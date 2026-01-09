什麼是臉部肌少症？電波拉提、菲斯波、音波拉提比較

2026-01-09 11:57 潮健康

當大家都在關注身體肌少症問題時，你是否想過臉部也會出現肌少症

粹究美學診所楊仕安醫師指出，臉部老化不只是皮膚問題，更關鍵的是底層肌肉流失與萎縮。隨著年齡增長，臉部肌肉密度下降、筋膜層鬆弛，加上膠原蛋白流失，導致輪廓下垂、皺紋加深。

來自英國BTL大廠的全新黑科技「菲斯波 EMFACE」，以無痛無創的方式同步鍛鍊臉部肌肉刺激膠原增生，為抗老治療開啟全新視角。​

什麼是臉部肌少症？老化真相解析

根據亞洲肌少症工作小組（AWGS）研究顯示，自20歲至70歲，全身肌肉量平均減少約40%，60歲後更以每年1.5–2.5%的速度持續下滑。然而肌少症現象不只發生在四肢與軀幹，臉部同樣無法倖免。

　

楊仕安醫師說明，在人類臉上分布著超過40條精細的表情肌，負責支撐皮膚、維持輪廓與表情張力。當這些臉部肌肉逐漸弱化萎縮、失去彈性，老態便悄然浮現，並伴隨三大明顯徵兆：

輪廓線條模糊：臉頰與下顎線條逐漸失去緊緻度，出現鬆弛下垂。

皺紋凹陷加深：額頭、法令紋、木偶紋等動態與靜態皺紋越來越明顯。

立體感降低：蘋果肌下移、太陽穴凹陷，整體面部扁平化。

值得注意的是，這些變化並不只是單純的膠原蛋白流失，而是牽涉到「深層支撐結構」的肌肉退化。唯有先理解老化發生的層次與主因，才能制定適當的抗老策略，而非反覆停留在「表面工夫」。

只打微整、電音波，當心治標不治本

電波拉提、音波拉提、微整注射等醫美療程確實能帶來改善，但為什麼效果總是無法更上一層樓？

楊醫師解釋，傳統的電音波透過容積式加熱或超音波聚焦能量的原理，主要針對真皮層與筋膜層刺激膠原蛋白新生與組織收縮，然而萎縮退化的臉部肌肉，幾乎沒有直接訓練或增強效果。

玻尿酸、膠原蛋白增生劑等填充類微整，雖能快速讓凹陷區域變飽滿，但只是「把流失的體積補回來」，並非真正強化底層的支撐結構。

　

比較

菲斯波

電波拉提

音波拉提

玻尿酸等填充微整

作用層次肌肉層＋真皮層真皮層為主筋膜層（SMAS）皮下組織、凹陷區域

適用族群想改善肌肉弱化而導致的老態、抗老遇到停滯期，追求自然、不想動刀、無法接受修復期者在意膚質緊緻、細紋，可接受熱感與短暫泛紅者想針對下垂明顯區域（如下頦、輪廓線）做深層拉提者希望快速改善輪廓，填補法令紋、凹陷者

核心優勢無痛無修復期，同步鍛鍊肌肉與促進膠原新生改善皮膚鬆弛細紋，緊緻膚質深層拉提效果佳，可作為結構性支撐強化見效快、可精準調整體積與線條

療程限制效果屬漸進式，對重度鬆垂者需搭配其他療程無法改善深層問題，效果可能隨時間遞減短暫痠脹或不適，對表層細紋改善有限施打過量或層次不當可能影響自然度

楊醫師形容，就像房屋地基不穩，即使外牆再怎麼翻新或填補裂縫，當底層肌肉力量持續下降，整體輪廓依然容易下垂、不夠立體，甚至出現「越補越垮」的反效果。

這也是為什麼，現代的抗老潮流不再只著眼單層修飾，而是轉向更重視整體支撐與長期穩定性的結構規劃。

菲斯波強化肌肉力量，為青春打底

菲斯波（EMFACE）是全球首創結合「高強度電場技術HIFES」「智能同步煥顏電波RF」的臉部療程。楊醫師說明，這項技術跳脫了傳統非侵入式療程的侷限，能同時作用於肌肉層與真皮層，達到1+1>2的協同效果。​

高強度電場技術HIFES：誘發臉部肌肉產生極限收縮，增加肌肉密度與張力，重塑臉部輪廓線條​。

　

智能煥顏電波RF：3.2 MHz單極電波深層加熱真皮層，刺激膠原蛋白與彈性蛋白增生，改善皺紋與膚質​。

　

▲圖說：菲斯波專利技術能強化肌肉張力與支撐度

根據美國美容外科期刊 (Aesthetic Surgery Journal) 研究顯示，菲斯波療程能有效改善臉部輪廓與皺紋問題。楊醫師分享臨床觀察，患者在接受療程後，普遍反映臉部線條更緊緻、蘋果肌上提、額頭與法令紋明顯淡化；而新上市的下巴貼片，也具有減少下頦脂肪的適應症，可改善惱人的雙下巴。​

菲斯波最大特色是「無痛、無創、無修復期」，患者僅感受到肌肉輕微收縮感，全程舒適無負擔。加上單次療程僅需20分鐘，結束後可立即上妝、工作，完全不影響日常生活，相當適合節奏忙碌的現代人。

　

楊仕安醫師不忘提醒，雖然菲斯波安全性高，但仍需由專業醫師進行完整評估。每個人的臉部結構、老化程度與需求都不同，唯有客製化的療程規劃，才能真正突破抗老盲區，重拾年輕緊緻的臉部輪廓。

只打電音波還不夠！為什麼一定要加 #EMFACE菲斯波 ? 粹究美學楊仕安醫師深入解析

延伸閱讀

最新無痛拉提”Emface”菲斯波是什麼?菲斯波價格/效果全攻略菲斯波鳳凰電波怎麼選？Dcard、PTT熱門QA懶人包蘋果肌是什麼？蘋果肌下垂、凹陷原因與常見改善方式解析

原文出處：臉部也有肌少症？醫揭秘「菲斯波」突破抗老盲區

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#皺紋 #皮膚 #法令紋

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

2025-12-19 15:38 女子漾／編輯張念慈
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供

康是美這次真的出大招，直接把韓國指標性藥妝店 OLIVE YOUNG 的人氣品牌搬進台灣。位於桃園的「桃華門市」與台中的「東興門市」雙雙升級為超旗艦店，12月19日正式開幕，以更大的空間、更完整的品項，打造全新等級的美妝潮流據點。

兩間門市不只外觀升級，內容更是誠意滿滿。包括OLIVE YOUNG四大自有品牌首度完整進駐，同步規劃MINI可愛小物專區、香水香氛大櫃，以及野獸國 IP潮玩區，無論是日常補貨、挖寶購物，還是拍照打卡，都能一次滿足。

康是美東興門市。圖片來源：品牌提供
康是美東興門市。圖片來源：品牌提供

編輯推薦

亮點一 韓妝控必逛！OLIVE YOUNG 四大自有品牌一次到位

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

最大亮點莫過於 OLIVE YOUNG 四大品牌 wakemake、colorgram、BIOHEAL BOH、BRINGGREEN 首度以完整陣容進駐康是美。桃華與東興門市直接化身韓妝集中地，不用代購、不必等待，就能零時差入手韓妞熱用的話題商品。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

wakemake主打專業彩妝，其中16色眼影盤與空氣感氣墊粉餅深受歡迎；colorgram以活潑年輕風格擄獲目光，糖葫蘆水光唇釉人氣居高不下；BIOHEAL BOH 則以科研保養聞名，3D益生菌面霜與B5積雪草噴霧在韓國熱銷；BRINGGREEN主打溫和純淨，積雪草毛孔精華是問題肌族群的愛用款。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

亮點二 MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收

門市特別設置MINI主題陳列區，網羅季節限定、社群爆紅與高討論度小物，且會不定期更換內容，每次造訪都有新驚喜。從LANEIGE甜甜圈水唇釉、alternativestereo 寶石唇頰盤，到迷你版護髮精油、IP聯名護手霜，逛起來就像在挖寶。

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

亮點三 香氛控必試　命定香水機互動體驗

桃華與東興門市同步打造大型香水香氛專區，集結韓系、居家與小眾香氛品牌，讓消費者能盡情試香。包括韓國國民香氛 hetras、少女系香氛 OHANA MAHAALO 都能現場體驗。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

其中桃華門市更設有adopt香水機，消費滿1,500 元即可互動體驗，並免費帶回一支市價690元的adopt 30ml 香水，成為開幕期間最受關注的話題亮點之一。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

亮點四 野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買

不只美妝，康是美也同步擴展 IP 潮玩版圖。與野獸國合作的大型 IP 專區，集結迪士尼、飛天小女警等人氣角色。包含「動物方城市演唱會系列盲盒」與「飛天小女警鑰匙圈盒玩」，可愛度與收藏性兼具，讓人一逛就停不下來。

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

為歡慶開幕，康是美也端出多項限定優惠。12月19日至21日、12月26日至28日 全店不限金額85折，會員單筆消費滿2,000 元再送200點 OPENPOINT；消費滿1,500元還有機會抽中 BGYM 雲朵柔感按摩椅或 BGYM 飛輪車。此外，東興門市消費滿1,500 元可體驗超萌扭蛋機，桃華門市則推出單筆滿3,000 元贈送多功能摺疊推車或造型手提箱的限定好康。

隨著桃華門市與東興門市正式開幕，康是美也宣告美妝購物體驗全面升級。從韓系品牌、香氛互動到 IP 潮玩，一站式滿足逛街與療癒需求。12 月 19 日起，準備好清單與荷包，親自走一趟，就能感受這波超旗艦門市帶來的全新驚喜。

康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供
康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#美妝 #野獸國 #康是美 #彩妝保養

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
往下滑看更多精彩文章
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

2025-12-24 04:10 女子漾／編輯桑泥
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09

每到年末聚會，如何畫出既有節慶氛圍、又能讓肌膚在昏暗燈光下依然「自帶濾鏡」的妝容？小編建議可以從最近火到不行的大陸人氣女星趙露思身上找節慶妝容靈感！她的妝容精髓在於巧妙運用亮片、金屬眼影與打亮等技巧讓五官瞬間立體，並散發出自然通透的仙氣感。往下看小編整理 3 個趙露思派對妝容關鍵技巧，跟著畫，讓妳在年末派對中閃耀動人！

編輯推薦

技巧一：用「金屬感」眼影打造深邃又清透的「財閥千金」眼神

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

選色重點：

趙露思常選用大地棕色打底，再疊加香檳金或古銅金的金屬色。這些色系最適合亞洲偏黃膚色，能有效達到「一抹顯白」的效果。

畫法建議：

1. 使用霧面色消腫後，將金屬色眼影點綴在眼皮中央最高點。

2. 關鍵在於眼頭也帶入一點金屬光澤，這能讓眼神看起來更深邃，卻不顯髒。


技巧二：「碎鑽感」亮片點綴

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

亮片位置：

想要在派對中閃閃發光，大顆粒的亮片單品是不可或缺的，但關鍵是「局部點綴」，不要全眼鋪滿，只需將亮片放在臥蠶中央或眼頭，在燈光閃爍時會產生如同「碎鑽」般的視覺衝擊，營造出浪漫的節慶氛圍。


技巧三：用高級打亮術畫出「立體小臉」的原生光澤

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

高光質地：

派對燈光通常由上而下或較為混亂，這時「高光」就是決定五官立體度的關鍵。建議選擇粉質細膩、不顯毛孔的珠光，或是今年最流行的液態高光。

刷色位置：

鼻尖與鼻樑起點： 製造精緻的小翹鼻感。

側臉頰 C 字部位（顴骨到眉骨）： 趙露思的臉蛋看起來飽滿的技巧之一就在這裡，這角度能製造出蘋果肌上提的年輕感。


圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

跟著趙露思畫年末派對妝，你會發現真正顯白的不是濃妝，而是懂得運用高光、亮片與金屬眼影的位置與比例。一抹光澤、一點亮片，就能讓你在派對燈光與合照中自然發光閃耀！

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#光澤 #秋冬 #氛圍 #美妝 #肌膚 #眼影 #趙露思 #節慶妝容 #彩妝保養

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
往下滑看更多精彩文章
Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

2025-12-28 20:57 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

最近討論度極高的Netflix戲劇《他為什麼依然單身》，劇中圍繞的不只是愛情選擇，更是一種關於「成熟後如何看待關係與自我狀態」的提問。也正因如此，「姊姊感」這個關鍵字，再次成為許多人關注的焦點——不是急著被愛，而是站得夠穩、夠清楚，自然有人靠近。而提到現實世界中最具代表性的姊姊感範本，女主角朱珠絕對榜上有名。她的穿搭從不張揚，卻總能在第一時間抓住視線。小編盤點了朱珠的姊姊感6套造型穿搭，一起拆解什麼叫做真正的大人系穿搭！

1.白襯衫 × 格紋馬甲 × 過膝長靴

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

以白襯衫作為基底，外疊格紋馬甲與粗呢背心，層次分明卻不顯厚重，線條乾淨俐落。腰間皮帶自然收出比例，搭配奶白色長褲與過膝黑靴，把整體身形拉得修長而有力量。這套造型在中性與女人味之間取得平衡，理性中帶著柔韌，是一種不需要張揚的氣場展現。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

2.香檳金修身套裝 × 細鍊飾品

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

香檳金色套裝在燈光下散發細緻光澤，低調卻不黯淡。收腰剪裁勾勒出身形曲線，微喇叭袖讓線條更顯流動。配件刻意簡化，只留下項鍊與耳環點亮視線，把焦點完全交給整體氣場。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

3.淺灰毛呢外套 × 粉色針織 × 高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔霧感的淺灰毛呢外套，內搭淡粉色針織，色調溫柔卻不甜膩，第一眼親近，卻保留距離。俐落剪裁搭配尖頭高跟鞋，自然拉長比例，也讓整體多了都會女子的自信感。這套穿搭靠的是材質與色彩堆疊出的層次，溫柔但不軟弱，是很耐看的姊姊感範本。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

4.白色西裝套裝 × 紅色尖頭高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

全白套裝最考驗的從來不是搭配技巧，而是氣場本身。結構感西裝外套搭配同色長褲，線條乾淨、比例俐落，沒有多餘修飾。紅色尖頭高跟鞋成為整體唯一亮點，在極簡之中注入自信與女人味。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

5.黑色西裝外套 × 長裙剪裁 × 亮色手提包

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

黑色向來是成熟女人的安全色，但這套造型卻一點也不保守。合身西裝外套搭配帶有裙擺線條的下身設計，讓俐落與柔美同時存在。珍珠項鍊低調點亮鎖骨，而亮色手提包在全黑之中拉出視覺焦點，讓造型更有記憶點。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

6.米色針織上衣 × 高腰開衩長裙 × 夜景氛圍

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔軟的米色針織上衣，搭配深色高腰開衩長裙，一柔一挺的材質對比，讓層次自然浮現。針織的親和感中和夜晚的銳利，而開衩裙擺在行走間若隱若現，性感卻不刻意。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #造型 #長裙 #紅色 #他為什麼依然單身

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
往下滑看更多精彩文章
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

2026-01-06 01:21 女子漾／編輯桑泥
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122

說到亞洲女神級短髮代表，宋慧喬絕對榜上有名。不同於過去長髮的溫柔形象，她近期多次以短髮亮相，從清新、甜美到俐落、帥氣，每一次都掀起一波模仿潮。也正因如此，宋慧喬的短髮成為許多女生剪髮前必存的靈感範本，證明短髮不只不減女人味，反而更顯氣質與態度。

以下就來盤點宋慧喬最具代表性的 5 款經典短髮造型，不論你想走甜美風、極簡或率性路線，都能找到適合自己的短髮範本！

編輯推薦

1｜經典短鮑伯：最不退流行的氣質首選

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬最新亮相的短髮就是這款長度落在下巴到耳下之間的經典短鮑伯，這款短髮線條乾淨，但保留了柔和弧度，非常適合想第一次嘗試短髮的人。

而它最大的優點在於「耐看」，無論搭配西裝、針織或洋裝，都能呈現溫柔又成熟的氛圍。


2｜微捲短髮：溫柔甜感瞬間拉滿

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

這款短髮造型加入了自然微捲或空氣感燙度，整個氣質立刻變得更加親和。這個造型特別適合想保留甜美感、但又不想留長髮的女生。

搭配低飽和棕色或霧感黑髮色，微捲短髮能讓整體看起來毫不刻意，卻非常有女人味。


3｜極簡直短髮：高級感歐膩代表

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬近年的時尚大片與公開活動中，也多次以俐落直短髮亮相。這款短髮線條簡潔，幾乎沒有過多層次，靠的是剪裁與髮質取勝，非常適合走極簡、知性路線，也特別受到圓臉及 30+ 女性喜愛。


4｜層次短髮：帥氣與女人味並存

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

如果覺得鮑伯太乖，宋慧喬這款層次短髮絕對值得參考。透過較明顯的層次剪裁，讓整體造型更輕盈，也多了一點率性感，稍微凌亂反而更時髦。


5｜短髮＋瀏海：減齡顯嫩的秘密

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬的短髮造型也會搭配空氣瀏海或薄瀏海，讓造型多一點少女感。關鍵在於瀏海一定要薄、輕、有空氣感，避免厚重齊瀏海造成視覺壓力。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#氣質 #髮型 #瀏海 #秋冬 #時尚 #歐膩 #造型 #宋慧喬 #短髮造型

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
往下滑看更多精彩文章
誰說運動褲等於睡褲？試試這 5 種「運動混搭」，時髦到讓人想原地模仿！

誰說運動褲等於睡褲？試試這 5 種「運動混搭」，時髦到讓人想原地模仿！

2025-12-27 20:51 女子漾／編輯Sydney

在追求舒適與美感並行的當代時尚中，運動長褲早已從健身房的單一標籤中解放，躍升為街頭潮流與高階時尚的關鍵核心，透過材質的碰撞與比例的重組，我們可以將原本被視為「居家」或「隨便」的服飾，轉化為極具反差魅力的時髦戰袍，這篇文章將試著跳脫傳統運動風的束縛，探索如何利用運動長褲，打造出層次豐富的風格，讓妳在日常生活中輕鬆駕馭這股運動混搭美學！

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 1

選用一件廓形寬大的深軍綠色飛行員夾克作為上半身的主軸，內搭亮眼的藍色高領針織衫，營造出強烈的色彩層次感。下半身則選擇充滿熱情的鮮紅色側邊線條運動褲，將視覺焦點成功轉移，最令人驚喜的細節在於運動褲上方疊穿了一件帶有蕾絲邊飾的淺藍色細肩帶長版背心，這種「裙褲疊穿」的技巧平衡了下半身的陽剛氣息，腳踩一雙經典的黑白撞色樂福鞋，完美地在街頭運動與法式優雅之間找到了最迷人的交匯點。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 2

當極致奢華的仿皮草外套遇上極致休閒的運動褲，產生的視覺張力絕對是全場焦點！以一件柔和粉色調的長毛皮草外套營造視覺上的厚實感，並巧妙地配戴迷彩花紋的棒球帽來稀釋過於貴氣的氛圍，下半身挑選了深綠色底配上黃色線條的愛迪達經典運動褲，綠與粉的互補色運用讓整體造型既活潑又協調。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 3

這套造型選用了具有懷舊質感的焦糖棕色寬鬆皮夾克，內搭同色系的開襟針織衫與潔白襯衫，呈現出豐富的層次與知性。下半身則是一條帶有復古質感的深褐色側邊運動褲，色調與上身的皮革呼應得極致和諧。這套穿搭的點睛之筆在於亮黃色的球鞋與同色系的亮橘提包，在整片的棕色系中跳脫出一抹鮮活，成功打破了深色調可能帶來的沉重感，將「運動單品高級化」演繹得格外優雅且具職人氣息。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 4

寬鬆的米白色手工感針織衫，內搭一件小立領襯衫露出潔淨邊緣，營造出溫暖卻不失層次的視覺效果。下半身大膽搭配高飽和度的寶藍色側邊運動褲，這種冷色調與暖白色的對撞，讓整體顯得更加乾淨且高級。頭戴一頂淺卡其色棒球帽，再手提一只深棕色皮革編織包，呈現出一種游刃有餘的自信美感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 5

用一件具有強烈橫向線條的彩色條紋針織衫，與下半身縱向發展的深藍色運動長褲線條形成交錯美感。這種橫縱線條的交織不僅能優化身材比例，更能增添視覺的跳躍感，配件上選擇了一頂灰色的毛絨水桶帽與黑皮手套，增添了幾分俏皮與神秘，手拎經典的老花提包，將大牌的高級感融入日常的運動街頭中。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#內搭 #穿搭 #造型 #時尚 #棒球 #流行穿搭

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強

最新文章

什麼是臉部肌少症？電波拉提、菲斯波、音波拉提比較

什麼是臉部肌少症？電波拉提、菲斯波、音波拉提比較

#皺紋 #法令紋 #皮膚

潮健康 2026.01.09 7
每次剪髮都在賭運氣嗎？教妳用臉型五官選對髮長

每次剪髮都在賭運氣嗎？教妳用臉型五官選對髮長

#潮流美髮 #短髮 #臉型 #氣質 #洗頭

享民頭條 2026.01.09 35
2026 新年新衣怎麼買？運動品牌adidas、CONVERSE 、Crocs馬年限定款一次盤點

2026 新年新衣怎麼買？運動品牌adidas、CONVERSE 、Crocs馬年限定款一次盤點

#過年穿搭 #運動 #Crocs #紅色 #鞋款

女子漾／編輯周意軒 2026.01.09 60
林柏宏感嘆「人要活在當下」！與邵雨薇搶穿GUCCI新衣竟被當作鄰家男孩？

林柏宏感嘆「人要活在當下」！與邵雨薇搶穿GUCCI新衣竟被當作鄰家男孩？

#林柏宏 #邵雨薇 #角色 #造型 #酒紅色 #GUCCI #CELINE #新春系列

女子漾／編輯ANDREA 2026.01.08 236
新年煥膚第一站 免種鑽也能亮 PS+LAB無針水光DIY 30分鐘打造速效水光肌

新年煥膚第一站 免種鑽也能亮 PS+LAB無針水光DIY 30分鐘打造速效水光肌

#保養 #肌膚 #台北車站 #新品 #美容 #美容展

國際美容化妝品展 2026.01.08 23
張員瑛、舒華都靠這招！韓星御用「清透純欲妝」5技巧＋平價彩妝新品推薦

張員瑛、舒華都靠這招！韓星御用「清透純欲妝」5技巧＋平價彩妝新品推薦

#肌膚 #唇彩 #遮瑕 #光澤 #提亮 #底妝 #腮紅 #粉底 #FreshO2 #高允貞

女子漾／編輯張念慈 2026.01.08 59
房門後的服裝店來了！「龍宮公主的寶盒」進駐南港老爺行旅，旅英設計師限定選物登場

房門後的服裝店來了！「龍宮公主的寶盒」進駐南港老爺行旅，旅英設計師限定選物登場

#時裝週 #時尚 #期間限定 #APUJAN

女子漾／編輯許智捷 2026.01.08 52
別只會穿黑白灰！2025 秋冬必入的「可可棕」穿搭靈感，誰穿誰好看！

別只會穿黑白灰！2025 秋冬必入的「可可棕」穿搭靈感，誰穿誰好看！

#咖啡廳 #內搭 #穿搭 #丹寧 #魅力 #流行穿搭

女子漾／編輯Sydney 2026.01.08 82
2026 彩妝新品一次整理｜YSL 水光唇彩、丹妮婊姐聯名登場，腮紅畫法改變臉型比例？！

2026 彩妝新品一次整理｜YSL 水光唇彩、丹妮婊姐聯名登場，腮紅畫法改變臉型比例？！

#宋慧喬 #底妝 #水光肌 #FreshO2 #GUERLAIN #妝前乳 #新品 #淚溝

女子漾／編輯許智捷 2026.01.08 145
護膚｜熬夜沒關係，臉色不能一起陪熬 　日本製 CICIBELLA杜鵑花酸&維他命激光淨白面膜+杜鵑花酸激光淨白超導液

護膚｜熬夜沒關係，臉色不能一起陪熬 　日本製 CICIBELLA杜鵑花酸&維他命激光淨白面膜+杜鵑花酸激光淨白超導液

#彩妝保養 #必敗面膜 #保濕面膜 #精華液 #日本

cookie餅乾小姐 2026.01.08 22
18+