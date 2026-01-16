不只聞香，是在救情緒！TRICENT讓I人隨時試香、【阿原】香寓8號 香氛體驗成救命出口

不只聞香，是在救情緒！TRICENT讓I人隨時試香、阿原城市香氛避難所 香氛體驗成救命出口。圖片來源：張念慈/攝影、品牌提供

當情緒撐不住，越來越多人選擇的不是說出口，而是「聞一口」。2026 年開年，一股安靜卻強烈的香氛浪潮正在城市裡蔓延，從捷運站裡就能試香的科技體驗，到巷弄中的香氛避難所，再到精品品牌把高訂儀式帶進家中，香氣，正悄悄成為現代人對抗焦慮與疲憊的情緒出口。

TRICENT香氛互動體驗機。圖片來源：品牌提供

「不想被推銷，但又想找到適合自己的味道。」這句話，正是 TRICENT™ 香氛互動體驗機誕生的關鍵。TRICENT™ 將試香這件事，從專櫃解放出來，直接搬進捷運站與人潮流動的城市場域，透過觸控螢幕操作、單一香氣釋放、不混味設計，讓選香回歸最純粹的感受。

TRICENT香氛互動體驗機。圖片來源：品牌提供

品牌上市記者會上，剛迎來人生新篇章的李玉璽現身體驗，象徵香氣不再只是造型的一部分，而是日常生活的陪伴。TRICENT™ 首波進駐台北五大捷運站，甚至開放捷運點數兌換免費體驗，讓香氛不再有門檻，也讓「為自己選一個味道」變成通勤途中就能完成的小事。

【阿原】《香遇山重奏》情境香氛系列，即日起於阿原全台實體門市獨家販售。圖片來源：品牌提供

如果說 TRICENT™ 是效率與自由，那阿原 YUAN 打造的「香寓8號」，就是慢下來。這間位於台北松山巷弄的品牌體驗店，不急著賣產品，而是先替城市留下一個可以暫時安靜的空間。

【阿原】阿原推出全新情境香氛系列，《香遇山重奏》以東方調香哲學為核心，讓香氣成為日常情緒的陪伴。圖片來源：品牌提供

透過自然光影、草本氣息與來自農場的環境聲，香寓8號讓香氣成為五感體驗的一部分。同步推出的《香遇山重奏：曦・雲・霧》，以東方「君臣佐使」調香哲學，回應不同情緒狀態，從提振、安撫到定錨，讓香氣不只是好聞，而是能陪人走過情緒起伏。

消費者可體驗護脊沙發放鬆身心，感受情境香氛帶來的山林氣息、聆聽阿原農場的自然聲響，彷彿置身山水之間。圖片來源：品牌提供

阿原坦言，與其把山水做進香裡，不如讓香氣成為陪伴人的方式。香寓8號的出現，被視為品牌從洗沐產品，正式邁向「生活療癒方法論」的重要轉折。

DIOR：把高訂，變成每天都能點燃的儀式

《迪奧香氛世家香氛蠟燭系列》。圖片來源：品牌提供

《迪奧香氛世家香氛蠟燭系列》2026年全面換上全新高訂風貌，深邃黑色玻璃燭杯搭配訂製布紋標籤，讓蠟燭本身就像一件值得收藏的藝術品。

《迪奧香氛世家香氛蠟燭系列》。圖片來源：品牌提供

全新推出的《森林別墅》與《柯勒諾瓦》，分別以巴黎近郊靜謐居所與南法莊園為靈感，把自然、記憶與情感化為空間裡的氣味。搭配燭芯剪、熄燭罩與蠟燭蓋，DIOR 將點燭這件小事，昇華為一場講究而私密的生活儀式。