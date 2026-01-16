改善毛孔粗大？4 大常見 NG 習慣、日常 6 個關鍵改善

圖說：毛孔粗大常與清潔、保濕與防曬等日常保養習慣息息相關

毛孔粗大是許多人在肌膚保養中長期面對的困擾，不只影響膚質細緻度，也常讓人感覺油光較明顯、妝感不夠服貼等情況。豐傑生醫化妝品研發師 朱靜慧 指出，毛孔粗大並非單一膚質專屬問題，而是與清潔方式、保濕狀態、角質代謝及外在環境刺激等多重因素長期累積有關；若僅依賴短期急救或單一產品，往往難以讓毛孔外觀看起來有所改變。理解成因、調整保養策略，才較有助於讓膚況維持相對穩定。

毛孔為什麼會越來越明顯？ 4 大常見 NG 習慣要避免

朱靜慧研發師表示，毛孔粗大的形成，往往來自日常保養中的細節忽略，以下 4 種情況最容易讓毛孔問題惡化：

清潔方式不當清潔不足會使油脂與髒污堆積於毛孔內，而過度清潔反而可能讓肌膚感到乾燥或不適，影響整體膚況，使毛孔外觀更加明顯。 肌膚缺乏保濕當肌膚水分不足時，角質層乾燥、彈性下降，毛孔周圍肌膚看起來較不緊實，就容易讓毛孔看起來比較明顯，看起來更粗大。 老廢角質堆積角質代謝不順，會使毛孔出口阻塞，毛孔內部油脂無法順利排出，長期下來讓毛孔外觀看起來更明顯。 忽略防曬與光老化紫外線會影響肌膚整體狀態，使毛孔外觀更容易被注意，毛孔自然更容易被放大。

改善毛孔粗大，研發師建議從日常 6 個關鍵著手

想讓毛孔外觀看起來更細緻，並非追求「瞬間消失」，而是讓肌膚回到穩定狀態。朱靜慧研發師建議，可從以下 6 個方向調整日常保養：

毛孔保養，產品選擇也很重要！

除了生活與保養習慣，合適的保養品同樣影響毛孔外觀。朱靜慧指出，針對毛孔問題，選品時可留意以下方向：

含酸類的產品： 水楊酸、果酸等成分能溫和代謝老廢角質並調理油脂，常被用於調整膚觸與清潔後的感受。

水楊酸、果酸等成分能溫和代謝老廢角質並調理油脂，常被用於調整膚觸與清潔後的感受。 質地溫和、著重保濕與舒適感的配方 ：可改善毛孔周圍肌膚狀態，讓肌膚外觀看起來較為平滑。

：可改善毛孔周圍肌膚狀態，讓肌膚外觀看起來較為平滑。 兼顧保濕與油脂平衡的產品：幫助肌膚維持穩定，不再反覆出油。

專家回覆｜3 個關於毛孔的常見疑問

Q1：只有油性肌才會毛孔粗大嗎？不一定。乾性或混合性肌膚若長期缺水，會導致角質層乾燥，彈性變差，毛孔周圍肌膚狀態較不理想，就容易讓毛孔看起來比較明顯。也可能因油脂補償分泌而出現毛孔明顯的情況。

Q2：去角質做越多，毛孔會越小嗎？過度去角質反而可能刺激肌膚，引發不穩定狀態，應依膚況調整頻率。

Q3：毛孔真的能完全消失嗎？毛孔屬於肌膚結構的一部分，重點在於讓外觀看起來較為平整、勻稱，而非追求完全消失。

免責聲明：本文為一般肌膚保養與生活資訊分享，內容僅供參考，非作為醫療診斷或治療依據。如有持續性肌膚困擾，建議諮詢皮膚科醫師或專業人員。

