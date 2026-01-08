搶攻隨身美容家電商機 日系品牌KOIZUMI引進「無線瀏海梳」解鎖氣候痛點

KOIZUMI mini瀏海梳。(圖/可易家電總代理提供)

隨著後疫情時代社交活動復甦與旅遊頻率增加，全球「個人護理家電」（Personal Care Appliances）市場正迎來一波輕量化與無線化的轉型潮。看準台灣氣候潮濕導致的頭髮造型維持難題，以及年輕世代在Threads、Instagram等社群平台上的外貌焦慮，台灣總代理可易家電宣佈引進在日本熱銷的「KOIZUMI mini瀏海梳」，並針對台灣市場推出限定色系，試圖以「USB供電」與「隨身造型」的產品定位，切入競爭激烈的美容小家電紅海。

氣候因素驅動需求 「碎片化造型」成新顯學

根據市場觀察，台灣平均濕度常年超過75%，對於習慣留瀏海的亞洲女性而言，維持髮型蓬鬆度是一大挑戰。傳統插電式離子夾受限於插座場域，無法滿足通勤、午後補妝或戶外旅遊的即時需求。

根據產業分析指出，現代消費者的造型習慣已從家中梳妝台延伸至辦公室、交通工具等「碎片化」場景。KOIZUMI mini瀏海梳（型號 KHR-G420）正是針對此一「行動造型」趨勢設計。不同於一般梳具，該產品內建加熱系統，並支援行動電源供電，解決了「出門即扁塌」的痛點，這也是該產品近期在社群平台上引發高度共鳴的主因。

跨境電器安規受矚目 代理商祭出BSMI認證區隔水貨

近年來日幣匯率走低，不少民眾習慣透過代購或跨境電商購買日本電器，但頻傳的電池與電壓相容性問題，也讓「電器安規」成為市場關注焦點。

針對此類內建加熱元件的貼身產品，安全性尤為重要。總代理可易家電強調，此次引進的台灣公司貨已全數通過經濟部標準檢驗局（BSMI）認證，確保產品在台灣電壓環境下的溫控安全性與電池穩定性。業者表示，透過提供原廠12+6個月的長效保固，旨在與市面上充斥的水貨及仿冒品做出明確的市場區隔，建立消費者信心。

產品在地化策略：台灣限定色搶市

為了深化在地市場經營，KOIZUMI特別針對台灣秋冬市場推出全球獨家限定色：「微醺暮紫」與「拿鐵霧棕」。產品設計上延續日系家電的細膩風格，採用特殊塗層梳齒以減低熱傷害，並維持手掌大小的輕便性。

隨著年末聚會與送禮需求升溫，這類兼具「實用性」與「社交話題性」的單品，預計將在送禮與自用並行的美容家電消費檔期中，佔據關鍵曝光位置！

總代理可易家電表示：

1.本產品已通過 BSMI（經濟部標準檢驗局）認證，符合國家安全與品質標準，讓您購買更安心、使用更有保障。

2.認明產品方式：機身上型號為 KHR-G420。小心別購買到水貨及假貨！

3.凡購買mini瀏海梳，並於可易家電官網登錄會員保固再加碼送【６個月保固】！

關於可易家電

可易家電專注於引進具備美學與實用性的國際家電品牌，為KOIZUMI在台獨家總代理。更多產品規格與銷售資訊，請參考可易家電官方網站。

