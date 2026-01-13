童年女神再出招！飛天小女警 × CASETiFY 聯名寶寶色系列登場，守護世界也要很可愛。圖片來源：CASETiFY提供

長大後也會再度為童年角色心動！CASETiFY 再度攜手經典動畫《飛天小女警》，推出全新寶寶色聯名系列，將花花、泡泡、毛毛三位小女警之間的友情與個性，轉化為一款款兼具可愛與實用性的電子配件。延續 2023 年首波聯名引發的搶購熱潮，這次設計風格更加柔和、也更貼近日常生活，讓粉絲們在使用手機、配件的每個日常時刻，都能感受到專屬於飛天小女警的療癒魅力。

自 1998 年開播以來，《飛天小女警》憑藉甜美畫風與勇敢反差，成為跨世代的童年記憶。這回飛天小女警 × CASETiFY 聯名系列，正是從三位角色的核心特質出發，將自信、純真與個性化為設計語言。代表花花的浪漫粉嫩、泡泡的夢幻寶寶藍，以及毛毛的清新薄荷綠，各自呼應角色性格，也讓粉絲能依照自己的風格與心情，選擇最對味的款式。

凡購買飛天小女警吊墜盲盒四入套組，即可獲得「童趣花園 Charm Keychain」串珠鑰匙圈一個（數量有限，送完為止），舉手投足盡是軟萌夢幻的少女氣息。圖片來源：CASETiFY提供

系列手機殼除了集結三位小女警的拼貼設計，也推出可客製文字的角色印花款，並融入芭蕾感線條、緞帶蝴蝶結等細節，整體視覺在童趣與收藏感之間取得平衡，不只可愛，也相當耐看。

飛天小女警 x CASETiFY 聯名系列以飛天小女警之間的友情為靈感，再次攜手動畫推出全新寶寶色系聯名設計。圖片來源：CASETiFY提供

話題亮點「搖搖手機殼」重現經典名場面

這次聯名中最具話題度的設計，莫過於以「糖、香料，還有一切美好的東西」為靈感打造的飛天小女警搖搖手機殼。殼內重現教授調製小女警的經典畫面，只要輕輕一晃，就彷彿回到角色誕生的那一刻，為日常多添一份童年趣味。這款不只是外型吸睛，更透過互動設計拉近粉絲與角色之間的距離，也被不少人點名為本系列的必收款之一。

CASETiFY 特別推出裝著教授特調的「飛天小女警搖搖手機殼」，搖一搖就能感受飛天小女警們的可愛魅力。圖片來源：CASETiFY提供

CASETiFY 特別推出裝著教授特調的「飛天小女警搖搖手機殼」，搖一搖就能感受飛天小女警們的可愛魅力。圖片來源：CASETiFY提供

吊墜盲盒登場，讓可愛一路延伸

除了手機殼，飛天小女警 × CASETiFY 聯名系列也同步推出「飛天小女警吊墜盲盒」，款式包含花花、泡泡、毛毛、飛天小女警熱線款，以及一款稀有隱藏版設計，讓開箱本身就充滿驚喜。凡選購吊墜盲盒四入套組，還可獲得限定「童趣花園 Charm Keychain」串珠鑰匙圈一個，能依照心情自由混搭，讓飛天小女警不只停留在手機上，也成為日常穿搭的一部分。

凡購買飛天小女警吊墜盲盒四入套組，即可獲得「童趣花園 Charm Keychain」串珠鑰匙圈一個（數量有限，送完為止），舉手投足盡是軟萌夢幻的少女氣息。圖片來源：CASETiFY提供

飛天小女警 x CASETiFY 聯名系列推出多款電子配件，為電子配件提供全面防護與可愛升級。圖片來源：CASETiFY提供

飛天小女警 x CASETiFY 聯名系列推出多款電子配件，為電子配件提供全面防護與可愛升級。圖片來源：CASETiFY提供

飛天小女警 × CASETiFY 聯名系列同樣涵蓋完整電子配件產品線，包括 AirPods 與 AirPods Pro 保護殼、iPad 與 MacBook 保護殼，以及多款 MagSafe 相容磁吸配件，如無線充電器、Snappy™ 磁吸握架、Snappy™ 磁吸卡夾等。無論是通勤、工作或居家使用，都能在兼顧防護力的同時，替生活添上一點剛剛好的可愛。

飛天小女警 x CASETiFY 聯名系列推出一系列少女心爆棚的電子配件，邀請粉絲一起讓「可愛」成為日常生活中的超能力。圖片來源：CASETiFY提供

飛天小女警 x CASETiFY 聯名系列推出一系列少女心爆棚的電子配件，邀請粉絲一起讓「可愛」成為日常生活中的超能力。圖片來源：CASETiFY提供

飛天小女警 × CASETiFY 聯名寶寶色系列，將於 2026 年 1 月 16 日 正式在 CASETiFY 台灣官方網站及 CASETiFY STUDiO 品牌概念店開賣。對童年經典毫無抵抗力、又想替電子配件換上新風格的粉絲，這一波聯名，恐怕真的很難不心動。