Karen【洗髮精推薦】終於找到不乾澀的命定洗髮精！植物澡堂「植泌體豐盈養護洗髮露」真實使用心得分享

最近真的在找一瓶「洗完不生氣」的洗髮精🥲
不知道是不是年紀＋季節轉換＋常吹冷氣，我最近洗頭真的很容易出現這種狀況👇
👉 洗的時候很香，但一吹乾就開始毛躁
👉 頭皮乾乾癢癢，髮尾卻又乾到不行
👉 明明才剛洗完，整體看起來就是不柔順
所以我最近一直在嘗試不同洗髮精，直到這次用到 植物澡堂洗髮精（乾性配方），才覺得：哎唷！這可以噢！
植物澡堂洗髮精是什麼？為什麼我會注意到它？
我一開始會注意到「植物澡堂」
其實是被它的品牌背景吸引。
🔸 日本植物學家 × 台灣工藝共同研發
🔸 花了 兩年時間 打磨配方
🔸 主打「植泌體」植萃養護概念
🔸 MIT 製造，走的是成分與質感並重的路線
我覺得現在很多的日用品的背後故事跟價值其實蠻重要的！
這次我用的是 植物澡堂【乾性配方】洗髮精
先說清楚，植物澡堂有 油性 / 中性 / 乾性 不同配方，大家可以選擇自己適合的洗髮精！
我這次實際使用的是 👉 乾性髮適用款。
質地與洗感
• 質地是偏 輕盈透明感
• 不會一擠出來就覺得很厚重
• 加水起泡速度剛好，不是那種假泡很多的類型
洗的時候，頭皮是 很舒服、很乾淨 的感覺，沒有刺激感，也不會有洗不乾淨的殘留感。
香味真的很加分，是會想聞的那種🌸
我自己很在意洗髮精香味，因為香得不自然我真的會洗到出戲😅
其實會在意洗髮精的香味，還有一個重點就是今天當你在流汗的時候散發出來的氣味，其實跟洗髮精的味道也有一點關聯！（畢竟我最近又重拾了運動的愛好，流汗後的味道對我來說就很重要！）
這款乾性配方的香調是：
• 前調：小蒼蘭、粉色牡丹、荔枝
• 中調：木蘭花、玫瑰、鈴蘭
• 後調：香柏木、甜蜜、琥珀
是那種 洗的時候很療癒、吹乾後不會過香 的味道，晚上洗完頭躺在床上，真的有一種「今天好好對待自己」的感覺。
成分這塊，我自己有特別看（因為頭皮很挑）
植物澡堂洗髮精主打：
✔️ 植泌體植萃養護概念
✔️ 添加維他命 B3 / B5
✔️ 11 大無添加（這點對我來說很重要）
整體走的是 日常溫和洗淨、舒服養護 路線，不是洗一次就立刻「改頭換面」那種誇張型產品。
（這邊也提醒一下，我分享的都是實際洗感與使用心得，不涉及任何醫療或療效宣稱喔）
我的實際使用方式與小提醒 ✨
因為它是 無添加矽靈 配方，我自己這樣用：
1️⃣ 洗髮精清潔頭皮與髮絲
2️⃣ 吹到半乾後
3️⃣ 搭配一點點髮油或護髮產品
👉 完全不會打架，反而更加分！
洗後的感覺是：
• 頭皮清爽、不乾澀
• 髮絲摸起來是柔的，不是假滑
• 隔天起床也不會炸毛到想綁包頭🥹
跟我之前用過的洗髮精相比，差別在哪？
以前用過不少洗髮精：
• 有的洗完當下很順，但隔天塌
• 有的標榜滋潤，結果頭皮反而悶
• 有的香味太強，久了會膩
植物澡堂洗髮精給我的感覺是：
👉 很平衡
👉 很日常
👉 很適合長期使用
就是那種「不會搶戲，但你會默默一直用下去」的類型。
為什麼我會推薦你試試看？
如果你跟我一樣：
• 正在找 洗完不乾澀的洗髮精
• 頭皮容易挑產品
• 不喜歡過度誇張效果宣稱
• 想要一瓶 洗得舒服、用得安心 的洗髮精
那我真的會推薦你把 植物澡堂洗髮精 加入清單。
而且他們現在還有
👉 買三瓶洗髮精送吹風機的超狂組合
（這個我看到也忍不住多看兩眼🤣）
對每天洗頭的人來說真的很實用🫶
洗頭、吹頭一次準備好
這種生活型組合我會買單✨
如果你跟我一樣，一瓶好用洗髮精＋一台好吹風機才算完整的洗護流程，那現在真的可以一起準備好👇
✔️ 一起帶回家 ➤ 植物澡堂洗髮精 + Uniorange H6 智能吹風機
👉 洗完頭髮後，搭配這台智能吹風機快速吹乾、整理髮型，不用再被「吹不乾／炸毛」困擾💨
👉 H6 的大風量與多模式設計，讓日常吹頭變得更輕鬆、更有感💁♀️
🔗 官方網站這邊可以直接看
最後的小小真心話
洗髮精這種東西，真的不是越貴越好、也不是香就對。
能讓你每天洗頭都不抗拒，洗完覺得「啊～今天頭皮好舒服」那就是適合你的。
而植物澡堂，就是我最近很願意一直用下去的那一瓶🌱
