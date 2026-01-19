2026-01-19 17:14 造咖
虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg
因《雙軌》、《永夜星河》熱度高漲的95後小花虞書欣，早年屬於肉肉型身材，後來立志減肥就在一個月內瘦了8公斤，她的「虞書欣減肥法」也因此在網路爆紅。
明明天天洗頭，頭皮卻還是悶、油、塌，下午一到瀏海直接貼額頭，甚至開始懷疑是不是自己髮質有問題。月影髮集資深髮型師夏宇解惑，關鍵真的不是洗髮精，而是多數人「從第一個動作就洗錯了」，後面再怎麼補救都很難真正乾淨。
到底要怎麼洗頭才乾淨？夏宇用沙龍實際操作邏輯，拆解一套「在家就能照做」的正確洗髮與吹整步驟。
夏宇強調，洗頭前最重要的一步，其實是沖水。很多人一摸頭髮覺得濕了就開始擠洗髮精，但對髮量多、頭髮厚的人來說，內層頭皮往往還是偏乾。當濕度不夠，洗髮精不只難起泡，清潔力也會大幅下降。
正確做法是沖水時用手稍微撥開頭髮，確認頭皮、內層與外層都完全濕透，這一步做對，後面才有洗乾淨的基礎。
洗髮精不是越多越好。夏宇分享，短髮約壓洗髮精1下到1下半，中長髮約2下，長髮才需要3下左右。擠出來後，務必要先在手心搓出均勻泡沫，再接觸頭髮。
若在尚未起泡的高濃度狀態下直接抹頭皮，容易刺激毛囊，長期下來反而影響頭皮健康。
多數人最容易犯的錯，就是洗髮精一擠就直接往頭皮抹。夏宇提醒，正確順序應該是先把泡沫抹在髮尾與中段，再慢慢帶到頭皮，利用泡沫本身的滑度完成清潔。
這樣不僅能降低拉扯，也能避免在起泡過程中傷到髮根，對細軟髮與容易掉髮的人尤其重要。
實際清洗時，建議從耳朵兩側開始，以逆向、往上的方式輕柔搓洗，再帶到後腦勺，最後才是前額與頭頂。與其用力抓，不如穩定地順著方向清潔，泡沫自然會分布得更均勻。
有些人誤會第一遍不用沖太乾淨，其實正好相反。夏宇指出，第一遍洗掉的是一整天的油脂、灰塵與造型品殘留，泡沫本身偏髒，這一遍反而更要徹底沖淨，避免髒污殘留在頭皮上，造成越洗越油的惡性循環。
從沖濕、起泡到清洗順序，這些看似不起眼的細節，其實正是沙龍洗髮與在家洗頭最大的差別。與其不斷更換洗髮精，不如先檢視每天洗頭的第一步，是否真的做對了。
每到這個季節，空氣中好像都飄著咖啡與肉桂的香氣，而「棕色」就是這個季節最迷人的開場白！比起神祕卻偶爾顯得沉重的黑色，棕色多了一份溫度，輕易讓妳在人群中散發出那種不經意卻極具質感的魅力，秋冬一定要試試看這種穿搭方法！
第一套要推薦給喜歡「隨性帥氣風」的女孩！這件棕色麂皮長風衣真的非常有型，磨砂的質感讓棕色看起來更深邃、更有層次。為了避免深色顯得厚重，內搭可以選擇一件清爽的米灰色羊毛衫，使得氣色瞬間提亮，搭配水洗淺藍的寬版牛仔褲，走在街頭整個人都顯得活力十足。
如果你想穿得溫柔又優雅，那一定要參考這套針織疊穿！深咖啡色的鈕扣開襟衫搭配奶油白的長裙，能夠凸顯整個人的氣質，這種「上深下淺」的配色小撇步，不僅能讓視覺重心上移、顯得身材比例更好，還能打破冬日的沉悶感，頸間隨意繞上一條灰色圍巾，再戴上帥氣的皮手套和黑靴，這種柔中帶剛的風格，無論是去咖啡廳約會還是上班通勤，都能讓妳成為最有氣場的那一個。
外套帶點古銅色的斑駁光澤，穿上去就有種從經典電影裡走出來的復古氛圍，內搭選擇同色系的高領毛衣，利用不同深淺的棕色玩轉「層次堆疊」，這種視覺上的和諧感最能顯現高級感，下半身搭配一條灰色的毛呢西裝褲，這種冷靜的灰色與溫暖的棕色相遇，散發出一種低調又聰明的知性美。
想要來點叛逆又可愛的感覺嗎？試試看把丹寧襯衫和棕色麂皮短褲放在一起吧！這套穿搭充滿了活潑的都市氣息，丹寧的率性配上麂皮的細膩，有一種野性又精緻的對比美。最可愛的小巧思是在腰間繫上一件卡其色的麻花毛衣，這不僅能當作臨時的保暖層，還能視覺上縮小腰圍，讓身材曲線更漂亮，腳下踩著一雙充滿細節的豹紋平底鞋，讓整個人在低調的棕色系中跳脫出來，這種隨興卻精確的搭配，真的會讓人忍不住多看兩眼。
深咖啡色的毛呢西裝外套，挺括的肩線能瞬間撐起妳的自信，內搭一件簡單的藍色牛仔襯衫，將領口隨意敞開，就是那種巴黎街頭博主最愛的味道，搭配深藍色的微喇叭牛仔褲，不僅修飾腿型，還能讓腿看起來長到天際！這種棕與藍的經典配色，既有職場的專業感，又有生活的休閒感，再戴上一副墨鏡，妳就是那個最會穿衣的都會女性，舉手投足都充滿了迷人的魅力。
說到亞洲女神級短髮代表，宋慧喬絕對榜上有名。不同於過去長髮的溫柔形象，她近期多次以短髮亮相，從清新、甜美到俐落、帥氣，每一次都掀起一波模仿潮。也正因如此，宋慧喬的短髮成為許多女生剪髮前必存的靈感範本，證明短髮不只不減女人味，反而更顯氣質與態度。
以下就來盤點宋慧喬最具代表性的 5 款經典短髮造型，不論你想走甜美風、極簡或率性路線，都能找到適合自己的短髮範本！
宋慧喬最新亮相的短髮就是這款長度落在下巴到耳下之間的經典短鮑伯，這款短髮線條乾淨，但保留了柔和弧度，非常適合想第一次嘗試短髮的人。
而它最大的優點在於「耐看」，無論搭配西裝、針織或洋裝，都能呈現溫柔又成熟的氛圍。
這款短髮造型加入了自然微捲或空氣感燙度，整個氣質立刻變得更加親和。這個造型特別適合想保留甜美感、但又不想留長髮的女生。
搭配低飽和棕色或霧感黑髮色，微捲短髮能讓整體看起來毫不刻意，卻非常有女人味。
宋慧喬近年的時尚大片與公開活動中，也多次以俐落直短髮亮相。這款短髮線條簡潔，幾乎沒有過多層次，靠的是剪裁與髮質取勝，非常適合走極簡、知性路線，也特別受到圓臉及 30+ 女性喜愛。
如果覺得鮑伯太乖，宋慧喬這款層次短髮絕對值得參考。透過較明顯的層次剪裁，讓整體造型更輕盈，也多了一點率性感，稍微凌亂反而更時髦。
宋慧喬的短髮造型也會搭配空氣瀏海或薄瀏海，讓造型多一點少女感。關鍵在於瀏海一定要薄、輕、有空氣感，避免厚重齊瀏海造成視覺壓力。
每到年末聚會，如何畫出既有節慶氛圍、又能讓肌膚在昏暗燈光下依然「自帶濾鏡」的妝容？小編建議可以從最近火到不行的大陸人氣女星趙露思身上找節慶妝容靈感！她的妝容精髓在於巧妙運用亮片、金屬眼影與打亮等技巧讓五官瞬間立體，並散發出自然通透的仙氣感。往下看小編整理 3 個趙露思派對妝容關鍵技巧，跟著畫，讓妳在年末派對中閃耀動人！
技巧一：用「金屬感」眼影打造深邃又清透的「財閥千金」眼神
趙露思常選用大地棕色打底，再疊加香檳金或古銅金的金屬色。這些色系最適合亞洲偏黃膚色，能有效達到「一抹顯白」的效果。
1. 使用霧面色消腫後，將金屬色眼影點綴在眼皮中央最高點。
2. 關鍵在於眼頭也帶入一點金屬光澤，這能讓眼神看起來更深邃，卻不顯髒。
技巧二：「碎鑽感」亮片點綴
想要在派對中閃閃發光，大顆粒的亮片單品是不可或缺的，但關鍵是「局部點綴」，不要全眼鋪滿，只需將亮片放在臥蠶中央或眼頭，在燈光閃爍時會產生如同「碎鑽」般的視覺衝擊，營造出浪漫的節慶氛圍。
技巧三：用高級打亮術畫出「立體小臉」的原生光澤
派對燈光通常由上而下或較為混亂，這時「高光」就是決定五官立體度的關鍵。建議選擇粉質細膩、不顯毛孔的珠光，或是今年最流行的液態高光。
鼻尖與鼻樑起點： 製造精緻的小翹鼻感。
側臉頰 C 字部位（顴骨到眉骨）： 趙露思的臉蛋看起來飽滿的技巧之一就在這裡，這角度能製造出蘋果肌上提的年輕感。
跟著趙露思畫年末派對妝，你會發現真正顯白的不是濃妝，而是懂得運用高光、亮片與金屬眼影的位置與比例。一抹光澤、一點亮片，就能讓你在派對燈光與合照中自然發光閃耀！
最近討論度極高的Netflix戲劇《他為什麼依然單身》，劇中圍繞的不只是愛情選擇，更是一種關於「成熟後如何看待關係與自我狀態」的提問。也正因如此，「姊姊感」這個關鍵字，再次成為許多人關注的焦點——不是急著被愛，而是站得夠穩、夠清楚，自然有人靠近。而提到現實世界中最具代表性的姊姊感範本，女主角朱珠絕對榜上有名。她的穿搭從不張揚，卻總能在第一時間抓住視線。小編盤點了朱珠的姊姊感6套造型穿搭，一起拆解什麼叫做真正的大人系穿搭！
以白襯衫作為基底，外疊格紋馬甲與粗呢背心，層次分明卻不顯厚重，線條乾淨俐落。腰間皮帶自然收出比例，搭配奶白色長褲與過膝黑靴，把整體身形拉得修長而有力量。這套造型在中性與女人味之間取得平衡，理性中帶著柔韌，是一種不需要張揚的氣場展現。
香檳金色套裝在燈光下散發細緻光澤，低調卻不黯淡。收腰剪裁勾勒出身形曲線，微喇叭袖讓線條更顯流動。配件刻意簡化，只留下項鍊與耳環點亮視線，把焦點完全交給整體氣場。
柔霧感的淺灰毛呢外套，內搭淡粉色針織，色調溫柔卻不甜膩，第一眼親近，卻保留距離。俐落剪裁搭配尖頭高跟鞋，自然拉長比例，也讓整體多了都會女子的自信感。這套穿搭靠的是材質與色彩堆疊出的層次，溫柔但不軟弱，是很耐看的姊姊感範本。
全白套裝最考驗的從來不是搭配技巧，而是氣場本身。結構感西裝外套搭配同色長褲，線條乾淨、比例俐落，沒有多餘修飾。紅色尖頭高跟鞋成為整體唯一亮點，在極簡之中注入自信與女人味。
黑色向來是成熟女人的安全色，但這套造型卻一點也不保守。合身西裝外套搭配帶有裙擺線條的下身設計，讓俐落與柔美同時存在。珍珠項鍊低調點亮鎖骨，而亮色手提包在全黑之中拉出視覺焦點，讓造型更有記憶點。
柔軟的米色針織上衣，搭配深色高腰開衩長裙，一柔一挺的材質對比，讓層次自然浮現。針織的親和感中和夜晚的銳利，而開衩裙擺在行走間若隱若現，性感卻不刻意。
