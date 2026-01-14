2026 情人節禮物推薦！YSL 、DIOR 、CHANEL 酒紅限定彩妝，千元就能送到心坎裡。圖片來源：YSL、CHANEL提供

2/14 情人節又要到了，是不是還在煩惱要送女朋友什麼才不會踩雷、又能讓她開心的禮物呢？覺得鮮花太普通、巧克力怕她吃不完，送太隨便又怕被看穿沒用心。其實女生在意的，從來不只是禮物本身，而是你有沒有真的站在她的角度想過。今天女子漾幫大家整理 2026 年最不容易踩雷的情人節禮物清單，再加碼分享「送女生禮物的 3 大挑選關鍵」，讓你今年不只送得出手，還能送進她心裡。

送禮前必看！送女生禮物的3大挑選關鍵

情人節送禮關鍵1. 要能融入她的生活

送女生禮物時好不好看只是第一關，真正會被喜歡的，是她願意一直用。像唇膏、護手霜、定妝噴霧這類日常小物，不用特別拿出來炫耀，卻會天天待在她的化妝包裡。每一次補妝、每一次擦手，都是在不經意間把你留在她的生活裡。

情人節送禮關鍵2. 她會不會喜歡，其實都在細節裡

比起禮物貴重與否，女生其實更在意的是那份心意，也就是你有沒有真的懂她。包裝摸起來的質感、顏色是不是她平常會選的色系，甚至是不是她最近剛好想要、卻還沒買的東西，這些細節往往才是挑對禮物的關鍵。

情人節送禮關鍵3. 加點儀式感更浪漫

情人節是一個適合被好好對待的日子，禮物如果多了一點限定感或專屬故事，情緒自然會被無限放大。限定色、情人節包裝、滿額贈的小細節，或是你為什麼選它的理由，都會在她拆禮物的那一刻被感受到。這份被用心對待的感覺，往往比禮物本身更讓人心動。

2026 情人節禮物推薦

情人節禮物推薦1. YSL 情人節粉銀燦光系列

如果想送一份「一拿出來就很有儀式感」的禮物，YSL 2026 情人節限定「粉銀燦光系列」很加分。金屬銀搭配柔粉光澤的高訂包裝，點綴金色 Cassandre Logo，低調卻超會閃，質感直接到位。系列以「率性由我 奢耀無畏」詮釋為自己發光的浪漫，ROSÉ 以黑西裝、裸粉光澤唇示範冷冽與柔亮的完美平衡。1/13 LINE GIFT 搶先開賣，1/20 全台上市，想送限定款記得先卡位。

圖片來源：YSL提供

想挑選 YSL 入門款，從唇彩下手最不會出錯。像是柔粉棕的奢華緞面絨霧唇膏 #1988 百搭不挑膚色，棕紅 #1936 氣場更強；想走溫柔路線可選情挑誘光蜜唇膏 #2，不愛濃妝則很適合透光裸粉的 #44B。預算拉到 3,000 元左右，時尚 4 色眼影盤 #126 奢耀粉銀或超模光感精華水氣墊，一出手就很有份量。

2026 YSL情人節限定 粉銀燦光系列(左起)超模光感精華水氣墊 NTD3,180、時尚4色眼影盤#126奢耀粉銀 NTD3,100、奢華緞面絨霧唇膏#1988 NTD1,650。圖片來源：YSL提供

想提升送禮質感，可以鎖定這次的限定包裝與滿額贈。單筆滿 NTD 6,600 即享高訂粉銀燦光包裝與唇形隨身鏡，滿 NTD 12,000 再升級心型包裝與品牌訂製化妝包，儀式感一次到位。想直接送一整組，約 5,000 元左右的自由不羈或黑鴉片香水禮盒很受歡迎，預算再高一點，慾望巴黎禮盒 NTD 6,800 也相當有份量。

2026 YSL情人節限定 粉銀燦光系列單筆消費滿NTD6,600即享高訂粉銀燦光包裝+唇形隨身鏡。單筆消費滿NTD12,000即享奢華心型粉銀燦光包裝+品牌訂製化妝包。圖片來源：YSL提供

情人節禮物推薦2. DIOR 幸運 8 開運紅唇系列

如果她喜歡「有寓意、又有氣場」的禮物，DIOR 2026 全新「幸運 8」唇妝系列會是很好的情人節禮物選擇。迪奧先生一生鍾愛幸運符號，星星、愛心、四葉幸運草與象徵無限可能的數字「8」，不只是設計元素，更是一種祝福的延伸。這次 DIOR 以紅色為主軸，推出三款限量唇妝，讓唇彩不只是妝容亮點，也成為隨身攜帶的幸運符。

《迪奧藍星唇膏典藏版》共4款色選 NT1,750。圖片來源：DIOR提供

「迪奧藍星唇膏典藏版」以絲絨特霧質地呈現，外殼與膏體皆刻印幸運符碼，從玫瑰磚紅到酒紅色調都很有存在感；想要光澤與持久度兼顧，則可選「迪奧巨星持色唇膏」，主打高顯色與長效持妝，從磚紅、豆沙到裸粉色都很適合日常與約會；若想一次送到位，「迪奧藍星唇膏」幸運星願珍藏版 將 4 款人氣色收進高訂紅色外盒，收藏感與送禮誠意都直接拉滿。全系列於全台 DIOR 專櫃與線上旗艦店同步販售。

2026全新《迪奧藍星唇膏 幸運星願珍藏版》共4款色選 NT1,600。圖片來源：DIOR提供

《迪奧巨星持色唇膏》共4款色選 NT1,600。圖片來源：DIOR提供

情人節禮物推薦3. 克蘭詩「擁愛之名」情人節限定系列

想找價格親切、又能照顧到日常細節的情人節禮物，克蘭詩 2026 年「擁愛之名」限定系列很適合。系列以「一見鍾情」的心動瞬間為靈感，從唇部、妝感到手部保養一次包辦，是那種會慢慢融入生活、越用越有感的貼心選擇。

圖片來源：克蘭詩提供

主打單品包括彈潤植萃美唇油 #31 玫瑰之吻與固態美唇油 #8 薔薇之吻，水潤不黏、唇色自然；玫瑰精萃定妝噴霧 能讓妝感更服貼持久；玉手修護霜 則是約會牽手時最容易被注意到的小細節。緞帶設計的限定包裝，低調可愛又不過度甜膩，很適合想送得溫柔又不張揚的人。

彈潤植萃美唇油 #31 玫瑰之吻 NTD1,200 限定盒。圖片來源：克蘭詩提供

玫瑰精萃定妝噴霧 擁愛之名限定版50 ml NTD 1,350。圖片來源：克蘭詩提供

玉手修護霜 擁愛之名限定版 NTD 1,350 限定盒。圖片來源：克蘭詩提供

情人節禮物推薦4. CHANEL ROUGE NOIR 酒紅限量彩妝

如果她偏好個性派、氣場型妝容，CHANEL 2026 春季限量彩妝「ROUGE NOIR 酒紅」絕對會打中。這個誕生於 1994 年時裝秀後台的傳奇酒紅色，三十多年來始終遊走在紅與黑之間，經典又叛逆，是香奈兒最具代表性的色彩之一。

香奈兒春季限量彩妝系列 ROUGE NOIR 酒紅。圖片來源：CHANEL提供

今年 ROUGE NOIR 以完整彩妝系列強勢回歸，從眼妝、唇妝到指彩一次到位。限量眼頰盤以酒紅、深棕與低調光澤層次堆疊，既能畫出冷調深邃眼神，也能當作腮紅提氣色；4D 修護睫毛膏 #67 酒紅，則在黑色基調中透出酒紅光感，刷起來不會過度張揚，卻能讓眼神多一分個性與魅惑。絲絨唇膏 #387 酒紅延續經典紅黑之間的張力，霧面質地顯色卻不乾，擦上去氣場立刻到位。

香奈兒酒紅限量眼頰盤 NTD 3,660。圖片來源：CHANEL提供

香奈兒超炫耀4D修護睫毛膏 #67酒紅 NTD 1,750、香奈兒絲柔恆采眼線筆 #67酒紅 NTD 1,080。圖片來源：CHANEL提供

香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 NTD 1,800、香奈兒超炫耀釉光唇萃 #67酒紅 NTD 1,700。圖片來源：CHANEL提供

指甲油與刷具組則是為整體造型收尾的小細節。酒紅色指彩低調耐看，單擦就很有存在感，也能和唇色、眼妝呼應出一致風格；刷具組以深色系設計呈現，實用性高又具收藏價值。整體色調深邃、有態度，很適合送給風格鮮明、不愛走安全牌的她。全系列將於 2026 年 1 月 6 日於香奈兒專櫃與官方通路限量上市。

香奈兒時尚釉光指甲油 NTD 1,170、香奈兒水潤聚光棒 #97晨曦粉 NTD 1,830、香奈兒炫彩單色眼影 NTD 1,520。圖片來源：CHANEL提供