圖：韓國保養品牌 AHC 啟動 2026 全球品牌計畫 aespa WINTER 出任品牌大使。

韓國專業保養品牌 AHC，於 2026 年正式揭示全新全球品牌布局，宣布由 K-pop 現象級女團 aespa 成員 WINTER 擔任全球品牌大使，攜手 AHC 邁入全新品牌篇章。

AHC 長期以「專業研發概念 × 日常保養應用」作為品牌核心，致力於將嚴謹的研究精神融入居家保養產品設計，提供消費者更細緻、舒適的日常保養選擇。此次攜手以清新透亮形象與高辨識度氣質廣受關注的 WINTER，象徵 AHC 持續與新世代消費者對話，並展現品牌在專業形象與潮流美感之間的平衡。

WINTER 在舞台與鏡頭前所展現的自律態度、穩定表現與細膩質感，與 AHC 所重視的品牌精神相互呼應，雙方共同詮釋「專業理念 × 高質感呈現」的品牌價值。

WINTER 全球影響力引領品牌國際視野 AHC × WINTER 攜手展現韓國保養美學魅力

身為新世代備受矚目的 K-pop 女藝人之一，WINTER 以清新冷調的外貌特色、細緻膚況與穩定舞台魅力，持續受到國際媒體與粉絲關注。無論舞台演出、時尚影像或日常紀錄畫面，她所呈現的自然質感與高辨識度形象，成為全球年輕世代喜愛的風格代表。

AHC 表示，WINTER 橫跨音樂、時尚與美妝領域的國際影響力，將協助品牌向更多市場傳遞「專業保養理念與精緻保養美學」。透過她清新自然的形象，也能具體展現 AHC 對於產品質感與使用體驗的高度重視。

未來，AHC 將透過官方社群平台陸續公開 WINTER 相關形象視覺與短影音內容，邀請消費者一同關注品牌最新動態。

WINTER 在台灣擁有高度人氣與廣大粉絲基礎，隨著她正式成為 AHC 全球品牌大使，AHC 預計於 2026 年在台灣市場推出一系列新品、年度限定企劃與重點通路活動，並透過多元形式，為台灣粉絲帶來專屬於 WINTER的品牌體驗。

AHC 亦同步預告，將於 3 月規劃 WINTER 韓國官方小卡贈送活動，並陸續推出 WINTER 相關周邊商品，邀請消費者關注 AHC 官方社群與 LINE 官方帳號，即時掌握第一手活動與上市消息。

全台販售通路：實體通路（康是美、屈臣氏、寶雅、好市多）；電商平台（Momo、蝦皮 AHC 官方商城、PChome）。