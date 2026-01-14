2026-01-14 15:55 女子漾／編輯王廷羽
2026 情人節禮物推薦！YSL 、DIOR 、CHANEL 酒紅限定彩妝，千元就能送到心坎裡
2/14 情人節又要到了，是不是還在煩惱要送女朋友什麼才不會踩雷、又能讓她開心的禮物呢？覺得鮮花太普通、巧克力怕她吃不完，送太隨便又怕被看穿沒用心。其實女生在意的，從來不只是禮物本身，而是你有沒有真的站在她的角度想過。今天女子漾幫大家整理 2026 年最不容易踩雷的情人節禮物清單，再加碼分享「送女生禮物的 3 大挑選關鍵」，讓你今年不只送得出手，還能送進她心裡。
文章目錄
送禮前必看！送女生禮物的3大挑選關鍵
情人節送禮關鍵1. 要能融入她的生活
送女生禮物時好不好看只是第一關，真正會被喜歡的，是她願意一直用。像唇膏、護手霜、定妝噴霧這類日常小物，不用特別拿出來炫耀，卻會天天待在她的化妝包裡。每一次補妝、每一次擦手，都是在不經意間把你留在她的生活裡。
情人節送禮關鍵2. 她會不會喜歡，其實都在細節裡
比起禮物貴重與否，女生其實更在意的是那份心意，也就是你有沒有真的懂她。包裝摸起來的質感、顏色是不是她平常會選的色系，甚至是不是她最近剛好想要、卻還沒買的東西，這些細節往往才是挑對禮物的關鍵。
情人節送禮關鍵3. 加點儀式感更浪漫
情人節是一個適合被好好對待的日子，禮物如果多了一點限定感或專屬故事，情緒自然會被無限放大。限定色、情人節包裝、滿額贈的小細節，或是你為什麼選它的理由，都會在她拆禮物的那一刻被感受到。這份被用心對待的感覺，往往比禮物本身更讓人心動。
2026 情人節禮物推薦
情人節禮物推薦1. YSL 情人節粉銀燦光系列
如果想送一份「一拿出來就很有儀式感」的禮物，YSL 2026 情人節限定「粉銀燦光系列」很加分。金屬銀搭配柔粉光澤的高訂包裝，點綴金色 Cassandre Logo，低調卻超會閃，質感直接到位。系列以「率性由我 奢耀無畏」詮釋為自己發光的浪漫，ROSÉ 以黑西裝、裸粉光澤唇示範冷冽與柔亮的完美平衡。1/13 LINE GIFT 搶先開賣，1/20 全台上市，想送限定款記得先卡位。
想挑選 YSL 入門款，從唇彩下手最不會出錯。像是柔粉棕的奢華緞面絨霧唇膏 #1988 百搭不挑膚色，棕紅 #1936 氣場更強；想走溫柔路線可選情挑誘光蜜唇膏 #2，不愛濃妝則很適合透光裸粉的 #44B。預算拉到 3,000 元左右，時尚 4 色眼影盤 #126 奢耀粉銀或超模光感精華水氣墊，一出手就很有份量。
想提升送禮質感，可以鎖定這次的限定包裝與滿額贈。單筆滿 NTD 6,600 即享高訂粉銀燦光包裝與唇形隨身鏡，滿 NTD 12,000 再升級心型包裝與品牌訂製化妝包，儀式感一次到位。想直接送一整組，約 5,000 元左右的自由不羈或黑鴉片香水禮盒很受歡迎，預算再高一點，慾望巴黎禮盒 NTD 6,800 也相當有份量。
情人節禮物推薦2. DIOR 幸運 8 開運紅唇系列
如果她喜歡「有寓意、又有氣場」的禮物，DIOR 2026 全新「幸運 8」唇妝系列會是很好的情人節禮物選擇。迪奧先生一生鍾愛幸運符號，星星、愛心、四葉幸運草與象徵無限可能的數字「8」，不只是設計元素，更是一種祝福的延伸。這次 DIOR 以紅色為主軸，推出三款限量唇妝，讓唇彩不只是妝容亮點，也成為隨身攜帶的幸運符。
「迪奧藍星唇膏典藏版」以絲絨特霧質地呈現，外殼與膏體皆刻印幸運符碼，從玫瑰磚紅到酒紅色調都很有存在感；想要光澤與持久度兼顧，則可選「迪奧巨星持色唇膏」，主打高顯色與長效持妝，從磚紅、豆沙到裸粉色都很適合日常與約會；若想一次送到位，「迪奧藍星唇膏」幸運星願珍藏版 將 4 款人氣色收進高訂紅色外盒，收藏感與送禮誠意都直接拉滿。全系列於全台 DIOR 專櫃與線上旗艦店同步販售。
情人節禮物推薦3. 克蘭詩「擁愛之名」情人節限定系列
想找價格親切、又能照顧到日常細節的情人節禮物，克蘭詩 2026 年「擁愛之名」限定系列很適合。系列以「一見鍾情」的心動瞬間為靈感，從唇部、妝感到手部保養一次包辦，是那種會慢慢融入生活、越用越有感的貼心選擇。
主打單品包括彈潤植萃美唇油 #31 玫瑰之吻與固態美唇油 #8 薔薇之吻，水潤不黏、唇色自然；玫瑰精萃定妝噴霧 能讓妝感更服貼持久；玉手修護霜 則是約會牽手時最容易被注意到的小細節。緞帶設計的限定包裝，低調可愛又不過度甜膩，很適合想送得溫柔又不張揚的人。
情人節禮物推薦4. CHANEL ROUGE NOIR 酒紅限量彩妝
如果她偏好個性派、氣場型妝容，CHANEL 2026 春季限量彩妝「ROUGE NOIR 酒紅」絕對會打中。這個誕生於 1994 年時裝秀後台的傳奇酒紅色，三十多年來始終遊走在紅與黑之間，經典又叛逆，是香奈兒最具代表性的色彩之一。
今年 ROUGE NOIR 以完整彩妝系列強勢回歸，從眼妝、唇妝到指彩一次到位。限量眼頰盤以酒紅、深棕與低調光澤層次堆疊，既能畫出冷調深邃眼神，也能當作腮紅提氣色；4D 修護睫毛膏 #67 酒紅，則在黑色基調中透出酒紅光感，刷起來不會過度張揚，卻能讓眼神多一分個性與魅惑。絲絨唇膏 #387 酒紅延續經典紅黑之間的張力，霧面質地顯色卻不乾，擦上去氣場立刻到位。
指甲油與刷具組則是為整體造型收尾的小細節。酒紅色指彩低調耐看，單擦就很有存在感，也能和唇色、眼妝呼應出一致風格；刷具組以深色系設計呈現，實用性高又具收藏價值。整體色調深邃、有態度，很適合送給風格鮮明、不愛走安全牌的她。全系列將於 2026 年 1 月 6 日於香奈兒專櫃與官方通路限量上市。
