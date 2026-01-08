2026-01-08 18:11 國際美容化妝品展
新年煥膚第一站 免種鑽也能亮 PS+LAB無針水光DIY 30分鐘打造速效水光肌
面對新的一年節慶聚會密集登場，快速、有效且無侵入性的保養方式成為近年美妝市場新趨勢。東森自然美旗下科技美業創新品牌 PS+LAB（Personal Skin Lab），於台北車站地下街東森廣場K區自8月推出「PS+LAB美肌快充站」即在美容圈引爆話題，主打氣動脈衝無針水光DIY體驗，僅需30分鐘，即可完成客製化水光保養，為忙碌都會族群帶來全新「快充式」美肌體驗。
無針、零修復期 開啟水光保養新選擇
PS+LAB以「不打針、不種鑽、無修復期」為核心理念，利用氣動脈衝無針導入科技，透過高壓氣流將精華導入肌膚表層，有效提升肌膚含水量與整體透亮度，過程溫和舒適，特別適合怕痛族、對侵入式醫美卻步，或希望在重要場合前快速調整膚況的消費者。
整體體驗流程設計為一鍵啟動、操作直覺，約30分鐘即可完成全臉導入，無須敷麻、不影響日常行程，讓水光保養從「預約制課程」轉變為可隨時進行的日常保養選項。
Personal Skin Lab概念 打造個人化水光系統
PS+LAB品牌名稱取自「Personal Skin Lab」，強調每個人都能依自身膚況打造專屬的保養組合。美肌快充站採用「晶露＋晶萃」雙階段設計，消費者可依照保濕、亮白、修護或抗老等需求自由搭配，讓每一次體驗都具備高度客製彈性。品牌指出，這樣的模組化設計不僅降低保養門檻，也讓消費者從被動接受服務，轉為主動參與自己的肌膚管理過程，提升整體保養體驗感與記憶點。
新品升級導入「泌齡科技」 回應熟齡與初老需求
新的一年，PS+LAB進一步升級保養配方，導入源自外泌體研究概念啟發的「泌齡科技」，以細胞外環境與訊息傳遞為靈感，結合可作為化妝品使用之動物來源成分，著重於修護、亮白與膚況穩定表現。升級後的晶萃在質地延展性、親膚性與吸收速度上皆更貼近日常使用需求，特別適合在節慶、聚會前進前「速效發光保養」，讓肌膚在視覺上呈現自然透亮細緻柔和的狀態。
台北車站K區限定登場 美肌快充融入生活場景
PS+LAB美肌快充站首站選址於人流密集的台北車站地下街東森廣場K區，將科技美業概念融入通勤、購物與生活動線中，讓保養不再受限於美容院場域，而是成為日常生活的一部分。
2026年1月推出限定體驗活動，「活膚泌碼水光體驗方案」只要 $1689 加倍修護與亮白實感，提供節慶前快速保養選擇，並加碼臨櫃消費贈禮，臨櫃不限金額消費即可立即現場DIY精油香氛1.5ml帶回家。PS+LAB美肌快充站不定期推出快閃驚喜吸引不少通勤族與年輕族群駐足體驗。
行動美容車啟動 拓展科技美業新模式-3萬圓夢創業
除固定據點外，PS+LAB亦同步啟動「行動美容車」計畫，未來將進駐商圈、社區與活動現場，將無針水光與快充保養體驗直接帶入消費者生活半徑。品牌表示，短時間內已累積數百位體驗會員，顯示市場對此類快速、可視化效果的保養模式具高度接受度。
PS+LAB期望透過可複製、可擴散的行動美業模式，建立新型態科技護膚體驗，並同步開放加盟方案，提供完整訓練、儀器配套與行銷支援，吸引有志投入美業的創業與斜槓族群。有意了解更多加盟資訊，歡迎撥打02-29495691諮詢。
展覽資訊▍展覽名稱：2026 beautyworld 台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會
▍日期：2026/3/20 (五) - 3/23 (一)，10:00~18:00
▍地點：台北世貿一館 A、D區 (台北市信義區信義路五段5號)
▍官方網站：
https://expo.udn.com/202603-beautyworldtaipei/index.html
▍主辦單位：聯合線上、香港商法蘭克福展覽有限公司臺灣分公司