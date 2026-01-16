情緒進食是變胖關鍵？為什麼「開心吃」反而不會胖

2026-01-16 18:03 只想工作不想上班的Summer

我一直覺得自己算是個愛吃又懂吃的人。對我來說，吃飯不只是填飽肚子，而是一種享受、一種儀式。但這幾年，我慢慢發現一個更深的道理——吃東西時的心情，其實會直接影響我們吃的方式與結果。

 我把這個發現，稱為我的「情緒進食理論」。

 開心吃的時候，身體會自己知道「夠了」！如果你在開心的狀態下吃東西，你會細嚼慢嚥、會真心去感受食物的香氣與口感，甚至會覺得一口飯都好吃。那種時候，你不需要吃很多，就已經滿足。

但如果你在不開心的狀態下吃，你會開始「暴吃」。那不是餓，而是一種用食物堵住情緒的本能反應。嘴巴動得很快，但心裡卻是空的。吃完也不會比較快樂，反而更罪惡、更脹。

記得有一陣子壓力很大，下班後總是覺得焦慮。那時候我會不自覺地走進便利商店，買一堆甜食、鹹酥雞、可樂，邊看電視邊吃。那不是享受，那是一種發洩。結果越吃越空虛，體重上升、皮膚變差。後來我才明白，問題不在食物，而在心情。

讓自己先開心，再開動

 有一次，和朋友去吃早午餐。那天陽光很好，我們邊聊邊笑，等餐的時候還拍了幾張照片。那頓飯，我只吃了一半就飽了，卻覺得非常滿足。那一刻我突然想到：原來開心吃的時候，身體會自己知道「夠了」。

從那之後，我開始實驗我的理論。每次吃飯前，我都問自己一句：「我現在開心嗎？」

 如果答案是「沒有」，我就不急著吃。我會去散步、喝杯水、聽一首歌，讓自己先平靜下來。有時只是換個環境、讓心放鬆，就能讓那一餐變得完全不同。過了一段時間，我發現食量變得穩定，暴食的情況幾乎消失。更神奇的是，體重也慢慢回到理想狀態。我相信那是因為心情平靜時，身體會進入一種「平衡模式」。開心吃，不只是心理健康，也是身體的智慧。

 科學也這麼說...後來我查了一些資料，才知道這其實有科學依據。當人情緒緊繃時，身體會分泌「皮質醇」（Cortisol），它會讓人特別想吃高糖、高油的東西，因為那是最快讓大腦產生暫時快樂的方式。但這種快樂很短暫，之後只會更疲倦、更焦慮。反過來說，心情愉快時，身體會釋放「多巴胺」與「血清素」，讓人更容易察覺飽足感，也更享受當下。這或許能解釋，為什麼同樣一碗拉麵，在開心時吃是「香氣撲鼻」，在煩躁時吃卻「怎麼都鹹」。

 真正的美食，是心情的延伸

 現在，我吃飯變得更慢，也更常在餐桌上說「好好吃喔」。我不再追求節食或熱量計算，而是練習讓自己開心吃、感恩吃。這樣的狀態下，食物變得有溫度，生活也變得柔軟。

 所以，我的理論結論是這樣：開心吃，不會胖。

 

因為當你真心享受每一口食物的美好，生命就不再需要用「多吃」來填補缺口。那時候，你吃下的不只是食物，而是一種幸福的能量。


只想工作不想上班的Summer

只想工作不想上班的Summer

我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

#瘦身 #食物 #幸福 #體重 #減重

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

2025-12-19 15:38 女子漾／編輯張念慈
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供

康是美這次真的出大招，直接把韓國指標性藥妝店 OLIVE YOUNG 的人氣品牌搬進台灣。位於桃園的「桃華門市」與台中的「東興門市」雙雙升級為超旗艦店，12月19日正式開幕，以更大的空間、更完整的品項，打造全新等級的美妝潮流據點。

兩間門市不只外觀升級，內容更是誠意滿滿。包括OLIVE YOUNG四大自有品牌首度完整進駐，同步規劃MINI可愛小物專區、香水香氛大櫃，以及野獸國 IP潮玩區，無論是日常補貨、挖寶購物，還是拍照打卡，都能一次滿足。

康是美東興門市。圖片來源：品牌提供
康是美東興門市。圖片來源：品牌提供

亮點一 韓妝控必逛！OLIVE YOUNG 四大自有品牌一次到位

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

最大亮點莫過於 OLIVE YOUNG 四大品牌 wakemake、colorgram、BIOHEAL BOH、BRINGGREEN 首度以完整陣容進駐康是美。桃華與東興門市直接化身韓妝集中地，不用代購、不必等待，就能零時差入手韓妞熱用的話題商品。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

wakemake主打專業彩妝，其中16色眼影盤與空氣感氣墊粉餅深受歡迎；colorgram以活潑年輕風格擄獲目光，糖葫蘆水光唇釉人氣居高不下；BIOHEAL BOH 則以科研保養聞名，3D益生菌面霜與B5積雪草噴霧在韓國熱銷；BRINGGREEN主打溫和純淨，積雪草毛孔精華是問題肌族群的愛用款。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

亮點二 MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收

門市特別設置MINI主題陳列區，網羅季節限定、社群爆紅與高討論度小物，且會不定期更換內容，每次造訪都有新驚喜。從LANEIGE甜甜圈水唇釉、alternativestereo 寶石唇頰盤，到迷你版護髮精油、IP聯名護手霜，逛起來就像在挖寶。

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

亮點三 香氛控必試　命定香水機互動體驗

桃華與東興門市同步打造大型香水香氛專區，集結韓系、居家與小眾香氛品牌，讓消費者能盡情試香。包括韓國國民香氛 hetras、少女系香氛 OHANA MAHAALO 都能現場體驗。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

其中桃華門市更設有adopt香水機，消費滿1,500 元即可互動體驗，並免費帶回一支市價690元的adopt 30ml 香水，成為開幕期間最受關注的話題亮點之一。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

亮點四 野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買

不只美妝，康是美也同步擴展 IP 潮玩版圖。與野獸國合作的大型 IP 專區，集結迪士尼、飛天小女警等人氣角色。包含「動物方城市演唱會系列盲盒」與「飛天小女警鑰匙圈盒玩」，可愛度與收藏性兼具，讓人一逛就停不下來。

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

為歡慶開幕，康是美也端出多項限定優惠。12月19日至21日、12月26日至28日 全店不限金額85折，會員單筆消費滿2,000 元再送200點 OPENPOINT；消費滿1,500元還有機會抽中 BGYM 雲朵柔感按摩椅或 BGYM 飛輪車。此外，東興門市消費滿1,500 元可體驗超萌扭蛋機，桃華門市則推出單筆滿3,000 元贈送多功能摺疊推車或造型手提箱的限定好康。

隨著桃華門市與東興門市正式開幕，康是美也宣告美妝購物體驗全面升級。從韓系品牌、香氛互動到 IP 潮玩，一站式滿足逛街與療癒需求。12 月 19 日起，準備好清單與荷包，親自走一趟，就能感受這波超旗艦門市帶來的全新驚喜。

康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供
康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#美妝 #野獸國 #康是美 #彩妝保養

別只會穿黑白灰！2025 秋冬必入的「可可棕」穿搭靈感，誰穿誰好看！

別只會穿黑白灰！2025 秋冬必入的「可可棕」穿搭靈感，誰穿誰好看！

2026-01-08 14:17 女子漾／編輯Sydney

每到這個季節，空氣中好像都飄著咖啡與肉桂的香氣，而「棕色」就是這個季節最迷人的開場白！比起神祕卻偶爾顯得沉重的黑色，棕色多了一份溫度，輕易讓妳在人群中散發出那種不經意卻極具質感的魅力，秋冬一定要試試看這種穿搭方法！

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 1

第一套要推薦給喜歡「隨性帥氣風」的女孩！這件棕色麂皮長風衣真的非常有型，磨砂的質感讓棕色看起來更深邃、更有層次。為了避免深色顯得厚重，內搭可以選擇一件清爽的米灰色羊毛衫，使得氣色瞬間提亮，搭配水洗淺藍的寬版牛仔褲，走在街頭整個人都顯得活力十足。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 2

如果你想穿得溫柔又優雅，那一定要參考這套針織疊穿！深咖啡色的鈕扣開襟衫搭配奶油白的長裙，能夠凸顯整個人的氣質，這種「上深下淺」的配色小撇步，不僅能讓視覺重心上移、顯得身材比例更好，還能打破冬日的沉悶感，頸間隨意繞上一條灰色圍巾，再戴上帥氣的皮手套和黑靴，這種柔中帶剛的風格，無論是去咖啡廳約會還是上班通勤，都能讓妳成為最有氣場的那一個。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 3

外套帶點古銅色的斑駁光澤，穿上去就有種從經典電影裡走出來的復古氛圍，內搭選擇同色系的高領毛衣，利用不同深淺的棕色玩轉「層次堆疊」，這種視覺上的和諧感最能顯現高級感，下半身搭配一條灰色的毛呢西裝褲，這種冷靜的灰色與溫暖的棕色相遇，散發出一種低調又聰明的知性美。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 4

想要來點叛逆又可愛的感覺嗎？試試看把丹寧襯衫和棕色麂皮短褲放在一起吧！這套穿搭充滿了活潑的都市氣息，丹寧的率性配上麂皮的細膩，有一種野性又精緻的對比美。最可愛的小巧思是在腰間繫上一件卡其色的麻花毛衣，這不僅能當作臨時的保暖層，還能視覺上縮小腰圍，讓身材曲線更漂亮，腳下踩著一雙充滿細節的豹紋平底鞋，讓整個人在低調的棕色系中跳脫出來，這種隨興卻精確的搭配，真的會讓人忍不住多看兩眼。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 5

深咖啡色的毛呢西裝外套，挺括的肩線能瞬間撐起妳的自信，內搭一件簡單的藍色牛仔襯衫，將領口隨意敞開，就是那種巴黎街頭博主最愛的味道，搭配深藍色的微喇叭牛仔褲，不僅修飾腿型，還能讓腿看起來長到天際！這種棕與藍的經典配色，既有職場的專業感，又有生活的休閒感，再戴上一副墨鏡，妳就是那個最會穿衣的都會女性，舉手投足都充滿了迷人的魅力。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#內搭 #穿搭 #丹寧 #魅力 #咖啡廳 #流行穿搭

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

2025-12-24 04:10 女子漾／編輯桑泥
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09

每到年末聚會，如何畫出既有節慶氛圍、又能讓肌膚在昏暗燈光下依然「自帶濾鏡」的妝容？小編建議可以從最近火到不行的大陸人氣女星趙露思身上找節慶妝容靈感！她的妝容精髓在於巧妙運用亮片、金屬眼影與打亮等技巧讓五官瞬間立體，並散發出自然通透的仙氣感。往下看小編整理 3 個趙露思派對妝容關鍵技巧，跟著畫，讓妳在年末派對中閃耀動人！

技巧一：用「金屬感」眼影打造深邃又清透的「財閥千金」眼神

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

選色重點：

趙露思常選用大地棕色打底，再疊加香檳金或古銅金的金屬色。這些色系最適合亞洲偏黃膚色，能有效達到「一抹顯白」的效果。

畫法建議：

1. 使用霧面色消腫後，將金屬色眼影點綴在眼皮中央最高點。

2. 關鍵在於眼頭也帶入一點金屬光澤，這能讓眼神看起來更深邃，卻不顯髒。


技巧二：「碎鑽感」亮片點綴

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

亮片位置：

想要在派對中閃閃發光，大顆粒的亮片單品是不可或缺的，但關鍵是「局部點綴」，不要全眼鋪滿，只需將亮片放在臥蠶中央或眼頭，在燈光閃爍時會產生如同「碎鑽」般的視覺衝擊，營造出浪漫的節慶氛圍。


技巧三：用高級打亮術畫出「立體小臉」的原生光澤

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

高光質地：

派對燈光通常由上而下或較為混亂，這時「高光」就是決定五官立體度的關鍵。建議選擇粉質細膩、不顯毛孔的珠光，或是今年最流行的液態高光。

刷色位置：

鼻尖與鼻樑起點： 製造精緻的小翹鼻感。

側臉頰 C 字部位（顴骨到眉骨）： 趙露思的臉蛋看起來飽滿的技巧之一就在這裡，這角度能製造出蘋果肌上提的年輕感。


圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

跟著趙露思畫年末派對妝，你會發現真正顯白的不是濃妝，而是懂得運用高光、亮片與金屬眼影的位置與比例。一抹光澤、一點亮片，就能讓你在派對燈光與合照中自然發光閃耀！

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#光澤 #秋冬 #氛圍 #美妝 #肌膚 #眼影 #趙露思 #節慶妝容 #彩妝保養

短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

2026-01-06 01:21 女子漾／編輯桑泥
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122

說到亞洲女神級短髮代表，宋慧喬絕對榜上有名。不同於過去長髮的溫柔形象，她近期多次以短髮亮相，從清新、甜美到俐落、帥氣，每一次都掀起一波模仿潮。也正因如此，宋慧喬的短髮成為許多女生剪髮前必存的靈感範本，證明短髮不只不減女人味，反而更顯氣質與態度。

以下就來盤點宋慧喬最具代表性的 5 款經典短髮造型，不論你想走甜美風、極簡或率性路線，都能找到適合自己的短髮範本！

1｜經典短鮑伯：最不退流行的氣質首選

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬最新亮相的短髮就是這款長度落在下巴到耳下之間的經典短鮑伯，這款短髮線條乾淨，但保留了柔和弧度，非常適合想第一次嘗試短髮的人。

而它最大的優點在於「耐看」，無論搭配西裝、針織或洋裝，都能呈現溫柔又成熟的氛圍。


2｜微捲短髮：溫柔甜感瞬間拉滿

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

這款短髮造型加入了自然微捲或空氣感燙度，整個氣質立刻變得更加親和。這個造型特別適合想保留甜美感、但又不想留長髮的女生。

搭配低飽和棕色或霧感黑髮色，微捲短髮能讓整體看起來毫不刻意，卻非常有女人味。


3｜極簡直短髮：高級感歐膩代表

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬近年的時尚大片與公開活動中，也多次以俐落直短髮亮相。這款短髮線條簡潔，幾乎沒有過多層次，靠的是剪裁與髮質取勝，非常適合走極簡、知性路線，也特別受到圓臉及 30+ 女性喜愛。


4｜層次短髮：帥氣與女人味並存

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

如果覺得鮑伯太乖，宋慧喬這款層次短髮絕對值得參考。透過較明顯的層次剪裁，讓整體造型更輕盈，也多了一點率性感，稍微凌亂反而更時髦。


5｜短髮＋瀏海：減齡顯嫩的秘密

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬的短髮造型也會搭配空氣瀏海或薄瀏海，讓造型多一點少女感。關鍵在於瀏海一定要薄、輕、有空氣感，避免厚重齊瀏海造成視覺壓力。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#氣質 #髮型 #瀏海 #秋冬 #時尚 #歐膩 #造型 #宋慧喬 #短髮造型

Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

2025-12-28 20:57 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

最近討論度極高的Netflix戲劇《他為什麼依然單身》，劇中圍繞的不只是愛情選擇，更是一種關於「成熟後如何看待關係與自我狀態」的提問。也正因如此，「姊姊感」這個關鍵字，再次成為許多人關注的焦點——不是急著被愛，而是站得夠穩、夠清楚，自然有人靠近。而提到現實世界中最具代表性的姊姊感範本，女主角朱珠絕對榜上有名。她的穿搭從不張揚，卻總能在第一時間抓住視線。小編盤點了朱珠的姊姊感6套造型穿搭，一起拆解什麼叫做真正的大人系穿搭！

1.白襯衫 × 格紋馬甲 × 過膝長靴

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

以白襯衫作為基底，外疊格紋馬甲與粗呢背心，層次分明卻不顯厚重，線條乾淨俐落。腰間皮帶自然收出比例，搭配奶白色長褲與過膝黑靴，把整體身形拉得修長而有力量。這套造型在中性與女人味之間取得平衡，理性中帶著柔韌，是一種不需要張揚的氣場展現。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

2.香檳金修身套裝 × 細鍊飾品

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

香檳金色套裝在燈光下散發細緻光澤，低調卻不黯淡。收腰剪裁勾勒出身形曲線，微喇叭袖讓線條更顯流動。配件刻意簡化，只留下項鍊與耳環點亮視線，把焦點完全交給整體氣場。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

3.淺灰毛呢外套 × 粉色針織 × 高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔霧感的淺灰毛呢外套，內搭淡粉色針織，色調溫柔卻不甜膩，第一眼親近，卻保留距離。俐落剪裁搭配尖頭高跟鞋，自然拉長比例，也讓整體多了都會女子的自信感。這套穿搭靠的是材質與色彩堆疊出的層次，溫柔但不軟弱，是很耐看的姊姊感範本。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

4.白色西裝套裝 × 紅色尖頭高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

全白套裝最考驗的從來不是搭配技巧，而是氣場本身。結構感西裝外套搭配同色長褲，線條乾淨、比例俐落，沒有多餘修飾。紅色尖頭高跟鞋成為整體唯一亮點，在極簡之中注入自信與女人味。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

5.黑色西裝外套 × 長裙剪裁 × 亮色手提包

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

黑色向來是成熟女人的安全色，但這套造型卻一點也不保守。合身西裝外套搭配帶有裙擺線條的下身設計，讓俐落與柔美同時存在。珍珠項鍊低調點亮鎖骨，而亮色手提包在全黑之中拉出視覺焦點，讓造型更有記憶點。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

6.米色針織上衣 × 高腰開衩長裙 × 夜景氛圍

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔軟的米色針織上衣，搭配深色高腰開衩長裙，一柔一挺的材質對比，讓層次自然浮現。針織的親和感中和夜晚的銳利，而開衩裙擺在行走間若隱若現，性感卻不刻意。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #造型 #長裙 #紅色 #他為什麼依然單身

情緒進食是變胖關鍵？為什麼「開心吃」反而不會胖

情緒進食是變胖關鍵？為什麼「開心吃」反而不會胖

#瘦身 #食物 #幸福 #體重 #減重

只想工作不想上班的Summer 2026.01.16 11
不只聞香，是在救情緒！TRICENT讓I人隨時試香、【阿原】香寓8號 香氛體驗成救命出口

不只聞香，是在救情緒！TRICENT讓I人隨時試香、【阿原】香寓8號 香氛體驗成救命出口

#捷運 #香氛蠟燭 #李玉璽 #迪奧 #TRICENT #阿原 #香氛

女子漾／編輯張念慈 2026.01.16 14
秋冬嘴唇一乾就老10歲？2026「水亮唇」回歸　這4支潤唇系唇彩直接救回氣色

秋冬嘴唇一乾就老10歲？2026「水亮唇」回歸　這4支潤唇系唇彩直接救回氣色

#潤唇膏 #秋冬 #唇彩 #分享 #FreshO2 #彩妝保養

女子漾／編輯張念慈 2026.01.16 27
改善毛孔粗大？4 大常見 NG 習慣、日常 6 個關鍵改善

改善毛孔粗大？4 大常見 NG 習慣、日常 6 個關鍵改善

#肌膚 #保養品 #清潔

潮健康 2026.01.16 21
PIF 認證全面上路，指甲油廠商如何避免風險？

PIF 認證全面上路，指甲油廠商如何避免風險？

#消費 #金屬 #美妝 #美甲美睫

潮健康 2026.01.16 11
不會化妝也能跟上！TikTok 熱門創作者＋濾鏡實測，新春妝容一次學 滑一滑就學會了

不會化妝也能跟上！TikTok 熱門創作者＋濾鏡實測，新春妝容一次學 滑一滑就學會了

#保養 #保養品推薦 #分享 #美妝 #秋冬 #定妝噴霧 #底妝 #保養品 #新年

女子漾／編輯黃冠婷 2026.01.16 46
從 L 到 S 的轉變代價？2026 美業趨勢關注快速減重後的身體結構變化

從 L 到 S 的轉變代價？2026 美業趨勢關注快速減重後的身體結構變化

#減重 #保養 #體重

潮健康 2026.01.16 21
《臥底洪小姐》朴信惠偽裝20歲高中畢業生無違和！養出年輕肌齡5個保養秘訣

《臥底洪小姐》朴信惠偽裝20歲高中畢業生無違和！養出年輕肌齡5個保養秘訣

#朴信惠 #保養 #運動 #肌膚 #分享 #臥底洪小姐 #韓劇

女子漾／編輯Layla陳亭希 2026.01.16 36
Lisa 黑髮回歸太驚豔！LV 晚宴造型解析：酒紅皮革洋裝＋90s 疊穿法，穿出頂級「暗黑芭比」感

Lisa 黑髮回歸太驚豔！LV 晚宴造型解析：酒紅皮革洋裝＋90s 疊穿法，穿出頂級「暗黑芭比」感

#Lisa #BLACKPINK #LV #造型 #洋裝 #穿搭 #小洋裝 #品牌大使 #酒紅色 #流行穿搭

女子漾／編輯桑泥 2026.01.15 115
「催淚捧花」不是花！真皮幸運餅乾包成婚禮祝福新主角，抽到的不再是催婚而是溫柔選擇

「催淚捧花」不是花！真皮幸運餅乾包成婚禮祝福新主角，抽到的不再是催婚而是溫柔選擇

#流行穿搭 #包包 #新娘 #婚禮 #單身女性

就賀日常 2026.01.15 27
18+