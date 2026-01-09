高額頭瀏海怎麼選？法式瀏海超修飾，5 款高髮際線救星瀏海＋整理技巧公開。圖片來源：IG @momo、@aerichandesu

很多人照鏡子時總覺得臉型比例哪裡怪怪的，卻說不出問題出在哪，其實關鍵常常藏在高額頭或高髮際線。當額頭高度偏高，臉部視覺容易被向上拉長，整體看起來上重下輕，氣質也會不自覺偏成熟。只要瀏海選對，臉型比例往往立刻有感改變！今天女子漾帶你一次看 5 款適合高髮際線的瀏海，並整理實用的日常整理技巧讓你在新的一年也能輕鬆擁有和韓星同款、看起來毫不費力的自然造型。

圖片來源：IG @momo

怎樣才算高額頭？先別急著剪瀏海！

高額頭指的是髮際線到眉毛之間的距離偏長，影響的是臉型的「高度比例」，而不只是額頭看起來寬不寬。簡單的判斷方式，可以把頭髮往後梳，用手指測量眉毛到髮際線的距離，如果超過四指寬，多半就屬於高額頭或高髮際線族群。

圖片來源：tvN

這類臉型在視覺上容易出現幾個共通狀況，包括臉型被拉長、五官集中在下半臉，當沒有瀏海修飾時，整體氣質容易偏成熟或偏冷。也因此，許多高額頭的人在剪對瀏海後，會明顯感覺臉部線條柔和許多，看起來更親切、有精神。

圖片來源：IG @yulyulk

高額頭瀏海怎麼挑？重點其實在臉型比例！

高額頭在挑瀏海時，重點放在調整臉型比例。理想的瀏海會在額頭中段形成自然的視覺停留點，讓高度被分散，而不是把額頭整片往下遮住。修飾效果好的瀏海，多半會在中段自然落在眉眼附近，把視線拉回臉部中央，邊緣保留線條與層次，讓輪廓看起來更柔和，再搭配髮根的空氣感，避免整體往下塌，臉型也會顯得輕盈許多。相反地，過薄、過直或貼頭皮的瀏海，修飾力有限，反而容易讓髮際線變得更明顯，整體比例也不容易被調整。

圖片來源：IG @aerichandesu

高額頭救星！5 款高髮際線友善瀏海推薦

1. 法式空氣瀏海

法式劉海一直是高額頭族群很安心的選擇。線條自然、不規則，中段輕柔落下，兩側順著臉型延伸，能有效切分額頭高度，讓視覺焦點停留在眉眼之間。整體輕盈不厚重，看起來帶有韓系自然感，也不容易顯老。

圖片來源：IG @lalalalisa_m

像是 BLACKPINK 的 Lisa，就常以法式瀏海作為造型重點，柔化髮際線輪廓，讓整體比例看起來更平衡；而 IVE 的張員瑛即使本身額頭不高，也經常以法式瀏海搭配長髮，替造型加分，讓氣質更甜美，同時多了一點幼態感，視覺上更加柔和。

圖片來源：IG @for_everyoung10

短髮造型同樣可以參考 TWICE 的 Momo。她以俐落短髮搭配法式瀏海，瀏海線條自然不厚重，反而為整體造型增添個性感與層次感，在率性與可愛之間取得剛剛好的平衡。

圖片來源：IG @momo

2. 八字瀏海（搭配碎胎毛）

八字瀏海能把視線自然集中在臉部中央，同時修飾顴骨與臉頰線條，讓整體輪廓看起來更柔和。開口位置不需要太高，落在眉毛附近時，臉型比例會更順，也相對不挑臉型，額頭偏寬的人也能安心嘗試。

圖片來源：IG @mina_sr_my

造型上可以參考 TWICE 的 Mina，八字瀏海不論搭配長髮或短髮都很好看，呈現出不同風格，線條自然不刻意，整體散發出溫柔又有氣質的氛圍，看起來清新又耐看，屬於越看越順眼的類型。TWICE 的 Sana 雖然本身額頭不高，也常以八字瀏海為造型加分，讓整體造型更顯柔和、有女人味。

圖片來源：IG @mina_sr_my

圖片來源：IG @m.by__sana

3. 側分瀏海

側分設計能打破臉型的對稱感，讓整體比例看起來更有變化。只要髮根有撐起來，輪廓就會顯得更平衡，也因此特別適合上班族或不想留齊瀏海的人，日常感很強又不會過於造作。提到側分瀏海，編輯第一個想到的就是 aespa 的 GISELLE。她常以側分瀏海搭配長直髮的俐落造型，氣場感十足，同時保留時髦又乾淨的線條感。

圖片來源：IG @aerichandesu

TWICE 的 Sana 也是側分瀏海的代表之一，風格則多了一份柔和與甜感，側分瀏海搭配長捲髮，讓整體看起來帶有法式慵懶氛圍，更顯女人味，也相當耐看。

圖片來源：IG @m.by__sana

4. 胎毛碎瀏海

在髮際線邊緣保留細碎髮絲，可以讓整體線條看起來更柔和、自然，也能減少邊界感帶來的銳利感。這類胎毛感碎瀏海特別適合髮量偏少，或擔心厚瀏海容易顯老的人，修飾效果細膩卻不刻意。造型上可以參考 aespa Winter的自然碎瀏海造型，整體看起來清新乾淨，又帶點少女與空靈感，視覺上非常耐看。

圖片來源：IG @imwinter

5. 漫畫瀏海

漫畫瀏海近年討論度很高，特色在於線條完整、有存在感，卻不會厚重壓臉。長度多落在眉毛附近，邊緣保留圓弧與層次，讓視覺自然集中在眼睛，整體比例看起來更平衡，自帶日系漫畫感。像 aespa 的 Karina 就常以漫畫瀏海搭配長髮造型，辨識度高又不失甜感，整體俐落又耐看。

圖片來源：IG @katarinabluu

想讓瀏海更蓬？高額頭整理重點在這裡

1. 分線一定要在濕髮時先定好

瀏海整理順不順，關鍵往往從一開始就決定了。洗完頭後，趁頭髮還帶點濕度時先把分線撥好，讓髮絲記住方向，後續吹整會穩定很多。如果等到全乾才整理，瀏海容易亂翹，整體方向也比較難控制。

2. 吹風時先顧髮根，再帶到造型

整理瀏海時，可以先把重點放在髮根。風口對準根部吹出支撐，再順著頭型帶到髮尾，空氣感會慢慢出現。想要線條自然一點，用手指調整角度就很夠，比梳子更容易吹出柔和感。

3. 造型品少量使用維持輕盈感

現在流行的瀏海走的是自然路線，造型品不需要多。髮根可少量噴蓬鬆噴霧增加支撐，髮尾只要一點防毛躁精華維持線條乾淨即可。過於厚重或油感強的產品，反而容易讓瀏海變得扁塌，影響整體比例。