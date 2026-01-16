油性肌不想再厚妝？Yumevi優美妍推出清爽型素顏霜　油性肌也能輕盈服貼

圖 / Yumevi優美妍工作室

近年素顏妝感成為美妝市場主流，但不少消費者反映，市面上素顏霜質地偏厚、容易黏膩，對油性肌膚並不友善。新興美妝品牌「Yumevi優美妍」正是從這樣的日常使用困擾出發，推出主打清爽、不黏膩質地的素顏霜產品，鎖定油性與混合性肌膚族群，期望讓妝感回歸自然與輕盈。

Yumevi優美妍表示，品牌創立的初衷相當單純，來自於對「找不到真正適合自己的素顏霜」的反思。創辦團隊觀察到，多數素顏霜為了追求遮瑕與提亮效果，往往犧牲清爽度，反而造成悶黏、假白等問題，因此決定自行研發產品，希望打造一款即使在炎熱天氣或長時間外出，也能維持舒適膚感的素顏霜。

在產品品質把關上，Yumevi優美妍選擇與具備完整經驗與規模的專業代工廠合作，從成分選擇、質地比例到實際使用感受，皆經過多次測試與調整。品牌強調，每一瓶產品上市前，都需達到「清爽、不厚重、自然服貼」的基本標準，確保消費者在日常使用時，不會因油膩感而產生負擔。

此外，在包裝設計上，產品採用真空瓶設計，可將內容物完整使用至最後一滴，不需反覆擠壓，也避免產品與瓶口直接接觸，提升使用便利性與衛生安全，減少二次污染風險。

相較於市面上偏厚重、偏油的素顏霜產品，Yumevi優美妍現行產品以輕盈不悶、自然透亮為訴求，不假白、不厚妝，讓肌膚呈現原有質感。也正因這樣的產品定位，吸引不少油性肌族群持續回購，並進一步提出「希望加入防曬功能」的期待。

對此，Yumevi優美妍表示，防曬款素顏霜將延續原有清爽、不黏膩的產品特色，並加入日常防曬防護設計，讓消費者在簡化上妝步驟的同時，也能兼顧外出防護需求。品牌未來也將持續與消費者保持互動，作為後續產品研發的重要參考。

更多品牌與產品資訊，可至 Yumevi優美妍蝦皮賣場查詢：https://shopee.tw/_ne_4vdpas