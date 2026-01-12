[板橋新中式美睫設計]AN藝術工坊，忙碌女生的救星！2.5小時同步完成美睫手足美甲保養，躺著睡一覺就變美，板橋美甲推薦，附最新美睫美甲價格表

關於AN藝術工坊

AN藝術工坊在哪裡？

AN藝術工坊位於新北市板橋區文化路二段385之7號1樓，位於板橋主要幹道文化路二段上，緊鄰捷運江子翠站6號出口，交通位置相當便利。

AN藝術工坊新中式美睫設計與美甲特色

2.5小時同步解鎖美睫手部美甲足部美甲

只需要舒服地躺在美容椅上，美睫師專注為妳設計、手部美甲師同時進行手部護理與美甲，另一位足部美甲師同步進行溫柔處理足部保養與美甲。

板橋新中式美睫設計

眼神微整形！

美睫師會根據眼皮折痕、眼距寬窄，利用不同長度與捲度的睫毛排列，改善下垂眼、調整大小眼，新中式風格強調明顯的漫畫感與仙子毛，根根分明、自帶眼線感，接完後眼睛瞬間放大有神，就像隨時開了美顏濾鏡，素顏出門也超有自信。

手部美甲與細緻護理

在手部美甲過程中，非常重視前置護理。

透過專業的機器修磨，將指緣兩側的硬皮修整得乾乾淨淨，讓凝膠可以塗抹到極致根部，不僅視覺上甲面變長，維持度也更好，無論是上班族喜歡的法式氣質款，還是時髦的貓眼暈染，搭配乾淨的指緣就是高級。

足部深層保養與美甲

還妳嬰兒嫩足！

AN藝術工坊的足部護理絕對不是隨便磨兩下，老師會針對腳底厚繭、龜裂的後跟進行深層軟化與去繭，那種老廢角質被清掉的感覺真的超級療癒，最後再敷上保濕膜導入，讓雙腳恢復柔嫩觸感，搭配顯白的單色或造型光療，讓腳趾頭都精緻迷人。

AN藝術工坊交通與停車資訊

大眾運輸：台北捷運板南線，到捷運江子翠站下車後，從6號出口搭手扶梯上來，往左手邊走約30秒即可抵達。

機車：文化路二段、雙十路二段周邊巷弄與路邊的機車停車格。

汽車：江翠國小地下停車場，走路3~5分鐘。

AN藝術工坊交通指引

從捷運江子翠站6號出口搭手扶梯上來，往左手邊走30秒~1分鐘，即抵達位於一棟大樓一樓店面的AN藝術工坊。

AN藝術工坊環境開箱

AN藝術工坊接待區

可使用現金、信用卡、匯款的方式支付美睫、美甲費用。

AN藝術工坊手部美甲區

一樓主要為開放式的手足美甲區，與一間獨立美容包廂。

AN藝術工坊獨立美容包廂

非常適合注重隱私、想要補眠休息、或是攜帶男伴、朋友同行的顧客。

主打安靜、放鬆與高隱私性，不僅隔絕了人來人往的干擾，也可以讓顧客在更安靜的環境中放鬆休息。

AN藝術工坊2.5小時同步完成美睫手足美甲保養全紀錄

AN藝術工坊新中式美睫設計步驟

專業諮詢與眼型分析

針對亞洲人常見的眼型(如單眼皮、內雙、眼尾下垂)進行修飾，利用捲翹度和長度排列來達到微整形開眼頭或提拉眼尾的效果。

美睫師觀察原生睫毛健康度、眼型及臉部比例，溝通喜歡的款式。

這次新中式美睫設計選擇的是國風眼線款。

敷上保濕眼膜

敷上保濕眼膜隔離下睫毛，同時為眼周肌膚補水。

嫁接操作

新中式通常會先定出幾根主要的骨幹(長毛)。

再於骨幹之間填充短毛，營造層次感。

定型與吹乾

使用專用吹風機低速吹乾。

美睫師會教學居家護理時如何維持束感。

AN藝術工坊手部美甲與保養步驟

手部美甲與足部美甲都選擇：陶瓷貓眼5號搭配茉莉青提11號。

溫柔卸甲

美甲師使用磨甲機，輕輕磨去舊凝膠表層最堅硬的上層亮面，只會磨掉表面的光澤與顏色層，不會磨到原生指甲。

修整甲型

使用磨棒修整指甲長度與形狀，依照手型修飾出方圓、橢圓或杏仁型，美甲師會反覆確認十指的長度是否對稱。

底膠打底

塗上一層透明底膠做為指甲的防護罩，也是抓牢顏色的地基。

使用UV或LED燈照乾，大約30秒~1分鐘。

建構加厚

讓指甲變堅硬、不易斷裂，使用較濃稠的透明建構膠，在甲面上拉出完美的弧度，包覆住飾品與凹凸不平的甲面，摸起來像玻璃珠一樣圓潤平滑。

每一層都需要照燈固化。

凝膠上色

均勻塗刷顏色，通常會上兩層以達到最飽和的發色。

先吸出漂亮的貓眼光圈造型。

滿意後立刻照燈。

上層封膠

取出適量的日本功能膠，刷毛上的膠量要剛好，不能太少也不能太多。

塗刷到指尖時，美甲師會將刷頭橫過來，輕輕刷過指甲最前端的斷面，像是在指甲尖端加了一道鎖，防止日常生活(打字、洗頭、抓東西)導致凝膠從指尖剝落，可以讓美美的狀態維持久一點。

手部護理課程

泡溫水軟化。

取適量帶有天然顆粒的磨砂膏，在手背、前臂進行輕柔的畫圓按摩。

針對腳踝等容易暗沉粗糙的關節處會加強打磨，讓顆粒在肌膚上滾動，帶走堆積已久的厚重角質。

使用柔軟的美容刷，沾取厚厚一層冰涼的保濕敷膜，由下往上、均勻地刷滿手臂與手背，刷毛滑過肌膚的觸感非常療癒，敷膜接觸皮膚瞬間會有一種鎮定、舒緩的冰涼感。

就像幫肌膚拋光一樣，去完角質後的手臂摸起來滑嫩有感！

靜置約10~15分鐘後，拆開包材，使用溫水搭配美容海綿，輕輕將剩餘的敷膜擦拭洗淨。

將冒著熱氣的濕毛巾，完整包覆住整支手臂，並隔著毛巾進行按壓，熱氣瞬間穿透肌肉，使用手掌按壓、推拿，帶走深層的痠痛疲勞。

取適量的高滋潤乳液或身體霜，均勻塗抹於雙臂，透過按摩將剛剛注入的水分牢牢鎖在肌膚底層。

重視上色方式，與調整指甲結構的建構塑形，透過製作滑順的弧度，讓甲面呈現漂亮的燈線。

AN藝術工坊足部美甲與保養步驟

舒緩足浴

將雙腳浸泡在滴有精油或海鹽的溫熱水中，促進血液循環，讓緊繃的小腿肌肉開始放鬆。

除了舒壓，足浴最重要的功能是軟化，幫助軟化厚硬的腳皮與甲邊甘皮，讓後續的修剪過程更順暢、無痛。

指甲修剪與甲溝清潔

足部修型與手部不同，美甲師通常會建議保留一點方形的邊角，以預防凍甲。

透過磨棒將邊緣打磨平整，讓十隻腳趾看起來長度統一、乾淨俐落。

甘皮處理

使用甘皮剪，細心地清理覆蓋在甲面根部的多餘角質與死皮。

修剪完後，原本看起來髒髒短短的甲面會瞬間放大且變得乾淨透亮，打好上色好看的關鍵地基。

足底去繭去角質

使用專業足搓棒，針對腳後跟、前腳掌等容易長繭的部位進行來回打磨。

摸起來像砂紙一樣的粗糙後跟消失了，還原成嬰兒般的粉嫩腳底，穿涼鞋再也不怕露出尷尬的白厚繭。

凝膠上色設計

第一層打底，塗上一層薄薄的顏色，遮蓋原本的指甲底色，讓後續上色更好看。

腳趾甲面積雖小，但魔鬼藏在細節裡，堅持上兩層色膠，確保顏色飽和絕不透底，而且美甲師會特別注意包裹指尖前端，防止走路踢到導致掉色。

塗上亮面封層照燈固化。

足部護理課程

做完美美的指甲後，保養才是讓雙腿發光的關鍵！

這套足部護理課程就像幫腿部做了一場迷你SPA，讓原本乾燥暗沉的小腿肌膚瞬間喝飽水，重回嬰兒般滑嫩。

溫和去除老廢角質

取適量帶有天然顆粒的磨砂膏，在小腿與腳背上進行輕柔的畫圓按摩。

針對腳踝等容易暗沉粗糙的關節處會加強打磨，讓顆粒在肌膚上滾動，帶走堆積已久的厚重角質。

就像幫肌膚拋光一樣，去完角質後的雙腿摸起來不再粗糙，毛孔準備好大口呼吸，迎接後續的保養品。

刷上高效保濕敷膜

使用柔軟的美容刷，沾取厚厚一層冰涼的保濕敷膜，由下往上、均勻地刷滿整條小腿與腳背。

刷毛滑過肌膚的觸感非常療癒，敷膜接觸皮膚瞬間會有一種鎮定、舒緩的冰涼感，特別適合容易水腫或久站的雙腿。

專用包材包覆封存精華

美甲師熟練地使用專用美容膠膜，將塗滿敷膜的小腿緊緊包裹起來。

創造密封加壓的效果，利用體溫與密封環境，強迫毛孔張開，讓敷膜中的精華液無法揮發，只能乖乖地往深層肌膚滲透。

水洗卸除敷膜

靜置約10~15分鐘後，拆開包材，使用溫水搭配美容海綿，輕輕將剩餘的敷膜擦拭洗淨。

洗去敷膜的那一刻，發現雙腿的膚色明顯提亮了一個色階，原本乾燥的紋路都被水分撐飽了，呈現出透亮的水玉光澤。

熱毛巾熱敷與舒壓按摩

將冒著熱氣的濕毛巾，完整包覆住整條小腿與腳掌，並隔著毛巾進行按壓。

熱氣瞬間穿透肌肉，對於緊繃的小腿肚有極佳的放鬆效果，使用手掌按壓、推拿，帶走深層的痠痛疲勞。

擦上保濕乳液

取適量的高滋潤乳液或身體霜，均勻塗抹於雙腿，透過按摩將剛剛注入的水分牢牢鎖在肌膚底層。

消費資訊

新中式美睫設計與手足美甲保養日期：2025/12/12(五)

付款方式：現金、信用卡、匯款。

AN藝術工坊評價

給自己一個下午，換來整個月的精緻

在板橋要找到技術好、環境舒適，又能同步完成美睫美甲的店家真的不多。

AN藝術工坊用專業的技術與貼心的服務流程，解決了我們想變美但沒時間的困擾，不管是為了接下來的連假出遊、婚禮聚會，還是單純想犒賞辛苦的自己，推薦可以選擇來這裡體驗 2.5 小時的魔法時光，躺下去是疲憊的素人，醒來就是精緻的女神。

AN藝術工坊常見問題懶人包

你們在哪裡？怎麼去最方便？

地址：新北市板橋區文化路二段385之7號1樓。

捷運： 搭乘板南線至江子翠站6號出口，左轉步行不到 1 分鐘即達。

開車：建議停在江翠國小地下停車場走路3~5分鐘，車位多且近。

機車：捷運站周邊有路邊停車格。

可以直接過去嗎？還是需要預約？

採完全預約制。

為了確保每位客人的服務品質與施作時間，請務必透過AN藝術工坊LINE@或電話提前預約，避免現場久候或撲空。

取消或更改時間的規定？

若需更改或取消，請至少提前1~3天告知，方便安排其他候位客人。

預約當天請準時抵達，若遲到超過10~15分鐘，可能會縮短服務內容或取消該次預約，以避免影響下一位顧客的權益。

原本有凝膠指甲需要先卸掉嗎？

如果手部或足部已有舊的凝膠，預約時請務必告知「需要卸甲」，以便預留卸除的時間。

接完睫毛可以化妝嗎？

可以正常化妝，但卸妝時請使用的卸妝水或卸妝棉，避免使用卸妝油，以免影響膠水黏性導致睫毛脫落。

AN藝術工坊最新美睫美甲價格表

板橋新中式美睫設計推薦_AN藝術工坊最新美睫美甲價格表，2025/12

板橋新中式美睫設計推薦_AN藝術工坊最新美睫美甲價格表，2025/12

板橋新中式美睫設計推薦_AN藝術工坊最新美睫美甲價格表，2025/12

板橋新中式美睫設計推薦相關資訊

AN藝術工坊

設施：洗手間

⏰ 營業時間

09：00~22：00

📍 地址：新北市板橋區文化路二段385之7號1樓

電話：0903 026 449

品牌資訊

AN藝術工坊FB粉絲頁

AN藝術工坊IG

AN藝術工坊LINE@

AN藝術工坊THREADS

