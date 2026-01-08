房門後的服裝店來了！「龍宮公主的寶盒」進駐南港老爺行旅，旅英設計師限定選物登場

2026-01-08 16:06 女子漾／編輯許智捷
房門後的服裝店來了！「龍宮公主的寶盒」進駐南港老爺行旅，旅英設計師限定選物登場。圖／官方提供
房門後的服裝店來了！「龍宮公主的寶盒」進駐南港老爺行旅，旅英設計師限定選物登場。圖／官方提供

隱身在飯店房門之後的設計場景，再度於城市中現身。由時裝品牌 APUJAN 發起的「房門後的服裝店」，攜手同樣具有旅英背景的設計品牌：珠寶設計 Eunice Kuo Metalwork、設計選物 JH Production，以及家飾品牌 KANARI，共同推出期間限定企劃「龍宮公主的寶盒」，於南港老爺行旅展開一場結合設計展演與選物銷售的沉浸式體驗。

圖／官方提供
圖／官方提供

「房門後的服裝店」至今已於不同飯店空間舉辦九屆，活動形式融合展覽、體驗與快閃店，並採邀請制進行，僅透過品牌向賓客寄發邀請函參與，逐漸成為在設計圈與熟客之間口耳相傳的神秘限定活動。每年年底，由四個品牌共同策劃，在飯店空間中開啟一段短暫卻完整的創作時空。

圖／官方提供
圖／官方提供

2026 年最新一季「龍宮公主的寶盒」，以 APUJAN 於倫敦時裝週發表的秋冬系列為創作起點，延伸童話敘事與海底奇幻意象，運用南港老爺行旅十九間客房打造多重場景。每一間房間皆承載不同的設計語彙與故事線索，引導參與者在飯店走廊間穿梭，展開一場潛藏於都市行旅中的探索體驗。

Kanari_House Opener房屋開瓶器。圖／官方提供
Kanari_House Opener房屋開瓶器。圖／官方提供

除了設計商品的展售，現場亦規劃多元體驗內容，包括呼應主題的手作絹印課程、書法體驗、新經典文化策劃的講座、恆器製酒舉辦的品酩活動，以及日京江羽人的現場演出。甜點與酒水同樣延續四個品牌過去一季的跨界合作成果，既呈現新品，也回顧各自的創作歷程。

Kanari_Verso 轉境薰香。圖／官方提供
Kanari_Verso 轉境薰香。圖／官方提供

主辦團隊表示，希望透過打開一扇扇房門，在高密度的城市空間中，創造更多讓人停下腳步、重新感受設計與生活連結的時刻。

以服裝為敘事媒介　從倫敦走向國際的時裝品牌

APUJAN 為旅英設計師詹朴於倫敦創立的時裝品牌，創作核心聚焦於服裝如何承載故事與想像。品牌成立後即登上倫敦時裝週官方日程舉辦獨立時裝秀，逐漸在國際設計與時尚圈累積關注度，並建立自營網路商店與分布於不同城市的銷售通路。

APUJAN家居服 。圖／官方提供
APUJAN家居服 。圖／官方提供

品牌作品以多樣化的針織技藝與原創布料為基礎，結合古代服飾結構與當代剪裁，設計主題常取材自文學典故、奇幻想像與時間流逝，風格帶有強烈敘事性與完整世界觀，使服裝不僅是穿著物件，更像是一段可被閱讀的故事。

25OC 波光粼粼珍珠項鍊。圖／官方提供
25OC 波光粼粼珍珠項鍊。圖／官方提供

近年來，APUJAN 持續跨足不同領域，曾為雲門舞集製作舞衣，與長榮航空合作推出機上制服，並為三星、台灣大哥大、吳寶春麥方店與郭元益打造品牌制服設計；同時也曾與麥當勞、紅茶花伝、《咒術迴戰》及全家便利商店推出聯名商品，將時裝語彙延伸至日常生活。

APUJAN家居服 。圖／官方提供
APUJAN家居服 。圖／官方提供

在公共文化場域中，APUJAN 亦擔任第 59 屆金鐘獎主視覺設計，並受邀於法國知名時尚與蕾絲博物館展出，相關作品亦被收為永久館藏。

23FS Ring。圖／官方提供
23FS Ring。圖／官方提供

今年二月，APUJAN 於倫敦時裝週官方日程中發表最新時裝系列《龍宮公主的寶盒》，延續品牌一貫的敘事風格，也成為本次「房門後的服裝店」期間限定企劃的創作核心。

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

2025-12-19 15:38 女子漾／編輯張念慈
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供

康是美這次真的出大招，直接把韓國指標性藥妝店 OLIVE YOUNG 的人氣品牌搬進台灣。位於桃園的「桃華門市」與台中的「東興門市」雙雙升級為超旗艦店，12月19日正式開幕，以更大的空間、更完整的品項，打造全新等級的美妝潮流據點。

兩間門市不只外觀升級，內容更是誠意滿滿。包括OLIVE YOUNG四大自有品牌首度完整進駐，同步規劃MINI可愛小物專區、香水香氛大櫃，以及野獸國 IP潮玩區，無論是日常補貨、挖寶購物，還是拍照打卡，都能一次滿足。

康是美東興門市。圖片來源：品牌提供
康是美東興門市。圖片來源：品牌提供

亮點一 韓妝控必逛！OLIVE YOUNG 四大自有品牌一次到位

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

最大亮點莫過於 OLIVE YOUNG 四大品牌 wakemake、colorgram、BIOHEAL BOH、BRINGGREEN 首度以完整陣容進駐康是美。桃華與東興門市直接化身韓妝集中地，不用代購、不必等待，就能零時差入手韓妞熱用的話題商品。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

wakemake主打專業彩妝，其中16色眼影盤與空氣感氣墊粉餅深受歡迎；colorgram以活潑年輕風格擄獲目光，糖葫蘆水光唇釉人氣居高不下；BIOHEAL BOH 則以科研保養聞名，3D益生菌面霜與B5積雪草噴霧在韓國熱銷；BRINGGREEN主打溫和純淨，積雪草毛孔精華是問題肌族群的愛用款。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

亮點二 MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收

門市特別設置MINI主題陳列區，網羅季節限定、社群爆紅與高討論度小物，且會不定期更換內容，每次造訪都有新驚喜。從LANEIGE甜甜圈水唇釉、alternativestereo 寶石唇頰盤，到迷你版護髮精油、IP聯名護手霜，逛起來就像在挖寶。

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

亮點三 香氛控必試　命定香水機互動體驗

桃華與東興門市同步打造大型香水香氛專區，集結韓系、居家與小眾香氛品牌，讓消費者能盡情試香。包括韓國國民香氛 hetras、少女系香氛 OHANA MAHAALO 都能現場體驗。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

其中桃華門市更設有adopt香水機，消費滿1,500 元即可互動體驗，並免費帶回一支市價690元的adopt 30ml 香水，成為開幕期間最受關注的話題亮點之一。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

亮點四 野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買

不只美妝，康是美也同步擴展 IP 潮玩版圖。與野獸國合作的大型 IP 專區，集結迪士尼、飛天小女警等人氣角色。包含「動物方城市演唱會系列盲盒」與「飛天小女警鑰匙圈盒玩」，可愛度與收藏性兼具，讓人一逛就停不下來。

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

為歡慶開幕，康是美也端出多項限定優惠。12月19日至21日、12月26日至28日 全店不限金額85折，會員單筆消費滿2,000 元再送200點 OPENPOINT；消費滿1,500元還有機會抽中 BGYM 雲朵柔感按摩椅或 BGYM 飛輪車。此外，東興門市消費滿1,500 元可體驗超萌扭蛋機，桃華門市則推出單筆滿3,000 元贈送多功能摺疊推車或造型手提箱的限定好康。

隨著桃華門市與東興門市正式開幕，康是美也宣告美妝購物體驗全面升級。從韓系品牌、香氛互動到 IP 潮玩，一站式滿足逛街與療癒需求。12 月 19 日起，準備好清單與荷包，親自走一趟，就能感受這波超旗艦門市帶來的全新驚喜。

康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供
康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供

