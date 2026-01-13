2026-01-13 16:01 潮健康
面膜類型有哪幾種？面膜選購該注意什麼？不合格面膜常見問題？
近年市面上出現許多不合格面膜，若標示不清、成分來源不明或使用方式不當，可能增加肌膚出現敏感、紅腫或不適的風險；健康管理師張恆恩表示：不當使用或品質不佳的面膜，可能影響肌膚原本的穩定狀態，使乾燥或刺激感更明顯。
不合格面膜常見問題包括：
- 標示不完整或誤導消費者：成分未標明、防腐劑、香精濃度不清。
- 濃度過高的活性成分：如高濃度果酸或維他命C，易造成刺激或色素沉著。
- 材質不合格：低品質膜布可能含化學殘留或細菌污染，增加肌膚不適的風險。
許多消費者以為面膜只是短暫保養，忽略了安全，尤其膚況較為脆弱者，更應留意產品是否具有完整標示與相關安全檢驗資訊；根據樹德家商<面膜的應用及探討>：面膜主要透過覆蓋於肌膚表面，協助維持敷用期間的濕潤感，在濕潤環境下，肌膚表面會感覺較為柔軟，整體膚觸有所提升，皮膚外觀看起來較為柔嫩、有光澤感。
面膜如何選購？
1. 剝除式面膜（撕拉型）
- 特性：協助清除表面老廢角質，使用後膚感較清爽。
- 適合：油性肌膚或粉刺肌。
- 優點：清潔力強，撕下時能帶走老廢角質和粉刺。
- 缺點：較為刺激皮膚、可能讓肌膚感受較為乾燥或緊繃，乾敏肌不建議使用。
2. 水洗式面膜：需要沖洗，使用不當可能造成粉刺或刺激
- 特性：
- 泥狀：清潔＋控油，含天然泥、高嶺土、豆類粉，軟化角質和皮脂。
- 霜狀：保濕＋軟化角質，含植物油脂（乳木果油、酪梨油等），適合秋冬或熟齡肌。
- 凝膠狀：溫和清潔＋保濕，多元醇成分，適合敏感肌或曬後肌。
3. 片狀面膜
- 材質：不織布、紙漿、生物纖維、竹炭、果凍。
- 特性：使用後可帶來保濕與膚況調整的感受。
- 材質特色：
- 不織布：柔韌、吸液力強，但纖維粗長，敷太久可能吸走皮膚水分。
- 紙漿/木漿：薄、服貼，精華含量相較低，易撕裂。
- 生物纖維：常用於貼合度較高的材質。
- 竹炭面膜：增加吸液量和吸收率，成本較高。
- 果凍面膜：凝固精華液，不沾手，可泡澡使用，但精華滲透較少，剛敷完保濕感較弱。
學會看標示，做自己肌膚的守護者
台灣專業保養品牌FARMELL法媚兒提醒建議：保養從來不是越多越好，而是「對」才有效，成分若過於複雜，反而會對肌膚造更大的負擔。選擇來源清楚、經過安全檢測的產品，有助於維持肌膚的穩定狀態。當我們學會閱讀標示、了解成分，也就能真正成為自己肌膚的守門人。
免責聲明：本文為一般肌膚保養與產品選購資訊分享，內容僅供參考，非作為醫療診斷、治療或功效宣稱之依據。實際使用狀況因個人膚質與習慣而異，如有持續不適，建議諮詢專業醫療人員。
