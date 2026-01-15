「催淚捧花」不是花！真皮幸運餅乾包成婚禮祝福新主角，抽到的不再是催婚而是溫柔選擇

新娘捨棄傳統花束，改以五顆真皮手提「幸運餅乾包」組成捧花。





近日一場 婚禮 的「抽捧花」橋段，在社群平台掀起大量轉發與討論。不同於傳統象徵「下一個結婚的人」的花束， 新娘 選擇以五顆真皮「幸運餅乾包」組成捧花，讓每位上台的姐妹都能帶走一份祝福。

貼文中形容這位新娘「絕對是我看過最有儀式感的人之一」，語氣裡藏不住感動。捧花不再是鮮花，而是由零錢包排列成花朵的形狀；抽捧花的方式也不再只有一人中選，而是五位姐妹同時上台，每人手中的線都連著一顆包，象徵祝福被平均分配、人人有份。

最讓人鼻酸的，是包包被打開的那一刻。圓潤外型就像一顆真正的幸運餅乾，裡頭藏著一張小紙條，上面寫著並非「快點結婚」的祝賀語，而是一句句溫柔的提醒——

「不一定要快快結婚，找到自己最舒服的生活方式，就是最美的展現。」

「婚姻不是終點，舒服與自由才是人生的底線。」

「不用急著成家，先把自己照顧好，就是最成熟的浪漫。」

貼文最後，原 PO 將這份感動收束回女性對人生節奏的選擇，直言女生不需要被既定時程推著走，也不必為了交代誰而倉促進入下一階段。這段話引發大量共鳴，讓這場婚禮不只是一個創意橋段，而成為「祝福不等於催促」的最佳示範。

不少網友留言表示：「催婚捧花看過，催淚捧花第一次看」、「新娘真的太犯規，幸運餅乾包做成花也太可愛了」，也有人感性寫下：「她沒有因為自己結婚了，就希望姐妹們也快點跟上，是真心祝福每個人都過得好。」

BLANK SPACE Mini真皮幸運餅乾包，以圓潤的幸運餅乾廓型為設計靈感。

討論焦點也逐漸從婚禮儀式延伸到女性如何選擇自己的人生節奏，讓這束捧花被賦予了更當代的意義，隨著討論擴散，不少網友開始好奇捧花中使用的包款來源。這款 Mini 真皮幸運餅乾包來自包款品牌 BLANK SPACE，以圓潤廓型呼應幸運餅乾的意象，選用亮面牛剖層皮革製作，在維持立體輪廓的同時，也保留皮革自然柔韌、可隨使用變化的特性。

相較一次性的花束，包包具備實際收納功能，可作為零錢包或小物收納，也能成為日常穿搭的吊飾，讓祝福在婚禮結束後，繼續陪伴生活。



