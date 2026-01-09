Yutakids 榮獲德台雙實證，為親子護膚定義保養新標準

Yutakids 完成德國 Dermatest 五星級肌膚相容性測試，結合台灣醫護人員使用回饋，強化親子護膚的安心基礎。(圖/業者提供)

當滋潤修護成為親子護膚的基本需求，許多肌膚乾燥困擾家庭仍面臨一項長期挑戰：如何在台灣濕熱氣候下，兼顧清爽使用感與穩定的日常防護表現。台灣新銳親子護膚品牌 Yutakids 提出全新保養觀點，認為照護關鍵不只在於事後補強，而是建立更完整的防護思維。

為此，品牌投入百萬資源，完成「德國 Dermatest 五星級肌膚相容性測試」與「台灣 60 位醫護人員實際使用回饋」。

破解親子保養的長期困擾：清爽與穩定如何兼顧？

根據皮膚照護相關觀察，嬰幼兒與肌膚較為敏感的族群，常因氣候變化或外在環境影響，出現乾燥、泛紅、反覆不適等狀況。市面產品多在「滋潤度高但質地黏膩」與「清爽卻保護感不足」之間難以平衡，讓家長在日常保養選擇上經常陷入兩難。

Yutakids 因此推出品牌獨家的「Miphytia 長效防護因子」，透過在肌膚表層形成輕薄、透氣的屏障，協助減少外在刺激影響，同時維持清爽不黏膩的使用感受，為日常保養提供更穩定的支持。

百萬投資的專業承諾：以高規格測試建立安心基礎

「我們希望提供給家長的，不只是感覺上的安心，而是有依據的選擇。」Yutakids 創辦人廖彗雯表示。品牌因此遠赴德國，完成 Dermatest 最高等級的 Excellent 五星級測試，針對產品的肌膚相容性與使用安全性進行評估。

旗下「長效清爽保濕乳」與明星商品「植物全效修護乳（灰灰乳）」皆順利通過測試，在肌膚耐受性與整體使用表現上獲得肯定，成為品牌建立產品信任度的重要基礎。

Yutakids 主打長效守護的日常保養概念，旗下兩款產品回應台灣濕熱氣候下的需求。(圖/業者提供)

紮根在地需求：台灣醫護第一線使用回饋

除國際測試外，Yutakids 亦重視產品在台灣氣候與實際生活情境中的表現，特別邀請 60 位醫師、護理師等醫護專業人員進行實際使用體驗。

回饋顯示，多數參與者對產品在質地清爽度、溫和使用感與日常穩定保養表現上給予正面評價，認為有助於降低孩子對塗抹保養品的抗拒感，也讓家長在日常照護上更為輕鬆。

一位參與體驗的婦產科醫師分享，產品質地清爽、好吸收，在天氣炎熱時也較容易被孩子接受，整體使用感受令人安心。

科學育兒新選擇：讓日常保養更有依據

品牌投入高規格國際測試與台灣第一線醫護實際使用回饋，為家長提供更清楚、透明的選擇依據，讓日常保養回歸穩定與安心。

配合近期推出的「30 日安心養膚計畫（不滿意可退費）」，Yutakids 以專業測試基礎與彈性體驗機制，陪伴每一個重視肌膚照護的家庭，安心面對每日環境挑戰。