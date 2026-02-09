「一擦油就長痘？」多數人都誤會了油保養

在保養觀念快速流行的時代，「以油養膚」逐漸成為許多乾燥肌、熟齡族群的日常選擇，但對痘痘肌而言，油類保養卻始終被視為禁區。只要臉上出現粉刺、痘痘，不少人第一時間就停用所有含油產品，深怕「越擦越嚴重」。然而，健康管理師張恆恩分享：油類保養未必必然導致痘痘生成，在許多情況下，痘痘反覆出現更與肌膚屏障失衡及保養方式不當有關。

為什麼「怕油」反而更容易長痘？

健康肌膚表面原本覆蓋一層由皮脂與水分組成的保護膜，能抵禦外在刺激並維持穩定代謝。但現代人受到「清爽感＝好保養」的影響，過度清潔、頻繁去角質、使用高酒精或強控油產品，反而破壞了這層天然屏障。

當皮膚長期處於乾燥與刺激狀態，皮脂腺會誤以為肌膚缺油，進而分泌更多油脂進行補償，形成「外乾內油」的惡性循環。此時毛孔更容易被老廢角質與多餘油脂堵塞，痘痘自然反覆生成。這也說明在某些膚況下，過度控油反而可能影響肌膚穩定，進而增加粉刺或痘痘反覆出現的機率。

關鍵不在「有沒有油」，而是正確用油

根據凱旋醫院的衛教資料指出，不同膚質與乾燥程度，對保濕產品的需求存在差異。一般膚況可能以水性保濕即可維持舒適，而在乾燥程度較高的情況下，部分油性或高滋潤度產品，可能被納入保濕選擇之一。實際使用仍需依個人膚況與專業評估為準，避免自行判斷或過度使用。

許多人將油脂與粉刺、痘痘直接劃上等號，卻忽略了油的種類與分子結構差異。並非所有油類都具備高度致粉刺性，部分植物油的脂肪酸結構與人體皮脂相近，反而能被肌膚良好吸收，有助於維持角質層的完整與穩定狀態。

真正容易造成負擔的，往往是質地過於厚重、不易吸收，或混合過多刺激性成分的油類產品。當油停留在肌膚表面、無法與水分協同作用時，才可能形成悶感與不適。

用油保養失敗，多半是「順序與用量」出錯

不少人嘗試油保養後出現不適，便直接認定「油不適合我」，台灣專業保養品牌 FARMELL法媚兒指出：多數失敗案例來自使用方式不當，例如在肌膚尚未補水前直接上油，或一次使用過量，讓油脂無法被吸收，只能停留在表層，增加肌膚負擔。

正確的油保養應建立在「先補水、再鎖水」的原則下，於精華或化妝水後，以少量油類輕按於肌膚，讓油成為修護與防護的最後一道屏障，而非取代所有保養步驟。

隨著保養觀念進化，肌膚健康的核心不在於完全無油，而是油與水的動態平衡。當皮脂分泌與角質代謝維持相對穩定時，肌膚整體狀態也較不容易出現反覆困擾。油保養並非痘痘的敵人，錯誤使用與過度恐懼，才是讓肌膚長期不穩的關鍵。

