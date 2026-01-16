不會化妝也能跟上！TikTok 熱門創作者＋濾鏡實測，新春妝容一次學 滑一滑就學會了

TikTok 創作者分享妝容及保養訣竅，應用 TikTok 豐富濾鏡輔助化妝手法。 (由左至右為 TikTok 創作者惠誼 @mao_08230、哇系陳陳 ＠ying__0628、敏敏 @cholatmin) 圖片來源：截攝自TikTok

新春換新妝，妳跟上了嗎？TikTok 正在教大家「照著做就好」

農曆新年倒數中，換季保養、新春妝容已經悄悄在 TikTok 上熱起來。最近滑平台，很難不注意到滿滿的妝前保養、底妝教學、修容示範影片，這一波熱潮不再只是「看高手示範」，而是讓一般人真的能跟著做。不少創作者會直接搭配 TikTok 濾鏡示範，讓你一邊看、一邊對照自己的臉，降低嘗試新妝容的心理門檻。對想趁新年換個新氣象、卻又怕化妝失手的人來說，剛剛好。

想畫新年妝，先從「妝前保養怎麼做」開始

像是哇系陳陳（@ying__0628），分享內容通常會從妝前保養開始，先把肌膚狀態顧好，再一步步示範底妝服貼技巧、遮瑕修飾方式，到最後的修容與輪廓調整，整個流程清楚、節奏穩定，很適合照著順序跟著做，特別適合想在新年換妝卻不知道從哪一步開始的人。

冬天不卡粉代表，專攻乾燥肌也能服貼的上妝技巧

針對冬季最常見的乾燥、卡粉問題，敏敏（@cholatmin）則會把重點放在「怎麼讓妝真的服貼一整天」。她會實際比較不同滋潤型底妝與保養品的質地與效果，分析哪些適合乾肌、哪些較適合混合肌，幫助觀眾依照自己的膚況做選擇，而不是盲目跟風。

【冬天上妝不卡粉的秘訣】

理性分析型保養控，教你避雷的冬季修護指南

如果你是比較理性派，常常懷疑「我這樣保養是不是做錯了」，保養偵探柯南（@cosdetectivekonan）的內容就很有參考價值。他會從膚質與成分角度出發，提醒常見的冬季保養誤區，同時整理出更有效率的修護方式，讓人少踩雷、少亂買。

【合適的保濕修護方式】

不確定自己適合什麼妝？先讓濾鏡幫妳試

除了跟著創作者學，TikTok 濾鏡也成為很多化妝新手的秘密武器。最近討論度最高的，就是「邊照鏡子邊教妳怎麼畫」的化妝教學濾鏡MyFaceShape 濾鏡，會依照臉型提示修容位置，讓你清楚知道陰影該打在哪裡，使用次數已突破 70 萬次。

修容位置直接幫你標好：MyFaceShape 濾鏡體驗

另外像是 眉毛、Cheek Contour 濾鏡，會根據五官比例推薦眉型與輪廓，對不確定眉毛怎麼畫的人特別友善。

眉型怎麼畫不踩雷：眉毛／Cheek Contour 濾鏡試試看

想嘗試一點新年感妝容，也可以用 Random Freckles 或 Lipstick Picker，先在螢幕上確認風格與色彩適不適合自己，再決定要不要真的動手。

先試妝不怕失手：｜Random Freckles／Lipstick Picker 濾鏡



滑一滑、試一試，新年妝容其實沒那麼難

從創作者示範，到濾鏡輔助，TikTok 正在把「學化妝」這件事變得更輕鬆。你不需要一次到位，也不用馬上買齊所有產品，只要跟著滑、跟著試，就能慢慢找到適合自己的妝容與保養方式。新的一年，與其給自己太多壓力，不如先從一個濾鏡、一支影片開始，讓改變發生得剛剛好！