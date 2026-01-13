小個子必收！SANLY JOY克洛伊厚底靴，增高顯瘦穿搭術

每年秋冬一到，我都在尋找一雙厚底短靴推薦，能夠修飾腿型、百搭、又舒適好走的厚底短靴。SANLY JOY 的克洛伊厚底真皮短靴。它不只是穿搭好看，更在舒適度與設計細節上都讓人喜愛秋冬百搭靴，還能默默增高3公分，超適合小隻女孩、通勤族或腳型挑剔的妳。

現在買東西，我越來越在意「製作來源」和「品牌理念」。克洛伊這雙短靴是

，選料、車縫、鞋底黏合都在地完成，品質穩、細節細，穿起來真的感覺得出那種不是快時尚的用心。

SANLY JOY 克洛伊厚底真皮短靴

我自己穿了一週，真的愛不釋腳（不是手🤣），以下幫你整理這雙靴子最打動我的幾個重點：

厚底增高3公分，腿長比例偷偷升級

不像市面上很多厚底靴笨重難走，這雙大約3公分厚底，穿起來腿立刻變長顯高靴子推薦，但每隻鞋只有約300克，超輕盈！通勤、逛街、穿一整天都不會累，還能悄悄撐高身形，真的很適合想修飾比例但怕累腳的人。

真皮＋飛織拼接，秋冬穿不悶腳

鞋面採用牛皮＋飛織布拼接設計，兼顧質感與透氣度，不會像全皮靴那樣悶熱。再加上內部鞋墊是水乳膠材質，踩起來非常Q彈舒適，走一整天都還是覺得「這鞋也太懂我的腳了吧」！

透氣並且不勒腳踝

寬腳友善設計，加寬楦頭不壓腳

身為腳掌偏寬的人，買鞋最怕的就是「好看但壓腳」。但這雙克洛伊短靴竟然還有加寬這雙短靴的楦頭設計偏寬，穿起來不壓腳背，對於寬腳掌、腳背高的女生超級友善。這點真的大加分，品牌有聽見不同腳型的需求！

奶油杏、經典黑都百搭，穿搭不出錯

奶油杏色，很適合秋冬搭配淺色針織、灰色外套，氣質感滿分！不過如果你是都會簡約控，經典黑款絕對是基本盤，搭配褲裝、裙裝都氣場十足。兩色都很百搭，是秋冬最值得入手的短靴色號！

SANLY JOY 克洛伊厚底短靴的製作工藝也很加分

別忘了，這雙靴子是全程台灣製造，從選料、縫線、鞋底黏合都由本地工匠製作。品質感穿得出來，而且不像快時尚那樣只重外表，細節做得非常紮實。

這雙短靴推薦給誰？來檢查看看你是不是它的命定鞋主

適合這樣的你👇

想找 修飾比例的厚底短靴 （偷偷增高3cm ✔️）

（偷偷增高3cm ✔️） 想穿出 奶油色系的氣質感穿搭、有個性的風格就選經典黑

有 寬腳困擾或腳背高 ，怕鞋子咬腳

，怕鞋子咬腳 需要 日常通勤也能穿一整天不痛的鞋子

喜歡有點設計感但不會太張揚的靴款

好的靴子，就是能讓你一穿就上癮、不想換回其他雙。

SANLY JOY 克洛伊厚底真皮短靴完美結合「設計、舒適、修飾比例、百搭、台灣製造」五大特點，真的很值得入手。