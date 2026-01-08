護膚｜熬夜沒關係，臉色不能一起陪熬 　日本製 CICIBELLA杜鵑花酸&維他命激光淨白面膜+杜鵑花酸激光淨白超導液













實說，到了輕熟女這個階段，選保養品真的會變得比較務實一點。

比起一敷就白到不真實的效果，我更在意的是膚色能不能慢慢變乾淨、氣色看起來有沒有精神。

也因為這樣，我才會注意到這組 日本製 CICIBELLA 杜鵑花酸＆維他命激光淨白面膜＋杜鵑花酸激光淨白超導液。





它給我的第一印象，就是走那種不張揚、但很有實力的路線。

杜鵑花酸搭配維他命，不是刺激型淨白，而是幫肌膚把暗沉、疲態慢慢整理好。

敷面膜的時候很舒服，沒有刺刺的感覺，拿下來後臉是透亮的，不是假白，連膚觸都變得比較細緻。





我自己很喜歡在敷完面膜後接著用超導液，吸收度很好，肌膚會有一種被「好好照顧、穩定下來」的感覺。

隔天上妝也比較服貼，整張臉看起來乾淨、有精神，這種變化對輕熟女來說真的很加分。





再加上日本製這一點，本來就會讓人多一份安心感。

質地清爽、不黏膩，也不會給肌膚太多負擔。

對我來說，這組不是為了追求誇張的亮白，而是那種越用越順、氣色慢慢回來的淨白感，很適合現

對我來說，這正是現在最想要、也最適合的保養方式。





















今天要分享的是CICIBELLA杜鵑花酸&維他命激光淨白面膜+杜鵑花酸激光淨白超導液，

我的步驟是先用面膜再用超導液，這樣睡覺前用比較好，步驟我喜歡這樣，

這幾天氣候比較冷，肌膚比較容易乾燥，讓我臉頰摸起來很粗糙!









先來分享介紹這款來自日本的面膜

CICIBELLA杜鵑花酸&維他命激光淨白面膜

.













第一次看到 CICIBELLA 杜鵑花酸＆維他命激光淨白面膜 的外觀，其實就蠻有好感的。

它不是那種花俏、走可愛路線的包裝，而是偏向乾淨、理性、帶點專業感的設計，一看就知道是給「懂保養的大人」用的。





整體配色很清爽，不會過度用亮色搶眼，反而讓人覺得安心、有質感。

包裝底色是銀色的，接著上面中間顏色是漂亮漸層藍綠色，色系非常的時髦前衛且漂亮，

跟我用過以往的可愛型面膜包裝差很多，這款看起來相當時髦，

上面也貼中文字幕白皙亮采，報面是日文的說明，也有中文的標籤貼在上面是中文說明，

在使用之前可以看清楚，日本的面膜很多都是採一包裝裡面有幾片的方式，

要撕開包裝的夾鏈袋設計很不錯!





可能是這樣比較環保的原因吧，我猜的~~ 日本面膜一向都很好用，我用過的日本面膜沒碰過不好用的，

真的很期待等等開箱使用時候，敷過的臉部肌膚的觸感，

包裝上把重點成分標示得很清楚，不用翻來翻去猜這片面膜到底在主打什麼，對像我這種逛到後來只想快速判斷、不要動腦太多的輕熟女來說，很加分。





單片包裝拿在手上不會太薄，質感扎實，放在化妝桌上也不突兀，甚至有點「日系保養品該有的低調感」。

不是為了拍照炫耀，而是那種你每天看到、會放心拿來用的設計。

面膜袋裝的設計上面有拉鍊，是用完合起來就好了不用怕精華液外流，

一整包裡面總共有7片面膜，容量是50ML一包，面膜大小是W155H210D10MM，

製造地就是日本，這樣我敷起來更加安心了，

























老實說，第一次敷 CICIBELLA 杜鵑花酸&維他命激光淨白面膜 的時候，我心裡其實有一點小緊張（笑）。

畢竟看到「杜鵑花酸＋維他命」這種關鍵字，很怕一不小心就會有反應或變紅。結果整個是我多想了。





面膜一敷上臉，第一個感覺是很服貼，不是那種一動就滑來滑去的面膜，精華液是水潤型的，但不會滴得到處都是，敷的時候可以很安心地滑手機、追劇。

















肌膚當下有一種微微的清爽感，不刺、不癢，反而像是臉被溫柔地安撫了一下。

面膜厚度算是偏厚的 ，雖然很厚但是算是透氣的，而且精華液真的含很多，用起來真的比台灣面膜還好用，

因為我使用過非常多的面膜，我對於這款面膜評價真的很高，

如果不相信可以買來試試看，他服貼臉部線條，整張臉就像泡在水中一樣的觸感，

冬天敷臉會有點冷可以先泡在熱水裡再拿出來敷臉，教給你一個小招數，

敷完15分鐘後拿下面膜那一刻，感覺面膜精華液還是蠻多的，

我最有感的是——臉看起來真的乾淨很多。

不是死白，而是那種「氣色被整理過」的感覺，原本熬夜後的小暗沉，好像被柔焦了一層。

摸起來的觸感也很加分，臉是水潤的，但不黏、不悶，完全不會有精華殘留在臉上很厚重的負擔感。





隔天上妝時特別有感，底妝變得比較服貼，粉不容易卡，連照鏡子都會忍不住多看自己兩眼（笑）。

敷過後的肌膚感覺觸感很棒，而且臉頰摸起來彈彈黏黏的，還自帶光環系統，臉部整個像打光過一樣，













我猜應該是面膜的精華液很好，真的使用後我的肌膚變得很水潤好亮就像日本女人的肌膚一樣亮剔透，真的超級棒的，

這款面膜真的使用過後，好的沒話說，而且他沒有添加多餘的香料味，敷起來幾乎是沒有味道的，

如果喜歡溫和面膜的人可以考慮使用這款面膜真的很不一樣，我個人給滿分真的，

真的很少遇到那麼好用的面膜，用完我好喜歡好想再買一包使用喔! cp值有夠高的~~~





對我們這種輕熟女來說，保養真的不求一次改變人生，但這款面膜給的就是那種「今天膚況很OK」的小確幸，在忙碌生活裡，很值得留給自己的一片放鬆時光。





































分享完後接下來介紹第二瓶

CICIBELLA杜鵑花酸激光淨白超導液













如果單純從包裝設計外觀來看，CICIBELLA 杜鵑花酸激光淨白超導液真的很對輕熟女的胃口。





它不是那種一看就很浮誇、走強烈視覺的瓶身，而是偏日系簡約、乾淨俐落的設計。

整體線條很清爽，配色不張揚，給人的第一印象就是理性、穩定、有專業感，放在化妝桌上不會顯得雜亂，反而有種保養日常被好好整理過的感覺。





瓶身資訊標示清楚，重點成分一眼就能看到，不需要翻來翻去找說明，對已經用過不少保養品的輕熟女來說，這種「不囉嗦、直接講重點」的設計很加分。

整體視覺沒有多餘裝飾，卻看得出質感，屬於越看越順眼的那一型。

外觀全都是白色為主體 ，正面有一瓶藍色超導液的圖案，所看如同所見本身一樣，

外面都是日文說明，一罐的容量約ml的大小，算適中的容量，

打開要把它撕開來才可以打開，包裝整體感覺乾淨且精緻，蠻不錯的，





整體來說，這款超導液的包裝外觀給人的感覺就是：不追流行、不賣噱頭，而是很安靜地站在那裡，讓人願意天天拿起來用。這樣的設計，反而特別耐看，也很符合輕熟女現在對保養的態度。









整體來說，CICIBELLA 這款面膜的外觀給人的感覺就是：不喧嘩、不誇張，但很清楚自己在做什麼。

對現在的我而言，這樣的包裝反而更耐看，也更對味。

接著打開包裝，可以看到一瓶藍色的罐子，正面有水濺起來的圖案，用英文的標示，





















罐身是深藍色的，接著是銀色，按壓處白色，就是擠壓的設計，用滴管得形式來使用，整體看起來乾淨有質感，













接著就可以打開來使用看看了，

我直接把滴管滴在我臉部，剛剛有敷面膜，我等精華液被吸收後，接著再使用這罐超導罐，

















如果說保養已經進入「不想花太多時間，但又很在意效果」的階段，那 CICIBELLA 杜鵑花酸激光淨白超導液真的會讓人蠻有好感的。





質地一倒出來是偏水感的精華液，不是濃稠那種，一抹開就化開來，很好推，延展性也不錯。

它的顏色是半透明偏白色的，質感有點像精華液，但是再比精華液黏稠一點，

上臉的瞬間不會有刺激感，反而是清清爽爽的，吸收速度快到讓人有點驚訝，輕輕拍個幾下就進肌膚了，臉上不會留下黏黏亮亮的那層膜，對早上趕時間的人來說超加分。

而且使用過程之中完全沒有氣味 ，真的蠻溫和的，喜歡無氣味的水水可以考慮使用這款超導液喔，





用完後最明顯的感受是肌膚變得很乾淨、很穩定。

不是那種立刻白到不自然，而是膚色看起來比較均勻，原本因為熬夜或壓力出現的小暗沉，慢慢有被整理好的感覺。













摸起來的觸感也很細緻，臉是潤的，但完全不悶、不油，後續接乳液或乳霜都很服貼。





連續使用一陣子後，會發現照鏡子時那種「氣色不太行」的時刻變少了（笑）。

而且它吸收速度算蠻快的，而且滴在臉上邊按摩邊讓它吸收乾淨，這樣感覺蠻不錯的，

肌膚摸起來有彈，而且像喝過水一樣的觸感，有點黏黏感時則因為很飽水的關係，









對輕熟女來說，這種溫和、好吸收、又不給肌膚負擔的超導液，真的很適合當日常保養裡的安心角色，不用想太多，天天用也很放心。









日本的保養品就是好用兩個字~





































前一晚先敷 CICIBELLA 杜鵑花酸&維他命激光淨白面膜，再接著擦 杜鵑花酸激光淨白超導液，隔天早上起床最皮膚今天很聽話」的狀態，連補妝次數都變少。





整體使用下來，我會覺得這組合很適合我們這種生活忙、作息又不一定規律的輕熟女。

它不是走刺激路線，而是溫和把膚況慢慢拉回正軌的那種安心感。

當你只是想讓臉看起來有精神、氣色在線，這一組真的會默默幫你撐住場面，是會想放在日常保養裡長期使用的類型。

明顯的是——臉看起來很乾淨、很醒。不是那種刻意追求的白，而是膚色變得比較均勻，原本熬夜留下來的暗淡感好像被好好整理過一樣。





摸起來的狀態也很加分，肌膚是軟的、潤的，卻不會油油黏黏，連T字都不會泛油。

上妝時更有感，底妝貼得住、不容易卡粉，臉整體呈現一種「皮膚今天很聽話」的狀態，連補妝次數都變少。





整體使用下來，我會覺得這組合很適合我們這種生活忙、作息又不一定規律的輕熟女。

這兩個日本保養品真的非常的好用，真的少見難得好用，和我使用過的這個品牌的保養品可以算是前10名有的，真的很厲害!!

使用過後肌膚，隔天早上摸起來還是水水的感覺，肌膚觸感很柔軟，沒有多餘的粗糙感，有喝水一般，摸起來平滑滑潤，真的太滿意的，

決定使用完後我想要回購這款系列的保養品，真的是太好用了，餅乾大推~~

它不是走刺激路線，而是溫和把膚況慢慢拉回正軌的那種安心感。

當你只是想讓臉看起來有精神、氣色在線，這一組真的會默默幫你撐住場面，是會想放在日常保養裡長期使用的類型。











