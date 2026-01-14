跨界金融到國際紅毯！英國皇室儀態導師巫鳳儀：站在巨人肩膀，從教室走向世界巔峰

圖：范玉玲雅商學院-英國皇室形體儀態體系老師 巫鳳儀台灣夫人。(圖/范玉玲雅商學院提供)

在全球最高規格的女性盛會世界夫人(World Madam）2025 年全球總決賽中，台灣女性代表巫鳳儀以驚艷全場的氣質與談吐，脫穎而出榮獲「全球季軍」及「全球最佳氣質夫人」雙料殊榮。作為本屆賽事中唯一奪得雙獎項的台灣人，2025世界夫人全球季軍巫鳳儀的成功，不僅象徵個人生命層次的躍遷，更宣告了台灣女性正式進入透過「國際導師與系統化培育」邁向世界舞台的新紀元。

從金融高管到國際舞台：女性成功的「硬核」內在

巫鳳儀的背景並非典型的選美佳麗。在進入大眾視野前，她是一名優秀的創業家，從流行設計跨足金融資產管理，並成為公司中最年輕的高階主管。儘管事業有成，巫鳳儀坦言過去的成功更多是靠「撐」出來的。

巫鳳儀表示：「我一直清楚，真正的成功不只是財富，而是身體的健康、內在的穩定，以及一個女人是否擁有站得住的氣質。」轉折點發生在法國坎城影展，當時她目睹范玉玲雅商學院創辦人范玉玲院長榮獲「亞洲最具卓越女性人物獎」。那份震撼讓她意識到：若要走向國際，必須擁有一套對齊世界標準的語言。

系統化鍛鍊：范玉玲雅商學院的專業托舉

巫鳳儀的蛻變並非偶然，而是精確計算與修煉的結果。她走進范玉玲雅商學院，從三小時的體驗課啟始，接連完成「四天形體儀態訓練」與「五天英國皇室儀態導師進階課程」，並在賽前接受一對一專業專項培訓。

身為范玉玲雅商學院英國皇室儀態導師，巫鳳儀此次獲獎，亦象徵著學院從范院長的個人榮耀，成功傳承至學員接棒，巫鳳儀更代表學院出席全球女性高峰論壇，代領「全球傑出女性成長領袖獎」，寫下傳承里程碑。

家庭托舉與身教：站上舞台是給孩子最好的禮物

在追求國際榮譽的背後，巫鳳儀感性提到，家庭的全力支持是她最強大的後盾。在台灣，女性往往在角色期待中掙扎，但她的先生與孩子不僅全力應援，更全程陪同出席頒獎典禮與論壇。「孩子親眼看見媽媽在世界舞台發光，那不是說教，而是最深刻的身教。」她認為，當家庭願意托舉女性，所產出的能量將遠超舞台本身。

未來，巫鳳儀將以世界氣質導師巫鳳儀的全新身份，協助更多女性打造專業個人品牌。她選擇站在范玉玲院長所建立的國際巨人肩膀上，將這套可複製的成功路徑分享給更多人。

2026 展望：啟動國際女性共振魅力平台

隨著范玉玲雅商學院邁入第九週年，巫鳳儀宣布將於 2026 年底攜手學院共同啟動「國際女性共振魅力平台（International Women Resonance Charisma Platform）」。該平台旨在串聯實體、線上、社群與產業共創，打造一個讓女性能「變美、變強、變現」的全產業生態系，更將聯手台灣優質品牌與教育體系，讓台灣的美學實力在國際間「共振」。

范玉玲雅商學院致力於引進英國皇室形體儀態國際系統，為台灣女性提供全方位美學教育與國際對接窗口，透過系統化培訓，讓每位女性都能活出自信、優雅與商業價值。

