2026-01-28 13:01 潮健康
為何一到冬天就乾又癢？怎麼改善？6 大日常調整方法一次掌握
圖說：入冬後氣溫下降，皮膚乾癢問題明顯增加，成為許多民眾的季節性困擾。
冬天一到，不少人開始出現皮膚乾燥、緊繃甚至反覆搔癢的情況，洗完澡特別癢、夜晚更明顯，嚴重時還可能出現泛紅或脫屑。
《FJ豐傑生醫》化妝品研發師朱靜慧指出，冬天皮膚乾癢並非單純保濕做得不夠，而是氣候、生活習慣與肌膚屏障同時受到影響的結果；若在冬季仍沿用夏季的清潔與保養方式，可能使皮膚屏障狀態變得不穩定，使乾癢反覆發生。本篇將聚焦「冬天皮膚乾癢」常見成因，並整理 6 大實用改善方法，協助民眾在寒冷季節穩定膚況。
為何一到冬天就乾又癢？專家解析原因
冬季皮膚乾癢並非偶然，而是多重因素交疊造成，以下為最常見的 4 大原因：
1. 冬季氣候乾冷，皮膚油脂分泌下降低溫與乾燥空氣會降低皮脂分泌，使皮膚天然保護層變薄，水分更容易流失，導致乾燥與搔癢感加劇。
2. 長時間待在冷氣或暖氣環境室內暖氣與冷氣皆會降低空氣濕度，使皮膚表層水分快速蒸發，是冬天乾癢加重的重要原因。
3. 清潔方式未隨季節調整冬天若仍頻繁使用清潔力過強的沐浴或洗臉產品，容易洗去必要油脂，使皮膚更加乾燥敏感。
4. 原有皮膚或身體狀況影響有濕疹、異位性皮膚炎體質者，在冬天較容易出現不適狀況，加上部分慢性疾病可能影響皮膚代謝，使乾癢問題更明顯。
冬天皮膚乾癢怎麼改善？6 大日常調整方法一次掌握
針對冬季常見的乾癢狀況，專家建議從以下方式著手：
臉部乾癢改善重點
- 可短時間以冷敷方式舒緩不適感（避免直接接觸冰塊），避免反覆抓癢
- 清潔以溫和、適量為原則，避免過度清洗
- 改用滋潤度較高的保濕產品，協助維持皮膚含水狀態
- 乾癢期間減少彩妝使用，降低刺激風險
身體乾癢應對方式
- 冬天洗澡後立即塗抹乳液或乳霜，避免水分流失
- 針對乾癢部位加強保濕，維持皮膚柔軟度
改善冬天乾癢，3 個日常保濕習慣不可少
- 避免洗澡水過熱：若洗後皮膚出現明顯泛紅，可能與水溫偏高有關若洗澡後皮膚明顯發紅、發燙，代表血管擴張、皮脂被帶走，這通常表示水溫已高於皮膚能承受的範圍。
- 冬天同樣需要防曬：紫外線可能影響皮膚屏障的穩定狀態即使在冬季，紫外線仍會削弱皮膚屏障功能，使水分流失速度加快。長期忽略防曬，容易讓乾癢問題反覆發生，影響整體膚況穩定。
- 維持水分攝取：由內而外支持皮膚狀態冬天口渴感下降，容易忽略補充水分，間接影響皮膚保水能力。維持規律飲水習慣，有助從內在支持皮膚含水度，讓外在保濕更有效發揮作用。
專家提醒：冬天保養關鍵在「穩定屏障」
化妝品研發師 朱靜慧 指出，冬天皮膚乾癢，常與肌膚屏障狀態變化有關。若僅補水，卻未同步鎖水與修護，水分反而更容易在低濕度環境中流失，使乾癢反覆出現；專家建議，冬季保養應以「修護屏障」為核心思維，有助於降低乾癢反覆出現的機會。
冬天乾癢肌產品怎麼選？研發師點名 3 個修護成分
冬天乾癢肌應避免刺激性成分，並優先選擇具修護力的保濕成分，例如：
- 神經醯胺（賽洛美）：有助於維持角質層結構與屏障穩定度
- 維他命 E：維持皮膚健康狀態
- 植物角鯊烷：補充油脂，減少水分蒸發
專家解答 3 個冬天皮膚乾癢常見問題
Q1：冬天皮膚乾癢只要多擦乳液就好嗎？不一定。若肌膚屏障已受損，單純補水但未鎖水與修護，乾癢仍可能反覆。建議擦完乳液後，使用鎖水保養品，更能留住水分。
Q2：冬天保濕已經擦很多，為什麼乾癢還是反覆發生？乾癢反覆出現，往往代表只做了補水，卻忽略修護與鎖水。若產品僅提供短暫水分，卻無法幫助修復角質層結構，在低溫乾燥的冬季環境中，水分會快速流失，導致「越擦越乾」的錯覺。
Q3：冬天乾癢到什麼程度該就醫？若乾癢屬於季節性、無明顯紅腫破皮，透過調整清潔方式與加強修護型保濕，能逐步改善；但若乾癢持續數週仍未緩解，甚至出現紅疹、脫屑、滲液或影響睡眠，則可能與皮膚疾病相關，建議及早尋求專業醫療評估。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：