什麼是水飛梭？水飛梭與酸類煥膚有何不同？不同膚況可以怎麼用？

每到冬季，台灣空氣污染問題便更加明顯，霾害、境外污染物隨東北風來襲，不僅影響生活感受，也讓部分民眾更加留意肌膚清潔狀況。髒污微粒附著在皮膚表面，若再加上出油旺盛、卸妝與清潔不完全，可能讓毛孔感覺較不清爽，並使肌膚外觀出現困擾。

不少民眾發現，即使已經加強洗臉次數、使用清潔產品，粉刺與痘痘卻仍反覆出現，關鍵往往不在「洗得夠不夠勤」，而是在於毛孔是否能獲得合適且溫和的清潔方式。

什麼是水飛梭？非侵入式的深層清潔與保濕療程

HydraFacial 海菲秀（水飛梭）是一項來自美國的非侵入式肌膚保養療程。雖然名稱中有「飛梭」，但實際上並非雷射治療，而是透過專利螺旋探頭（HydroPeel® Tips）搭配水渦流技術，帶來較為清爽與滋潤的使用感受。

療程可依個人膚況搭配不同探頭與精華液，常見保養訴求包含保濕、清爽感與膚觸調整等方向，讓肌膚在清潔後同步補充所需養分，減少清潔後乾澀不適的情況。

深層清潔毛孔，有助於調理出油與粉刺問題

臉部出油過多、毛孔阻塞、與肌膚清潔與油脂狀態，往往是粉刺與痘痘形成的相關因素。若清潔與保濕不足，容易形成惡性循環，使肌膚困擾反覆出現。

因此，對於油性膚質、粉刺型痘痘或毛孔容易阻塞的人來說，定期進行水飛梭療程，可作為加強日常清潔與保養管理的一種方式。當毛孔維持暢通、油脂分泌相對穩定，肌膚外觀感受也可能較為穩定。

不過需注意的是，水飛梭屬於「保養型療程」，若肌膚狀況較為複雜或長期困擾，仍需搭配醫師評估後的其他治療方式，才能更全面處理肌膚狀況。

水飛梭與酸類煥膚有何不同？

四季皮膚科診所鄭凱中醫師說明，水飛梭與果酸煥膚、A 醇煥膚在角質調理的目標上確實有相似之處，但作用方式並不相同；酸類煥膚主要透過化學作用促進角質更新，效果屬於漸進式呈現，皮膚需一段時間自行代謝；而水飛梭則是利用水渦流與吸附技術，在操作過程中帶來即時的清爽與潔淨感受，並同步導入保濕精華，帶來較即時的清潔與潤澤感受。因此，在臨床上，兩者常依膚況需求互動搭配，而非彼此取代。

不同膚況，水飛梭扮演的角色也不同

痘痘肌：可作為深層清潔與日常保養輔助，作為日常清潔與保養的輔助選項。

斑點與暗沉：可作為日常保養管理的一環，但無法取代醫療治療。

細紋與初老：著重於膚觸與保養後的整體感受，常搭配其他能刺激膠原蛋白的療程。

敏感肌：需經醫師評估後進行，避免過度操作造成肌膚不適。

專業評估，才能讓保養事半功倍

水飛梭近年成為熱門療程，但並非所有膚況都適合單獨使用。想要安全地進行合適的肌膚保養管理，仍應由專業皮膚科醫師進行評估，依膚質、生活型態與實際需求，規劃合適的清潔與治療方式，才能讓肌膚在空汙季節中維持相對舒適的肌膚狀態。

免責聲明：本文為一般肌膚保養與健康資訊分享，內容僅供參考，非作為醫療診斷或治療依據。是否適合進行相關療程，應由專業醫師評估後決定。

