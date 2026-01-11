2026-01-11 19:01 潮健康
鼻子反覆脫皮怎麼看？鼻子脫皮的原因？研發師點出 6 大高風險狀況
圖說：鼻子周圍反覆乾燥、脫皮，往往不是單純保濕不夠，而是與日常清潔與保養習慣有關。
換季、熬夜、上妝後卡粉，鼻子周圍卻總是反覆脫皮，讓不少人怎麼補水都無解。《FJ 豐傑生醫》化妝品研發師 朱靜慧 指出，鼻周乾燥往往與局部保養方式不適合有關，若僅著重補水，卻忽略整體保養調整，乾燥情形可能持續出現。
本篇從研發觀點出發，完整解析鼻子脫皮的關鍵成因，並整理立即舒緩與長期修復的實用對策，協助民眾更了解相關照護方向。
鼻子脫皮的原因？研發師點出 6 大高風險狀況
朱靜慧表示，鼻周肌膚皮脂腺分布特殊，又經常受到清潔、摩擦與上妝影響，是臉部較容易出現乾燥不適的區域之一。常見誘發原因包括：
- 氣候乾冷與濕度過低冷風與乾燥空氣會快速帶走角質層水分，使鼻翼成為最先出現乾裂的位置。
- 過熱水洗臉或清潔過度高溫與頻繁清潔可能影響肌膚原本的滋潤感受，使乾燥情形更明顯。
- 身體與肌膚含水量不足當整體水分攝取不足時，肌膚會優先供應重要部位，鼻周便容易成為「被犧牲區」。
- 本身膚質偏乾或有皮膚問題乾性肌、敏弱肌，或有慢性肌膚狀況者，鼻周脫皮機率明顯較高。
- 年齡增加造成肌膚調整速度可能較慢隨著年齡增長，皮脂分泌與修復速度同步下降，局部乾燥問題更容易反覆。
- 使用刺激性或不適合的保養品含酒精、去角質成分過強，或頻繁更換產品，都可能讓鼻周乾燥與不適情形持續出現。
朱靜慧提醒，脫皮時若用手撕除死皮，會進一步破壞角質結構，反而讓乾燥狀況持續較久，因此務必多做保濕，避免用手撕皮喔。
鼻子脫皮怎麼辦？研發師給出 3 個立即舒緩對策
當鼻周已出現明顯乾裂、脫屑，首要任務不是加強清潔，而是「降低刺激、讓肌膚感受較為舒適」。
第一步：洗後立刻補進舒緩成分在肌膚仍微濕時使用舒敏型精華或醫師開立藥膏，有助於讓肌膚表面感覺較為滋潤。
第二步：改用高滋潤度保濕產品選擇質地溫和、保濕力佳的乳霜類產品，避免清爽型卻補不住水分。
第三步：薄擦凡士林作為鎖水層於乾裂部位薄擦凡士林，形成一層滋潤感受，減少乾燥帶來的不適。
避免反覆脫皮，日常保養關鍵在「這 5 件事情」
朱靜慧指出，鼻周乾燥若反覆發作，通常不是單一保養品失效，而是整體照護邏輯需要同步調整，關鍵在於以下 5 件事：
- 避免高溫清潔刺激洗臉時應使用溫水，並選擇溫和洗面產品，避免高溫與過度清潔影響鼻周的滋潤狀態。
- 減少洗後摩擦行為清潔後以輕拍方式吸乾水分，可降低肌膚因摩擦產生的不適，避免因摩擦導致乾裂與脫皮。
- 把握清潔後的修復黃金期洗臉後立即補上具舒緩功能的調理產品，有助穩定角質層並作為日常保養調整的一環。
- 使用足夠滋潤度的保濕產品後續搭配乳霜類產品鎖水，才能真正降低水分蒸散，避免表面補水卻留不住。
- 修復期間暫停刺激性保養行為包含過度去角質或刺激性成分，給予鼻周肌膚完整的修復空間，才能減少乾燥情形反覆出現的可能。
研發師回應 3 個最常被問的鼻周乾燥疑問
Q1：上妝後脫皮卡粉怎麼救？通常與妝前保養不夠滋潤有關，建議妝前先濕敷並加強乳霜保養，再進行上妝。
Q2：護唇膏能擦鼻子嗎？可作為短暫替代方案，其油蠟成分能暫時減少水分流失。
Q3：擤鼻涕太頻繁怎麼保護鼻翼？可在鼻腔與鼻翼外圍薄擦凡士林，並以輕按方式取代來回摩擦。
免責聲明：本文為一般肌膚保養與生活資訊分享，內容僅供參考，非作為醫療診斷、治療或功效宣稱之依據。如有持續性肌膚不適，建議諮詢專業醫療人員。
