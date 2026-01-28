為何一到冬天就乾又癢？怎麼改善？6 大日常調整方法一次掌握

2026-01-28 13:01 潮健康

　

圖說：入冬後氣溫下降，皮膚乾癢問題明顯增加，成為許多民眾的季節性困擾。

　

冬天一到，不少人開始出現皮膚乾燥、緊繃甚至反覆搔癢的情況，洗完澡特別癢、夜晚更明顯，嚴重時還可能出現泛紅或脫屑。

　

《FJ豐傑生醫》化妝品研發師朱靜慧指出，冬天皮膚乾癢並非單純保濕做得不夠，而是氣候、生活習慣與肌膚屏障同時受到影響的結果；若在冬季仍沿用夏季的清潔與保養方式，可能使皮膚屏障狀態變得不穩定，使乾癢反覆發生。本篇將聚焦「冬天皮膚乾癢」常見成因，並整理 6 大實用改善方法，協助民眾在寒冷季節穩定膚況。

　

為何一到冬天就乾又癢？專家解析原因

冬季皮膚乾癢並非偶然，而是多重因素交疊造成，以下為最常見的 4 大原因：

　

1. 冬季氣候乾冷，皮膚油脂分泌下降低溫與乾燥空氣會降低皮脂分泌，使皮膚天然保護層變薄，水分更容易流失，導致乾燥與搔癢感加劇。

　

2. 長時間待在冷氣或暖氣環境室內暖氣與冷氣皆會降低空氣濕度，使皮膚表層水分快速蒸發，是冬天乾癢加重的重要原因。

　

3. 清潔方式未隨季節調整冬天若仍頻繁使用清潔力過強的沐浴或洗臉產品，容易洗去必要油脂，使皮膚更加乾燥敏感。

　

4. 原有皮膚或身體狀況影響有濕疹、異位性皮膚炎體質者，在冬天較容易出現不適狀況，加上部分慢性疾病可能影響皮膚代謝，使乾癢問題更明顯。

　

冬天皮膚乾癢怎麼改善？6 大日常調整方法一次掌握

針對冬季常見的乾癢狀況，專家建議從以下方式著手：

　

臉部乾癢改善重點

  • 可短時間以冷敷方式舒緩不適感（避免直接接觸冰塊），避免反覆抓癢

  • 清潔以溫和、適量為原則，避免過度清洗

  • 改用滋潤度較高的保濕產品，協助維持皮膚含水狀態

  • 乾癢期間減少彩妝使用，降低刺激風險

　

身體乾癢應對方式

  • 冬天洗澡後立即塗抹乳液或乳霜，避免水分流失

  • 針對乾癢部位加強保濕，維持皮膚柔軟度

　

改善冬天乾癢，3 個日常保濕習慣不可少

  1. 避免洗澡水過熱：若洗後皮膚出現明顯泛紅，可能與水溫偏高有關若洗澡後皮膚明顯發紅、發燙，代表血管擴張、皮脂被帶走，這通常表示水溫已高於皮膚能承受的範圍。

  2. 冬天同樣需要防曬：紫外線可能影響皮膚屏障的穩定狀態即使在冬季，紫外線仍會削弱皮膚屏障功能，使水分流失速度加快。長期忽略防曬，容易讓乾癢問題反覆發生，影響整體膚況穩定。

  3. 維持水分攝取：由內而外支持皮膚狀態冬天口渴感下降，容易忽略補充水分，間接影響皮膚保水能力。維持規律飲水習慣，有助從內在支持皮膚含水度，讓外在保濕更有效發揮作用。

　

專家提醒：冬天保養關鍵在「穩定屏障」

化妝品研發師 朱靜慧 指出，冬天皮膚乾癢，常與肌膚屏障狀態變化有關。若僅補水，卻未同步鎖水與修護，水分反而更容易在低濕度環境中流失，使乾癢反覆出現；專家建議，冬季保養應以「修護屏障」為核心思維，有助於降低乾癢反覆出現的機會。

　

冬天乾癢肌產品怎麼選？研發師點名 3 個修護成分

冬天乾癢肌應避免刺激性成分，並優先選擇具修護力的保濕成分，例如：

　

  • 神經醯胺（賽洛美）：有助於維持角質層結構與屏障穩定度

  • 維他命 E：維持皮膚健康狀態

  • 植物角鯊烷：補充油脂，減少水分蒸發

　

專家解答 3 個冬天皮膚乾癢常見問題

Q1：冬天皮膚乾癢只要多擦乳液就好嗎？不一定。若肌膚屏障已受損，單純補水但未鎖水與修護，乾癢仍可能反覆。建議擦完乳液後，使用鎖水保養品，更能留住水分。

　

Q2：冬天保濕已經擦很多，為什麼乾癢還是反覆發生？乾癢反覆出現，往往代表只做了補水，卻忽略修護與鎖水。若產品僅提供短暫水分，卻無法幫助修復角質層結構，在低溫乾燥的冬季環境中，水分會快速流失，導致「越擦越乾」的錯覺。

　

Q3：冬天乾癢到什麼程度該就醫？若乾癢屬於季節性、無明顯紅腫破皮，透過調整清潔方式與加強修護型保濕，能逐步改善；但若乾癢持續數週仍未緩解，甚至出現紅疹、脫屑、滲液或影響睡眠，則可能與皮膚疾病相關，建議及早尋求專業醫療評估。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

　

　

　

延伸閱讀：

FJ豐傑生醫-部落格專欄

皮膚乾癢怎麼辦？6方法解決

冬季癢改善及預防全指南

原文出處：冬天皮膚乾癢怎麼辦？專家解析常見原因與 6 大日常改善方向！

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#清潔 #保養品 #皮膚乾燥

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
往下滑看更多精彩文章
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」

2026-01-12 16:30 女子漾／編輯張念慈
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」。圖片來源：張念慈/攝影、Canva
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」。圖片來源：張念慈/攝影、Canva

明明天天洗頭，頭皮卻還是悶、油、塌，下午一到瀏海直接貼額頭，甚至開始懷疑是不是自己髮質有問題。月影髮集資深髮型師夏宇解惑，關鍵真的不是洗髮精，而是多數人「從第一個動作就洗錯了」，後面再怎麼補救都很難真正乾淨。

到底要怎麼洗頭才乾淨？夏宇用沙龍實際操作邏輯，拆解一套「在家就能照做」的正確洗髮與吹整步驟。

洗頭髮示意圖。圖片來源：Canva
洗頭髮示意圖。圖片來源：Canva

洗髮步驟1：先把頭皮「徹底沖濕」，不是表面有水就好

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

夏宇強調，洗頭前最重要的一步，其實是沖水。很多人一摸頭髮覺得濕了就開始擠洗髮精，但對髮量多、頭髮厚的人來說，內層頭皮往往還是偏乾。當濕度不夠，洗髮精不只難起泡，清潔力也會大幅下降。

正確做法是沖水時用手稍微撥開頭髮，確認頭皮、內層與外層都完全濕透，這一步做對，後面才有洗乾淨的基礎。

洗髮步驟2：洗髮精先在手心起泡，用量其實有公式

洗髮精先在手心起泡。圖片來源：Canva
洗髮精先在手心起泡。圖片來源：Canva

洗髮精不是越多越好。夏宇分享，短髮約壓洗髮精1下到1下半，中長髮約2下，長髮才需要3下左右。擠出來後，務必要先在手心搓出均勻泡沫，再接觸頭髮。

若在尚未起泡的高濃度狀態下直接抹頭皮，容易刺激毛囊，長期下來反而影響頭皮健康。

洗髮步驟3：先洗髮尾，再慢慢帶到頭皮

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

多數人最容易犯的錯，就是洗髮精一擠就直接往頭皮抹。夏宇提醒，正確順序應該是先把泡沫抹在髮尾與中段，再慢慢帶到頭皮，利用泡沫本身的滑度完成清潔。

這樣不僅能降低拉扯，也能避免在起泡過程中傷到髮根，對細軟髮與容易掉髮的人尤其重要。

洗髮步驟4：洗頭方向比力道重要，從側邊往上洗

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

實際清洗時，建議從耳朵兩側開始，以逆向、往上的方式輕柔搓洗，再帶到後腦勺，最後才是前額與頭頂。與其用力抓，不如穩定地順著方向清潔，泡沫自然會分布得更均勻。

洗髮步驟5：第一遍一定要「沖到很乾淨」

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

有些人誤會第一遍不用沖太乾淨，其實正好相反。夏宇指出，第一遍洗掉的是一整天的油脂、灰塵與造型品殘留，泡沫本身偏髒，這一遍反而更要徹底沖淨，避免髒污殘留在頭皮上，造成越洗越油的惡性循環。

月影髮集資深髮型師夏宇。圖片由夏宇提供
月影髮集資深髮型師夏宇。圖片由夏宇提供

從沖濕、起泡到清洗順序，這些看似不起眼的細節，其實正是沙龍洗髮與在家洗頭最大的差別。與其不斷更換洗髮精，不如先檢視每天洗頭的第一步，是否真的做對了。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#洗頭 #清潔 #造型 #分享 #潮流美髮

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

2026-01-19 16:55 造咖
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

因《雙軌》、《永夜星河》熱度高漲的95後小花虞書欣，早年屬於肉肉型身材，後來立志減肥就在一個月內瘦了8公斤，她的「虞書欣減肥法」也因此在網路爆紅。

編輯推薦

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣減肥法：沒人能胖著從郭敬明劇組走出來

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享自己曾演出郭敬明的戲，開拍前郭敬明導演就給她發了非常多的微信，當時她飾演刺客一角，郭敬明跟她說：「你見過胖的刺客嗎？」虞書欣說：「因為我喜歡拍右臉，導演說如果你瘦到45公斤，就能拍左臉、仰拍所有的角度，然後他還給了我很多的獎勵。」

虞書欣減肥法：一日一餐、喝咖啡

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

網紅「深夜徐老師」曾採訪過虞書欣，透露她的瘦身秘訣其實就是「一天只吃一餐」，其他時間吃柑橘類水果，虞書欣也曾在微博分享自己會靠喝咖啡來抑制食慾，一頓餐內容物大約就是「兩杯咖啡、幾片葉子(蔬菜)、幾片肉」，她也推薦沖泡式的「紅豆薏米粉」可以幫助消水腫，而且飽腹感強，喝了半天都不餓。

虞書欣減肥法：基本原則

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

除了一日一餐，虞書欣減肥大致上都會遵守飲食清淡、多喝水、多補充蛋白質、只吃原型食物、保持低碳飲食，等基本原則，想吃的東西會放在中午12點以前吃，下午和晚餐不餓就盡量不吃，若想吃東西就吃沙拉、黃瓜、蘋果、柚子、堅果等墊胃，盡量不上自己餓到，晚上6點後就不吃東西也不太喝水，靠這套減肥法，虞書欣曾一個月成功瘦了8公斤。

虞書欣減肥法：心態鼓勵

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享減肥不要給自己太大的壓力，不要設定目標體重、也不要天天去站體重機，這樣不僅容易焦慮，達到目標以候反而容易暴食一頓！只要每天維持好習慣，有進步就去給自己買一些好看的衣服包包，給自己一些獎勵，也能替代食物帶來滿足感。

【本文為造咖授權提供】

延伸閱讀

｜宋慧喬難得性感露溝！粉紅禮服美得如仙女降臨，曝光減肥餐吃法｜

｜李多慧「下身失蹤」秀蜜大腿！愛喝冰飲不忌口、吃不胖秘訣曝光｜

｜謝金燕演唱會嗨吻好姊妹！減肥期吃這3食物，炸出火辣腹肌、仙女腿｜

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#雙軌 #食物 #咖啡 #分享 #體重 #虞書欣 #低碳飲食 #減重瘦身

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
別只會穿黑白灰！2025 秋冬必入的「可可棕」穿搭靈感，誰穿誰好看！

別只會穿黑白灰！2025 秋冬必入的「可可棕」穿搭靈感，誰穿誰好看！

2026-01-08 14:17 女子漾／編輯Sydney

每到這個季節，空氣中好像都飄著咖啡與肉桂的香氣，而「棕色」就是這個季節最迷人的開場白！比起神祕卻偶爾顯得沉重的黑色，棕色多了一份溫度，輕易讓妳在人群中散發出那種不經意卻極具質感的魅力，秋冬一定要試試看這種穿搭方法！

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 1

第一套要推薦給喜歡「隨性帥氣風」的女孩！這件棕色麂皮長風衣真的非常有型，磨砂的質感讓棕色看起來更深邃、更有層次。為了避免深色顯得厚重，內搭可以選擇一件清爽的米灰色羊毛衫，使得氣色瞬間提亮，搭配水洗淺藍的寬版牛仔褲，走在街頭整個人都顯得活力十足。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 2

如果你想穿得溫柔又優雅，那一定要參考這套針織疊穿！深咖啡色的鈕扣開襟衫搭配奶油白的長裙，能夠凸顯整個人的氣質，這種「上深下淺」的配色小撇步，不僅能讓視覺重心上移、顯得身材比例更好，還能打破冬日的沉悶感，頸間隨意繞上一條灰色圍巾，再戴上帥氣的皮手套和黑靴，這種柔中帶剛的風格，無論是去咖啡廳約會還是上班通勤，都能讓妳成為最有氣場的那一個。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 3

外套帶點古銅色的斑駁光澤，穿上去就有種從經典電影裡走出來的復古氛圍，內搭選擇同色系的高領毛衣，利用不同深淺的棕色玩轉「層次堆疊」，這種視覺上的和諧感最能顯現高級感，下半身搭配一條灰色的毛呢西裝褲，這種冷靜的灰色與溫暖的棕色相遇，散發出一種低調又聰明的知性美。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 4

想要來點叛逆又可愛的感覺嗎？試試看把丹寧襯衫和棕色麂皮短褲放在一起吧！這套穿搭充滿了活潑的都市氣息，丹寧的率性配上麂皮的細膩，有一種野性又精緻的對比美。最可愛的小巧思是在腰間繫上一件卡其色的麻花毛衣，這不僅能當作臨時的保暖層，還能視覺上縮小腰圍，讓身材曲線更漂亮，腳下踩著一雙充滿細節的豹紋平底鞋，讓整個人在低調的棕色系中跳脫出來，這種隨興卻精確的搭配，真的會讓人忍不住多看兩眼。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 5

深咖啡色的毛呢西裝外套，挺括的肩線能瞬間撐起妳的自信，內搭一件簡單的藍色牛仔襯衫，將領口隨意敞開，就是那種巴黎街頭博主最愛的味道，搭配深藍色的微喇叭牛仔褲，不僅修飾腿型，還能讓腿看起來長到天際！這種棕與藍的經典配色，既有職場的專業感，又有生活的休閒感，再戴上一副墨鏡，妳就是那個最會穿衣的都會女性，舉手投足都充滿了迷人的魅力。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#內搭 #穿搭 #丹寧 #魅力 #咖啡廳 #流行穿搭

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

2026-01-06 01:21 女子漾／編輯桑泥
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122

說到亞洲女神級短髮代表，宋慧喬絕對榜上有名。不同於過去長髮的溫柔形象，她近期多次以短髮亮相，從清新、甜美到俐落、帥氣，每一次都掀起一波模仿潮。也正因如此，宋慧喬的短髮成為許多女生剪髮前必存的靈感範本，證明短髮不只不減女人味，反而更顯氣質與態度。

以下就來盤點宋慧喬最具代表性的 5 款經典短髮造型，不論你想走甜美風、極簡或率性路線，都能找到適合自己的短髮範本！

編輯推薦

1｜經典短鮑伯：最不退流行的氣質首選

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬最新亮相的短髮就是這款長度落在下巴到耳下之間的經典短鮑伯，這款短髮線條乾淨，但保留了柔和弧度，非常適合想第一次嘗試短髮的人。

而它最大的優點在於「耐看」，無論搭配西裝、針織或洋裝，都能呈現溫柔又成熟的氛圍。


2｜微捲短髮：溫柔甜感瞬間拉滿

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

這款短髮造型加入了自然微捲或空氣感燙度，整個氣質立刻變得更加親和。這個造型特別適合想保留甜美感、但又不想留長髮的女生。

搭配低飽和棕色或霧感黑髮色，微捲短髮能讓整體看起來毫不刻意，卻非常有女人味。


3｜極簡直短髮：高級感歐膩代表

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬近年的時尚大片與公開活動中，也多次以俐落直短髮亮相。這款短髮線條簡潔，幾乎沒有過多層次，靠的是剪裁與髮質取勝，非常適合走極簡、知性路線，也特別受到圓臉及 30+ 女性喜愛。


4｜層次短髮：帥氣與女人味並存

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

如果覺得鮑伯太乖，宋慧喬這款層次短髮絕對值得參考。透過較明顯的層次剪裁，讓整體造型更輕盈，也多了一點率性感，稍微凌亂反而更時髦。


5｜短髮＋瀏海：減齡顯嫩的秘密

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬的短髮造型也會搭配空氣瀏海或薄瀏海，讓造型多一點少女感。關鍵在於瀏海一定要薄、輕、有空氣感，避免厚重齊瀏海造成視覺壓力。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#氣質 #髮型 #瀏海 #秋冬 #時尚 #歐膩 #造型 #宋慧喬 #短髮造型

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
《愛情怎麼翻譯？》高允貞 5 套穿搭範本！從上班到約會都低調卻自帶仙氣

《愛情怎麼翻譯？》高允貞 5 套穿搭範本！從上班到約會都低調卻自帶仙氣

2026-01-19 18:11 女子漾／編輯王廷羽
《愛情怎麼翻譯？》高允貞 5 套穿搭範本！從上班到約會都低調卻自帶仙氣。圖片來源：IG @goyounjung
《愛情怎麼翻譯？》高允貞 5 套穿搭範本！從上班到約會都低調卻自帶仙氣。圖片來源：IG @goyounjung

Netflix 浪漫影集《愛情怎麼翻譯？》一開播就在社群掀起熱烈討論，除了金宣虎的溫柔魅力，女主角高允貞也憑高級臉與清冷系穿搭成為話題焦點。她在劇中飾演頂流女演員車茂熙，造型低調卻極有存在感，社群上甚至掀起一波詢問同款的熱潮。這篇編輯帶大家一次解析高允貞戲裡戲外的穿搭亮點，並加碼 2 款同款配件，跟著女神學會從上班到約會都能駕馭的仙女系穿搭！

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

編輯推薦

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭1. 清冷系都會溫柔風

高允貞在第一集登場時，以 L'H.A.S 麂皮外套 搭配 LEMAIRE 牛角包 亮相，立刻在社群掀起討論熱潮。誰說麂皮外套只能走休閒或中性路線，她巧妙運用柔軟質地平衡整體氣場，內搭洋裝時多了幾分溫柔氣息。麂皮外套裡也能換成短版上衣加牛仔褲，又能穿出隨性卻不失優雅的都會氛圍。這套造型正是清冷系穿搭的最佳示範，看似簡單，卻藏著細節巧思，無論日常通勤或假日出門都相當實穿。

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭1. 麂皮外套。圖片來源：Netflix提供
《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭1. 麂皮外套。圖片來源：Netflix提供

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭1. 麂皮外套。圖片來源：Netflix提供
《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭1. 麂皮外套。圖片來源：Netflix提供

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭2. 低調名媛感晚宴風

洋裝搭配皮外套與絲襪，替整體造型注入剛柔並濟的層次感，柔軟裙身中和皮外套的率性線條，也讓清冷氣質多了幾分女人味。高允貞這身造型搭配 Roger Vivier 經典晚宴 Flower Strass 花鑽系列 包款與鞋履，標誌性的花鑽飾扣由十朵水晶花錯落排列，在低調輪廓中綻放細膩光澤；尖頭緞面高跟鞋結合俐落鞋跟線條，勾勒出洗鍊而優雅的晚宴氣質。透過手拿包與尖頭鞋的點綴，讓這套日常搭配多了亮點，也瞬間提升整體高級感。

圖片來源：FB @Netflix
圖片來源：FB @Netflix

圖片來源：Roger Vivier提供
圖片來源：Roger Vivier提供

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭3. 高級復古學院風

襯衫搭配針織套裝，替整體造型增添層次與知性感。大領口撞色滾邊的針織設計，內搭俏皮的波點襯衫，讓復古學院風看起來更細膩，也多了幾分輕快氛圍，顛覆了大家對針織單品總是厚重、偏秋冬感的既定印象。

圖片來源：IG @goyounjung
圖片來源：IG @goyounjung

色系選用清冷的海軍藍，在低調中保有亮點，不顯老氣卻相當耐看。搭配俐落的高馬尾髮型，不只拉長頸部線條，也讓整體造型更顯青春與精神感，想複製高允貞的知性穿搭，這套非常適合日常通勤或約會參考。

圖片來源：IG @goyounjung
圖片來源：IG @goyounjung

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭4. 法式清冷全黑穿搭

高允貞這套全黑色系穿搭超仙氣！針織毛衣搭配短裙與絲襪，透過不同材質的對比，讓黑色不再單調，反而更顯深度與質感。柔軟針織中和短裙的俐落線條，絲襪則替整體造型增添一點女人味與成熟氣息，再加上一頂貝雷帽點綴，低調中多了法式氛圍。這套穿搭沒有多餘色彩，卻靠剪裁與配件堆疊出細節，是非常耐看的清冷系黑色穿搭範本。

圖片來源：IG @goyounjung
圖片來源：IG @goyounjung

圖片來源：IG @goyounjung
圖片來源：IG @goyounjung

《愛情怎麼翻譯？》高允貞穿搭5. 率性西裝混搭波希米亞風

高允貞在《愛情怎麼翻譯？》中以 Isabel Marant 刺繡上衣 搭配牛仔褲與西裝外套，完美示範帶點波希米亞感的都會混搭。刺繡上衣自帶浪漫與民族風情，透過俐落剪裁的西裝外套中和甜度，再以牛仔褲拉回日常感，讓整體造型在率性與柔美之間取得平衡。這套穿搭不刻意張揚，卻層次分明，很適合上班穿著，是既耐看又時髦的都會混搭範本。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#高允貞 #愛情怎麼翻譯

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動

最新文章

為何一到冬天就乾又癢？怎麼改善？6 大日常調整方法一次掌握

為何一到冬天就乾又癢？怎麼改善？6 大日常調整方法一次掌握

#皮膚乾燥 #清潔 #保養品

潮健康 2026.01.28 34
私密處清潔推薦｜Arenes 蔓越莓私密沐浴露 天然植萃、不含藥零負擔 解決生理期異味搔癢 給妳溫和潔淨的清爽呵護！

私密處清潔推薦｜Arenes 蔓越莓私密沐浴露 天然植萃、不含藥零負擔 解決生理期異味搔癢 給妳溫和潔淨的清爽呵護！

#彩妝保養 #保養 #私密處 #肌膚

貝ㄦ貪食怪 2026.01.28 13
私密保養推薦｜MINIYANG 果漾森林酵素私密嫩白乳 100%天然配方 改善暗沉、亮白舒緩 全身每一寸肌膚都水潤透亮

私密保養推薦｜MINIYANG 果漾森林酵素私密嫩白乳 100%天然配方 改善暗沉、亮白舒緩 全身每一寸肌膚都水潤透亮

#流行穿搭 #私密處 #保養 #肌膚

貝ㄦ貪食怪 2026.01.28 13
高濃縮蔓越莓飲開箱｜我的私密日常補給，四大莓果複方女性保健飲分享｜HomeDr.蔓越莓強效呵護飲

高濃縮蔓越莓飲開箱｜我的私密日常補給，四大莓果複方女性保健飲分享｜HomeDr.蔓越莓強效呵護飲

#日常 #營養師 #保養

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記 2026.01.28 15
30 歲的 Jennie 更美了！生日派對穿搭解析：又甜又辣又性感的造型關鍵一次看

30 歲的 Jennie 更美了！生日派對穿搭解析：又甜又辣又性感的造型關鍵一次看

#Jennie #生日 #造型 #穿搭 #大耳狗 #時尚 #話題 #洋裝 #魅力 #BLACKPINK

女子漾／編輯桑泥 2026.01.28 23
高允貞《愛情怎麼翻譯？》美到發光！妝容極簡卻超高級，「素顏感光澤妝」5 大關鍵解析

高允貞《愛情怎麼翻譯？》美到發光！妝容極簡卻超高級，「素顏感光澤妝」5 大關鍵解析

#高允貞 #Love Me #妝容 #美妝 #高級感 #浪漫 #金宣虎 #韓劇 #劇情 #光澤

女子漾／編輯桑泥 2026.01.27 68
華容美顏館二訪全紀錄｜根本戒不掉！二訪我的「命定」美顏館，清粉刺超溫柔... 那種被深度療癒的舒適感...

華容美顏館二訪全紀錄｜根本戒不掉！二訪我的「命定」美顏館，清粉刺超溫柔... 那種被深度療癒的舒適感...

#好物推薦 #美甲美睫 #彩妝保養 #老師 #肌膚

meru 2026.01.26 26
家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

#香氣 #擴香 #香氛 #香氛蠟燭

女子漾 / 編輯 Sydney 2026.01.26 1146
不只 PUSH PUSH！2026 越南潮人必逛 10 間店舖，胡志明市逛街懶人包

不只 PUSH PUSH！2026 越南潮人必逛 10 間店舖，胡志明市逛街懶人包

#越南 #穿搭 #服飾 #潮流

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.26 63
《愛情怎麼翻譯？》高允貞精品混搭太會穿！清冷系女神劇中同款品牌＋千元入手單品一次看

《愛情怎麼翻譯？》高允貞精品混搭太會穿！清冷系女神劇中同款品牌＋千元入手單品一次看

#愛情怎麼翻譯？ #穿搭範本 #高允貞 #高級感 #話題

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.26 217
18+