾 (Cordless Straight Hair Iron)

顏色: 白色、灰色、粉紅色、藍色

價格: 6,578 日圓(含稅)

圖片來源：SALONIA 提供

哪裡買得到？

電商平台: 官方線上旗艦店、Amazon、樂天市場、Yahoo!購物、Qoo10 等。

實體通路: 日本全國家電量販店(部分門市除外)等陸續發售。

圖片來源：SALONIA 提供

同步推薦人氣無線離子夾：

1. Pingo 台灣品工 Qmini U1 快充式無線迷你離子夾(機身輕盈 無線設計 快速充電)

這款 Pingo 品工的 Qmini U1 快充式無線迷你離子夾，是品牌旗下主打「輕巧、好攜帶、無線自由造型」的迷你離子夾。Pingo 本身是台灣美髮器材品牌，在本地市場也有一定的知名度及使用者支持。

機體設計上最讓人注意的就是 不到 180g 的輕量級體積，重量甚至比一般智慧型手機還要輕，拿在手上沒有負擔。這樣的尺寸對於日常補妝整理、或是放進隨身小包隨時出門用，都有很大的便利性。

Qmini U1 採 無線設計 + USB 充電模式，可使用行動電源、車充、筆電 USB 端口等多種方式補電，不受插座地點限制，大大提升了出門、旅遊甚至出差時的方便度。電池容量為 3200 mAh，續航力相對穩定，對於輕度造型需求來說已經算是足夠。

圖片來源：官方網站

加熱板面提供 3 段溫度（約 180°C、200°C、230°C），搭配 LED 指示燈 能直觀地知道目前溫度狀態與加熱是否完成。品牌標榜 “快速升溫” 功能，實際使用中也能在短時間內達到設定溫度，縮短等待時間。自動恆溫設計則有助於穩定熱能輸出，減少誤差對頭髮造成的負擔。

整體來說，這把離子夾最合適的是 日常髮型快速整理與隨身補妝 需求，不論是瀏海飛翹、小卷補平，或是稍微拉直毛躁髮，都能快速見效。

2. Roommi Honey 無線離子夾(無線離子夾)

Roommi Honey 是一款同樣強調 無線自由造型與便攜性的離子夾，設計方向比較偏向 二合一直髮 & 捲髮功能，也就是不只是單純讓頭髮變直，你也可以用它做出隨性的弧度或輕微捲度。

Honey 的 重量約 267g，對於一把具備直捲兩用功能的離子夾來說算是較輕的等級，隨身放包包也不會造成太大拖累。續航力標示 約 40 分鐘 的使用時間，在日常出門、午間造型補整或簡單短途行程已經足夠。

圖片來源：官方網站

與許多無線款類似，它跳脫了傳統必須插電的束縛，讓你在任何有空間的地方都能整理髮型，不用為找插座煩惱。溫控方面則有 三段溫度選擇（160°C、180°C、200°C），覆蓋細軟髮到較厚髮的溫度需求，自由調整造型溫度也能減少因溫度過高造成的乾燥或傷害。

此外，Honey 的安全設計也下了一番功夫，例如 安全扣鎖與隔熱保護蓋，避免在攜帶過程中誤觸或燙到手。對於經常需要外出整理髮型的人來說，這種設計提升了不少安心感。