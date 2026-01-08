張員瑛、舒華都靠這招！韓星御用「清透純欲妝」5技巧＋平價彩妝新品推薦。圖片來源：張員瑛、舒華IG

近年韓國彩妝圈吹起「清透純欲妝」風潮，從舒華、IVE張員瑛到BLACKPINK Rosé，都紛紛以乾淨、柔和、若有似無的妝感掀起討論熱潮。這類妝容講求肌膚透亮、氣色紅潤、線條不明顯，看似沒化妝卻美得令人移不開視線。

與濃妝不同，清透純欲妝的關鍵在於「減法美學」與「細節妝效」。以下一次解析韓系清透妝怎麼化的5大重點，並搭配近期5款超實用的話題開架新品，打造日常也能駕馭的高顏值偽素顏妝感。

張員瑛。圖片來源：張員瑛IG

想打造韓系肌膚的柔霧光澤感，底妝一定要少量多次、用拍的上妝。先使用具有保濕與校色效果的妝前乳或飾底乳，均勻膚色與提亮暗沉，再用美妝蛋或氣墊輕拍粉底，不需厚塗，反而讓肌膚紋理保留自然光澤。

圖片來源：Rose IG

韓國女星的純欲感來自那層輕輕暈染的腮紅紅暈，位置多半從眼睛下方橫向刷開，看起來像是微醺或天生氣色好。色調方面建議選擇乾燥玫瑰、蜜桃珊瑚或紅酒色，與唇彩同色會更有整體感。

圖片來源：IU IG

眼妝這樣化：只畫內眼線＋一點點臥蠶提亮

韓星眼妝強調不明顯卻有神，常見手法是用極細眼線筆描繪睫毛根部，再在眼尾拉出0.2cm左右的延伸。下眼影可用細珠光提亮臥蠶，讓雙眼看起來更清澈、圓潤、有放大效果。

金裕貞。圖片來源：IG@you_r_love

唇妝這樣化：淡色、潤澤、像沒擦卻很有氣色

純欲妝的唇彩強調「潤而不濃」，推薦選擇偏裸粉、豆沙、蜜桃等自然色系，畫法上先在唇中間點上色後用指腹暈開，模糊唇線後呈現自然咬唇感。

潤娥。圖片來源：潤娥IG

色彩搭配這樣挑：唇頰同色、整體更自然

韓系清透妝講求「One Tone」，建議唇彩與腮紅使用同色調產品，不僅減少色塊感，也能讓氣色更自然、妝感更和諧。

若想增加妝容完整度，也可選擇同系列或同品牌色系產品組合使用，讓整體妝效更統一、攝影效果更佳。

高允貞。圖片來源：高允貞IG

五款打造清透純欲妝的開架彩妝推薦

1. MEKO × 游絲棋 原野肌密無痕抹刀粉底液 建議售價：NT$589

MEKO × 游絲棋老師 原野肌密無痕抹刀粉底液。圖片來源：品牌提供

與色彩專家游絲棋老師聯名推出的這款粉底液，主打「絲霧柔焦肌」，結合光澤感與輕盈遮瑕效果。採用獨特抹刀出料設計，避免沾手與粉感過重，適合追求薄透底妝與自然肌膚質感的使用者。全系列共四色，針對亞洲膚色設計冷暖調選項，協助使用者找到真正的命定色

MEKO × 游絲棋老師 原野肌密無痕抹刀粉底液。圖片來源：品牌提供

2. I'M MEME 我愛神力水光網紗氣墊 建議售價：NT$790

我愛神力水光網紗氣墊。圖片來源：品牌提供

韓系底妝愛好者首選氣墊，首度將PDRN修護精華與高濃度玻尿酸添加至氣墊粉餅中，實現妝養合一效果。搭配專櫃級網紗設計，粉體細緻服貼、遮瑕力佳但不厚重，能拍出自然透亮水光感底妝，呈現無瑕又水潤的原生肌。

我愛神力水光網紗氣墊。圖片來源：品牌提供

3. I'M MEME 我愛奶霜唇頰水彩 建議售價：NT$390

I'M MEME 我愛奶霜唇頰水彩。圖片來源：品牌提供

唇頰兩用設計，質地如奶霜般細緻柔滑，能與底妝自然融合，打造整臉色調一致的韓系氛圍感。推出玫瑰粉、紅酒色、乾燥玫瑰、奶杏與蜜桃珊瑚等五種色選，能自由混搭濃淡變化，輕鬆演繹從純真少女到微醺溫柔的妝容風格

I'M MEME 我愛奶霜唇頰水彩。圖片來源：品牌提供

4. FreshO2 × 丹妮婊姐 玻尿酸酪梨油護唇膏 建議售價：NT$420

FreshO2 × 丹妮婊姐 玻尿酸酪梨油護唇膏。圖片來源：品牌提供

強調日常素顏也能提升氣色的潤色型護唇膏。富含酪梨油、玻尿酸、大豆油等高效保濕成分，可舒緩乾裂、撫平唇紋，並帶有自然潤色效果。主打色「玫裸光」為日常百搭裸粉色，「晶透光」則為無色透明款，可作為妝前打底

FreshO2 × 丹妮婊姐 玻尿酸酪梨油護唇膏。圖片來源：品牌提供

5. Love Liner 隨心所慾超防水極細眼線筆

筆芯僅1.1mm × 2.2mm的極細設計，滑順不拖拉，新手也能精準描繪。具高防水、防暈染特性，長時間維持俐落線條。共推出濃密漆黑與經典深棕兩色，分別適合強調眼型與打造自然柔和眼神。