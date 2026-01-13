面膜類型有哪幾種？面膜選購該注意什麼？不合格面膜常見問題？

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09

每到年末聚會，如何畫出既有節慶氛圍、又能讓肌膚在昏暗燈光下依然「自帶濾鏡」的妝容？小編建議可以從最近火到不行的大陸人氣女星趙露思身上找節慶妝容靈感！她的妝容精髓在於巧妙運用亮片、金屬眼影與打亮等技巧讓五官瞬間立體，並散發出自然通透的仙氣感。往下看小編整理 3 個趙露思派對妝容關鍵技巧，跟著畫，讓妳在年末派對中閃耀動人！

技巧一：用「金屬感」眼影打造深邃又清透的「財閥千金」眼神

圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09

選色重點：

趙露思常選用大地棕色打底，再疊加香檳金或古銅金的金屬色。這些色系最適合亞洲偏黃膚色，能有效達到「一抹顯白」的效果。

畫法建議：

1. 使用霧面色消腫後，將金屬色眼影點綴在眼皮中央最高點。

2. 關鍵在於眼頭也帶入一點金屬光澤，這能讓眼神看起來更深邃，卻不顯髒。

技巧二：「碎鑽感」亮片點綴

圖片來源：IG@rooosyzh09

亮片位置：

想要在派對中閃閃發光，大顆粒的亮片單品是不可或缺的，但關鍵是「局部點綴」，不要全眼鋪滿，只需將亮片放在臥蠶中央或眼頭，在燈光閃爍時會產生如同「碎鑽」般的視覺衝擊，營造出浪漫的節慶氛圍。

技巧三：用高級打亮術畫出「立體小臉」的原生光澤

圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09

高光質地：

派對燈光通常由上而下或較為混亂，這時「高光」就是決定五官立體度的關鍵。建議選擇粉質細膩、不顯毛孔的珠光，或是今年最流行的液態高光。

刷色位置：

鼻尖與鼻樑起點： 製造精緻的小翹鼻感。

側臉頰 C 字部位（顴骨到眉骨）： 趙露思的臉蛋看起來飽滿的技巧之一就在這裡，這角度能製造出蘋果肌上提的年輕感。

圖片來源：IG@rooosyzh09

跟著趙露思畫年末派對妝，你會發現真正顯白的不是濃妝，而是懂得運用高光、亮片與金屬眼影的位置與比例。一抹光澤、一點亮片，就能讓你在派對燈光與合照中自然發光閃耀！