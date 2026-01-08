房門後的服裝店來了！「龍宮公主的寶盒」進駐南港老爺行旅，旅英設計師限定選物登場。圖／官方提供

隱身在飯店房門之後的設計場景，再度於城市中現身。由時裝品牌 APUJAN 發起的「房門後的服裝店」，攜手同樣具有旅英背景的設計品牌：珠寶設計 Eunice Kuo Metalwork、設計選物 JH Production，以及家飾品牌 KANARI，共同推出期間限定企劃「龍宮公主的寶盒」，於南港老爺行旅展開一場結合設計展演與選物銷售的沉浸式體驗。

「房門後的服裝店」至今已於不同飯店空間舉辦九屆，活動形式融合展覽、體驗與快閃店，並採邀請制進行，僅透過品牌向賓客寄發邀請函參與，逐漸成為在設計圈與熟客之間口耳相傳的神秘限定活動。每年年底，由四個品牌共同策劃，在飯店空間中開啟一段短暫卻完整的創作時空。

2026 年最新一季「龍宮公主的寶盒」，以 APUJAN 於倫敦時裝週發表的秋冬系列為創作起點，延伸童話敘事與海底奇幻意象，運用南港老爺行旅十九間客房打造多重場景。每一間房間皆承載不同的設計語彙與故事線索，引導參與者在飯店走廊間穿梭，展開一場潛藏於都市行旅中的探索體驗。

Kanari_House Opener房屋開瓶器。圖／官方提供

除了設計商品的展售，現場亦規劃多元體驗內容，包括呼應主題的手作絹印課程、書法體驗、新經典文化策劃的講座、恆器製酒舉辦的品酩活動，以及日京江羽人的現場演出。甜點與酒水同樣延續四個品牌過去一季的跨界合作成果，既呈現新品，也回顧各自的創作歷程。

Kanari_Verso 轉境薰香。圖／官方提供

主辦團隊表示，希望透過打開一扇扇房門，在高密度的城市空間中，創造更多讓人停下腳步、重新感受設計與生活連結的時刻。

以服裝為敘事媒介 從倫敦走向國際的時裝品牌

APUJAN 為旅英設計師詹朴於倫敦創立的時裝品牌，創作核心聚焦於服裝如何承載故事與想像。品牌成立後即登上倫敦時裝週官方日程舉辦獨立時裝秀，逐漸在國際設計與時尚圈累積關注度，並建立自營網路商店與分布於不同城市的銷售通路。

APUJAN家居服 。圖／官方提供

品牌作品以多樣化的針織技藝與原創布料為基礎，結合古代服飾結構與當代剪裁，設計主題常取材自文學典故、奇幻想像與時間流逝，風格帶有強烈敘事性與完整世界觀，使服裝不僅是穿著物件，更像是一段可被閱讀的故事。

25OC 波光粼粼珍珠項鍊。圖／官方提供

近年來，APUJAN 持續跨足不同領域，曾為雲門舞集製作舞衣，與長榮航空合作推出機上制服，並為三星、台灣大哥大、吳寶春麥方店與郭元益打造品牌制服設計；同時也曾與麥當勞、紅茶花伝、《咒術迴戰》及全家便利商店推出聯名商品，將時裝語彙延伸至日常生活。

APUJAN家居服 。圖／官方提供

在公共文化場域中，APUJAN 亦擔任第 59 屆金鐘獎主視覺設計，並受邀於法國知名時尚與蕾絲博物館展出，相關作品亦被收為永久館藏。

23FS Ring。圖／官方提供

今年二月，APUJAN 於倫敦時裝週官方日程中發表最新時裝系列《龍宮公主的寶盒》，延續品牌一貫的敘事風格，也成為本次「房門後的服裝店」期間限定企劃的創作核心。