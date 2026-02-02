2026-02-02 15:17 女子漾／編輯張念慈
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混
洗完頭一定護髮，護髮品一瓶比一瓶高級，頭髮卻還是乾、毛、沒光澤，隔天髮根直接貼頭皮。這不是你髮質太差，而是護髮「角色分工」一開始就用錯了。月影髮集資深髮型師夏宇指出，最多人搞混的，就是把髮膜和護髮乳當成同一種東西在用，結果越護越塌。
以下就用最清楚的步驟，帶你一次分清楚：誰該天天用、誰只能急救用，用錯的關鍵到底卡在哪。
先分清定位，護髮乳＝每天用，髮膜＝急救用
夏宇直言，護髮效果好不好，關鍵不在品牌，而在你有沒有用對時機。
護髮乳是日常保養，功能是把洗完後打開的毛鱗片關起來，讓頭髮恢復滑順、好梳、不打結；髮膜則是修補型急救，針對染燙後或乾到不行的受損段落集中修護。
如果把髮膜當護髮乳天天用，頭髮只會越來越厚重、空氣感全失。
護髮乳怎麼用？每次洗頭都可以，但量要剛好
什麼時候用？
每次洗頭後都可以用，屬於例行保養。
擦多少？
約10元硬幣大小到一顆葡萄的量，依髮量微調即可。
擦哪裡？
耳朵以下到髮尾，頭皮不要碰。護髮乳碰到頭皮，最直接的後果就是髮根扁塌。
停多久？
30秒到1分鐘就能沖掉，不需要久等。
夏宇補充，護髮乳的任務是「收尾」，不是滋養到裡面，停太久不會更有效。
髮膜怎麼用？一週 1～2 次就好，不是天天敷
什麼時候用？
一週 1～2 次即可，特別適合染燙後、髮尾乾裂、毛躁明顯的時候。
擦多少？
比護髮乳多一點，約乒乓球大小。記住原則是少量不夠再補。
擦哪裡？
中段到髮尾，頭皮一樣不要碰，避免影響蓬鬆度。
停多久？
3～5 分鐘就好，不需要包很久。時間過長反而讓頭髮覺得沉、悶、沒彈性。
夏宇強調，髮膜是修補型產品，「時間到就好」，不是放越久越有感。
為什麼越護越塌？問題通常出在這3件事
第一，把髮膜當日常護髮天天用，營養過剩讓頭髮失去空氣感。
第二，護髮產品擦到頭皮，導致髮根負擔過重。
第三，用量失控，以為多一點比較有效，結果只換來油塌。
護髮不是補越多越好，而是補在對的位置、對的時候。簡單記住一句話就不會錯：護髮乳是每天幫頭髮關門，髮膜是偶爾幫頭髮補破洞。角色用對了，護髮才會真的有感，而不是越用越崩。
