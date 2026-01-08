2026 彩妝新品一次整理｜YSL 水光唇彩、丹妮婊姐聯名登場，腮紅畫法改變臉型比例？！圖／官方提供

2026 年開年彩妝市場，不約而同把焦點放在「看起來很好、但不刻意」的妝容趨勢。從妝前保濕、底妝服貼，到氣色提亮與潤色唇彩，新品不再只是顏色更新，而是更直接回應日常上妝時最常遇到的痛點。以下依照實際上妝順序，整理近期話題新品重點！

妝前閃光燈 底妝服貼透亮的法寶

精華型妝前乳成是底妝關鍵第一步，在正式上妝前，妝前乳的角色已不再只是「打底輔助」，而是直接影響後續底妝表現的核心關鍵。MAQuillAGE的心機光采恆潤精華持妝乳，主打「妝前即養膚」概念，將妝前乳與保養精華合而為一。

圖／官方提供

質地水潤輕盈，塗抹後能迅速滲透肌膚，先行補水、平滑肌理，同時柔焦毛孔與膚色不均，讓後續底妝更服貼、不易卡粉或浮妝。搭配 SPF50+ PA++++ 高係數防曬，對通勤族而言，一步即可完成保濕、防護與妝前準備，也成為近年「妝前閃光燈」型產品的代表。

圖／官方提供

遮瑕思維退場 底妝走向貼膚與光感

近年底妝趨勢逐漸回歸「像皮膚一樣自然」，不再以高遮瑕為唯一標準。底妝能否貼合膚質、維持服貼度，以及是否選對色號，才是讓妝容看起來乾淨、有質感的關鍵。

柔光感濾鏡：平整乾淨的膚質

平整、柔焦、氣色好

台灣品牌 MEKO 攜手色彩專家游絲棋老師推出聯名底妝系列「原野肌密無痕抹刀粉底液」，靈感來自彩妝師最常使用的調色刮刀。抹刀式出料口讓粉底能直接薄刮上臉，不僅能精準控制用量，也能降低堆積與厚重感。粉底呈現柔霧與光透並存的「絲霧柔焦肌」，屬於中度遮瑕，但妝感輕薄自然，接近第二層肌膚的狀態，適合日常通勤或長時間上妝需求。

原野肌密無痕抹刀粉底液。圖／官方提供

暖色系 W (Warm Tone)

W01白皙色淺暖膚調｜明亮不死白，打造乾淨柔霧感底妝

適合膚色白皙、想要提亮氣色的人

W02自然色｜最貼近亞洲肌膚的自然暖膚色，提亮又不顯灰

適合一般膚色與追求自然妝感者



冷色系 C (Cool Tone)

C01雪肌色｜冷白膚調，明亮透淨，打造柔霧「雪 肌妝」效果

適合白皙或偏粉膚色、追求無瑕光感者

C02亮白色(橄欖肌特調)｜有效中和蠟黃與泛紅

適合中間膚色、帶微橄欖或偏中性膚底者



原野肌密無痕抹刀粉底液。圖／官方提供

濕潤、透明、保養感

現在最流行的韓系底妝就是大家常說的「水光肌」，肌膚看起來透亮、有彈性，像是天生狀態就很好。偏好這類光澤妝感的人，可留意 MAQuillAGE 心機彩粧推出的水蜜光精華無瑕粉底 EX，以「精華裹妝科技」為設計核心，將粉體包覆於高保濕精華中，使上妝時延展性高、服貼度佳，也因此被不少使用者暱稱為「牛奶粉底」。

圖／官方提供

實際妝效呈現的是柔和、內斂的牛奶光澤，讓膚質看起來均勻細緻。整體遮瑕力屬於中等偏低，但能保留肌膚原有紋理與透明感，更適合重視膚質表現、而非追求高度遮蓋的人。

同時，GUERLAIN 嬌蘭推出的 24K 純金光透精華氣墊粉餅（B00C），妝感呈現細緻柔滑的奶油水光。

24K 純金光透精華氣墊粉餅（B00C）。圖／官方提供

韓國女演員宋慧喬近期於 Instagram 分享的妝容中，正是使用此款氣墊，清透卻有光澤的膚質表現，也讓該產品成為近期高端底妝討論度極高的代表。

圖／ig@kyo1122

高級感裸光：天生的好皮膚

立體、結構感、精緻

精品線中，YSL Beauty所強調的並非「水光肌」，而是偏向結構感更明確的「裸光肌」概念。恆久完美裸光無瑕粉底露著重於全臉膚色的均勻與妝效穩定，光澤來自膚質本身，而非表層水潤反射，妝感偏向乾淨、內斂。

恆久完美裸光無瑕粉底。圖／官方提供

相較之下，超模精華光感水氣墊則扮演「光線補強」的角色，多用於顴骨、額頭或鼻樑等局部位置，透過精華型光感成分增加立體亮度。整體呈現的是偏提亮、非濕潤水光的妝效，讓臉部線條在光線下更乾淨俐落。

超模精華光感水氣墊。圖／官方提供

不可少的提亮 徒手捏臉時刻

在輪廓修飾上，FreshO2 × 丹妮婊姐「波光粼粼多用盤」主打高度彈性的使用方式，可依妝容需求作為眼影、打亮或局部修容使用，一盤多用。色澤走的是低調光感路線，透過細緻光澤讓輪廓自然浮現，特別適合用於顴骨、鼻樑或眼周位置，為臉部增加立體層次，同時維持整體妝感的乾淨度。

波光粼粼多用盤。圖／官方提供

相較於色彩堆疊，他們的磨皮打膨膏更像是修容邏輯中的「細節調整」。質地著重於柔化肌膚紋理，可局部提亮淚溝與細微紋路，同時修飾線條與陰影邊界，讓輪廓過渡更平順。搭配多用盤使用時，能讓五官立體度自然被「捏」出來，而不是靠陰影顯現，符合近年修容趨勢逐漸回歸自然的方向。

磨皮打膨膏。圖／官方提供

妝感不再厚壓 輕薄不掉妝的關鍵

隨著水光肌與自然底妝路線逐漸成為主流，定妝的重點也跟著轉變，不再追求全面霧化或厚重壓妝，而是如何在保留光澤的同時，讓妝感維持穩定與乾淨。對於覺得定妝噴霧「不夠有感」的人來說，粉狀定妝反而重新回到選項之中。

YSL 恆久完美持久柔霧蜜粉屬於粉質細緻、存在感偏低的定妝類型，上妝後的作用重點放在整理底妝表面與修飾毛孔，收斂多餘光澤，而非刻意覆蓋原有妝感，在保留光感的同時，也能降低出油或氧化黯沉的情況。

恆久完美持久柔霧蜜粉。圖／官方提供

腮紅也能修飾臉型？妝容完整的關鍵一步

當底妝回歸自然，腮紅的角色也隨之轉變，從單純為臉頰上色，進化為影響妝容立體度與整體精神感的關鍵。透過腮紅的位置高低與暈染範圍調整，不同臉型都能重新拉整比例，讓臉部線條與輪廓看起來更集中、更精緻，達到自然修飾的效果。

圖／小紅書@一杯氣泡水

YSL Beauty 裸光細閃限量系列中的恆久完美透膚煙染腮紅推出限量 3 色，主打低調細閃。刷於顴骨、眼頭或眉骨位置時，能隨光線浮現光澤，使臉部輪廓自然立體卻不高調。

細閃低調高奢裸光【恆久完美透膚煙染腮紅】10漫光閃粉。圖／官方提供

而GUERLAIN 嬌蘭提洛可亮彩腮紅盤（00）則以溫潤色調著稱，除了作為頰彩，也常用於眼周與鼻頭，實現一盤多用，打造整體乾淨、柔和的好氣色。

GUERLAIN 嬌蘭提洛可亮彩腮紅盤（00）。圖／官方提供

唇彩趨勢回歸「潤色＋保養」



FreshO2 × 丹妮婊姐第三度推出《SUPER STAR 巨星系列》聯名，其中最受關注的新品為玻尿酸酪梨油護唇膏，結合玻尿酸與酪梨油成分，主打高保濕同時帶有自然潤色效果，特別適合素顏、通勤或視訊會議前快速補氣色。

玻尿酸酪梨油護唇膏。圖／官方提供

玻尿酸酪梨油護唇膏。圖／官方提供

同系列亦推出羽毛霧面唇泥，主打輕盈霧感質地，一抹霧化，相較傳統霧面唇彩常見的乾澀問題，這款唇泥在服貼度與保濕度之間取得平衡，能降低顯唇紋與脫皮狀況，適合偏好霧感妝效、但希望唇部維持舒適度的族群。

羽毛霧面唇泥。圖／官方提供

YSL Beauty則以細閃水光系列延伸唇彩產品，情挑誘光水唇膏與情挑誘光嫩唇凍透過水光反射科技，讓雙唇呈現出澎潤、立體但不黏膩的光澤感。細緻閃光在不同光線下若隱若現，讓唇部看起來更有厚度與層次。

【情挑誘光系列】情挑誘光水唇膏10粉光誘吻。圖／官方提供

【情挑誘光系列】情挑誘光嫩唇凍10漫光閃粉。圖／官方提供

在唇部保養與潤色之間，GUERLAIN 嬌蘭的KISSKISS 法式之吻 波光蜜漾護唇膏（129）屬於兼顧質地與妝感的選項。質地偏向潤澤型，塗抹時延展度高，能即時修飾乾燥唇紋，帶出自然的光澤感。

嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇膏。圖／官方提供

色號 129 屬於低飽和色調，上唇後能微調唇色氣色，適合素顏或淡妝時使用。

嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇膏129 玫瑰木色。圖／官方提供

精緻妝容背後的細節

刷具是否乾淨，會直接影響妝感與顏色呈現。殘留在刷毛中的粉體與油脂，容易讓上妝顏色混濁、顯髒，也會降低妝容的精緻度。FreshO2 × 丹妮婊姐 刷具清潔噴霧適合用於介於兩次深層清洗之間，隨手噴灑後以紙巾帶走殘留彩妝，就能讓刷毛回到乾淨狀態。對於經常化妝又沒時間洗刷具的人來說是不可或缺的法寶。

近年唇妝趨勢逐漸弱化明顯唇峰與銳利邊界，更偏向柔霧、自然暈染的唇型表現。搭配這樣的妝感邏輯，精準柔霧唇刷的角色不在於勾勒線條，而是協助將唇彩邊緣推勻、模糊界線，讓顏色自然貼合雙唇。相較直接用唇膏上色，刷具能更細緻地控制力道與範圍，特別適合霧面唇彩或想營造「原生唇色感」的妝容風格。

精準柔霧唇刷。圖／官方提供

至於妝容之外的清新感，也逐漸成為整體狀態的一部分。Lagi 口腔香水屬於隨身型清新小物，使用時不會有過重氣味殘留，而是以清爽感為主，補齊妝容完成後的最後一道細節，也符合近年的生活美感取向。