【新莊按摩推薦】媄麗有約SPA美妍館 精油按摩／體雕／岩盤浴一次滿足 專屬於自己的療癒時光

有時候，疲憊感不是睡一覺就會消失的。

每天為生活奔波，日常被各種事情填滿，疲憊在不知不覺中累積。當真正緩下來時，才發現能好好放鬆的時間，早已變得如此珍貴，因此，更想為自己找一個讓身心慢慢靜下來的空間，好好放鬆。

這次來到新莊，想給自己一段真正被照顧的時間，於是安排了一趟結合精油按摩、體雕與岩盤浴的療癒行程。從精油按摩釋放全身壓力、體雕的細緻調整，到岩盤浴的溫暖包覆中讓身心慢慢安靜下來。

位在新莊的媄麗有約SPA美妍館，一走進去就能感受到溫暖氛圍，空間乾淨舒適，淡淡的精油香氣，搭配輕柔音樂，讓身心放慢步調。一人一間獨立包廂，安心又安全，衛浴設備很完善，淋浴、洗頭、吹頭髮都沒問題，沖澡、梳洗、整理都很方便🩵

服務人員親切細心，從一進門就熱情招待，還貼心奉上一杯溫茶，過程中也都會細心確認狀態，親切卻不過度打擾，備受尊重及照顧的感覺真好🩷

這裡不強迫推銷，消費模式彈性，可選擇單次或包堂方案，讓每個人依自己的需求安排最舒適的療癒時光。

精油按摩開始前，會先憑自己的感覺抽取三張卡，美容師會仔細說明每張卡所對應的狀態，並依此調配出專屬於當下需求的精油組合，這並非只是單純聞香選擇，而是透過直覺挑選出最適合自己的精油，帶來獨特又客製化的療癒感受。

按摩過程中，手法溫柔、專業到位，力道恰到好處，原本緊繃的肩頸、背部和小腿慢慢被鬆開，穴位都有被精準按到。

接著進行體雕，體雕緊實感明顯，過程並不會讓人感到不適，而是以細緻且不急不躁的節奏，讓身體慢慢回到舒服的狀態。

最後在岩盤浴的溫熱包覆下，流汗流得剛剛好，那段時間什麼都不用想，讓整個人真正靜下來。

結束後可以到獨立衛浴間沖洗，整理好後還有好吃好喝的甜點及溫茶，真的是太貼心了❤️

媄麗有約SPA美妍館是一個能讓人放慢腳步、好好照顧自己的地方。在忙碌生活裡，能夠好好緩下來、整個人放鬆無負擔，真心想再回訪的療癒空間。

媄麗有約SPA美妍館

📌門市地點：新北市新莊區中正路329號 (橘線-新莊捷運站2號出口步行10分鐘內)

📞電話：(02)2207-1668

🕙營業時間：星期一~星期五 10:00~20:00、星期六~星期日 10:00~19:00

官網：https://www.meets-beauty.com/home

IG：https://www.instagram.com/meetsbeauty.spa/

FB：https://www.facebook.com/meetsbeauty0222071668/

本文皆為本人親自體驗過後的實際心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，實際效果依每人體驗為主。