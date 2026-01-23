防曬擦了到底要不要卸妝？哪種防曬不用卸妝？專家：「4種情況」的清潔考量！

圖說：不少人只擦防曬不卸妝，其實有些產品若清潔不完全，可能增加毛孔堵塞與粉刺產生的風險。

「擦防曬到底需不需要卸妝？」是保養圈常見疑問。許多人覺得只洗臉就夠，《FJ豐傑生醫》化妝品研發師朱靜慧 指出，答案其實取決於你使用的是哪種防曬產品，以及它的防水性、潤色效果和防曬係數。

本篇由專家拆解何時必須卸妝、不同類型防曬的卸除方法，並提供實用步驟建議，幫助讀者在維持防曬效果的同時，也能做好日常清潔與肌膚護理。

這 4 種防曬產品，清潔時需特別留意卸除方式

很多人以為只要洗臉就能清潔掉防曬，其實不然。朱靜慧指出，以下四類防曬產品附著力強、容易殘留，若只用清水或單次洗面乳清潔，很難徹底去除：

防水型防曬這類防曬常添加成膜劑、矽靈與油性成分以提升抗汗和持久性，單靠一般洗面乳清潔不易完全去除。 有「潤色效果」的防曬產品（如 CC 霜、BB 防曬）這類產品除了防曬功能，還添加色粉（如氧化鐵、二氧化鈦等）與成膜成分，使防曬與妝感更穩定，殘留在毛孔中時也更難洗掉。 高防曬係數防曬（SPF30 以上）高係數防曬通常含更多防曬劑與油脂性成分，其防護膜比低係數的更厚重，若未先卸妝，單靠洗面乳清潔不夠徹底。 純物理性防曬純物理性防曬主要以氧化鋅、二氧化鈦等礦物成分為主，原理是在肌膚表面形成防護層反射紫外線。建議先使用卸妝產品卸除，才能避免防曬成分殘留於毛孔中。

朱靜慧提醒，這四種防曬類型卸妝是必要的清潔步驟，若清潔不完全，殘留物可能增加毛孔負擔，使肌膚感受不適。

不同防曬卸除方法一次看懂

針對不同防曬類型，《FJ豐傑生醫》朱靜慧研發師，提供以下簡單、分步驟的卸妝建議：

1. 一般防曬產品

若是一般防曬乳，用洗面乳或卸妝油清潔後殘留率差異不大，用洗面乳徹底清潔肌膚即可。正確做法是先充分起泡後輕柔清潔，再以溫水沖洗乾淨即可。

2. 防水、潤色或高防曬係數防曬

這三種防曬因為成分附著力強，建議使用卸妝油或卸妝乳先清潔防曬膜，再用洗面乳進行二次清潔，以降低殘留於肌膚表面的可能性。

3. 身體用防曬

一般身體防曬屬於容易清潔型，可在沐浴時搭配沐浴乳清潔大部分防曬；若為防水型身體防曬產品，則建議先使用潔膚油或卸妝油，再以沐浴乳洗淨。

專家建議：哪種防曬可以不用特別卸妝？

除了需要卸妝的防曬外，專家也提供一個快速判斷法。若防曬產品同時符合下列條件，則可視個人膚況，嘗試以洗面乳加強清潔即可：

非防水型

無潤色功能

防曬係數較低（SPF20 以下）

純化學性防曬

不過專家提醒，即使不用專門卸妝，清潔仍需比平時更仔細、搓揉時間稍長，以確保防曬殘留被有效卸除。

常見防曬卸妝疑問Q&A

不少讀者會問：「防曬到底需不需要卸妝？」專家回覆指出：

Q1：使用防曬需要卸妝嗎？視防曬產品類型而定。防水型、有潤色效果或高防曬係數的防曬，建議先用卸妝產品卸除再洗臉；若是非防水、無潤色的一般防曬，只要以洗面乳徹底清潔即可。

Q2：防曬沒卸除乾淨會怎樣？殘留防曬成分容易堵塞毛孔，可能讓肌膚清爽度下降，並增加不適或負擔的機會。

Q3：防曬應該用什麼卸妝？針對高附著力的防曬，建議使用能溶解油性成分的卸妝油、卸妝乳，再搭配洗面乳二次清潔。

免責聲明：本文內容僅為一般肌膚清潔與保養相關資訊分享，非作為醫療診斷、治療或療效依據。若肌膚出現持續不適，建議諮詢皮膚科醫師或相關專業人員。

