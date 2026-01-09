什麼是臉部肌少症？電波拉提、菲斯波、音波拉提比較

當大家都在關注身體肌少症問題時，你是否想過臉部也會出現肌少症？

粹究美學診所楊仕安醫師指出，臉部老化不只是皮膚問題，更關鍵的是底層肌肉流失與萎縮。隨著年齡增長，臉部肌肉密度下降、筋膜層鬆弛，加上膠原蛋白流失，導致輪廓下垂、皺紋加深。

來自英國BTL大廠的全新黑科技「菲斯波 EMFACE」，以無痛無創的方式同步鍛鍊臉部肌肉與刺激膠原增生，為抗老治療開啟全新視角。​

什麼是臉部肌少症？老化真相解析

根據亞洲肌少症工作小組（AWGS）研究顯示，自20歲至70歲，全身肌肉量平均減少約40%，60歲後更以每年1.5–2.5%的速度持續下滑。然而肌少症現象不只發生在四肢與軀幹，臉部同樣無法倖免。

楊仕安醫師說明，在人類臉上分布著超過40條精細的表情肌，負責支撐皮膚、維持輪廓與表情張力。當這些臉部肌肉逐漸弱化萎縮、失去彈性，老態便悄然浮現，並伴隨三大明顯徵兆：

．輪廓線條模糊：臉頰與下顎線條逐漸失去緊緻度，出現鬆弛下垂。

．皺紋凹陷加深：額頭、法令紋、木偶紋等動態與靜態皺紋越來越明顯。

．立體感降低：蘋果肌下移、太陽穴凹陷，整體面部扁平化。

值得注意的是，這些變化並不只是單純的膠原蛋白流失，而是牽涉到「深層支撐結構」的肌肉退化。唯有先理解老化發生的層次與主因，才能制定適當的抗老策略，而非反覆停留在「表面工夫」。

只打微整、電音波，當心治標不治本

電波拉提、音波拉提、微整注射等醫美療程確實能帶來改善，但為什麼效果總是無法更上一層樓？

楊醫師解釋，傳統的電音波透過容積式加熱或超音波聚焦能量的原理，主要針對真皮層與筋膜層，刺激膠原蛋白新生與組織收縮，然而萎縮退化的臉部肌肉，幾乎沒有直接訓練或增強效果。

而玻尿酸、膠原蛋白增生劑等填充類微整，雖能快速讓凹陷區域變飽滿，但只是「把流失的體積補回來」，並非真正強化底層的支撐結構。

比較 菲斯波 電波拉提 音波拉提 玻尿酸等填充微整 作用層次肌肉層＋真皮層真皮層為主筋膜層（SMAS）皮下組織、凹陷區域 適用族群想改善肌肉弱化而導致的老態、抗老遇到停滯期，追求自然、不想動刀、無法接受修復期者在意膚質緊緻、細紋，可接受熱感與短暫泛紅者想針對下垂明顯區域（如下頦、輪廓線）做深層拉提者希望快速改善輪廓，填補法令紋、凹陷者 核心優勢無痛無修復期，同步鍛鍊肌肉與促進膠原新生改善皮膚鬆弛細紋，緊緻膚質深層拉提效果佳，可作為結構性支撐強化見效快、可精準調整體積與線條 療程限制效果屬漸進式，對重度鬆垂者需搭配其他療程無法改善深層問題，效果可能隨時間遞減短暫痠脹或不適，對表層細紋改善有限施打過量或層次不當可能影響自然度

楊醫師形容，就像房屋地基不穩，即使外牆再怎麼翻新或填補裂縫，當底層肌肉力量持續下降，整體輪廓依然容易下垂、不夠立體，甚至出現「越補越垮」的反效果。

這也是為什麼，現代的抗老潮流不再只著眼單層修飾，而是轉向更重視整體支撐與長期穩定性的結構規劃。

菲斯波強化肌肉力量，為青春打底

菲斯波（EMFACE）是全球首創結合「高強度電場技術HIFES」與「智能同步煥顏電波RF」的臉部療程。楊醫師說明，這項技術跳脫了傳統非侵入式療程的侷限，能同時作用於肌肉層與真皮層，達到1+1>2的協同效果。​

．高強度電場技術HIFES：誘發臉部肌肉產生極限收縮，增加肌肉密度與張力，重塑臉部輪廓線條​。

．智能煥顏電波RF：3.2 MHz單極電波深層加熱真皮層，刺激膠原蛋白與彈性蛋白增生，改善皺紋與膚質​。

▲圖說：菲斯波專利技術能強化肌肉張力與支撐度

根據美國美容外科期刊 (Aesthetic Surgery Journal) 研究顯示，菲斯波療程能有效改善臉部輪廓與皺紋問題。楊醫師分享臨床觀察，患者在接受療程後，普遍反映臉部線條更緊緻、蘋果肌上提、額頭與法令紋明顯淡化；而新上市的下巴貼片，也具有減少下頦脂肪的適應症，可改善惱人的雙下巴。​

菲斯波最大特色是「無痛、無創、無修復期」，患者僅感受到肌肉輕微收縮感，全程舒適無負擔。加上單次療程僅需20分鐘，結束後可立即上妝、工作，完全不影響日常生活，相當適合節奏忙碌的現代人。

楊仕安醫師不忘提醒，雖然菲斯波安全性高，但仍需由專業醫師進行完整評估。每個人的臉部結構、老化程度與需求都不同，唯有客製化的療程規劃，才能真正突破抗老盲區，重拾年輕緊緻的臉部輪廓。

