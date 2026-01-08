2026 彩妝新品一次整理｜YSL 水光唇彩、丹妮婊姐聯名登場，腮紅畫法改變臉型比例？！

2026-01-08 13:44 女子漾／編輯許智捷
2026 彩妝新品一次整理｜YSL 水光唇彩、丹妮婊姐聯名登場，腮紅畫法改變臉型比例？！圖／官方提供
2026 彩妝新品一次整理｜YSL 水光唇彩、丹妮婊姐聯名登場，腮紅畫法改變臉型比例？！圖／官方提供

2026 年開年彩妝市場，不約而同把焦點放在「看起來很好、但不刻意」的妝容趨勢。從妝前保濕、底妝服貼，到氣色提亮與潤色唇彩，新品不再只是顏色更新，而是更直接回應日常上妝時最常遇到的痛點。以下依照實際上妝順序，整理近期話題新品重點！

妝前閃光燈 底妝服貼透亮的法寶

精華型妝前乳成是底妝關鍵第一步，在正式上妝前，妝前乳的角色已不再只是「打底輔助」，而是直接影響後續底妝表現的核心關鍵。MAQuillAGE心機光采恆潤精華持妝乳，主打「妝前即養膚」概念，將妝前乳與保養精華合而為一。

圖／官方提供
圖／官方提供

質地水潤輕盈，塗抹後能迅速滲透肌膚，先行補水、平滑肌理，同時柔焦毛孔與膚色不均，讓後續底妝更服貼、不易卡粉或浮妝。搭配 SPF50+ PA++++ 高係數防曬，對通勤族而言，一步即可完成保濕、防護與妝前準備，也成為近年「妝前閃光燈」型產品的代表。

圖／官方提供
圖／官方提供

遮瑕思維退場　底妝走向貼膚與光感

近年底妝趨勢逐漸回歸「像皮膚一樣自然」，不再以高遮瑕為唯一標準。底妝能否貼合膚質、維持服貼度，以及是否選對色號，才是讓妝容看起來乾淨、有質感的關鍵。

柔光感濾鏡：平整乾淨的膚質

平整、柔焦、氣色好

台灣品牌 MEKO 攜手色彩專家游絲棋老師推出聯名底妝系列「原野肌密無痕抹刀粉底液」，靈感來自彩妝師最常使用的調色刮刀。抹刀式出料口讓粉底能直接薄刮上臉，不僅能精準控制用量，也能降低堆積與厚重感。粉底呈現柔霧與光透並存的「絲霧柔焦肌」，屬於中度遮瑕，但妝感輕薄自然，接近第二層肌膚的狀態，適合日常通勤或長時間上妝需求。

原野肌密無痕抹刀粉底液。圖／官方提供
原野肌密無痕抹刀粉底液。圖／官方提供

暖色系 W (Warm Tone)

W01白皙色淺暖膚調｜明亮不死白，打造乾淨柔霧感底妝
適合膚色白皙、想要提亮氣色的人
W02自然色｜最貼近亞洲肌膚的自然暖膚色，提亮又不顯灰
適合一般膚色與追求自然妝感者

冷色系 C (Cool Tone)

C01雪肌色｜冷白膚調，明亮透淨，打造柔霧「雪 肌妝」效果
適合白皙或偏粉膚色、追求無瑕光感者
C02亮白色(橄欖肌特調)｜有效中和蠟黃與泛紅
適合中間膚色、帶微橄欖或偏中性膚底者

原野肌密無痕抹刀粉底液。圖／官方提供
原野肌密無痕抹刀粉底液。圖／官方提供

水光肌底妝：超自然牛奶光澤路線

濕潤、透明、保養感

現在最流行的韓系底妝就是大家常說的「水光肌」，肌膚看起來透亮、有彈性，像是天生狀態就很好。偏好這類光澤妝感的人，可留意 MAQuillAGE 心機彩粧推出的水蜜光精華無瑕粉底 EX，以「精華裹妝科技」為設計核心，將粉體包覆於高保濕精華中，使上妝時延展性高、服貼度佳，也因此被不少使用者暱稱為「牛奶粉底」。

圖／官方提供
圖／官方提供

實際妝效呈現的是柔和、內斂的牛奶光澤，讓膚質看起來均勻細緻。整體遮瑕力屬於中等偏低，但能保留肌膚原有紋理與透明感，更適合重視膚質表現、而非追求高度遮蓋的人。

同時，GUERLAIN 嬌蘭推出的 24K 純金光透精華氣墊粉餅（B00C），妝感呈現細緻柔滑的奶油水光。

24K 純金光透精華氣墊粉餅（B00C）。圖／官方提供
24K 純金光透精華氣墊粉餅（B00C）。圖／官方提供

韓國女演員宋慧喬近期於 Instagram 分享的妝容中，正是使用此款氣墊，清透卻有光澤的膚質表現，也讓該產品成為近期高端底妝討論度極高的代表。

圖／ig@kyo1122
圖／ig@kyo1122

高級感裸光：天生的好皮膚

立體、結構感、精緻

精品線中，YSL Beauty所強調的並非「水光肌」，而是偏向結構感更明確的「裸光肌」概念。恆久完美裸光無瑕粉底露著重於全臉膚色的均勻與妝效穩定，光澤來自膚質本身，而非表層水潤反射，妝感偏向乾淨、內斂。

恆久完美裸光無瑕粉底。圖／官方提供
恆久完美裸光無瑕粉底。圖／官方提供

相較之下，超模精華光感水氣墊則扮演「光線補強」的角色，多用於顴骨、額頭或鼻樑等局部位置，透過精華型光感成分增加立體亮度。整體呈現的是偏提亮、非濕潤水光的妝效，讓臉部線條在光線下更乾淨俐落。

超模精華光感水氣墊。圖／官方提供
超模精華光感水氣墊。圖／官方提供

不可少的提亮　徒手捏臉時刻

在輪廓修飾上，FreshO2 × 丹妮婊姐「波光粼粼多用盤」主打高度彈性的使用方式，可依妝容需求作為眼影、打亮或局部修容使用，一盤多用。色澤走的是低調光感路線，透過細緻光澤讓輪廓自然浮現，特別適合用於顴骨、鼻樑或眼周位置，為臉部增加立體層次，同時維持整體妝感的乾淨度。

波光粼粼多用盤。圖／官方提供
波光粼粼多用盤。圖／官方提供

相較於色彩堆疊，他們的磨皮打膨膏更像是修容邏輯中的「細節調整」。質地著重於柔化肌膚紋理，可局部提亮淚溝與細微紋路，同時修飾線條與陰影邊界，讓輪廓過渡更平順。搭配多用盤使用時，能讓五官立體度自然被「捏」出來，而不是靠陰影顯現，符合近年修容趨勢逐漸回歸自然的方向。

磨皮打膨膏。圖／官方提供
磨皮打膨膏。圖／官方提供

妝感不再厚壓 輕薄不掉妝的關鍵

隨著水光肌與自然底妝路線逐漸成為主流，定妝的重點也跟著轉變，不再追求全面霧化或厚重壓妝，而是如何在保留光澤的同時，讓妝感維持穩定與乾淨。對於覺得定妝噴霧「不夠有感」的人來說，粉狀定妝反而重新回到選項之中。

YSL 恆久完美持久柔霧蜜粉屬於粉質細緻、存在感偏低的定妝類型，上妝後的作用重點放在整理底妝表面與修飾毛孔，收斂多餘光澤，而非刻意覆蓋原有妝感，在保留光感的同時，也能降低出油或氧化黯沉的情況。

恆久完美持久柔霧蜜粉。圖／官方提供
恆久完美持久柔霧蜜粉。圖／官方提供

腮紅也能修飾臉型？妝容完整的關鍵一步

當底妝回歸自然，腮紅的角色也隨之轉變，從單純為臉頰上色，進化為影響妝容立體度與整體精神感的關鍵。透過腮紅的位置高低與暈染範圍調整，不同臉型都能重新拉整比例，讓臉部線條與輪廓看起來更集中、更精緻，達到自然修飾的效果。

圖／小紅書@一杯氣泡水
圖／小紅書@一杯氣泡水

YSL Beauty 裸光細閃限量系列中的恆久完美透膚煙染腮紅推出限量 3 色，主打低調細閃。刷於顴骨、眼頭或眉骨位置時，能隨光線浮現光澤，使臉部輪廓自然立體卻不高調。

細閃低調高奢裸光【恆久完美透膚煙染腮紅】10漫光閃粉。圖／官方提供
細閃低調高奢裸光【恆久完美透膚煙染腮紅】10漫光閃粉。圖／官方提供

GUERLAIN 嬌蘭提洛可亮彩腮紅盤（00）則以溫潤色調著稱，除了作為頰彩，也常用於眼周與鼻頭，實現一盤多用，打造整體乾淨、柔和的好氣色。

GUERLAIN 嬌蘭提洛可亮彩腮紅盤（00）。圖／官方提供
GUERLAIN 嬌蘭提洛可亮彩腮紅盤（00）。圖／官方提供

唇彩趨勢回歸「潤色＋保養」


FreshO2 × 丹妮婊姐第三度推出《SUPER STAR 巨星系列》聯名，其中最受關注的新品為玻尿酸酪梨油護唇膏，結合玻尿酸與酪梨油成分，主打高保濕同時帶有自然潤色效果，特別適合素顏、通勤或視訊會議前快速補氣色。

玻尿酸酪梨油護唇膏。圖／官方提供
玻尿酸酪梨油護唇膏。圖／官方提供

玻尿酸酪梨油護唇膏。圖／官方提供
玻尿酸酪梨油護唇膏。圖／官方提供

同系列亦推出羽毛霧面唇泥，主打輕盈霧感質地，一抹霧化，相較傳統霧面唇彩常見的乾澀問題，這款唇泥在服貼度與保濕度之間取得平衡，能降低顯唇紋與脫皮狀況，適合偏好霧感妝效、但希望唇部維持舒適度的族群。

羽毛霧面唇泥。圖／官方提供
羽毛霧面唇泥。圖／官方提供

YSL Beauty則以細閃水光系列延伸唇彩產品，情挑誘光水唇膏情挑誘光嫩唇凍透過水光反射科技，讓雙唇呈現出澎潤、立體但不黏膩的光澤感。細緻閃光在不同光線下若隱若現，讓唇部看起來更有厚度與層次。

【情挑誘光系列】情挑誘光水唇膏10粉光誘吻。圖／官方提供
【情挑誘光系列】情挑誘光水唇膏10粉光誘吻。圖／官方提供

【情挑誘光系列】情挑誘光嫩唇凍10漫光閃粉。圖／官方提供
【情挑誘光系列】情挑誘光嫩唇凍10漫光閃粉。圖／官方提供

在唇部保養與潤色之間，GUERLAIN 嬌蘭KISSKISS 法式之吻 波光蜜漾護唇膏（129）屬於兼顧質地與妝感的選項。質地偏向潤澤型，塗抹時延展度高，能即時修飾乾燥唇紋，帶出自然的光澤感。

嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇膏。圖／官方提供
嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇膏。圖／官方提供

色號 129 屬於低飽和色調，上唇後能微調唇色氣色，適合素顏或淡妝時使用。

嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇膏129 玫瑰木色。圖／官方提供
嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇膏129 玫瑰木色。圖／官方提供

精緻妝容背後的細節

刷具是否乾淨，會直接影響妝感與顏色呈現。殘留在刷毛中的粉體與油脂，容易讓上妝顏色混濁、顯髒，也會降低妝容的精緻度。FreshO2 × 丹妮婊姐 刷具清潔噴霧適合用於介於兩次深層清洗之間，隨手噴灑後以紙巾帶走殘留彩妝，就能讓刷毛回到乾淨狀態。對於經常化妝又沒時間洗刷具的人來說是不可或缺的法寶。

近年唇妝趨勢逐漸弱化明顯唇峰與銳利邊界，更偏向柔霧、自然暈染的唇型表現。搭配這樣的妝感邏輯，精準柔霧唇刷的角色不在於勾勒線條，而是協助將唇彩邊緣推勻、模糊界線，讓顏色自然貼合雙唇。相較直接用唇膏上色，刷具能更細緻地控制力道與範圍，特別適合霧面唇彩或想營造「原生唇色感」的妝容風格。

精準柔霧唇刷。圖／官方提供
精準柔霧唇刷。圖／官方提供

至於妝容之外的清新感，也逐漸成為整體狀態的一部分。Lagi 口腔香水屬於隨身型清新小物，使用時不會有過重氣味殘留，而是以清爽感為主，補齊妝容完成後的最後一道細節，也符合近年的生活美感取向。

Lagi 口腔香水。圖／官方提供
Lagi 口腔香水。圖／官方提供

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#底妝 #新品 #淚溝 #宋慧喬 #水光肌 #妝前乳 #FreshO2 #GUERLAIN

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
往下滑看更多精彩文章
康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

2025-12-19 15:38 女子漾／編輯張念慈
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供

康是美這次真的出大招，直接把韓國指標性藥妝店 OLIVE YOUNG 的人氣品牌搬進台灣。位於桃園的「桃華門市」與台中的「東興門市」雙雙升級為超旗艦店，12月19日正式開幕，以更大的空間、更完整的品項，打造全新等級的美妝潮流據點。

兩間門市不只外觀升級，內容更是誠意滿滿。包括OLIVE YOUNG四大自有品牌首度完整進駐，同步規劃MINI可愛小物專區、香水香氛大櫃，以及野獸國 IP潮玩區，無論是日常補貨、挖寶購物，還是拍照打卡，都能一次滿足。

康是美東興門市。圖片來源：品牌提供
康是美東興門市。圖片來源：品牌提供

編輯推薦

亮點一 韓妝控必逛！OLIVE YOUNG 四大自有品牌一次到位

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

最大亮點莫過於 OLIVE YOUNG 四大品牌 wakemake、colorgram、BIOHEAL BOH、BRINGGREEN 首度以完整陣容進駐康是美。桃華與東興門市直接化身韓妝集中地，不用代購、不必等待，就能零時差入手韓妞熱用的話題商品。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

wakemake主打專業彩妝，其中16色眼影盤與空氣感氣墊粉餅深受歡迎；colorgram以活潑年輕風格擄獲目光，糖葫蘆水光唇釉人氣居高不下；BIOHEAL BOH 則以科研保養聞名，3D益生菌面霜與B5積雪草噴霧在韓國熱銷；BRINGGREEN主打溫和純淨，積雪草毛孔精華是問題肌族群的愛用款。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

亮點二 MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收

門市特別設置MINI主題陳列區，網羅季節限定、社群爆紅與高討論度小物，且會不定期更換內容，每次造訪都有新驚喜。從LANEIGE甜甜圈水唇釉、alternativestereo 寶石唇頰盤，到迷你版護髮精油、IP聯名護手霜，逛起來就像在挖寶。

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

亮點三 香氛控必試　命定香水機互動體驗

桃華與東興門市同步打造大型香水香氛專區，集結韓系、居家與小眾香氛品牌，讓消費者能盡情試香。包括韓國國民香氛 hetras、少女系香氛 OHANA MAHAALO 都能現場體驗。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

其中桃華門市更設有adopt香水機，消費滿1,500 元即可互動體驗，並免費帶回一支市價690元的adopt 30ml 香水，成為開幕期間最受關注的話題亮點之一。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

亮點四 野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買

不只美妝，康是美也同步擴展 IP 潮玩版圖。與野獸國合作的大型 IP 專區，集結迪士尼、飛天小女警等人氣角色。包含「動物方城市演唱會系列盲盒」與「飛天小女警鑰匙圈盒玩」，可愛度與收藏性兼具，讓人一逛就停不下來。

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

為歡慶開幕，康是美也端出多項限定優惠。12月19日至21日、12月26日至28日 全店不限金額85折，會員單筆消費滿2,000 元再送200點 OPENPOINT；消費滿1,500元還有機會抽中 BGYM 雲朵柔感按摩椅或 BGYM 飛輪車。此外，東興門市消費滿1,500 元可體驗超萌扭蛋機，桃華門市則推出單筆滿3,000 元贈送多功能摺疊推車或造型手提箱的限定好康。

隨著桃華門市與東興門市正式開幕，康是美也宣告美妝購物體驗全面升級。從韓系品牌、香氛互動到 IP 潮玩，一站式滿足逛街與療癒需求。12 月 19 日起，準備好清單與荷包，親自走一趟，就能感受這波超旗艦門市帶來的全新驚喜。

康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供
康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#美妝 #野獸國 #康是美 #彩妝保養

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

2025-12-28 20:57 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

最近討論度極高的Netflix戲劇《他為什麼依然單身》，劇中圍繞的不只是愛情選擇，更是一種關於「成熟後如何看待關係與自我狀態」的提問。也正因如此，「姊姊感」這個關鍵字，再次成為許多人關注的焦點——不是急著被愛，而是站得夠穩、夠清楚，自然有人靠近。而提到現實世界中最具代表性的姊姊感範本，女主角朱珠絕對榜上有名。她的穿搭從不張揚，卻總能在第一時間抓住視線。小編盤點了朱珠的姊姊感6套造型穿搭，一起拆解什麼叫做真正的大人系穿搭！

1.白襯衫 × 格紋馬甲 × 過膝長靴

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

以白襯衫作為基底，外疊格紋馬甲與粗呢背心，層次分明卻不顯厚重，線條乾淨俐落。腰間皮帶自然收出比例，搭配奶白色長褲與過膝黑靴，把整體身形拉得修長而有力量。這套造型在中性與女人味之間取得平衡，理性中帶著柔韌，是一種不需要張揚的氣場展現。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

2.香檳金修身套裝 × 細鍊飾品

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

香檳金色套裝在燈光下散發細緻光澤，低調卻不黯淡。收腰剪裁勾勒出身形曲線，微喇叭袖讓線條更顯流動。配件刻意簡化，只留下項鍊與耳環點亮視線，把焦點完全交給整體氣場。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

3.淺灰毛呢外套 × 粉色針織 × 高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔霧感的淺灰毛呢外套，內搭淡粉色針織，色調溫柔卻不甜膩，第一眼親近，卻保留距離。俐落剪裁搭配尖頭高跟鞋，自然拉長比例，也讓整體多了都會女子的自信感。這套穿搭靠的是材質與色彩堆疊出的層次，溫柔但不軟弱，是很耐看的姊姊感範本。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

4.白色西裝套裝 × 紅色尖頭高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

全白套裝最考驗的從來不是搭配技巧，而是氣場本身。結構感西裝外套搭配同色長褲，線條乾淨、比例俐落，沒有多餘修飾。紅色尖頭高跟鞋成為整體唯一亮點，在極簡之中注入自信與女人味。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

5.黑色西裝外套 × 長裙剪裁 × 亮色手提包

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

黑色向來是成熟女人的安全色，但這套造型卻一點也不保守。合身西裝外套搭配帶有裙擺線條的下身設計，讓俐落與柔美同時存在。珍珠項鍊低調點亮鎖骨，而亮色手提包在全黑之中拉出視覺焦點，讓造型更有記憶點。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

6.米色針織上衣 × 高腰開衩長裙 × 夜景氛圍

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔軟的米色針織上衣，搭配深色高腰開衩長裙，一柔一挺的材質對比，讓層次自然浮現。針織的親和感中和夜晚的銳利，而開衩裙擺在行走間若隱若現，性感卻不刻意。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #造型 #長裙 #紅色 #他為什麼依然單身

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

2026-01-06 01:21 女子漾／編輯桑泥
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122

說到亞洲女神級短髮代表，宋慧喬絕對榜上有名。不同於過去長髮的溫柔形象，她近期多次以短髮亮相，從清新、甜美到俐落、帥氣，每一次都掀起一波模仿潮。也正因如此，宋慧喬的短髮成為許多女生剪髮前必存的靈感範本，證明短髮不只不減女人味，反而更顯氣質與態度。

以下就來盤點宋慧喬最具代表性的 5 款經典短髮造型，不論你想走甜美風、極簡或率性路線，都能找到適合自己的短髮範本！

編輯推薦

1｜經典短鮑伯：最不退流行的氣質首選

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬最新亮相的短髮就是這款長度落在下巴到耳下之間的經典短鮑伯，這款短髮線條乾淨，但保留了柔和弧度，非常適合想第一次嘗試短髮的人。

而它最大的優點在於「耐看」，無論搭配西裝、針織或洋裝，都能呈現溫柔又成熟的氛圍。


2｜微捲短髮：溫柔甜感瞬間拉滿

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

這款短髮造型加入了自然微捲或空氣感燙度，整個氣質立刻變得更加親和。這個造型特別適合想保留甜美感、但又不想留長髮的女生。

搭配低飽和棕色或霧感黑髮色，微捲短髮能讓整體看起來毫不刻意，卻非常有女人味。


3｜極簡直短髮：高級感歐膩代表

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬近年的時尚大片與公開活動中，也多次以俐落直短髮亮相。這款短髮線條簡潔，幾乎沒有過多層次，靠的是剪裁與髮質取勝，非常適合走極簡、知性路線，也特別受到圓臉及 30+ 女性喜愛。


4｜層次短髮：帥氣與女人味並存

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

如果覺得鮑伯太乖，宋慧喬這款層次短髮絕對值得參考。透過較明顯的層次剪裁，讓整體造型更輕盈，也多了一點率性感，稍微凌亂反而更時髦。


5｜短髮＋瀏海：減齡顯嫩的秘密

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬的短髮造型也會搭配空氣瀏海或薄瀏海，讓造型多一點少女感。關鍵在於瀏海一定要薄、輕、有空氣感，避免厚重齊瀏海造成視覺壓力。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#氣質 #髮型 #瀏海 #秋冬 #時尚 #歐膩 #造型 #宋慧喬 #短髮造型

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

2025-12-24 04:10 女子漾／編輯桑泥
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09

每到年末聚會，如何畫出既有節慶氛圍、又能讓肌膚在昏暗燈光下依然「自帶濾鏡」的妝容？小編建議可以從最近火到不行的大陸人氣女星趙露思身上找節慶妝容靈感！她的妝容精髓在於巧妙運用亮片、金屬眼影與打亮等技巧讓五官瞬間立體，並散發出自然通透的仙氣感。往下看小編整理 3 個趙露思派對妝容關鍵技巧，跟著畫，讓妳在年末派對中閃耀動人！

編輯推薦

技巧一：用「金屬感」眼影打造深邃又清透的「財閥千金」眼神

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

選色重點：

趙露思常選用大地棕色打底，再疊加香檳金或古銅金的金屬色。這些色系最適合亞洲偏黃膚色，能有效達到「一抹顯白」的效果。

畫法建議：

1. 使用霧面色消腫後，將金屬色眼影點綴在眼皮中央最高點。

2. 關鍵在於眼頭也帶入一點金屬光澤，這能讓眼神看起來更深邃，卻不顯髒。


技巧二：「碎鑽感」亮片點綴

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

亮片位置：

想要在派對中閃閃發光，大顆粒的亮片單品是不可或缺的，但關鍵是「局部點綴」，不要全眼鋪滿，只需將亮片放在臥蠶中央或眼頭，在燈光閃爍時會產生如同「碎鑽」般的視覺衝擊，營造出浪漫的節慶氛圍。


技巧三：用高級打亮術畫出「立體小臉」的原生光澤

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

高光質地：

派對燈光通常由上而下或較為混亂，這時「高光」就是決定五官立體度的關鍵。建議選擇粉質細膩、不顯毛孔的珠光，或是今年最流行的液態高光。

刷色位置：

鼻尖與鼻樑起點： 製造精緻的小翹鼻感。

側臉頰 C 字部位（顴骨到眉骨）： 趙露思的臉蛋看起來飽滿的技巧之一就在這裡，這角度能製造出蘋果肌上提的年輕感。


圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

跟著趙露思畫年末派對妝，你會發現真正顯白的不是濃妝，而是懂得運用高光、亮片與金屬眼影的位置與比例。一抹光澤、一點亮片，就能讓你在派對燈光與合照中自然發光閃耀！

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#光澤 #秋冬 #氛圍 #美妝 #肌膚 #眼影 #趙露思 #節慶妝容 #彩妝保養

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
誰說運動褲等於睡褲？試試這 5 種「運動混搭」，時髦到讓人想原地模仿！

誰說運動褲等於睡褲？試試這 5 種「運動混搭」，時髦到讓人想原地模仿！

2025-12-27 20:51 女子漾／編輯Sydney

在追求舒適與美感並行的當代時尚中，運動長褲早已從健身房的單一標籤中解放，躍升為街頭潮流與高階時尚的關鍵核心，透過材質的碰撞與比例的重組，我們可以將原本被視為「居家」或「隨便」的服飾，轉化為極具反差魅力的時髦戰袍，這篇文章將試著跳脫傳統運動風的束縛，探索如何利用運動長褲，打造出層次豐富的風格，讓妳在日常生活中輕鬆駕馭這股運動混搭美學！

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 1

選用一件廓形寬大的深軍綠色飛行員夾克作為上半身的主軸，內搭亮眼的藍色高領針織衫，營造出強烈的色彩層次感。下半身則選擇充滿熱情的鮮紅色側邊線條運動褲，將視覺焦點成功轉移，最令人驚喜的細節在於運動褲上方疊穿了一件帶有蕾絲邊飾的淺藍色細肩帶長版背心，這種「裙褲疊穿」的技巧平衡了下半身的陽剛氣息，腳踩一雙經典的黑白撞色樂福鞋，完美地在街頭運動與法式優雅之間找到了最迷人的交匯點。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 2

當極致奢華的仿皮草外套遇上極致休閒的運動褲，產生的視覺張力絕對是全場焦點！以一件柔和粉色調的長毛皮草外套營造視覺上的厚實感，並巧妙地配戴迷彩花紋的棒球帽來稀釋過於貴氣的氛圍，下半身挑選了深綠色底配上黃色線條的愛迪達經典運動褲，綠與粉的互補色運用讓整體造型既活潑又協調。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 3

這套造型選用了具有懷舊質感的焦糖棕色寬鬆皮夾克，內搭同色系的開襟針織衫與潔白襯衫，呈現出豐富的層次與知性。下半身則是一條帶有復古質感的深褐色側邊運動褲，色調與上身的皮革呼應得極致和諧。這套穿搭的點睛之筆在於亮黃色的球鞋與同色系的亮橘提包，在整片的棕色系中跳脫出一抹鮮活，成功打破了深色調可能帶來的沉重感，將「運動單品高級化」演繹得格外優雅且具職人氣息。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 4

寬鬆的米白色手工感針織衫，內搭一件小立領襯衫露出潔淨邊緣，營造出溫暖卻不失層次的視覺效果。下半身大膽搭配高飽和度的寶藍色側邊運動褲，這種冷色調與暖白色的對撞，讓整體顯得更加乾淨且高級。頭戴一頂淺卡其色棒球帽，再手提一只深棕色皮革編織包，呈現出一種游刃有餘的自信美感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 5

用一件具有強烈橫向線條的彩色條紋針織衫，與下半身縱向發展的深藍色運動長褲線條形成交錯美感。這種橫縱線條的交織不僅能優化身材比例，更能增添視覺的跳躍感，配件上選擇了一頂灰色的毛絨水桶帽與黑皮手套，增添了幾分俏皮與神秘，手拎經典的老花提包，將大牌的高級感融入日常的運動街頭中。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#內搭 #穿搭 #造型 #時尚 #棒球 #流行穿搭

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

最新文章

別只會穿黑白灰！2025 秋冬必入的「可可棕」穿搭靈感，誰穿誰好看！

別只會穿黑白灰！2025 秋冬必入的「可可棕」穿搭靈感，誰穿誰好看！

#咖啡廳 #內搭 #穿搭 #丹寧 #魅力 #流行穿搭

女子漾／編輯Sydney 2026.01.08 30
2026 彩妝新品一次整理｜YSL 水光唇彩、丹妮婊姐聯名登場，腮紅畫法改變臉型比例？！

2026 彩妝新品一次整理｜YSL 水光唇彩、丹妮婊姐聯名登場，腮紅畫法改變臉型比例？！

#宋慧喬 #底妝 #水光肌 #FreshO2 #GUERLAIN #妝前乳 #新品 #淚溝

女子漾／編輯許智捷 2026.01.08 34
護膚｜熬夜沒關係，臉色不能一起陪熬 　日本製 CICIBELLA杜鵑花酸&維他命激光淨白面膜+杜鵑花酸激光淨白超導液

護膚｜熬夜沒關係，臉色不能一起陪熬 　日本製 CICIBELLA杜鵑花酸&維他命激光淨白面膜+杜鵑花酸激光淨白超導液

#彩妝保養 #必敗面膜 #保濕面膜 #精華液 #日本

cookie餅乾小姐 2026.01.08 13
搶攻隨身美容家電商機 日系品牌KOIZUMI引進「無線瀏海梳」解鎖氣候痛點

搶攻隨身美容家電商機 日系品牌KOIZUMI引進「無線瀏海梳」解鎖氣候痛點

#美容 #美容家電 #瀏海 #造型 #潮流美髮

新頭條Thehubnews 2026.01.08 13
韓女星冬季變可愛的秘密！Jennie、薇娟、張員瑛都最愛的圍巾搭配

韓女星冬季變可愛的秘密！Jennie、薇娟、張員瑛都最愛的圍巾搭配

#紅色圍巾 #單品 #時髦 #新年穿搭 #造型 #流行穿搭

女子漾／編輯Layla陳亭希 2026.01.07 52
成為行走的人間小惡魔！一起看看 Netflix《不良一族尋愛記》 小綺的穿搭風格，這些辣妹風單品必收

成為行走的人間小惡魔！一起看看 Netflix《不良一族尋愛記》 小綺的穿搭風格，這些辣妹風單品必收

#辣妹 #穿搭 #捲髮 #魅力 #內搭 #流行穿搭

女子漾／編輯Sydney 2026.01.07 268
CORTIS 成員都噴什麼香水？趙雨凡愛果香、安乾鎬偏淡雅香，5 位成員同款愛用香一次看

CORTIS 成員都噴什麼香水？趙雨凡愛果香、安乾鎬偏淡雅香，5 位成員同款愛用香一次看

#CORTIS #顏值 #穿搭 #舞台 #魅力

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.07 118
秒顯腿長就靠它！韓女星Winter、Rosé、NANA的靴子搭配公式

秒顯腿長就靠它！韓女星Winter、Rosé、NANA的靴子搭配公式

#靴子 #造型 #靴款 #時髦 #Winter #流行穿搭

女子漾／編輯Layla陳亭希 2026.01.06 162
小預算穿出高級感！張員瑛、Karina 同款髮飾公式，戴對了臉小一圈不是夢！

小預算穿出高級感！張員瑛、Karina 同款髮飾公式，戴對了臉小一圈不是夢！

#髮箍 #穿搭 #造型 #女孩 #單品 #流行穿搭

女子漾／編輯Sydney 2026.01.06 36
FILA 這次不只潮，還很皇家風尚，FILA × 故宮聯名引爆 2026 新年首波話題

FILA 這次不只潮，還很皇家風尚，FILA × 故宮聯名引爆 2026 新年首波話題

#流行時尚 #流行穿搭 #聯名 #國立故宮博物院 # 2026馬年

Dr.131醫生醫 2026.01.06 50
18+