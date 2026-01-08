護膚｜熬夜沒關係，臉色不能一起陪熬 　日本製 CICIBELLA杜鵑花酸&維他命激光淨白面膜+杜鵑花酸激光淨白超導液

2026-01-08 13:32 cookie餅乾小姐





實說，到了輕熟女這個階段，選保養品真的會變得比較務實一點。


比起一敷就白到不真實的效果，我更在意的是膚色能不能慢慢變乾淨、氣色看起來有沒有精神。


也因為這樣，我才會注意到這組 日本製 CICIBELLA 杜鵑花酸＆維他命激光淨白面膜＋杜鵑花酸激光淨白超導液。



它給我的第一印象，就是走那種不張揚、但很有實力的路線。


杜鵑花酸搭配維他命，不是刺激型淨白，而是幫肌膚把暗沉、疲態慢慢整理好。


敷面膜的時候很舒服，沒有刺刺的感覺，拿下來後臉是透亮的，不是假白，連膚觸都變得比較細緻。



我自己很喜歡在敷完面膜後接著用超導液，吸收度很好，肌膚會有一種被「好好照顧、穩定下來」的感覺。


隔天上妝也比較服貼，整張臉看起來乾淨、有精神，這種變化對輕熟女來說真的很加分。



再加上日本製這一點，本來就會讓人多一份安心感。


質地清爽、不黏膩，也不會給肌膚太多負擔。


對我來說，這組不是為了追求誇張的亮白，而是那種越用越順、氣色慢慢回來的淨白感，很適合現


對我來說，這正是現在最想要、也最適合的保養方式。










今天要分享的是CICIBELLA杜鵑花酸&維他命激光淨白面膜+杜鵑花酸激光淨白超導液，

我的步驟是先用面膜再用超導液，這樣睡覺前用比較好，步驟我喜歡這樣，

這幾天氣候比較冷，肌膚比較容易乾燥，讓我臉頰摸起來很粗糙!




先來分享介紹這款來自日本的面膜

CICIBELLA杜鵑花酸&維他命激光淨白面膜


.







第一次看到 CICIBELLA 杜鵑花酸＆維他命激光淨白面膜 的外觀，其實就蠻有好感的。


它不是那種花俏、走可愛路線的包裝，而是偏向乾淨、理性、帶點專業感的設計，一看就知道是給「懂保養的大人」用的。



整體配色很清爽，不會過度用亮色搶眼，反而讓人覺得安心、有質感。


包裝底色是銀色的，接著上面中間顏色是漂亮漸層藍綠色，色系非常的時髦前衛且漂亮，


跟我用過以往的可愛型面膜包裝差很多，這款看起來相當時髦，


上面也貼中文字幕白皙亮采，報面是日文的說明，也有中文的標籤貼在上面是中文說明，


在使用之前可以看清楚，日本的面膜很多都是採一包裝裡面有幾片的方式，


要撕開包裝的夾鏈袋設計很不錯!




可能是這樣比較環保的原因吧，我猜的~~ 日本面膜一向都很好用，我用過的日本面膜沒碰過不好用的，


真的很期待等等開箱使用時候，敷過的臉部肌膚的觸感，


包裝上把重點成分標示得很清楚，不用翻來翻去猜這片面膜到底在主打什麼，對像我這種逛到後來只想快速判斷、不要動腦太多的輕熟女來說，很加分。



單片包裝拿在手上不會太薄，質感扎實，放在化妝桌上也不突兀，甚至有點「日系保養品該有的低調感」。


不是為了拍照炫耀，而是那種你每天看到、會放心拿來用的設計。


面膜袋裝的設計上面有拉鍊，是用完合起來就好了不用怕精華液外流，


一整包裡面總共有7片面膜，容量是50ML一包，面膜大小是W155H210D10MM，


製造地就是日本，這樣我敷起來更加安心了，











老實說，第一次敷 CICIBELLA 杜鵑花酸&維他命激光淨白面膜 的時候，我心裡其實有一點小緊張（笑）。


畢竟看到「杜鵑花酸＋維他命」這種關鍵字，很怕一不小心就會有反應或變紅。結果整個是我多想了。



面膜一敷上臉，第一個感覺是很服貼，不是那種一動就滑來滑去的面膜，精華液是水潤型的，但不會滴得到處都是，敷的時候可以很安心地滑手機、追劇。








肌膚當下有一種微微的清爽感，不刺、不癢，反而像是臉被溫柔地安撫了一下。


面膜厚度算是偏厚的 ，雖然很厚但是算是透氣的，而且精華液真的含很多，用起來真的比台灣面膜還好用，


因為我使用過非常多的面膜，我對於這款面膜評價真的很高，


如果不相信可以買來試試看，他服貼臉部線條，整張臉就像泡在水中一樣的觸感，


冬天敷臉會有點冷可以先泡在熱水裡再拿出來敷臉，教給你一個小招數，


敷完15分鐘後拿下面膜那一刻，感覺面膜精華液還是蠻多的，


我最有感的是——臉看起來真的乾淨很多。


不是死白，而是那種「氣色被整理過」的感覺，原本熬夜後的小暗沉，好像被柔焦了一層。


摸起來的觸感也很加分，臉是水潤的，但不黏、不悶，完全不會有精華殘留在臉上很厚重的負擔感。



隔天上妝時特別有感，底妝變得比較服貼，粉不容易卡，連照鏡子都會忍不住多看自己兩眼（笑）。


敷過後的肌膚感覺觸感很棒，而且臉頰摸起來彈彈黏黏的，還自帶光環系統，臉部整個像打光過一樣，






我猜應該是面膜的精華液很好，真的使用後我的肌膚變得很水潤好亮就像日本女人的肌膚一樣亮剔透，真的超級棒的，


這款面膜真的使用過後，好的沒話說，而且他沒有添加多餘的香料味，敷起來幾乎是沒有味道的，


如果喜歡溫和面膜的人可以考慮使用這款面膜真的很不一樣，我個人給滿分真的，


真的很少遇到那麼好用的面膜，用完我好喜歡好想再買一包使用喔! cp值有夠高的~~~



對我們這種輕熟女來說，保養真的不求一次改變人生，但這款面膜給的就是那種「今天膚況很OK」的小確幸，在忙碌生活裡，很值得留給自己的一片放鬆時光。













分享完後接下來介紹第二瓶

CICIBELLA杜鵑花酸激光淨白超導液








如果單純從包裝設計外觀來看，CICIBELLA 杜鵑花酸激光淨白超導液真的很對輕熟女的胃口。



它不是那種一看就很浮誇、走強烈視覺的瓶身，而是偏日系簡約、乾淨俐落的設計。


整體線條很清爽，配色不張揚，給人的第一印象就是理性、穩定、有專業感，放在化妝桌上不會顯得雜亂，反而有種保養日常被好好整理過的感覺。



瓶身資訊標示清楚，重點成分一眼就能看到，不需要翻來翻去找說明，對已經用過不少保養品的輕熟女來說，這種「不囉嗦、直接講重點」的設計很加分。


整體視覺沒有多餘裝飾，卻看得出質感，屬於越看越順眼的那一型。


外觀全都是白色為主體 ，正面有一瓶藍色超導液的圖案，所看如同所見本身一樣，


外面都是日文說明，一罐的容量約ml的大小，算適中的容量，


打開要把它撕開來才可以打開，包裝整體感覺乾淨且精緻，蠻不錯的，



整體來說，這款超導液的包裝外觀給人的感覺就是：不追流行、不賣噱頭，而是很安靜地站在那裡，讓人願意天天拿起來用。這樣的設計，反而特別耐看，也很符合輕熟女現在對保養的態度。




整體來說，CICIBELLA 這款面膜的外觀給人的感覺就是：不喧嘩、不誇張，但很清楚自己在做什麼。


對現在的我而言，這樣的包裝反而更耐看，也更對味。


接著打開包裝，可以看到一瓶藍色的罐子，正面有水濺起來的圖案，用英文的標示，










罐身是深藍色的，接著是銀色，按壓處白色，就是擠壓的設計，用滴管得形式來使用，整體看起來乾淨有質感，






接著就可以打開來使用看看了，


我直接把滴管滴在我臉部，剛剛有敷面膜，我等精華液被吸收後，接著再使用這罐超導罐，







如果說保養已經進入「不想花太多時間，但又很在意效果」的階段，那 CICIBELLA 杜鵑花酸激光淨白超導液真的會讓人蠻有好感的。



質地一倒出來是偏水感的精華液，不是濃稠那種，一抹開就化開來，很好推，延展性也不錯。


它的顏色是半透明偏白色的，質感有點像精華液，但是再比精華液黏稠一點，


上臉的瞬間不會有刺激感，反而是清清爽爽的，吸收速度快到讓人有點驚訝，輕輕拍個幾下就進肌膚了，臉上不會留下黏黏亮亮的那層膜，對早上趕時間的人來說超加分。


而且使用過程之中完全沒有氣味 ，真的蠻溫和的，喜歡無氣味的水水可以考慮使用這款超導液喔，



用完後最明顯的感受是肌膚變得很乾淨、很穩定。


不是那種立刻白到不自然，而是膚色看起來比較均勻，原本因為熬夜或壓力出現的小暗沉，慢慢有被整理好的感覺。






摸起來的觸感也很細緻，臉是潤的，但完全不悶、不油，後續接乳液或乳霜都很服貼。



連續使用一陣子後，會發現照鏡子時那種「氣色不太行」的時刻變少了（笑）。


而且它吸收速度算蠻快的，而且滴在臉上邊按摩邊讓它吸收乾淨，這樣感覺蠻不錯的，


肌膚摸起來有彈，而且像喝過水一樣的觸感，有點黏黏感時則因為很飽水的關係，




對輕熟女來說，這種溫和、好吸收、又不給肌膚負擔的超導液，真的很適合當日常保養裡的安心角色，不用想太多，天天用也很放心。





日本的保養品就是好用兩個字~












前一晚先敷 CICIBELLA 杜鵑花酸&維他命激光淨白面膜，再接著擦 杜鵑花酸激光淨白超導液，隔天早上起床最皮膚今天很聽話」的狀態，連補妝次數都變少。



整體使用下來，我會覺得這組合很適合我們這種生活忙、作息又不一定規律的輕熟女。


它不是走刺激路線，而是溫和把膚況慢慢拉回正軌的那種安心感。


當你只是想讓臉看起來有精神、氣色在線，這一組真的會默默幫你撐住場面，是會想放在日常保養裡長期使用的類型。


明顯的是——臉看起來很乾淨、很醒。不是那種刻意追求的白，而是膚色變得比較均勻，原本熬夜留下來的暗淡感好像被好好整理過一樣。



摸起來的狀態也很加分，肌膚是軟的、潤的，卻不會油油黏黏，連T字都不會泛油。


上妝時更有感，底妝貼得住、不容易卡粉，臉整體呈現一種「皮膚今天很聽話」的狀態，連補妝次數都變少。



整體使用下來，我會覺得這組合很適合我們這種生活忙、作息又不一定規律的輕熟女。


這兩個日本保養品真的非常的好用，真的少見難得好用，和我使用過的這個品牌的保養品可以算是前10名有的，真的很厲害!!


使用過後肌膚，隔天早上摸起來還是水水的感覺，肌膚觸感很柔軟，沒有多餘的粗糙感，有喝水一般，摸起來平滑滑潤，真的太滿意的，


決定使用完後我想要回購這款系列的保養品，真的是太好用了，餅乾大推~~


它不是走刺激路線，而是溫和把膚況慢慢拉回正軌的那種安心感。


當你只是想讓臉看起來有精神、氣色在線，這一組真的會默默幫你撐住場面，是會想放在日常保養裡長期使用的類型。







康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

2025-12-19 15:38 女子漾／編輯張念慈
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供

康是美這次真的出大招，直接把韓國指標性藥妝店 OLIVE YOUNG 的人氣品牌搬進台灣。位於桃園的「桃華門市」與台中的「東興門市」雙雙升級為超旗艦店，12月19日正式開幕，以更大的空間、更完整的品項，打造全新等級的美妝潮流據點。

兩間門市不只外觀升級，內容更是誠意滿滿。包括OLIVE YOUNG四大自有品牌首度完整進駐，同步規劃MINI可愛小物專區、香水香氛大櫃，以及野獸國 IP潮玩區，無論是日常補貨、挖寶購物，還是拍照打卡，都能一次滿足。

康是美東興門市。圖片來源：品牌提供
康是美東興門市。圖片來源：品牌提供

亮點一 韓妝控必逛！OLIVE YOUNG 四大自有品牌一次到位

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

最大亮點莫過於 OLIVE YOUNG 四大品牌 wakemake、colorgram、BIOHEAL BOH、BRINGGREEN 首度以完整陣容進駐康是美。桃華與東興門市直接化身韓妝集中地，不用代購、不必等待，就能零時差入手韓妞熱用的話題商品。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

wakemake主打專業彩妝，其中16色眼影盤與空氣感氣墊粉餅深受歡迎；colorgram以活潑年輕風格擄獲目光，糖葫蘆水光唇釉人氣居高不下；BIOHEAL BOH 則以科研保養聞名，3D益生菌面霜與B5積雪草噴霧在韓國熱銷；BRINGGREEN主打溫和純淨，積雪草毛孔精華是問題肌族群的愛用款。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

亮點二 MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收

門市特別設置MINI主題陳列區，網羅季節限定、社群爆紅與高討論度小物，且會不定期更換內容，每次造訪都有新驚喜。從LANEIGE甜甜圈水唇釉、alternativestereo 寶石唇頰盤，到迷你版護髮精油、IP聯名護手霜，逛起來就像在挖寶。

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

亮點三 香氛控必試　命定香水機互動體驗

桃華與東興門市同步打造大型香水香氛專區，集結韓系、居家與小眾香氛品牌，讓消費者能盡情試香。包括韓國國民香氛 hetras、少女系香氛 OHANA MAHAALO 都能現場體驗。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

其中桃華門市更設有adopt香水機，消費滿1,500 元即可互動體驗，並免費帶回一支市價690元的adopt 30ml 香水，成為開幕期間最受關注的話題亮點之一。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

亮點四 野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買

不只美妝，康是美也同步擴展 IP 潮玩版圖。與野獸國合作的大型 IP 專區，集結迪士尼、飛天小女警等人氣角色。包含「動物方城市演唱會系列盲盒」與「飛天小女警鑰匙圈盒玩」，可愛度與收藏性兼具，讓人一逛就停不下來。

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

為歡慶開幕，康是美也端出多項限定優惠。12月19日至21日、12月26日至28日 全店不限金額85折，會員單筆消費滿2,000 元再送200點 OPENPOINT；消費滿1,500元還有機會抽中 BGYM 雲朵柔感按摩椅或 BGYM 飛輪車。此外，東興門市消費滿1,500 元可體驗超萌扭蛋機，桃華門市則推出單筆滿3,000 元贈送多功能摺疊推車或造型手提箱的限定好康。

隨著桃華門市與東興門市正式開幕，康是美也宣告美妝購物體驗全面升級。從韓系品牌、香氛互動到 IP 潮玩，一站式滿足逛街與療癒需求。12 月 19 日起，準備好清單與荷包，親自走一趟，就能感受這波超旗艦門市帶來的全新驚喜。

康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供
康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供

Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

2025-12-28 20:57 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

最近討論度極高的Netflix戲劇《他為什麼依然單身》，劇中圍繞的不只是愛情選擇，更是一種關於「成熟後如何看待關係與自我狀態」的提問。也正因如此，「姊姊感」這個關鍵字，再次成為許多人關注的焦點——不是急著被愛，而是站得夠穩、夠清楚，自然有人靠近。而提到現實世界中最具代表性的姊姊感範本，女主角朱珠絕對榜上有名。她的穿搭從不張揚，卻總能在第一時間抓住視線。小編盤點了朱珠的姊姊感6套造型穿搭，一起拆解什麼叫做真正的大人系穿搭！

1.白襯衫 × 格紋馬甲 × 過膝長靴

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

以白襯衫作為基底，外疊格紋馬甲與粗呢背心，層次分明卻不顯厚重，線條乾淨俐落。腰間皮帶自然收出比例，搭配奶白色長褲與過膝黑靴，把整體身形拉得修長而有力量。這套造型在中性與女人味之間取得平衡，理性中帶著柔韌，是一種不需要張揚的氣場展現。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

2.香檳金修身套裝 × 細鍊飾品

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

香檳金色套裝在燈光下散發細緻光澤，低調卻不黯淡。收腰剪裁勾勒出身形曲線，微喇叭袖讓線條更顯流動。配件刻意簡化，只留下項鍊與耳環點亮視線，把焦點完全交給整體氣場。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

3.淺灰毛呢外套 × 粉色針織 × 高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔霧感的淺灰毛呢外套，內搭淡粉色針織，色調溫柔卻不甜膩，第一眼親近，卻保留距離。俐落剪裁搭配尖頭高跟鞋，自然拉長比例，也讓整體多了都會女子的自信感。這套穿搭靠的是材質與色彩堆疊出的層次，溫柔但不軟弱，是很耐看的姊姊感範本。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

4.白色西裝套裝 × 紅色尖頭高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

全白套裝最考驗的從來不是搭配技巧，而是氣場本身。結構感西裝外套搭配同色長褲，線條乾淨、比例俐落，沒有多餘修飾。紅色尖頭高跟鞋成為整體唯一亮點，在極簡之中注入自信與女人味。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

5.黑色西裝外套 × 長裙剪裁 × 亮色手提包

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

黑色向來是成熟女人的安全色，但這套造型卻一點也不保守。合身西裝外套搭配帶有裙擺線條的下身設計，讓俐落與柔美同時存在。珍珠項鍊低調點亮鎖骨，而亮色手提包在全黑之中拉出視覺焦點，讓造型更有記憶點。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

6.米色針織上衣 × 高腰開衩長裙 × 夜景氛圍

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔軟的米色針織上衣，搭配深色高腰開衩長裙，一柔一挺的材質對比，讓層次自然浮現。針織的親和感中和夜晚的銳利，而開衩裙擺在行走間若隱若現，性感卻不刻意。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

2026-01-06 01:21 女子漾／編輯桑泥
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122

說到亞洲女神級短髮代表，宋慧喬絕對榜上有名。不同於過去長髮的溫柔形象，她近期多次以短髮亮相，從清新、甜美到俐落、帥氣，每一次都掀起一波模仿潮。也正因如此，宋慧喬的短髮成為許多女生剪髮前必存的靈感範本，證明短髮不只不減女人味，反而更顯氣質與態度。

以下就來盤點宋慧喬最具代表性的 5 款經典短髮造型，不論你想走甜美風、極簡或率性路線，都能找到適合自己的短髮範本！

1｜經典短鮑伯：最不退流行的氣質首選

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬最新亮相的短髮就是這款長度落在下巴到耳下之間的經典短鮑伯，這款短髮線條乾淨，但保留了柔和弧度，非常適合想第一次嘗試短髮的人。

而它最大的優點在於「耐看」，無論搭配西裝、針織或洋裝，都能呈現溫柔又成熟的氛圍。


2｜微捲短髮：溫柔甜感瞬間拉滿

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

這款短髮造型加入了自然微捲或空氣感燙度，整個氣質立刻變得更加親和。這個造型特別適合想保留甜美感、但又不想留長髮的女生。

搭配低飽和棕色或霧感黑髮色，微捲短髮能讓整體看起來毫不刻意，卻非常有女人味。


3｜極簡直短髮：高級感歐膩代表

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬近年的時尚大片與公開活動中，也多次以俐落直短髮亮相。這款短髮線條簡潔，幾乎沒有過多層次，靠的是剪裁與髮質取勝，非常適合走極簡、知性路線，也特別受到圓臉及 30+ 女性喜愛。


4｜層次短髮：帥氣與女人味並存

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

如果覺得鮑伯太乖，宋慧喬這款層次短髮絕對值得參考。透過較明顯的層次剪裁，讓整體造型更輕盈，也多了一點率性感，稍微凌亂反而更時髦。


5｜短髮＋瀏海：減齡顯嫩的秘密

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬的短髮造型也會搭配空氣瀏海或薄瀏海，讓造型多一點少女感。關鍵在於瀏海一定要薄、輕、有空氣感，避免厚重齊瀏海造成視覺壓力。

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

2025-12-24 04:10 女子漾／編輯桑泥
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09

每到年末聚會，如何畫出既有節慶氛圍、又能讓肌膚在昏暗燈光下依然「自帶濾鏡」的妝容？小編建議可以從最近火到不行的大陸人氣女星趙露思身上找節慶妝容靈感！她的妝容精髓在於巧妙運用亮片、金屬眼影與打亮等技巧讓五官瞬間立體，並散發出自然通透的仙氣感。往下看小編整理 3 個趙露思派對妝容關鍵技巧，跟著畫，讓妳在年末派對中閃耀動人！

技巧一：用「金屬感」眼影打造深邃又清透的「財閥千金」眼神

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

選色重點：

趙露思常選用大地棕色打底，再疊加香檳金或古銅金的金屬色。這些色系最適合亞洲偏黃膚色，能有效達到「一抹顯白」的效果。

畫法建議：

1. 使用霧面色消腫後，將金屬色眼影點綴在眼皮中央最高點。

2. 關鍵在於眼頭也帶入一點金屬光澤，這能讓眼神看起來更深邃，卻不顯髒。


技巧二：「碎鑽感」亮片點綴

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

亮片位置：

想要在派對中閃閃發光，大顆粒的亮片單品是不可或缺的，但關鍵是「局部點綴」，不要全眼鋪滿，只需將亮片放在臥蠶中央或眼頭，在燈光閃爍時會產生如同「碎鑽」般的視覺衝擊，營造出浪漫的節慶氛圍。


技巧三：用高級打亮術畫出「立體小臉」的原生光澤

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

高光質地：

派對燈光通常由上而下或較為混亂，這時「高光」就是決定五官立體度的關鍵。建議選擇粉質細膩、不顯毛孔的珠光，或是今年最流行的液態高光。

刷色位置：

鼻尖與鼻樑起點： 製造精緻的小翹鼻感。

側臉頰 C 字部位（顴骨到眉骨）： 趙露思的臉蛋看起來飽滿的技巧之一就在這裡，這角度能製造出蘋果肌上提的年輕感。


圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

跟著趙露思畫年末派對妝，你會發現真正顯白的不是濃妝，而是懂得運用高光、亮片與金屬眼影的位置與比例。一抹光澤、一點亮片，就能讓你在派對燈光與合照中自然發光閃耀！

誰說運動褲等於睡褲？試試這 5 種「運動混搭」，時髦到讓人想原地模仿！

誰說運動褲等於睡褲？試試這 5 種「運動混搭」，時髦到讓人想原地模仿！

2025-12-27 20:51 女子漾／編輯Sydney

在追求舒適與美感並行的當代時尚中，運動長褲早已從健身房的單一標籤中解放，躍升為街頭潮流與高階時尚的關鍵核心，透過材質的碰撞與比例的重組，我們可以將原本被視為「居家」或「隨便」的服飾，轉化為極具反差魅力的時髦戰袍，這篇文章將試著跳脫傳統運動風的束縛，探索如何利用運動長褲，打造出層次豐富的風格，讓妳在日常生活中輕鬆駕馭這股運動混搭美學！

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 1

選用一件廓形寬大的深軍綠色飛行員夾克作為上半身的主軸，內搭亮眼的藍色高領針織衫，營造出強烈的色彩層次感。下半身則選擇充滿熱情的鮮紅色側邊線條運動褲，將視覺焦點成功轉移，最令人驚喜的細節在於運動褲上方疊穿了一件帶有蕾絲邊飾的淺藍色細肩帶長版背心，這種「裙褲疊穿」的技巧平衡了下半身的陽剛氣息，腳踩一雙經典的黑白撞色樂福鞋，完美地在街頭運動與法式優雅之間找到了最迷人的交匯點。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 2

當極致奢華的仿皮草外套遇上極致休閒的運動褲，產生的視覺張力絕對是全場焦點！以一件柔和粉色調的長毛皮草外套營造視覺上的厚實感，並巧妙地配戴迷彩花紋的棒球帽來稀釋過於貴氣的氛圍，下半身挑選了深綠色底配上黃色線條的愛迪達經典運動褲，綠與粉的互補色運用讓整體造型既活潑又協調。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 3

這套造型選用了具有懷舊質感的焦糖棕色寬鬆皮夾克，內搭同色系的開襟針織衫與潔白襯衫，呈現出豐富的層次與知性。下半身則是一條帶有復古質感的深褐色側邊運動褲，色調與上身的皮革呼應得極致和諧。這套穿搭的點睛之筆在於亮黃色的球鞋與同色系的亮橘提包，在整片的棕色系中跳脫出一抹鮮活，成功打破了深色調可能帶來的沉重感，將「運動單品高級化」演繹得格外優雅且具職人氣息。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 4

寬鬆的米白色手工感針織衫，內搭一件小立領襯衫露出潔淨邊緣，營造出溫暖卻不失層次的視覺效果。下半身大膽搭配高飽和度的寶藍色側邊運動褲，這種冷色調與暖白色的對撞，讓整體顯得更加乾淨且高級。頭戴一頂淺卡其色棒球帽，再手提一只深棕色皮革編織包，呈現出一種游刃有餘的自信美感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 5

用一件具有強烈橫向線條的彩色條紋針織衫，與下半身縱向發展的深藍色運動長褲線條形成交錯美感。這種橫縱線條的交織不僅能優化身材比例，更能增添視覺的跳躍感，配件上選擇了一頂灰色的毛絨水桶帽與黑皮手套，增添了幾分俏皮與神秘，手拎經典的老花提包，將大牌的高級感融入日常的運動街頭中。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

